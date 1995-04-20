Clean Fractal Pro

📦 Título del Producto

Clean Fractal Pro —

Indicador RSI Fractal Bias: Señales de Precisión con Ventaja H4

Desbloquea operaciones de alta probabilidad en gráficos M30 con este potente indicador sin repintado. Combina:

  • Sesgo RSI H4 (>50 para alcista, <50 para bajista) para filtrar tendencias mayores.
  • SMA de 20 periodos (Precio Típico) para soporte/resistencia dinámico.
  • Momento RSI M30 (por encima de 40 para compras, por debajo de 60 para ventas) para cronometrar entradas.
  • Confirmación Fractal (fractal inferior para compras, superior para ventas) en barras cerradas para flechas sólidas y sin retraso.

Flechas verdes hacia arriba señalan COMPRAS por debajo del mínimo; flechas rojas hacia abajo marcan VENTAS por encima del máximo. Filtro de spread integrado (predeterminado 50 puntos) asegura configuraciones limpias.

Beneficios para el Comprador:

  • Cero Repintado: Las señales se fijan en barras confirmadas—sin falsas esperanzas.
  • Alertas Inteligentes: Popups instantáneos en PC + notificaciones push móviles (actívalas/desactívalas).
  • Personalización Fácil: Ajusta periodos RSI, niveles y sesgo de marco temporal vía entradas.

Opera con confianza—detecta reversiones tempranas, cabalga tendencias fuertes. Instálalo en MT4, adjúntalo a M30 y deja que fluyan las señales. ¡Tu ventaja te espera! 🚀


AVISO LEGAL: “Este indicador es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y no garantiza ganancias. Se requiere una gestión adecuada del riesgo.”


