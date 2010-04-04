Utazima 001 Indictor Ai

🌍 Utazima 001 Indicador AI

Sistema Profesional de Estructura de Mercado y Rango de Apertura

🚀 DEJA DE ADIVINAR. EMPIEZA A OPERAR CON ESTRUCTURA.

Utazima 001 Indicador AI es una estructura de mercado de próxima generación & Sistema de inteligencia de rango de apertura, construido para los comerciantes que quieren claridad, precisión y consistencia.

Esto no es una herramienta de señal de repintado.

Se trata de lógica de grado institucional, simplificada y automatizada para operadores minoristas.

Diseñado por Utazima MentorCreate, este indicador revela la zona de precios más importante del día de negociación - donde los bancos, el dinero inteligente y los algoritmos toman decisiones.

🧠 ¿QUÉ HACE DIFERENTE A UTAZIMA 001 AI?

La mayoría de los comerciantes pierden porque:

Persiguen las rupturas

Entran demasiado pronto

Ignoran la estructura

La IA Utazima 001 lo soluciona.

Identifica automáticamente la zona de apertura (Kill Zone), espera a que se confirme la ruptura y, a continuación, te guía hacia la entrada de mayor probabilidad: el RETEST.

Así es como operan los profesionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

🤖 Detección de rango de apertura AI

Dibuja automáticamente: Sesión Alta Sesión Baja Punto medio (línea de equilibrio)

Sin dibujo manual. Sin conjeturas.

🎯 Proyección inteligente del objetivo

Traza automáticamente objetivos institucionales: TP 50% TP 100% Objetivos ampliados hasta el 500

Conozca las zonas de beneficios antes de entrar en una operación.

🚦 Etiquetas inteligentes de ruptura

Marca claramente: "Breakout Utazima - Espera Retest" "Retest Perfecto" Repruebas Fallidas (Avisos de Trampa)



🛡️ Lógica de Confirmación de Retest

Separa: Entradas profesionales de alta probabilidad Falsas rupturas de baja calidad



💎 Diseño visual profesional

Tema oscuro exclusivo de Utazima

Diseño de gráficos limpio al estilo de los fondos de cobertura

Panel de control Pro opcional

⚠️ Regla #1: NO opere cada señal.

Estructura comercial + paciencia.

🏆 LA ESTRATEGIA DE ORO: BREAK & RETEST

① Esperar al rango

Deje que el indicador dibuje la caja de rango de apertura de Utazima

Normalmente los primeros 15-30 minutos

❌ Nunca opere dentro de la caja

② El Breakout

Espere a que se CIERRE una vela: Por encima del Máximo de Utazima (Línea Azul) → Sesgo de Compra Por debajo del mínimo de Utazima (línea roja) → Tendencia de venta

Impresiones del indicador: "Utazima Breakout - Wait Retest"

❌ NO entre aún

✔ Los profesionales esperan - los aficionados se apresuran.

③ El Retest (Sniper Entry)

El precio vuelve a probar la línea de ruptura

El indicador confirma: "Retest perfecto"

✅ COMPRA : rebote desde la Línea Azul

✅ VENTA: rechazo desde la Línea Roja

Este es el punto de entrada del Dinero Inteligente.

④ N iveles de Take Profit

TP1 - Objetivo del 50%: Asegurar beneficios parciales

TP2 - 100% Objetivo: Objetivo diario estándar

TP3 - 200% a 500%: Días de alta volatilidad Sesiones de noticias Sólo tendencias fuertes



⑤ Colocación de Stop Loss

Colocar SL dentro de la caja : Comprar → por debajo de la Línea Azul Vender → por encima de la Línea Roja



📌 Si el precio vuelve a cerrar dentro de la caja → configuración inválida

🥇 M15 - El estándar profesional

Rango de apertura a nivel de banco

El mejor equilibrio entre precisión y velocidad

Mejor para: XAUUSD (Oro) NAS100 US30 GBPUSD



🥈 M5 - Precisión Scalping

Entradas rápidas

Ideal para índices en la apertura del mercado

Ideal para: US30 GER40 NAS100



🥉 H1 - Swing y Tendencias Semanales

La ruptura del rango del lunes suele definir la semana

Perfecto para los operadores de posición

⏱️

⚠️ Utilice SÓLO UNA herramienta de confirmación.

✅ Mejor combinación: Utazima Crossover RSI Suite

Tome operaciones de compra sólo cuando el RSI confirme el impulso alcista

Tome operaciones de venta sólo cuando el RSI confirma el impulso bajista

🔄 Alternativa: Indicador de volumen

Rupturas reales = alto volumen

Breakouts con poco volumen = movimientos falsos

🧠 CONSEJO FINAL PARA LOS COMERCIANTES

"El trading no consiste en predecir el precio.

Se trata de esperar la estructura".

La IA del indicador Utazima 001 dibuja el mapa.

TÚ decides cuándo entrar.

Esperar al Retest Perfecto -

Ahí es donde opera el Dinero Inteligente.

🎁 DESCARGA GRATUITA

Experimente la estructura del mercado a nivel profesional hoy mismo.

Descargar Utazima 001 Indicador AI y el comercio con confianza.