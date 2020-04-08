Clean Fractal Pro MT5

📦 Título del producto

Clean Fractal Pro: señales fractales de alta convicción para índices y acciones (MQL5)

🌟 Lema corto (para miniatura y encabezado)

Menos señales. Mayor precisión. Cero ruido. Diseñado para H4: tu GPS para trading.

📝 Descripción completa del producto

Clean Fractal Pro es un indicador MQL5 premium diseñado para traders que valoran la calidad sobre la cantidad , la claridad sobre el desorden y la ejecución sobre el ruido .

A diferencia de las herramientas de señales genéricas que envían flechas con cada pequeño cambio, Clean Fractal Pro utiliza un estricto sistema de validación de múltiples capas para ofrecer solo las entradas basadas en fractales de mayor probabilidad , confirmadas por la fuerza del volumen , la proximidad del precio al soporte/resistencia y la alineación de tendencia opcional .

🎯 Filosofía central :

Espera la estructura. Confirma con el volumen. Actúa con confianza.

 Características principales

🔹 Detección fractal real
Detecta fractales clásicos de 5 barras (estilo Bill Williams), con opciones para resolver conflictos de forma inteligente (compra preferida, venta preferida o proximidad S/R más fuerte).

🔹 Señales validadas por volumen
Solo se muestran las señales con un volumen de ticks superior al promedio, lo que filtra las rupturas falsas y las trampas de baja liquidez.

🔹 Soporte y resistencia dinámicos
Calcula automáticamente los niveles S/R relevantes mediante una retrospección adaptativa, sin necesidad de dibujo manual.

🔹 Visuales limpias e intuitivas

  • Flechas y etiquetas claras sobre fondo blanco (agradables a la vista)
  • Flechas que se desvanecen (las señales más antiguas se desvanecen suavemente, sin desorden en el gráfico)
  • Panel de control opcional con estadísticas en tiempo real (ocultar/mostrar con teclas de acceso rápido)
  • Personalización completa del color (soporte/resistencia, compra/venta, texto)

🔹 Alertas y notificaciones inteligentes

  • Notificaciones push (1 por señal, no spam)
  • Alertas de sonido/correo electrónico (opcional)
  • Alerta temprana y detección prefractal (opcional, para operadores proactivos)

🔹 Conciencia del tiempo y la sesión
Filtra las señales por sesión de negociación (por ejemplo, apertura en Londres o Nueva York) — evita las trampas de baja volatilidad.

🔹 Ligero y estable
Optimizado para un rendimiento óptimo: sin retrasos, sin repintado, sin DLL. Elimina todos los objetos sin problemas al separarlos.

📈 Más adecuado para

  • Instrumentos : US500, GERMANY40, NIKKEI225, BTCUSD (y otros índices/acciones estables)
  • Plazos : H4 (principal — su «GPS»), H1, M30 (adaptable — probado con éxito hasta M30)
  • Estilo : Comerciantes manuales que desean configuraciones de alta confianza , no scalpers ni spammers de bots.
  • Mentalidad : Paciente. Disciplinado. Presente. Listo.

⚠️ No apto para scalping de Forex ni estrategias de alta frecuencia.
Esta herramienta es para traders que dejan que el mercado confirme y luego actúan.

🛠 Fácil de usar

  • Colocar en el gráfico → funciona instantáneamente
  • Todas las configuraciones en la pestaña Entradas (completamente documentadas)
  • Incluye:
    • Alternar panel de control
    • Visualización de la intensidad de la señal
    • Controles de alerta
    • Opciones de color/tema
    • Modo de resolución de conflictos
    • Sensibilidad del filtro de volumen

🎁 Lo que obtienes

  • Clean_Fractal_Pro
  • Guía de inicio rápido (PDF)
  • Configuraciones recomendadas para US500 H4 / GERMANY40 H1
  • Actualizaciones de por vida (versiones menores)

🧠 Por qué los traders confían en Clean Fractal Pro

He probado docenas de herramientas fractales; la mayoría repintan o dan demasiadas señales. Esta espera. Confirma. No hace ruido hasta que importa. Entonces sé que es hora de actuar.
— Freddy's Edge (Desarrollador y probador de herramientas)

🔐 Nota del desarrollador

Clean Fractal Pro es la cara visible de años de refinamiento, pero no es mi "Obra Maestra Final". Eso se mantiene en privado. ¿Esta versión? Es potente, limpia y honesta. Si valoras la calidad de la señal y la claridad mental, esta es tu mejor opción.


DISCLAIMER:

“This indicator is a decision-support tool and does not guarantee profits. Proper risk management is required.”


Otros productos de este autor
Clean Fractal Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Título del Producto Clean Fractal Pro — Indicador RSI Fractal Bias: Señales de Precisión con Ventaja H4 Desbloquea operaciones de alta probabilidad en gráficos M30 con este potente indicador sin repintado . Combina: Sesgo RSI H4 (>50 para alcista, <50 para bajista) para filtrar tendencias mayores. SMA de 20 periodos (Precio Típico) para soporte/resistencia dinámico. Momento RSI M30 (por encima de 40 para compras, por debajo de 60 para ventas) para cronometrar entradas. Confirmación Fractal (f
Smart Trend Pullback PRO
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Título : Smart Trend Pullback PRO Indicador profesional de retroceso de tendencia con lógica adaptativa para Forex e índices. Diseñado para capturar operaciones de continuación de alta probabilidad evitando el ruido. Smart Trend Pullback PRO v1.0 Funciona en Forex + Índices Lógica adaptativa (poco común en MQL5) Sin repintado, señales históricas Limpio, comprensible, profesional. CONFIGURACIÓN RECOMENDADA POR DEFECTO: UseHTFTrend = true UseVolumeFilter = false EMA rápido = 20 EMA le
Fractal Support Resistance Champion Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Título : F ractal Soporte Resistencia Champion Pro Indicador profesional de Zonas con lógica adaptativa para Forex, Índices o Cripto. Diseñado para capturar operaciones de alta probabilidad evitando el ruido. S mart Trend Pullback PRO v1.0 Funciona en Forex + Índices + Crypto Lógica adaptativa (poco común en MQL5) Sin repintado, señales históricas Limpio, comprensible, profesional, sin ruido. CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA RECOMENDADA: Forex → Cualquier timeframe desde M15+ Índices →
Advanced Supply and Demand Zones
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Desbloquea una Precisión Superior con Zonas de Oferta y Demanda Multi‑Temporal Este potente indicador detecta automáticamente zonas de Oferta y Demanda de alta probabilidad en múltiples temporalidades, ofreciéndote una visión clara de las huellas institucionales y los desequilibrios del mercado. Diseñado para traders que valoran la precisión y la simplicidad, resalta las zonas más relevantes, elimina el ruido y se adapta perfectamente a cualquier instrumento: Forex, Índices, Materias Primas, Cr
Luz De Luna Pro
Freddy Amado Soto Javier
Asesores Expertos
LUZ DE LUNA PRO El sistema profesional de comercio de doble par con 80%+ tasa de ganancias EURUSD, GBPUSD ¡TASA DE GANANCIAS DEL 79-82% EN AMBOS PARES! $1,280+ GANANCIA COMBINADA | BAJO 7% DE DRAWDOWN. EURUSD: 79.5% WIN RATE | 3.58 PF | 4.69% DD GBPUSD: 82,3% DE GANANCIAS | 2,88 PF | 6,20% DD Consistentemente Rentable - Bajo Riesgo - Alta Tasa de Ganancias Profesional Optimización en 3 fases Calidad de modelado al 90% "¡8 DE CADA 10 OPERACIONES GANAN!" PRECIO DE LANZAMIENTO: $179-229
Inside Scalper Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Inside Scalper Pro: Opera con Sesgo Institucional y Zonas de S/R de Precisión La mayoría de los indicadores para scalping te dan señales retrasadas en el vacío. Los profesionales operan con contexto: sesgo de tendencia, niveles clave y precio ponderado por volumen.   Inside Scalper Pro   fusiona estos tres pilares en un sistema visual, sin repintado y fluido, dándote la claridad para hacer scalping como un insider del mercado. La Ventaja del Profesional, Integrada en tu Gráfico Esto no es solo u
Smart Trend Pullback PRO MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Título : Smart Trend Pullback PRO MT5 Indicador profesional de retroceso de tendencia con lógica adaptativa para Forex e Índices. Diseñado para capturar operaciones de continuación de alta probabilidad evitando el ruido. S mart Trend Pullback PRO v1.0 Funciona en Forex + Índices Lógica adaptativa (poco común en MQL5) Sin repintado, señales históricas Limpio, comprensible, profesional. CONFIGURACIÓN RECOMENDADA POR DEFECTO: UseHTFTrend = true UseVolumeFilter = false EMA rápido = 20 E
Fractal Support Resistance Champion Pro MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Título : Soporte Fractal Resistencia Campeón Pro MT5 Indicador profesional de Zonas con lógica adaptativa para Forex, Índices o Cripto. Diseñado para capturar operaciones de alta probabilidad evitando el ruido. Fractal Support Resistance Champion Pro MT 5 Funciona en Forex + Índices + Crypto Lógica adaptativa (poco común en MQL5) Sin repintado, señales históricas Limpio, comprensible, profesional, sin Ruido. Multi-Timeframe CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA RECOMENDADA: Forex → Cualqui