    Productos recomendados
    Skalpex
    Andrey Kozak
    Indicadores
    Skalpex es un indicador de sistema para el análisis de diagnóstico de ondas de las primeras fases de una condición de mercado. El indicador se retrasa exactamente 1 barra. Muestra los retrocesos exactos de los precios, no redibuja sus valores, pero se retrasa 1 barra. Esto se debe al hecho de que la última (barra cero) aún no se ha formado antes del cierre, lo que significa que nadie sabe nunca dónde irá exactamente y dónde se cerrará. Podemos suponerlo. Para no intentar jugar a la adivinación,
    Next Trend Pro
    Eduard Bartashevich
    Indicadores
    Next Trend Pro INDICATOR - el mejor indicador de tendencia en el mercado, el indicador funciona en todos los plazos y activos, el indicador se construye sobre la base de 12 años de experiencia en forex y muchos otros mercados. Usted sabe que muchos indicadores de tendencia en internet no son perfectos, tardan y son difíciles de operar, pero el indicador Next Trend Pro es diferente, el indicador Next Trend Pro muestra una señal de compra o venta, las velas de colores confirman la señal, y los niv
    PipFinite Binary Options PRO
    Karlo Wilson Vendiola
    4.45 (29)
    Indicadores
    Este indicador legítimo puede predecir con exactitud el resultado de una barra. ¡Imagínese añadiendo más filtros para aumentar aún más su probabilidad! A diferencia de otros productos, Opciones Binarias PRO puede analizar las señales anteriores que le da la ventaja estadística. Cómo aumentar su probabilidad Información revelada aquí www.mql5.com/en/blogs/post/727038 NOTA: La selección de un buen corredor es importante para el éxito general en el comercio de opciones binarias. Beneficios que
    Professional Profiter
    Yaroslav Varankin
    Indicadores
    es un indicador para el comercio en el mercado de divisas y opciones binarias, es una herramienta de tendencia con la que se puede tomar con mayor frecuencia cuando aparece la primera señal, abrir una operación en la dirección indicada stop loss fijado por encima de la flecha si la señal es inferior o por debajo de la flecha si la señal de compra cuando las señales aparecen en la misma dirección en la que la operación está abierta, puede entrar en órdenes de stop loss adicionales, también se est
    Supply and Demand zones
    Makarii Gubaydullin
    Indicadores
    Zonas de oferta/demanda: áreas observables donde el precio se ha acercado muchas veces en el pasado. Utilidad multifuncional:  66+ funciones, incluyendo este indicador  |   Contácteme  para cualquier pregunta  |  Versión MT5 El indicador muestra dónde el precio podría potencialmente revertirse nuevamente. Normalmente, cuanto más veces el precio ha sido rechazado desde el nivel, más significativo es. En la configuración de entrada   puedes ajustar: Habilitar o deshabilitar zonas débiles; Mostrar
    CCI Flat Detector mw
    DMITRII GRIDASOV
    Indicadores
    Indicador Crypto_Forex "CCI FLAT Detector": ¡una herramienta auxiliar eficiente para operar! Sin necesidad de repintar. Le ofrezco mejorar sus métodos de trading con este excelente indicador para MT4. - El indicador muestra las zonas de precio planas en el gráfico. Cuenta con el parámetro "Sensibilidad plana", responsable de la detección de precios planos. - "CCI FLAT Detector" puede utilizarse para confirmar entradas de Price Action o en combinación con otros indicadores. - Puede utilizarse e
    Signal Histogram MT4
    Evgeny Belyaev
    Indicadores
    Signal Histogram es un indicador técnico fiable para la plataforma MetaTrader 4 diseñado para identificar visualmente la tendencia actual comparando el precio de cierre con una media móvil. El indicador muestra el histograma en una ventana aparte: las barras verdes indican que el precio está por encima de la media, mientras que las barras rojas indican que el precio está por debajo o igual a la media. Este enfoque permite evaluar rápidamente la dirección de la tendencia e identificar posibles p
    Infinity Trend Pro
    Yaroslav Varankin
    1 (1)
    Indicadores
    Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
    Insides
    Ivan Simonika
    Indicadores
    Determinar la tendencia del mercado es una tarea importante para los operadores. El indicador Inside implementa un algoritmo mejorado para visualizar la tendencia del mercado. El objetivo principal del indicador es evaluar el mercado en pequeños marcos temporales (es decir, M1, M5 y M15) para el scalping. Si usted es un scalper que busca un indicador fiable para mejorar la calidad de sus operaciones, Inside es lo que necesita. El indicador funciona en una ventana independiente, mostrando barras
    Good Filtr
    Artem Kuzmin
    Indicadores
