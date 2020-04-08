Clean Fractal Pro MT5
- Indicadores
- Freddy Amado Soto Javier
- Versión: 1.1
- Actualizado: 19 diciembre 2025
- Activaciones: 10
📦 Título del producto
Clean Fractal Pro: señales fractales de alta convicción para índices y acciones (MQL5)
🌟 Lema corto (para miniatura y encabezado)
Menos señales. Mayor precisión. Cero ruido. Diseñado para H4: tu GPS para trading.
📝 Descripción completa del producto
Clean Fractal Pro es un indicador MQL5 premium diseñado para traders que valoran la calidad sobre la cantidad , la claridad sobre el desorden y la ejecución sobre el ruido .
A diferencia de las herramientas de señales genéricas que envían flechas con cada pequeño cambio, Clean Fractal Pro utiliza un estricto sistema de validación de múltiples capas para ofrecer solo las entradas basadas en fractales de mayor probabilidad , confirmadas por la fuerza del volumen , la proximidad del precio al soporte/resistencia y la alineación de tendencia opcional .
🎯 Filosofía central :
Espera la estructura. Confirma con el volumen. Actúa con confianza.
✅ Características principales
🔹 Detección fractal real
Detecta fractales clásicos de 5 barras (estilo Bill Williams), con opciones para resolver conflictos de forma inteligente (compra preferida, venta preferida o proximidad S/R más fuerte).
🔹 Señales validadas por volumen
Solo se muestran las señales con un volumen de ticks superior al promedio, lo que filtra las rupturas falsas y las trampas de baja liquidez.
🔹 Soporte y resistencia dinámicos
Calcula automáticamente los niveles S/R relevantes mediante una retrospección adaptativa, sin necesidad de dibujo manual.
🔹 Visuales limpias e intuitivas
- Flechas y etiquetas claras sobre fondo blanco (agradables a la vista)
- Flechas que se desvanecen (las señales más antiguas se desvanecen suavemente, sin desorden en el gráfico)
- Panel de control opcional con estadísticas en tiempo real (ocultar/mostrar con teclas de acceso rápido)
- Personalización completa del color (soporte/resistencia, compra/venta, texto)
🔹 Alertas y notificaciones inteligentes
- Notificaciones push (1 por señal, no spam)
- Alertas de sonido/correo electrónico (opcional)
- Alerta temprana y detección prefractal (opcional, para operadores proactivos)
🔹 Conciencia del tiempo y la sesión
Filtra las señales por sesión de negociación (por ejemplo, apertura en Londres o Nueva York) — evita las trampas de baja volatilidad.
🔹 Ligero y estable
Optimizado para un rendimiento óptimo: sin retrasos, sin repintado, sin DLL. Elimina todos los objetos sin problemas al separarlos.
📈 Más adecuado para
- Instrumentos : US500, GERMANY40, NIKKEI225, BTCUSD (y otros índices/acciones estables)
- Plazos : H4 (principal — su «GPS»), H1, M30 (adaptable — probado con éxito hasta M30)
- Estilo : Comerciantes manuales que desean configuraciones de alta confianza , no scalpers ni spammers de bots.
- Mentalidad : Paciente. Disciplinado. Presente. Listo.
⚠️ No apto para scalping de Forex ni estrategias de alta frecuencia.
Esta herramienta es para traders que dejan que el mercado confirme y luego actúan.
🛠 Fácil de usar
- Colocar en el gráfico → funciona instantáneamente
- Todas las configuraciones en la pestaña Entradas (completamente documentadas)
- Incluye:
- Alternar panel de control
- Visualización de la intensidad de la señal
- Controles de alerta
- Opciones de color/tema
- Modo de resolución de conflictos
- Sensibilidad del filtro de volumen
🎁 Lo que obtienes
- Clean_Fractal_Pro
- Guía de inicio rápido (PDF)
- Configuraciones recomendadas para US500 H4 / GERMANY40 H1
- Actualizaciones de por vida (versiones menores)
🧠 Por qué los traders confían en Clean Fractal Pro
He probado docenas de herramientas fractales; la mayoría repintan o dan demasiadas señales. Esta espera. Confirma. No hace ruido hasta que importa. Entonces sé que es hora de actuar.
— Freddy's Edge (Desarrollador y probador de herramientas)
🔐 Nota del desarrollador
Clean Fractal Pro es la cara visible de años de refinamiento, pero no es mi "Obra Maestra Final". Eso se mantiene en privado. ¿Esta versión? Es potente, limpia y honesta. Si valoras la calidad de la señal y la claridad mental, esta es tu mejor opción.
DISCLAIMER:
“This indicator is a decision-support tool and does not guarantee profits. Proper risk management is required.”