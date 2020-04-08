El archivo StochasticDMACD.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado, desarrollado por mladen en 2020. Se trata de un oscilador basado en el momento que combina el suavizado de la Convergencia-Divergencia de la Media Móvil (MACD) con la normalización dentro del rango de un oscilador estocástico.

Funcionalidad principal

El indicador opera transformando los datos de precios en un rango normalizado antes de calcular el momento de la tendencia.

Normalización estocástica: En lugar de utilizar precios brutos, el indicador calcula un "estocástico rápido" y un "estocástico lento" tomando las EMA rápidas y lentas y determinando su posición relativa dentro del rango máximo-mínimo de un período estocástico específico. Lógica MACD: La línea principal del indicador (MACD) se obtiene restando el valor normalizado del Estocástico Lento del valor del Estocástico Rápido y escalando el resultado por 100.

Suavizado de la Línea de Señal: Se traza una línea de señal secundaria aplicando una Media Móvil Exponencial (EMA) adicional a los valores del MACD.

Configuración Visual y Técnica

Visualización: El indicador se ejecuta en una ventana independiente debajo del gráfico de precios principal.

Gráficos: * Línea MACD: Una línea sólida de color azul cielo profundo que representa el impulso principal.

Línea de Señal: Una línea de coral punteada que se utiliza para identificar posibles cruces de tendencias.

Niveles Predefinidos: El indicador incluye cinco niveles horizontales para ayudar a identificar los extremos del mercado:

Sobrecompra: Se establece en +10 y +15.

Nivel Medio: Se establece en 0.

Sobreventa: Se establece en -10 y -15. Parámetros de entrada personalizables

Periodo estocástico (inpStoPeriod): Ventana retrospectiva para determinar el rango máximo/mínimo (predeterminado: 45).

Periodos de la EMA: Períodos personalizables para los componentes Rápido (predeterminado: 12), Lento (predeterminado: 26) y Señal (predeterminado: 9).

Precio aplicado: Los usuarios pueden elegir qué datos de precios utilizar para los cálculos, como precios de cierre, apertura, mediana, típicos o ponderados.

Este enfoque híbrido busca ofrecer las ventajas del seguimiento de tendencias del MACD, a la vez que utiliza el método estocástico para reducir la sensibilidad al ruido del mercado y mantener los valores dentro de una escala legible.