    Se trata de un indicador para filtrar señales adicionales. Se puede utilizar como un filtro adicional en un sistema de comercio. El indicador no vuelve a dibujar sus datos y se puede utilizar tanto en el comercio de divisas y con opciones binarias. Tiene 3 modos de funcionamiento y ajustes de sensibilidad flexibles. El indicador utiliza múltiples buffers, por lo tanto puede ser fácilmente utilizado en varios Asesores Expertos.
    WiseBW
    Andriy Sydoruk
    Indicadores
    El indicador WiseBW simplifica la toma de decisiones al reconocer los giros mediante el algoritmo incorporado y, a continuación, confirma las señales en los niveles de soporte / resistencia. De este modo, el indicador sigue la tendencia del mercado con una fiabilidad insuperable, ignorando las fluctuaciones bruscas del mercado y el ruido en torno al precio medio. El indicador puede ser utilizado tanto para pipsing en períodos pequeños, y para el comercio a largo plazo. Opciones: updown - pips de
    Rapid Trend
    Ivan Simonika
    Indicadores
    Rapid Trend es un indicador de análisis técnico que determina la dirección y la fuerza de una tendencia, y también señala un cambio de tendencia. Le permite determinar la tendencia actual. Con la ayuda de su algoritmo, puede comprender rápidamente qué tipo de tendencia se está desarrollando actualmente en el mercado. Rapid Trend puede utilizarse junto con osciladores como filtros. La configuración del indicador Rapid Trend le permite recibir señales más precisas para abrir posiciones. Utiliza só
    Stochastic Flat Detector mk
    DMITRII GRIDASOV
    Indicadores
    Indicador Crypto_Forex Detector STOCHASTIC FLAT: ¡una herramienta auxiliar eficiente para operar! Sin necesidad de repintar. Le ofrezco mejorar sus métodos de trading con este excelente indicador para MT4. - El indicador muestra las zonas planas del precio en el gráfico. Cuenta con el parámetro "Sensibilidad plana", responsable de la detección de planos. - El Detector STOCHASTIC FLAT puede utilizarse para confirmar entradas en la acción del precio, señales de divergencia o de sobreventa/sobrec
    Prophet
    Andriy Sydoruk
    Indicadores
    Prophet es un indicador de tendencia. Muestra la dirección de los puntos de inflexión. Puede utilizarse con una relación óptima entre riesgo y beneficio. Las flechas indican momentos y direcciones favorables para entrar en el mercado. Utiliza un parámetro de ajuste (ajustar de 1 a 3). La probabilidad de éxito de la tendencia es muy alta. En el transcurso del trabajo, ¡el take-profit es mucho mayor que el stop-loss! Funciona en todos los pares de divisas y en todos los plazos.
    Owl smart levels
    Sergey Ermolov
    4.24 (37)
    Indicadores
    Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
    Smart Reversal Signal
    Evgeny Belyaev
    3 (2)
    Indicadores
    Smart Reversal Signal es un indicador profesional para la plataforma MetaTrader 4; ha sido desarrollado por un grupo de operadores profesionales. Este indicador está diseñado para el comercio de Forex y opciones binarias. Al comprar este indicador, usted recibirá: Excelentes señales del indicador. Soporte gratuito del producto. Actualizaciones regulares. Varias opciones de notificación: alerta, push, correos electrónicos. Puede utilizarlo en cualquier instrumento financiero (Forex, CFD, opciones
    Trend Deviation
    VLADISLAV AKINDINOV
    Indicadores
    Indicador de tendencia con cálculo de niveles dinámicos y señalización de su intersección. Descripción de los parámetros de entrada: StepTF = true; - Cálculo del indicador por cierre de barra (true) o por cada tick (false). BarsCount = 300; - Número de barras de liquidación Price = PRICE_CLOSE; - Tipo de precio utilizado TimeFrame = PERIOD_CURRENT; - Plazo estimado TrendPeriod = 9; - Periodo de cálculo de la tendencia TrendDeviations = 4.9; - Coeficiente de desviación PeriodTrendSmooth
    Wave Wolf MT4
    Andrei Salanevich
    Indicadores
    El indicador Forex Wave Wold MT4 está diseñado para buscar ondas de Wolfe y mostrarlas en la ventana actual del terminal comercial. Excelente indicador para los comerciantes que utilizan en el comercio de la onda de Wolfe. Su uso en estrategias comerciales aumentará significativamente su eficiencia y rentabilidad. INFORMACIÓN DEL INDICADOR A diferencia de otros indicadores de ondas Wolfe, el indicador Forex Wave Wold MT4 tiene una serie de características que aumentan significativamente su efi
    PABT Pattern Indicator
    Gleb Balashevich
    Indicadores
    Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad
    CCI with Dynamic OSB zones mp
    DMITRII GRIDASOV
    Indicadores
