Utazima 001 Indictor Ai

  • 🌍 Utazima 001 Indicador AI

Sistema Profesional de Estructura de Mercado y Rango de Apertura

🚀 DEJA DE ADIVINAR. EMPIEZA A OPERAR CON ESTRUCTURA.

Utazima 001 Indicador AI es una estructura de mercado de próxima generación & Sistema de inteligencia de rango de apertura, construido para los comerciantes que quieren claridad, precisión y consistencia.

Esto no es una herramienta de señal de repintado.
Se trata de lógica de grado institucional, simplificada y automatizada para operadores minoristas.

Diseñado por Utazima MentorCreate, este indicador revela la zona de precios más importante del día de negociación - donde los bancos, el dinero inteligente y los algoritmos toman decisiones.

🧠 ¿QUÉ HACE DIFERENTE A UTAZIMA 001 AI?

La mayoría de los comerciantes pierden porque:

  • Persiguen las rupturas

  • Entran demasiado pronto

  • Ignoran la estructura

La IA Utazima 001 lo soluciona.

Identifica automáticamente la zona de apertura (Kill Zone), espera a que se confirme la ruptura y, a continuación, te guía hacia la entrada de mayor probabilidad: el RETEST.

Así es como operan los profesionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

🤖 Detección de rango de apertura AI

  • Dibuja automáticamente:

    • Sesión Alta

    • Sesión Baja

    • Punto medio (línea de equilibrio)

  • Sin dibujo manual. Sin conjeturas.

🎯 Proyección inteligente del objetivo

  • Traza automáticamente objetivos institucionales:

    • TP 50%

    • TP 100%

    • Objetivos ampliados hasta el 500

  • Conozca las zonas de beneficios antes de entrar en una operación.

🚦 Etiquetas inteligentes de ruptura

  • Marca claramente:

    • "Breakout Utazima - Espera Retest"

    • "Retest Perfecto"

    • Repruebas Fallidas (Avisos de Trampa)

🛡️ Lógica de Confirmación de Retest

  • Separa:

    • Entradas profesionales de alta probabilidad

    • Falsas rupturas de baja calidad

💎 Diseño visual profesional

  • Tema oscuro exclusivo de Utazima

  • Diseño de gráficos limpio al estilo de los fondos de cobertura

  • Panel de control Pro opcional

📘 CÓMO OPERAR MANUALMENTE (ESTRATEGIA DE ALTA TASA DE GANANCIA)

⚠️ Regla #1: NO opere cada señal.
Estructura comercial + paciencia.

🏆 LA ESTRATEGIA DE ORO: BREAK & RETEST

Esperar al rango

  • Deje que el indicador dibuje la caja de rango de apertura de Utazima

  • Normalmente los primeros 15-30 minutos

  • Nunca opere dentro de la caja

El Breakout

  • Espere a que se CIERRE una vela:

    • Por encima del Máximo de Utazima (Línea Azul) → Sesgo de Compra

    • Por debajo del mínimo de Utazima (línea roja) → Tendencia de venta

  • Impresiones del indicador:

    "Utazima Breakout - Wait Retest"

❌ NO entre aún
✔ Los profesionales esperan - los aficionados se apresuran.

El Retest (Sniper Entry)

  • El precio vuelve a probar la línea de ruptura

  • El indicador confirma:

    "Retest perfecto"

COMPRA : rebote desde la Línea Azul
VENTA: rechazo desde la Línea Roja

Este es el punto de entrada del Dinero Inteligente.

④ N iveles de Take Profit

  • TP1 - Objetivo del 50%: Asegurar beneficios parciales

  • TP2 - 100% Objetivo: Objetivo diario estándar

  • TP3 - 200% a 500%:

    • Días de alta volatilidad

    • Sesiones de noticias

    • Sólo tendencias fuertes

Colocación de Stop Loss

  • Colocar SL dentro de la caja:

    • Comprar → por debajo de la Línea Azul

    • Vender → por encima de la Línea Roja

📌 Si el precio vuelve a cerrar dentro de la caja → configuración inválida

⏱️ MEJORES PLAZOS Y ACTIVOS

🥇 M15 - El estándar profesional

  • Rango de apertura a nivel de banco

  • El mejor equilibrio entre precisión y velocidad

  • Mejor para:

    • XAUUSD (Oro)

    • NAS100

    • US30

    • GBPUSD

🥈 M5 - Precisión Scalping

  • Entradas rápidas

  • Ideal para índices en la apertura del mercado

  • Ideal para:

    • US30

    • GER40

    • NAS100

🥉 H1 - Swing y Tendencias Semanales

  • La ruptura del rango del lunes suele definir la semana

  • Perfecto para los operadores de posición

🔗 MEJORES COMBINACIONES DE CONFIRMACIÓN

⚠️ Utilice SÓLO UNA herramienta de confirmación.

Mejor combinación: Utazima Crossover RSI Suite

  • Tome operaciones de compra sólo cuando el RSI confirme el impulso alcista

  • Tome operaciones de venta sólo cuando el RSI confirma el impulso bajista

🔄 Alternativa: Indicador de volumen

  • Rupturas reales = alto volumen

  • Breakouts con poco volumen = movimientos falsos

🧠 CONSEJO FINAL PARA LOS COMERCIANTES

"El trading no consiste en predecir el precio.
Se trata de esperar la estructura".

La IA del indicador Utazima 001 dibuja el mapa.
TÚ decides cuándo entrar.

Esperar al Retest Perfecto -
Ahí es donde opera el Dinero Inteligente.

🎁 DESCARGA GRATUITA

Experimente la estructura del mercado a nivel profesional hoy mismo.
Descargar Utazima 001 Indicador AI y el comercio con confianza.


