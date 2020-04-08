Clean Fractal Pro MT5

📦 Título del producto

Clean Fractal Pro: señales fractales de alta convicción para índices y acciones (MQL5)

🌟 Lema corto (para miniatura y encabezado)

Menos señales. Mayor precisión. Cero ruido. Diseñado para H4: tu GPS para trading.

📝 Descripción completa del producto

Clean Fractal Pro es un indicador MQL5 premium diseñado para traders que valoran la calidad sobre la cantidad , la claridad sobre el desorden y la ejecución sobre el ruido .

A diferencia de las herramientas de señales genéricas que envían flechas con cada pequeño cambio, Clean Fractal Pro utiliza un estricto sistema de validación de múltiples capas para ofrecer solo las entradas basadas en fractales de mayor probabilidad , confirmadas por la fuerza del volumen , la proximidad del precio al soporte/resistencia y la alineación de tendencia opcional .

🎯 Filosofía central :

Espera la estructura. Confirma con el volumen. Actúa con confianza.

✅ Características principales

🔹 Detección fractal real

Detecta fractales clásicos de 5 barras (estilo Bill Williams), con opciones para resolver conflictos de forma inteligente (compra preferida, venta preferida o proximidad S/R más fuerte).

🔹 Señales validadas por volumen

Solo se muestran las señales con un volumen de ticks superior al promedio, lo que filtra las rupturas falsas y las trampas de baja liquidez.

🔹 Soporte y resistencia dinámicos

Calcula automáticamente los niveles S/R relevantes mediante una retrospección adaptativa, sin necesidad de dibujo manual.

🔹 Visuales limpias e intuitivas

Flechas y etiquetas claras sobre fondo blanco (agradables a la vista)

Flechas que se desvanecen (las señales más antiguas se desvanecen suavemente, sin desorden en el gráfico)

Panel de control opcional con estadísticas en tiempo real (ocultar/mostrar con teclas de acceso rápido)

Personalización completa del color (soporte/resistencia, compra/venta, texto)

🔹 Alertas y notificaciones inteligentes

Notificaciones push (1 por señal, no spam)

Alertas de sonido/correo electrónico (opcional)

Alerta temprana y detección prefractal (opcional, para operadores proactivos)

🔹 Conciencia del tiempo y la sesión

Filtra las señales por sesión de negociación (por ejemplo, apertura en Londres o Nueva York) — evita las trampas de baja volatilidad.

🔹 Ligero y estable

Optimizado para un rendimiento óptimo: sin retrasos, sin repintado, sin DLL. Elimina todos los objetos sin problemas al separarlos.

📈 Más adecuado para

Instrumentos : US500, GERMANY40, NIKKEI225, BTCUSD (y otros índices/acciones estables)

Plazos : H4 (principal — su «GPS»), H1, M30 (adaptable — probado con éxito hasta M30)

Estilo : Comerciantes manuales que desean configuraciones de alta confianza , no scalpers ni spammers de bots.

Mentalidad : Paciente. Disciplinado. Presente. Listo.

⚠️ No apto para scalping de Forex ni estrategias de alta frecuencia.

Esta herramienta es para traders que dejan que el mercado confirme y luego actúan.

🛠 Fácil de usar

Colocar en el gráfico → funciona instantáneamente

Todas las configuraciones en la pestaña Entradas (completamente documentadas)

Incluye: Alternar panel de control Visualización de la intensidad de la señal Controles de alerta Opciones de color/tema Modo de resolución de conflictos Sensibilidad del filtro de volumen



🎁 Lo que obtienes

Clean_Fractal_Pro

Guía de inicio rápido (PDF)

Configuraciones recomendadas para US500 H4 / GERMANY40 H1

Actualizaciones de por vida (versiones menores)

🧠 Por qué los traders confían en Clean Fractal Pro

He probado docenas de herramientas fractales; la mayoría repintan o dan demasiadas señales. Esta espera. Confirma. No hace ruido hasta que importa. Entonces sé que es hora de actuar.

— Freddy's Edge (Desarrollador y probador de herramientas)

🔐 Nota del desarrollador