    Indicador Crypto_Forex "CCI con zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra" para MT4, sin repintado. - El Índice de Canal de Materias Primas (CCI) es excelente para operar con momentum en la dirección de la tendencia. - Es ideal para dirigir las entradas de venta desde la zona dinámica de sobrecompra y las entradas de compra desde la zona dinámica de sobreventa hacia la dirección de la tendencia principal. - Este indicador también es excelente para combinarlo con entradas de Price Action. - Zon
    Binary Trend Follower
    Mi Chaei Jardin
    Indicadores
    El indicador Binary Tend Follower ha sido diseñado especialmente para el comercio de opciones binarias. El mejor marco de tiempo para utilizar el indicador es un gráfico de 1M con vencimiento de 1Min tan pronto como la vela de señal se cierra. No hay necesidad de complicar su comercio como todo el pensamiento se ha hecho para usted. El indicador fue diseñado tan simple como sea posible para eliminar toda la subjetividad de tratar de seguir una estrategia complicada, y permitiendo que el comerci
    The indicator of a professional trader
    Ramiz Mavludov
    4.58 (12)
    Indicadores
    El indicador de un Trader Profesional es un indicador de flecha para predecir la dirección del movimiento del precio. He estado trabajando en este indicador desde 2014. Puede utilizar este indicador como su indicador principal, utilizar sus señales de entrada y utilizarlo como su único indicador para encontrar puntos de entrada. Sobre el producto: TF recomendado [H4-D1-W1] . El indicador predice la dirección de la siguiente vela. Se adapta a una gran variedad de instrumentos; Flexibilidad en l
    FREE
    Rainbow Price Visualizer
    Vincent Jose Proenca
    Indicadores
    Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
    Trend Monitor
    Pavel Zamoshnikov
    4 (4)
    Indicadores
    El indicador genera señales tempranas basándose en los datos de lectura del ADX combinados con elementos de patrones de precios. Funciona en todos los símbolos y marcos temporales. El indicador no redibuja sus señales. Usted ve las mismas cosas en la historia y en tiempo real. Para una mejor percepción visual las señales se muestran como flechas (para no sobrecargar el gráfico). Características Fácil de utilizar. La configuración del filtro sólo requiere la selección de la sensibilidad en la en
    SFT Trendmeister
    Artem Kuzmin
    Indicadores
    Indicador de tendencia de la señal. Detecta la dirección de la tendencia y se colorea en consecuencia. Incorpora alertas sonoras y visuales cuando cambian las tendencias. Puede enviar notificaciones a su teléfono o correo electrónico. Permite operar en Tendencia y Contratendencia. Funciona en todos los plazos, todos los pares de divisas, metales, índices y criptomonedas. Se puede utilizar con opciones binarias. Características distintivas Sin redibujado; Ajustes sencillos y claros; Cuatr
    Extremes Day
    Aleksey Maltsev
    Indicadores
    v. 1.0 Este indicador puede mostrar con la máxima precisión hasta 1 barra la presencia de un Máximo/Mínimo en el gráfico, independientemente del marco temporal. Tiene una configuración flexible. Puede utilizar un valor en todos los TF, o puede utilizar su propio valor en cada TF individualmente. Este indicador ya está siendo mejorado y aquellos que lo compran reciben todas las actualizaciones de forma gratuita. Próximamente, se planea mostrar una indicación de la fuerza del punto pivote en ca
    Scalping Points Pro
    Andrey Kozak
    5 (2)
    Indicadores
    Scalping Points Pro es un indicador que muestra posibles puntos de reversión de precios en el gráfico y no vuelve a dibujar sus señales. Además, el indicador envía señales al comerciante por correo electrónico y Push. La precisión de las señales de este indicador es de aproximadamente 92-94 % en el marco de tiempo M5 y más del 95 % en el marco de tiempo H1. Por lo tanto, este indicador permite al comerciante abrir operaciones con precisión y predecir futuros movimientos de precios. El indicado
    Laser Trend
    Nicolas Zouein
    Indicadores
    ¡La tendencia es tu amiga! De eso trata este indicador. Siga este famoso dicho y esté seguro. Características: Señales de compra/venta fijadas al cierre de una barra. Funciona en todos los símbolos y en todos los marcos temporales. Línea láser de tendencia de mercado visual clara, flechas de señal de Compra/Venta, medidor de fuerza de mercado, cajas TP1 & TP2. Señales visuales cuando entrar, cuando salir del mercado. Sin repintado. Compatible con EA flexible para la automatización de operacion
    Trend Sync
    Pavel Verveyko
