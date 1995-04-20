📦 Título del Producto

Clean Fractal Pro —

Indicador RSI Fractal Bias: Señales de Precisión con Ventaja H4

Desbloquea operaciones de alta probabilidad en gráficos M30 con este potente indicador sin repintado. Combina:

Sesgo RSI H4 (>50 para alcista, <50 para bajista) para filtrar tendencias mayores.

(>50 para alcista, <50 para bajista) para filtrar tendencias mayores. SMA de 20 periodos (Precio Típico) para soporte/resistencia dinámico.

para soporte/resistencia dinámico. Momento RSI M30 (por encima de 40 para compras, por debajo de 60 para ventas) para cronometrar entradas.

(por encima de 40 para compras, por debajo de 60 para ventas) para cronometrar entradas. Confirmación Fractal (fractal inferior para compras, superior para ventas) en barras cerradas para flechas sólidas y sin retraso.

Flechas verdes hacia arriba señalan COMPRAS por debajo del mínimo; flechas rojas hacia abajo marcan VENTAS por encima del máximo. Filtro de spread integrado (predeterminado 50 puntos) asegura configuraciones limpias.

Beneficios para el Comprador:

Cero Repintado : Las señales se fijan en barras confirmadas—sin falsas esperanzas.

: Las señales se fijan en barras confirmadas—sin falsas esperanzas. Alertas Inteligentes : Popups instantáneos en PC + notificaciones push móviles (actívalas/desactívalas).

: Popups instantáneos en PC + notificaciones push móviles (actívalas/desactívalas). Personalización Fácil: Ajusta periodos RSI, niveles y sesgo de marco temporal vía entradas.

Opera con confianza—detecta reversiones tempranas, cabalga tendencias fuertes. Instálalo en MT4, adjúntalo a M30 y deja que fluyan las señales. ¡Tu ventaja te espera! 🚀





AVISO LEGAL: “Este indicador es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y no garantiza ganancias. Se requiere una gestión adecuada del riesgo.”