Utazima 001 Indictor Ai
- Indicadores
- Anastase Byiringiro
- Versión: 2.60
🌍 Utazima 001 Indicador AI
Sistema Profesional de Estructura de Mercado y Rango de Apertura
🚀 DEJA DE ADIVINAR. EMPIEZA A OPERAR CON ESTRUCTURA.
Utazima 001 Indicador AI es una estructura de mercado de próxima generación & Sistema de inteligencia de rango de apertura, construido para los comerciantes que quieren claridad, precisión y consistencia.
Esto no es una herramienta de señal de repintado.
Se trata de lógica de grado institucional, simplificada y automatizada para operadores minoristas.
Diseñado por Utazima MentorCreate, este indicador revela la zona de precios más importante del día de negociación - donde los bancos, el dinero inteligente y los algoritmos toman decisiones.
🧠 ¿QUÉ HACE DIFERENTE A UTAZIMA 001 AI?
La mayoría de los comerciantes pierden porque:
Persiguen las rupturas
Entran demasiado pronto
Ignoran la estructura
La IA Utazima 001 lo soluciona.
Identifica automáticamente la zona de apertura (Kill Zone), espera a que se confirme la ruptura y, a continuación, te guía hacia la entrada de mayor probabilidad: el RETEST.
Así es como operan los profesionales.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
🤖 Detección de rango de apertura AI
Dibuja automáticamente:
Sesión Alta
Sesión Baja
Punto medio (línea de equilibrio)
Sin dibujo manual. Sin conjeturas.
🎯 Proyección inteligente del objetivo
Traza automáticamente objetivos institucionales:
TP 50%
TP 100%
Objetivos ampliados hasta el 500
Conozca las zonas de beneficios antes de entrar en una operación.
🚦 Etiquetas inteligentes de ruptura
Marca claramente:
"Breakout Utazima - Espera Retest"
"Retest Perfecto"
Repruebas Fallidas (Avisos de Trampa)
-
🛡️ Lógica de Confirmación de Retest
Separa:
Entradas profesionales de alta probabilidad
Falsas rupturas de baja calidad
-
💎 Diseño visual profesional
Tema oscuro exclusivo de Utazima
Diseño de gráficos limpio al estilo de los fondos de cobertura
Panel de control Pro opcional
⚠️ Regla #1: NO opere cada señal.
Estructura comercial + paciencia.
🏆 LA ESTRATEGIA DE ORO: BREAK & RETEST
① Esperar al rango
Deje que el indicador dibuje la caja de rango de apertura de Utazima
-
Normalmente los primeros 15-30 minutos
❌ Nunca opere dentro de la caja
② El Breakout
Espere a que se CIERRE una vela:
Por encima del Máximo de Utazima (Línea Azul) → Sesgo de Compra
-
Por debajo del mínimo de Utazima (línea roja) → Tendencia de venta
-
Impresiones del indicador:
"Utazima Breakout - Wait Retest"
❌ NO entre aún
✔ Los profesionales esperan - los aficionados se apresuran.
③ El Retest (Sniper Entry)
-
El precio vuelve a probar la línea de ruptura
-
El indicador confirma:
"Retest perfecto"
✅ COMPRA : rebote desde la Línea Azul
✅ VENTA: rechazo desde la Línea Roja
Este es el punto de entrada del Dinero Inteligente.
④ N iveles de Take Profit
-
-
-
TP3 - 200% a 500%:
Días de alta volatilidad
Sesiones de noticias
-
Sólo tendencias fuertes
⑤ Colocación de Stop Loss
Colocar SL dentro de la caja:
-
-
-
📌 Si el precio vuelve a cerrar dentro de la caja → configuración inválida⏱️ MEJORES PLAZOS Y ACTIVOS
🥇 M15 - El estándar profesional
Rango de apertura a nivel de banco
-
El mejor equilibrio entre precisión y velocidad
-
Mejor para:
XAUUSD (Oro)
-
NAS100
-
US30
-
GBPUSD
-
🥈 M5 - Precisión Scalping
-
-
Ideal para índices en la apertura del mercado
-
-
US30
-
GER40
-
NAS100
-
🥉 H1 - Swing y Tendencias Semanales
-
La ruptura del rango del lunes suele definir la semana
-
Perfecto para los operadores de posición
⚠️ Utilice SÓLO UNA herramienta de confirmación.
✅ Mejor combinación: Utazima Crossover RSI Suite
Tome operaciones de compra sólo cuando el RSI confirme el impulso alcista
-
Tome operaciones de venta sólo cuando el RSI confirma el impulso bajista
🔄 Alternativa: Indicador de volumen
-
Rupturas reales = alto volumen
-
Breakouts con poco volumen = movimientos falsos
🧠 CONSEJO FINAL PARA LOS COMERCIANTES
"El trading no consiste en predecir el precio.
Se trata de esperar la estructura".
La IA del indicador Utazima 001 dibuja el mapa.
TÚ decides cuándo entrar.
Esperar al Retest Perfecto -
Ahí es donde opera el Dinero Inteligente.