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador muestra la tendencia de 3 marcos temporales: marco temporal superior; marco temporal medio; marco temporal más pequeño (actual), en el que se ejecuta el indicador. El indicador debe iniciarse en un gráfico con un marco temporal más pequeño que los marcos superior y medio. La idea es utilizar la fuerza de la tendencia al abrir posiciones. La combinación de 3 marcos temporales (menor, medio y mayor) permite seguir la tendencia en todos los niveles del instrumento. Los plazos superiore
    Price Elevator MT4
    Innovicient Limited
    Indicadores
    El indicador Elevador de precios se ha desarrollado para ayudarle a averiguar la tendencia general a largo plazo del mercado. Si el precio está por encima de la línea separadora verde, es un claro indicio de que los toros tienen el control. Del mismo modo, los osos están en control si el precio sigue la tendencia por debajo de la línea de separación roja . Descargar Price Elevator MT5 Re-entrada de tendencia En este caso usted planificaría sus entradas de compra por encima de la caja verde punt
    Los compradores de este producto también adquieren
    Gann Made Easy
    Oleg Rodin
    4.83 (150)
    Indicadores
    Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
    Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
    Bernhard Schweigert
    4.79 (101)
    Indicadores
    ¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
    Scalper Inside PRO
    Alexey Minkov
    4.74 (69)
    Indicadores
    Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
    Game Changer Indicator
    Vasiliy Strukov
    4.67 (9)
    Indicadores
    Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
    M1 Sniper
    Oleg Rodin
    4.89 (18)
    Indicadores
    M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
    Apollo SR Master
    Oleg Rodin
    5 (1)
    Indicadores
    Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
    Smc Blast Signal
    Mohit Dhariwal
    5 (2)
    Indicadores
    OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
    FX Power MT4 NG
    Daniel Stein
    4.95 (20)
    Indicadores
    FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
    Currency Strength Exotics
    Bernhard Schweigert
    4.88 (33)
    Indicadores
    ¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
    Currency Strength Wizard
    Oleg Rodin
    4.84 (55)
    Indicadores
    Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
    Trend indicator AI
    Ramil Minniakhmetov
    4.95 (76)
    Indicadores
    Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
    SMC Easy Signal
    Mohamed Hassan
    4.73 (15)
    Indicadores
    Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
    Dynamic Forex28 Navigator
    Bernhard Schweigert
    4.43 (7)
    Indicadores
    Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
    Supply and Demand Dashboard PRO
    Bernhard Schweigert
    4.8 (20)
    Indicadores
    ¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
    Market Structure Patterns MT4
    Samuel Manoel De Souza
    5 (17)
    Indicadores
    Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
    Advanced Supply Demand
    Bernhard Schweigert
    4.91 (296)
    Indicadores
    ¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
    M1 Arrow
    Oleg Rodin
    5 (19)
    Indicadores
    Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
    Trending Volatility System
    Vitalyi Belyh
    5 (3)
    Indicadores
    Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
    RFI levels PRO
    Roman Podpora
    Indicadores
    Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
    Meravith
    Ivan Stefanov
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
    FX Volume
    Daniel Stein
    4.62 (37)
    Indicadores
    FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
    Smart Trend Trading System
    Issam Kassas
    Indicadores
    Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
    Day Trader Master
    Oleg Rodin
    5 (15)
    Indicadores
    Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
    Scalper Vault
    Oleg Rodin
    5 (34)
    Indicadores
    Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
    PZ Lopez Trend MT4
    PZ TRADING SLU
    Indicadores
    Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
    Index Statistics and Session Level Analysis
    LEE SAMSON
    Indicadores
    Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
    PRO Renko System
    Oleg Rodin
    5 (29)
    Indicadores
    El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
    Trend Screener
    STE S.S.COMPANY
    4.79 (95)
    Indicadores
    Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
    Market Structure Break Out
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (8)
    Indicadores
    Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
    WaveTheoryFully automatic calculation
    Kaijun Wang
    5 (3)
    Indicadores
    ¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
    Otros productos de este autor
    Smart Trend Pullback PRO
    Freddy Amado Soto Javier
    Indicadores
    Título : Smart Trend Pullback PRO Indicador profesional de retroceso de tendencia con lógica adaptativa para Forex e índices. Diseñado para capturar operaciones de continuación de alta probabilidad evitando el ruido. Smart Trend Pullback PRO v1.0 Funciona en Forex + Índices Lógica adaptativa (poco común en MQL5) Sin repintado, señales históricas Limpio, comprensible, profesional. CONFIGURACIÓN RECOMENDADA POR DEFECTO: UseHTFTrend = true UseVolumeFilter = false EMA rápido = 20 EMA le
    Fractal Support Resistance Champion Pro
    Freddy Amado Soto Javier
    Indicadores
    Título : F ractal Soporte Resistencia Champion Pro Indicador profesional de Zonas con lógica adaptativa para Forex, Índices o Cripto. Diseñado para capturar operaciones de alta probabilidad evitando el ruido. S mart Trend Pullback PRO v1.0 Funciona en Forex + Índices + Crypto Lógica adaptativa (poco común en MQL5) Sin repintado, señales históricas Limpio, comprensible, profesional, sin ruido. CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA RECOMENDADA: Forex → Cualquier timeframe desde M15+ Índices →
    Advanced Supply and Demand Zones
    Freddy Amado Soto Javier
    Indicadores
    Desbloquea una Precisión Superior con Zonas de Oferta y Demanda Multi‑Temporal Este potente indicador detecta automáticamente zonas de Oferta y Demanda de alta probabilidad en múltiples temporalidades, ofreciéndote una visión clara de las huellas institucionales y los desequilibrios del mercado. Diseñado para traders que valoran la precisión y la simplicidad, resalta las zonas más relevantes, elimina el ruido y se adapta perfectamente a cualquier instrumento: Forex, Índices, Materias Primas, Cr
    Luz De Luna Pro
    Freddy Amado Soto Javier
    Asesores Expertos
    LUZ DE LUNA PRO El sistema profesional de comercio de doble par con 80%+ tasa de ganancias EURUSD, GBPUSD ¡TASA DE GANANCIAS DEL 79-82% EN AMBOS PARES! $1,280+ GANANCIA COMBINADA | BAJO 7% DE DRAWDOWN. EURUSD: 79.5% WIN RATE | 3.58 PF | 4.69% DD GBPUSD: 82,3% DE GANANCIAS | 2,88 PF | 6,20% DD Consistentemente Rentable - Bajo Riesgo - Alta Tasa de Ganancias Profesional Optimización en 3 fases Calidad de modelado al 90% "¡8 DE CADA 10 OPERACIONES GANAN!" PRECIO DE LANZAMIENTO: $179-229
    Inside Scalper Pro
    Freddy Amado Soto Javier
    Indicadores
    Inside Scalper Pro: Opera con Sesgo Institucional y Zonas de S/R de Precisión La mayoría de los indicadores para scalping te dan señales retrasadas en el vacío. Los profesionales operan con contexto: sesgo de tendencia, niveles clave y precio ponderado por volumen.   Inside Scalper Pro   fusiona estos tres pilares en un sistema visual, sin repintado y fluido, dándote la claridad para hacer scalping como un insider del mercado. La Ventaja del Profesional, Integrada en tu Gráfico Esto no es solo u
    Clean Fractal Pro MT5
    Freddy Amado Soto Javier
    Indicadores
    Título del producto Clean Fractal Pro: señales fractales de alta convicción para índices y acciones (MQL5)   Lema corto (para miniatura y encabezado) Menos señales. Mayor precisión. Cero ruido. Diseñado para H4: tu GPS para trading.   Descripción completa del producto Clean Fractal Pro   es un indicador MQL5 premium diseñado para traders que valoran   la calidad sobre la cantidad   ,   la claridad sobre el desorden   y   la ejecución sobre el ruido   . A diferencia de las herramientas
    Smart Trend Pullback PRO MT5
    Freddy Amado Soto Javier
    Indicadores
    Título : Smart Trend Pullback PRO MT5 Indicador profesional de retroceso de tendencia con lógica adaptativa para Forex e Índices. Diseñado para capturar operaciones de continuación de alta probabilidad evitando el ruido. S mart Trend Pullback PRO v1.0 Funciona en Forex + Índices Lógica adaptativa (poco común en MQL5) Sin repintado, señales históricas Limpio, comprensible, profesional. CONFIGURACIÓN RECOMENDADA POR DEFECTO: UseHTFTrend = true UseVolumeFilter = false EMA rápido = 20 E
    Fractal Support Resistance Champion Pro MT5
    Freddy Amado Soto Javier
    Indicadores
    Título : Soporte Fractal Resistencia Campeón Pro MT5 Indicador profesional de Zonas con lógica adaptativa para Forex, Índices o Cripto. Diseñado para capturar operaciones de alta probabilidad evitando el ruido. Fractal Support Resistance Champion Pro MT 5 Funciona en Forex + Índices + Crypto Lógica adaptativa (poco común en MQL5) Sin repintado, señales históricas Limpio, comprensible, profesional, sin Ruido. Multi-Timeframe CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA RECOMENDADA: Forex → Cualqui
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario