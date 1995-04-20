Clean Fractal Pro
- Indicadores
- Freddy Amado Soto Javier
- Versión: 1.2
- Actualizado: 19 diciembre 2025
- Activaciones: 10
📦 Título del Producto
Clean Fractal Pro —
Indicador RSI Fractal Bias: Señales de Precisión con Ventaja H4
Desbloquea operaciones de alta probabilidad en gráficos M30 con este potente indicador sin repintado. Combina:
- Sesgo RSI H4 (>50 para alcista, <50 para bajista) para filtrar tendencias mayores.
- SMA de 20 periodos (Precio Típico) para soporte/resistencia dinámico.
- Momento RSI M30 (por encima de 40 para compras, por debajo de 60 para ventas) para cronometrar entradas.
- Confirmación Fractal (fractal inferior para compras, superior para ventas) en barras cerradas para flechas sólidas y sin retraso.
Flechas verdes hacia arriba señalan COMPRAS por debajo del mínimo; flechas rojas hacia abajo marcan VENTAS por encima del máximo. Filtro de spread integrado (predeterminado 50 puntos) asegura configuraciones limpias.
Beneficios para el Comprador:
- Cero Repintado: Las señales se fijan en barras confirmadas—sin falsas esperanzas.
- Alertas Inteligentes: Popups instantáneos en PC + notificaciones push móviles (actívalas/desactívalas).
- Personalización Fácil: Ajusta periodos RSI, niveles y sesgo de marco temporal vía entradas.
Opera con confianza—detecta reversiones tempranas, cabalga tendencias fuertes. Instálalo en MT4, adjúntalo a M30 y deja que fluyan las señales. ¡Tu ventaja te espera! 🚀
AVISO LEGAL: “Este indicador es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y no garantiza ganancias. Se requiere una gestión adecuada del riesgo.”