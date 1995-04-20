Detecta BOS y barridos de liquidez utilizando la lógica de estructura de mercado para identificar posibles reversiones de Smart Money.

BOS Liquidity Sweep – Indicador de estructura de mercado

BOS Liquidity Sweep es un indicador técnico de estructura de mercado diseñado para visualizar barridos de liquidez y conceptos de Break of Structure (BOS) directamente en el gráfico.

El indicador se centra en el comportamiento del precio, ayudando a comprender dónde se recoge liquidez y cómo reacciona el mercado posteriormente, sin ejecución automática de operaciones ni promesas de beneficio.

Concepto principal

Los mercados financieros suelen desplazarse primero hacia zonas con alta concentración de liquidez antes de continuar en su dirección principal.

Este indicador destaca dichos momentos combinando:

Estructura de mercado (HH, HL, LH, LL)

Detección de barridos de liquidez

Confirmación mediante Break of Structure

El objetivo es apoyar visualmente la toma de decisiones, no forzar entradas.

Funcionamiento del indicador (paso a paso)

1. Identificación de la estructura de mercado

El indicador analiza continuamente los movimientos del precio para identificar:

Higher Highs (HH)

Higher Lows (HL)

Lower Highs (LH)

Lower Lows (LL)

Estos puntos definen la estructura actual del mercado y se muestran directamente en el gráfico.

2. Detección de barrido de liquidez

Un barrido de liquidez ocurre cuando el precio supera temporalmente un máximo o mínimo previo y luego regresa dentro de la estructura.

El indicador marca visualmente este evento cuando:

el precio rompe un nivel estructural

el movimiento es rechazado por el mercado

el precio cierra nuevamente dentro del rango anterior

Esta fase no representa por sí sola una señal de trading.

3. Confirmación mediante Break of Structure (BOS)

Después de un barrido válido, el indicador espera una confirmación estructural.

Un BOS se identifica cuando:

el precio rompe un nivel estructural relevante

la dirección del mercado se vuelve más clara

el barrido se confirma como posible continuación o cambio de dirección

Solo después de esta confirmación se muestra una señal visual.

Cuándo aparece una señal

Una señal se muestra únicamente cuando se cumplen todas las condiciones:

existe una estructura válida

la liquidez ha sido barrida

la reacción del precio confirma el rechazo

se produce un Break of Structure claro

Esto ayuda a filtrar configuraciones débiles o prematuras.

Cuándo no se recomienda su uso

El indicador no está diseñado para utilizarse cuando:

el mercado se encuentra en rango sin estructura clara

no ha ocurrido ningún barrido de liquidez

el BOS no está confirmado

eventos de noticias generan movimientos erráticos

En estas condiciones, las señales visuales pueden ser limitadas o inexistentes.

Notas importantes

El indicador no abre operaciones

No predice beneficios

No sustituye la gestión del riesgo

Las señales dependen del contexto y no son instrucciones automáticas

El indicador está destinado como herramienta de análisis visual para traders que comprenden la estructura del mercado.

Resumen de parámetros de entrada

Todos los parámetros son opcionales y pueden ajustarse según preferencias personales.

Configuración de estructura de mercado

Swing Length

Define cuántas velas se utilizan para detectar máximos y mínimos.

Valores más altos generan menos puntos, pero más significativos.

Configuración visual

Colores para etiquetas estructurales (HH, HL, LH, LL)

Tamaños de líneas y textos para mayor claridad

Opciones de visualización y alertas

Activar o desactivar señales visuales

Alertas opcionales (si están habilitadas) solo tras confirmaciones válidas

Plataforma compatible

MetaTrader 4

Aviso legal

El trading conlleva riesgos.

Este indicador se proporciona únicamente con fines educativos y de análisis y no constituye asesoramiento financiero.

🇫🇷 FRANÇAIS

Détecte le BOS et les balayages de liquidité à l’aide de la logique de structure de marché afin d’identifier des retournements potentiels du Smart Money.

BOS Liquidity Sweep – Indicateur de structure de marché

BOS Liquidity Sweep est un indicateur technique de structure de marché conçu pour visualiser les balayages de liquidité et les concepts de Break of Structure (BOS) directement sur le graphique.

L’indicateur se concentre sur le comportement du prix et aide à comprendre où la liquidité est captée et comment le marché réagit ensuite, sans exécution automatique ni promesse de gain.

Concept principal

Les marchés financiers se déplacent souvent d’abord vers des zones de forte liquidité avant de poursuivre leur direction principale.

Cet indicateur met en évidence ces situations en combinant :

Structure de marché (HH, HL, LH, LL)

Détection des balayages de liquidité

Confirmation par Break of Structure

L’objectif est de soutenir visuellement la prise de décision, sans forcer de trades.

Fonctionnement de l’indicateur (étape par étape)

1. Identification de la structure de marché

L’indicateur analyse en continu les mouvements du prix afin d’identifier :

Higher Highs (HH)

Higher Lows (HL)

Lower Highs (LH)

Lower Lows (LL)

Ces points définissent la structure actuelle du marché et sont affichés directement sur le graphique.

2. Détection du balayage de liquidité

Un balayage de liquidité se produit lorsque le prix dépasse temporairement un sommet ou un creux précédent, puis revient à l’intérieur de la structure.

L’indicateur marque cet événement visuellement lorsque :

le prix franchit un niveau structurel

le mouvement est rejeté par le marché

le prix clôture à nouveau dans la zone précédente

Cette phase ne constitue pas à elle seule un signal de trading.

3. Confirmation par Break of Structure (BOS)

Après un balayage valide, l’indicateur attend une confirmation structurelle.

Un BOS est identifié lorsque :

le prix casse un niveau structurel pertinent

la direction du marché devient plus claire

le balayage est confirmé comme continuation ou retournement potentiel

Une fois cette confirmation obtenue, un signal visuel apparaît.

Quand un signal apparaît

Un signal est affiché uniquement lorsque toutes les conditions sont réunies :

une structure valide existe

la liquidité a été balayée

la réaction du prix confirme le rejet

un Break of Structure clair est présent

Cela permet de filtrer les configurations prématurées ou faibles.

Quand l’utilisation n’est pas recommandée

L’indicateur n’est pas destiné à être utilisé lorsque :

le marché évolue en range sans structure claire

aucun balayage de liquidité n’a eu lieu

le BOS n’est pas confirmé

des événements économiques provoquent des mouvements erratiques

Dans ces situations, les signaux peuvent être volontairement limités ou absents.

Remarques importantes

L’indicateur n’ouvre pas de positions

Il ne prédit pas les profits

Il ne remplace pas la gestion du risque

Les signaux sont contextuels et non automatiques

L’indicateur est conçu comme un outil d’analyse visuelle pour les traders comprenant la structure de marché.

Aperçu des paramètres d’entrée

Tous les paramètres sont optionnels et peuvent être ajustés selon les préférences personnelles.

Paramètres de structure de marché

Swing Length

Définit le nombre de bougies utilisées pour détecter les sommets et creux.

Des valeurs plus élevées produisent moins de points, mais plus significatifs.

Paramètres visuels

Couleurs des étiquettes structurelles (HH, HL, LH, LL)

Tailles des lignes et des textes pour une meilleure lisibilité

Options d’affichage et d’alertes

Activer ou désactiver les signaux visuels

Alertes optionnelles (si activées) uniquement après confirmation

Plateforme prise en charge

MetaTrader 4

Avertissement

Le trading comporte des risques.

Cet indicateur est fourni uniquement à des fins éducatives et analytiques et ne constitue pas un conseil financier.