Productos recomendados
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indicadores
Cybertrade Canales Keltner - MT5 Creado por Chester Keltner, es un indicador de volatilidad utilizado por el análisis técnico. Permite seguir la tendencia de los precios de los activos financieros y generar patrones de soporte y resistencia. Además, las envolventes son una forma de seguir la volatilidad para identificar oportunidades de compra y venta de estos activos. Funciona en periodos más largos que el periodo visible en el gráfico. Todos los valores están disponibles en forma de buffers
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Indicadores
Introducción El indicador Zona de Rebote es una herramienta técnica de vanguardia que no repinta y que se ha creado para identificar zonas clave en el gráfico de precios en las que es probable que el sentimiento del mercado provoque una reversión significativa del precio. Utilizando algoritmos avanzados y análisis de datos históricos de precios, este indicador señala zonas potenciales de rebote. Combinado con otras señales de entrada, este indicador puede ayudar a los operadores de divisas a r
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicadores
Daily Support and Resistance Levels es un indicador profesional que calcula y muestra automáticamente los niveles clave de precio para el trading intradía mediante Puntos Pivote clásicos. Características principales: Cálculo automático del Punto Pivote (PP) 3 niveles de resistencia (R1, R2, R3) 3 niveles de soporte (S1, S2, S3) Máximo/Mínimo del día anterior Panel de información en tiempo real Sesgo del mercado (Alcista/Bajista) Distancia a los niveles más cercanos Colores y visualización person
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
Buscador de Patrones ABCD con RSI: Estrategia Técnica 1. Cómo Funciona el Indicador Combina el RSI clásico con detección automática de patrones armónicos ABCD . Componentes Clave RSI estándar (período ajustable) Marcadores de picos y valles (flechas) Patrones ABCD (líneas verdes/rojas) Filtros de sobrecompra (70) y sobreventa (30) 2. Configuración en MT5 period = 14 ; // Período del RSI size = 4 ; // Tamaño máximo del patrón OverBought = 70 ; // Nivel de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nivel de s
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Santa Donchian
Marco Aurelio Cestari
4.5 (2)
Indicadores
El indicador Santa Donchian es una forma eficaz de detectar soportes, resistencias y rupturas en cualquier mercado. El canal Donchian mide el máximo y el mínimo de un rango previamente definido. Normalmente, un operador buscaría un rango bien definido y luego esperaría a que el precio rompiera hacia uno de los lados para activar la entrada en la operación. Ventajas Nunca repinta, nunca retropinta, nunca recalcula. Funciona en todos los símbolos y en todos los marcos temporales. Filtro de tenden
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicadores
ATR Plus es una versión mejorada del clásico ATR que muestra no sólo la volatilidad en sí, sino la energía direccional del mercado . El indicador convierte ATR en un oscilador normalizado (0-100), lo que le permite ver claramente: quién domina el mercado: compradores o vendedores cuándo comienza una tendencia cuando una tendencia pierde fuerza cuando el mercado entra en un rango cuando la volatilidad alcanza zonas de agotamiento ATR Plus es perfecto para sistemas basados en el impulso, el seguim
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Indicadores
Imagine VWAP, MVWAP y MIDAS en un solo lugar... ¡Pues lo ha encontrado! Ahora puede seguir el movimiento de los grandes operadores de varias maneras, ya que en general persiguen los puntos de referencia relacionados con esta medición, calibrando si tuvieron una buena o mala ejecución en sus órdenes. Los operadores y los analistas utilizan el VWAP para eliminar el ruido que se produce a lo largo del día, de modo que puedan medir qué precios están negociando realmente los compradores y los vendedo
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the Trend: Tu Rastreador de Tendencias Domina el mercado con Friend of the Trend , el indicador que simplifica el análisis de tendencias y te ayuda a identificar los mejores momentos para comprar, vender o esperar. Con un diseño intuitivo y visualmente impactante, Friend of the Trend analiza los movimientos de precios y entrega señales claras a través de un histograma colorido: Barras Verdes : Señalan una tendencia alcista, indicando oportunidades de compra. Barras Rojas : Alertan sobr
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Presentamos el MACD Enhanced , un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) avanzado que proporciona a los operadores capacidades ampliadas para el análisis de tendencias e impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección y la fuerza de la tendencia, creando señales visuales claras para posibles puntos de entrada y salida. Atención. Para obtener los mejores resultado
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicadores
Coral trend es un indicador de seguimiento de tendencia muy popular entre los operadores FOREX . Suele utilizarse en confluencia con otros indicadores. Utiliza combinaciones de medias móviles con complejas fórmulas de suavizado. Tiene dos parámetros configurables: Coeficiente - ratio de suavizado (*) Precio aplicado Cálculo: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicadores
Indicador y Asesor Experto EA Disponible en la sección de comentarios de este producto. Descargar con indicador debe tener indicador instalado para EA para trabajar. El indicador Mt5 alerta de los extremos de la banda de Bollinger y de la envolvente que se producen al mismo tiempo. Las alertas de señales de compra se producen cuando Una vela alcista se ha formado por debajo tanto de la banda inferior de Bollinger como de la envolvente inferior. La barra debe abrir y cerrar por debajo de ambos
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El indicador GEN es una herramienta multifuncional de análisis técnico para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Está diseñado para identificar y mostrar automáticamente niveles clave de Soporte y Resistencia (S&R ) y detectar señales de Falsa Ruptura , proporcionando señales de trading claras y visuales directamente en su gráfico. Su objetivo principal es ayudar a los operadores a identificar los posibles puntos de reversión de los precios y evitar las
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
Market Shift and FVG MT5
Cruz Molina William Alberto
Indicadores
Desplazamiento de la Estructura del Mercado con Indicador FVG para MT5 Este indicador MT5 de la suite apexfintech.net identifica los cambios en la estructura del mercado y las brechas de valor justo (FVG) para proporcionar a los operadores oportunidades potenciales de trading. Alerta a los usuarios sobre estos eventos a través de notificaciones móviles, lo que les permite reaccionar rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado. Principales características: Detección de cambios en la estr
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicadores
SUPERTREND; Es un indicador de seguimiento de tendencias basado en el SuperTrend ATR creado por Olivier Seban. Se puede utilizar para detectar cambios en la dirección de la tendencia y localizar paradas. Cuando el precio cae por debajo de la curva del indicador, se vuelve rojo e indica una tendencia bajista. Por el contrario, cuando el precio se mueve por encima de la curva, el indicador se vuelve verde, lo que indica una tendencia alcista. Al igual que otros indicadores, funciona bien en SuperT
FREE
WaveTrend Plus
Nguyen Thanh Cong
5 (6)
Indicadores
Introducción WaveTrend Plus es un asombroso oscilador que puede detectar puntos óptimos de entrada en el mercado con gran precisión utilizando complejos cálculos de precio e impulso. Esta versión incluye muchas mejoras en comparación con el WaveTrend original, como imágenes más nítidas, señales de sobreventa/sobrecompra y detección de divergencias Señal Compre cuando aparezca una señal de sobreventa (punto verde abajo) o cuando se detecte una divergencia alcista (línea discontinua verde) Ve
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Indicadores
Pivot Point Fibo RSJ es un indicador que rastrea las líneas de soporte y resistencia del día utilizando las tasas de Fibonacci. Este espectacular indicador crea hasta 7 niveles de soporte y resistencia a través del Pivot Point utilizando las tasas de Fibonacci. Es fantástico cómo los precios respetan cada nivel de este soporte y resistencia, donde es posible percibir posibles puntos de entrada / salida de una operación. Características Hasta 7 niveles de soporte y 7 niveles de resistencia Es
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicadores
Actualizaciones de Spike Catch Pro 22:03 Motor avanzado para la búsqueda de entradas comerciales en todos los pares Boom y Crash (300,500 y 1000) Mejoras en las estrategias programadas Mx_Spikes (para combinar Mxd,Mxc y Mxe), Tx_Spikes, RegularSpikes, Litho_System, Dx_System, Md_System, MaCross, Omx_Entry(OP), Atx1_Spikes(OP), Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) hemos añadido una flecha en la identificación de la estrategia, esto ayudará también en el backtesting manual visual de las estrategia
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicadores
Necesario para los operadores: herramientas e indicadores Ondas calcular automáticamente los indicadores, el comercio de tendencia del canal Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT4 Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT5 Copia local de trading Copia fácil y rápida , MT4 Copia fácil y rápida , MT5 Copia Local Trading Para DEMO Copia fácil y rápida , MT4 DEMO Copia Fácil y Rápida , MT5 DEMO El indicador homeopático tambi
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
Indicadores
John Bollinger creó este indicador en 2010 como una forma de leer el indicador original (Bandas de Bollinger) de una manera más "técnica", mostrado como un oscilador. El rango típico de las Bandas de Bollinger %B es 0 - 0,5 - 1,0, donde "0" representa la banda inferior, el "0,5" la banda media, y "1" la banda superior. La línea del indicador representa los precios de cierre. Así de sencillo. AJUSTES Periodo de análisis de las Bandas de Bollinger Multiplicador de la desviación estándar Desplazam
FREE
Structure Plotter
Breneer Jacinto
Indicadores
Este indicador está diseñado para automatizar el proceso de identificación y visualización de la estructura del mercado, una piedra angular de la acción del precio y el comercio Smart Money Concepts (SMC). Mapea inteligentemente el flujo del mercado trazando Altos Mayores (HH), Mínimos Mayores (HL), Altos Menores (LH) y Mínimos Menores (LL) directamente en su gráfico. Cómo funciona La lógica del indicador se basa en la detección de puntos de giro pivote utilizando un número configurable de barra
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
1. Visión general El indicador Scalping PullBack Signal es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de scalping basadas en posibles señales de retroceso y reversión. Esta herramienta es especialmente útil en plazos más cortos (inferiores a 15 minutos), pero también puede aplicarse en plazos más largos para operaciones a más largo plazo. Este indicador integra varios componentes analíticos clave, proporcionando una visión comple
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicadores
Este indicador detecta reversiones de precios en forma de zig-zag, utilizando solo análisis de acción de precios y un canal donchian. Ha sido diseñado específicamente para el comercio a corto plazo, sin repintar ni pintar en absoluto. Es una herramienta fantástica para comerciantes astutos con el objetivo de aumentar el tiempo de sus operaciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Proporciona va
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Otros productos de este autor
Xauud Gold Scalper Ai
Anastase Byiringiro
Asesores Expertos
XAUUD Oro Scalper AI Sistema Profesional de Trading Automatizado para XAUUSD (Oro) XAUUD Gold Scalper AI es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD) en 1 minuto . Combina Smart Money Concepts (SMC) , control de riesgo avanzado y lógica de trailing stop inteligente para ofrecer una operativa estable y controlada en mercados de rápida evolución. Este EA se centra en la precisión de las entradas, la validación estricta y la protección del capit
Utazima Bitcoin Killer EA
Anastase Byiringiro
Asesores Expertos
¡ Únete a cientos de comerciantes que utilizan UTazima Bitcoin Killer EA hoy! UTAZIMA Bitcoin Killer EA - Potente BTCUSD Robot Versión: 1.8 | Número Mágico: 242424004 | Plataforma: MetaTrader 5 Timeframe Recomendado: H1 (1 Hora) para señales óptimas y gestión de riesgos UTAZIMA Bitcoin Killer EA es un sistema de trading profesional y totalmente automatizado diseñado para operar en BTCUSD con precisión y una gestión inteligente del riesgo. Construido con estrategias avanzadas asistidas por IA
FREE
Modern Dark Chart Theme
Anastase Byiringiro
Bibliotecas
Modern Dark Chart Theme Modern Dark Chart Theme es un estilo de gráfico limpio y profesional en modo oscuro diseñado para operadores que valoran la claridad, el enfoque y la reducción de la fatiga visual durante largas sesiones de negociación. El tema utiliza tonos oscuros cuidadosamente equilibrados con colores de velas de alto contraste, haciendo que la acción del precio sea fácil de leer en todas las condiciones del mercado. Está optimizado para traders manuales, scalpers, swing traders y
FREE
Utazima Blessings Style Ai
Anastase Byiringiro
Asesores Expertos
Utazima Blessings Style AI V2 - Sistema avanzado de trading de tendencia y ruptura AI. Totalmente automatizado Filtros de tendencia profesionales Motor de Breakout + Retest Control de Riesgo Inteligente Funciona desde $100 Capital Diseñado para Plataformas MT4 & MT5 1. Visión general Utazima Blessings Style AI V2 es un robot de comercio de Forex de próxima generación diseñado para los comerciantes que buscan la automatización completa, un rendimiento estable, y el crecimiento a largo
UtazimaFiboOrderBlockPro
Anastase Byiringiro
Asesores Expertos
Utazima Fibo Order Block Pro es un Asesor Experto profesional de Smart Money Concepts (SMC ) que combina bloques de órdenes, retrocesos de Fibonacci y confirmación de tendencias en marcos temporales superiores para ofrecer entradas de operaciones de alta precisión. Construido con las reglas de la empresa prop y la seguridad de la cuenta real en mente, este EA se centra en el riesgo controlado, ejecución inteligente, y la gestión de comercio disciplinado en lugar de sobre-negociación. ️ Estrateg
Utazima Gold Master Today
Anastase Byiringiro
Asesores Expertos
Utazima Gold Master Hoy Asesor experto profesional en XAUUSD (oro) para MetaTrader 5 Utazima Gold Master Today es un Asesor Experto profesional de trading automatizado construido exclusivamente para el ORO (XAUUSD) y optimizado para el trading de precisión en el marco temporal de 1 Minuto (M1) . Este EA está diseñado para los traders que quieren una automatización controlada, inteligente y disciplinada , no over-trading o sistemas arriesgados. Principales características Sólo XAUUSD (optimiza
Utazima BigFish AI
Anastase Byiringiro
Asesores Expertos
Utazima BigFish AI - El nuevo estándar en el comercio de oro. OFERTA DE LANZAMIENTO POR TIEMPO LIMITADO: ¡COMPRE 1, LLÉVESE 2! Consigue DOS robots de trading de élite por el precio de UNO. (Lea a continuación las instrucciones sobre cómo reclamar su EA de bonificación gratuita) En un mercado lleno de exageraciones y falsas promesas, mi objetivo es proporcionar herramientas de trading reales y fiables. Utazima BigFish AI es un Asesor Experto robusto y bien diseñado. Puede que no prometa
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario