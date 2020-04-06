Viola Gold Scalper

Viola Gold Scalper - Sistema Algorítmico Avanzado XAUUSD

Viola Gold Scalper es un avanzado sistema de trading totalmente automatizado diseñado para XAUUSD. Se especializa en la detección de momentos en que el mercado se vuelve tranquilo, predecible e ideal para la reventa sistemática. El EA combina un sofisticado análisis de volumen, detección de mercado lateral, y ejecución filtrada en el tiempo para producir un comportamiento de negociación estable con drawdown controlado.

Este sistema ha sido operado y refinado durante un largo período, demostrando una fuerte consistencia y la capacidad de operar en condiciones de mercado variables. Se ha mantenido un registro en vivo a largo plazo desde abril de 2025, lo que demuestra la capacidad del EA para ofrecer un crecimiento constante incluso durante ciclos de volatilidad cambiantes. Aunque en uno de los periodos se experimentó un mayor drawdown, la gran mayoría de los días de negociación muestran niveles de riesgo controlados, con un drawdown diario que suele mantenerse por debajo del tres por ciento. La solidez de la estrategia ha permitido utilizarla en múltiples cuentas financiadas y superar varias evaluaciones de empresas de propulsión.

Lógica básica de negociación

1. Detección de compresión de volumen

El oro a menudo se vuelve inestable durante los picos de alta volatilidad. Viola Gold Scalper evita estos períodos por completo. El EA mide múltiples condiciones de volumen y opera sólo cuando el mercado entra en un entorno controlado de bajo volumen. Estos momentos tienden a producir micro-movimientos suaves ideales para scalping.

2. Filtro de mercado lateral

Un filtro lateral personalizado analiza la compresión del impulso, los rangos basados en Bollinger y la estructura de la volatilidad para detectar cuándo el precio se mueve dentro de una consolidación tranquila. El EA opera sólo cuando se cumple esta condición, reduciendo significativamente la posibilidad de entrar cerca de movimientos impulsivos.

3. Sesiones de scalping con filtro temporal

La configuración por defecto se centra en dos ventanas de tiempo cuidadosamente investigadas. Estas sesiones proporcionan históricamente el comportamiento de precios más estable para XAUUSD. Este enfoque minimiza la exposición a horas impredecibles y soporta un drawdown bajo.

4. Gestión inteligente de riesgos y operaciones

El EA incluye múltiples capas de seguridad:
- Filtro de spread y ejecución
- Sistema de trailing stop
- Lógica de bloqueo de sesión
- Límites de volumen
- Confirmación lateral
- Límite diario opcional de drawdown
- Secuencias multiposición controladas

Ninguno de los métodos implica martingala, arbitraje ni ninguna forma de estrategia agresiva de duplicación.

Características de rendimiento

Viola Gold Scalper ha mostrado una fuerte consistencia en operaciones a largo plazo, con periodos de alta rentabilidad cuando la volatilidad se alinea con el modelo de la estrategia. Se ha utilizado en múltiples cuentas privadas y financiadas, superando con éxito varias evaluaciones gracias a su estructura de riesgo estable y a la ausencia de tácticas prohibidas. El EA es capaz de generar un crecimiento significativo a largo plazo cuando se utiliza con una configuración de riesgo adecuada y una ejecución de alta calidad.

Los resultados pueden variar entre brokers debido al spread, la liquidez y la velocidad de ejecución. El EA fue diseñado para entornos ECN con spreads ajustados y baja latencia. Los usuarios que busquen el menor drawdown deberían operar con la configuración por defecto, mientras que los usuarios avanzados dispuestos a aceptar un drawdown ligeramente superior pueden ampliar las ventanas de negociación para aumentar la frecuencia de oportunidades.

Características principales

- XAUUSD scalper automatizado
- Modelo avanzado de compresión de volumen
- Detección de mercado lateral para entradas estables
- Lógica de negociación basada en sesión
- Filtros de diferencial y volatilidad
- Trailing stop y mecanismos inteligentes de reentrada
- Sin martingala ni arbitraje
- Compatible con reglas de prop-firm
- Diseñado para la consistencia a largo plazo
- Fácil de usar, configuración por defecto optimizada


Condiciones recomendadas



- Símbolo: XAUUSD


-Tiempo 5 min


- Tipo de cuenta: ECN/RAW con spread bajo


- VPS o alojamiento estable de baja latencia


- Ajustes por defecto para una reducción conservadora


- Sesiones ampliadas opcionales para un modo de mayor rentabilidad


¿Para quién es este EA?

- Operadores que buscan sistemas automatizados de bajo drawdown
- Usuarios que prefieren un crecimiento constante y controlado
- Operadores de Prop-firm que necesitan una estrategia que cumpla las reglas
- Operadores de oro que buscan una ventaja durante los periodos de calma del mercado
- Inversores que buscan un modelo escalable a largo plazo

Notas importantes

- El EA no utiliza martingala, expansión de cuadrícula ni arbitraje.
- Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
- Las condiciones del mercado pueden afectar a la rentabilidad, y los resultados varían según el broker.
- Se recomienda probar los niveles de riesgo en una demo antes de entrar en acción.


Recomendación de Backtesting (Importante)

Debido a la lógica avanzada del EA, el sistema de filtros múltiples y los cálculos basados en el volumen, las pruebas retrospectivas de largo alcance pueden ejecutarse lentamente en algunos terminales. Esto es normal y esperado para las estrategias que utilizan análisis multi-marco de tiempo y modelos de volumen personalizados.

Para acelerar las pruebas, recomendamos realizarlas mes a mes o en intervalos de fechas más pequeños.
Esto produce resultados más rápidos, permite una optimización más fina, y proporciona una visión más clara de cómo el EA realiza en diferentes ciclos de mercado.


Productos recomendados
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Asesores Expertos
El robot Wolf Stream tiene en su núcleo la capacidad de "ver" el gráfico como lo ve un humano. Por eso lee con precisión el estado de ánimo de los jugadores. Los miedos y esperanzas de la multitud se forman en el momento actual, en las situaciones actuales. El robot reacciona ante ellos y actúa de la forma óptima para cada situación. Las operaciones en tiempo real han reportado ganancias del 103% desde el 26 de julio de 2021 (3,5 meses) Existen muchas fases en el mercado, cuya naturaleza es fund
Project Oro
Giacomo Donati
Asesores Expertos
Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/project_oro_ea El Proyecto Oro es un algoritmo de negociación que comencé hace aproximadamente seis años. Después de innumerables horas dolorosas e insoportables de codificación, finalmente está listo para ser lanzado al público. El Asesor Experto (EA) se basa en una técnica patentada y única que analiza el comportamiento y el movimiento de las velas y la acción del precio en el mercado del oro. Busca ventanas cortas de oportunidad y sale de las
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Asesores Expertos
Espíritu de Ilan El Asesor Experto Ilan Spirit es un análogo del Asesor Experto, con la adición de muchas lógicas adicionales y oportunidades para el comercio, con los ajustes restantes del Asesor Experto. El Asesor Experto negocia según el sistema Martingale con el aumento de lotes posteriores en una serie de órdenes, con el fin de promediarlas. La primera orden es colocada por el robot de acuerdo a las señales del indicador incorporado. El Asesor Experto también tiene la capacidad de detener l
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Asesores Expertos
OtmScalp EA V1 - Robot de Scalping con IA para EUR, Oro y BTC OtmScalp EA V1 - El Robot de Scalping con IA para EUR, Oro y BTC Oferta por tiempo limitado: Solo $499 (Precio original: $1200 - ¡Próximo aumento de precio!) ¿Por qué elegir OtmScalp EA V1? Ganancias diarias consistentes - Diseñado para scalping agresivo pero controlado 3 versiones especializadas - Optimizado para pares EUR, oro (XAU/USD) y bitcoin (BTC/USD) Operación 100% automática - Funciona 24/5 sin intervención manual Gestión int
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Asesores Expertos
Se trata de un sistema de trading automático de 24 horas basado en el algoritmo de comportamiento colectivo de autómatas adaptativos (un tipo de algoritmos de autoaprendizaje de inteligencia artificial) que no requiere intervención manual y no utiliza indicadores ni métodos de trading conocidos. El principio del EA es recordar y analizar cada paso. Un paso es un movimiento del precio para un cierto número (BaseStep) de puntos hacia arriba o hacia abajo. La profundidad de la memoria (cuántos paso
DarkLand
Daniil Evstratenko
Asesores Expertos
El robot está diseñado para el trading nocturno automático. La estrategia es adecuada para muchos pares de divisas. Puede operar con varios pares al mismo tiempo. El EA abre operaciones de 21:00 a 1:00 por hora EET (GMT + 3 en verano, + 2 en invierno). La hora GMT del broker se determina automáticamente, o puede configurarla manualmente (necesario en el tester). Para las señales de entrada y salida se utiliza un indicador especial de canal de precios. En la parte inferior del canal hay una señal
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de ver nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Red Hawk es un sistema de comercio de "reversión a la media", que opera durante los momentos tranquilos del mercado. Actualmente funciona con 9 pares: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD y USDCAD. Plazo recomendado: M5 Dado que este tipo de estrategia funciona mejor con un spread bajo y una ejecución r
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Trading King Extended
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Asesores Expertos
Versión avanzada del Asesor Experto Trading King MT4. Indicadores utilizados: ATR, RSI, Estocástico, CCI, WPR, DeMarker, RVI. Cada indicador se puede utilizar opcionalmente on / off. La versión MT5 está disponible aquí. El archivo configurado y los resultados de la optimización se publicarán en la discusión del asesor. La estrategia del Asesor Experto se basa en evaluar la fuerza de la tendencia y encontrar puntos de corrección / reversión, compara los valores absolutos de subida y bajada del
Experts Advisors Arjuna
David Antonius
Asesores Expertos
Conozca a Arjuna, el compañero de trading definitivo diseñado para navegar por el complejo mundo de los mercados financieros con precisión y confianza. Creado tanto para operadores principiantes como experimentados, Arjuna encarna el espíritu de un guerrero: implacable, estratégico e inquebrantable en la búsqueda del éxito. Con tecnología de vanguardia en su núcleo, este robot aprovecha algoritmos avanzados para analizar las tendencias del mercado y ejecutar operaciones en el momento perfecto, m
Force Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Force Trade X es un EA basado en Force Index. Los parámetros de Force Index como BuyPeriod, BuyShift, BuyValue, SellPeriod, SellShift y SellValue se pueden ajustar. Force Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad gracias a Force Trade X. Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
EA KOGORO TREND RENTABLE MÁS ALTO, FLEXIBLE Y SEGURO EA KOGORO es un robot que opera sobre el principio más básico del mercado: "La Tendencia es Amiga" combinado con el principio de Martingala mejorado con muchas veces más seguridad que la Martingala convencional. - EA KOGORO es un robot EA totalmente automático para pares establecidos. - El principio de balanceo de órdenes, bajo DD protege mejor las cuentas para obtener altos beneficios. - Apertura y cierre de órdenes es realmente flex
Gold Scalping Pro
Tyrae Trae Bailey
Asesores Expertos
¿Le gusta el scalping? ¿Le gusta invertir en oro? Gold Scalping Pro es un producto EA para MT4 que podría beneficiarle en el mercado con un movimiento de scalping. Se recomienda encarecidamente que utilice take profits y stop losses para una gestión adecuada del riesgo, ya que la inversión en oro puede fluctuar. Con una orden abierta de compra, el indicador Parabolic SAR cruzará por encima y el take profit se establece en el precio abierto de la orden +100 pips. Para una orden de venta abierta,
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Forex Daily Scalping EA es un asesor profesional de scalping para el trabajo diario en el mercado de divisas FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los comerciantes suelen llegar a entender que los niveles de acumulación de órdenes de stop, el precio y el tiempo juegan un papel importante en el mercado. - Recomendar broker ECN con LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARÁMETROS: PRECIO - la distancia de precio a cubrir en el período de tiempo asignado; TI
FlashPoint EA
Hasan Abdulhussein
Asesores Expertos
FlashPoint EA Profesional La revolución definitiva de las rupturas diarias inteligentes | Versión 1.0 | Activaciones ilimitadas FlashPoint - El Experto en Trading Automatizado Avanzado Eleve su trading a los más altos estándares profesionales con FlashPoint Professional - el Asesor Experto más potente diseñado para una rentabilidad diaria consistente. Impulsado por un revolucionario sistema de doble estrategia, algoritmos avanzados de gestión de dinero, y la protección de grado militar, Fl
MoSalah EA
Samir Arman
Asesores Expertos
Siga las señales aquí El experto trabaja en los niveles de Fibonacci en la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará en una sola divisa de ellas hasta que cierre con ganancias El beneficio es de sólo siete puntos Vea el video Explica
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Go Solo Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Go Solo Gold es la última generación de robots dedicados al mercado del Oro (XAUUSD) con mejoras en los algoritmos para optimizar el rendimiento. Los modelos de señales se construyen estrechamente de acuerdo con las fluctuaciones de Tickdata para encontrar oportunidades de alta probabilidad y bajo riesgo. Junto con la estrategia Scalper para seguir las tendencias a corto plazo y salir rápidamente del mercado para preservar los beneficios. EA es adecuado para XAUUSD con fuerte volatilidad
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Trend Recruiter
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Este desarrollo es un sistema de scalping. Es suficiente para optimizar Trend Recruiter una vez, por ejemplo, en un mes. Después de eso, muestra excelentes resultados en el período hacia adelante (varias veces más), que se puede ver en las capturas de pantalla. Lo ideal es utilizar un corredor con un spread flotante de 6 pips. Existen brokers de este tipo en el mercado. En aquellos momentos en los que el spread es inferior al fijado durante la optimización (por ejemplo, usted fija 10-14 pips),
You Golden Joker
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
You Golden Joker es un sistema profesional de trading automatizado desarrollado y optimizado para la plataforma MT4 y los pares de divisas XAUUSD, GBPUSD y todos los pares de divisas. Fácil de usar pero eficaz, está diseñado para maximizar su potencial de trading, minimizar el trading emocional y tomar decisiones más inteligentes utilizando tecnología avanzada. El Asesor Experto trabaja en los principales pares de divisas con spreads bajos. La lista completa está disponible para su conveniencia
SignalMaster Trend EA
Noel Dagubert Kayombo
Asesores Expertos
SignalMaster Trend EA es un Asesor Experto de Tendencias. La estrategia se basa en dos medias móviles para determinar la tendencia del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como la rejilla o martingala. CARACTERÍSTICAS No Martingale, No Grid, No Double Lot, No Averaging, No Dangerous strategy. Cada operación tiene SL y TP desde el principio. Sólo una operación a la vez, para cada par de divisas. El EA soporta símbolos con sufijo o prefijo. Demo gratuita disponible para descarg
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
Asesores Expertos
Quiero darle a su atención un asesor único, único y único en su tipo. Donde puede crear su propia estrategia a partir de conjuntos de indicadores, patrones, patrones de velas, dirección de regresión (tendencia) y varias funciones personalizables (cuadrícula, trailing, re-trazo, etc.). Funciones del asesor: 1. Posibilidad de habilitar una de las direcciones buy / sell / buy_sell 2. Lote fijo o porcentaje del depósito 3. Tr-en pips o indicador de onda  4. SL-en pips o indicador de onda  5.
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Asesores Expertos
F O R E X J U G G E R N A U T Un Asesor Experto muy potente incluso si se utiliza sólo con un par de divisas, GBPJPY. La estructura del sistema se centra en la precisión de las entradas de órdenes y la seguridad. El EA es adecuado y recomendado para novatos. V E R Y I M P O R T A N T E Este Asesor Experto no puede ejecutarse con ningún EA en la misma cuenta. Como parte del plan de gestión monetaria, calcula y monitoriza el Nivel de Margen % y asume que todas las operacion
Fx Kryptonite
Denis Kudryashov
5 (2)
Asesores Expertos
Kriptonita Forex Kryptonite expert Advisor no tiene análogos, fue creado sobre la base de la experiencia comercial en los mercados durante más de 15 años. El EA tiene buena información y muestra una excelente rentabilidad, pero aún así, en el corazón de la EA es la seguridad de la cuenta de operaciones. Hay muchos módulos de comercio incluidos que mejoran el proceso de negociación del robot y el comerciante, así como la capacidad de conectar el indicador de noticias y conectar su indicador. El
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Asesores Expertos
Acerca de Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos. Únase a nuestro grupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5 aquí. Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los paráme
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Asesores Expertos
Última copia a 399$ -> próximo precio 499$. Dark Algo es un Asesor Experto totalmente automático para el Trading de Scalping en Eurusd y Gbpusd . Este Asesor Experto se basa en la última generación de algoritmos y es altamente personalizable para adaptarse a sus necesidades comerciales. Si usted compra este Asesor Experto puede escribir un comentario en el mercado y obtener un segundo EA de forma gratuita , para más información en contacto conmigo La estrategia básica de este EA se basa en un so
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Asesores Expertos
GOLDMINER MT4 PRO es un robot de trading de Oro en el marco temporal M15 o H1, que combina patrones de velas, indicadores técnicos y rupturas de soporte y resistencia. El robot utiliza una estrategia inteligente de reconocimiento de tendencias para mantener el EA estable. Comprometido a acompañarle en nuevas versiones y siendo actualizado SETFILE siguiendo de cerca cada ciclo de mercado ayuda a que el robot sea estable y adecuado a la pendiente del mercado en cada momento. GOLDMINER MT4 PRO es
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Asesores Expertos
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Asesor Experto automático para MT4 especializado en Gold (XAUUSD) , scalping en XAUUSD M1 , EA de scalping en oro , microtendencias , tick momentum , entradas por retroceso , trailing stop , scalper con cobertura en oro , EA de bajo riesgo , Expert Advisor MT4 para trading en oro . Configuración recomendada • Símbolo: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 minuto) • Capital mínimo: desde 300 € • Capital recomendado: desde 500 € • Máximo de posicione
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Otros productos de este autor
El Dorado Gold
Terry Julius Salo
Asesores Expertos
El Dorado Gold - EA de ruptura de rango para XAUUSD El verdadero negocio para los operadores de oro El Dorado Gold se centra en lo que importa: precisión en la ruptura, riesgo controlado y consistencia. Sin rejilla, sin martingala, sin trucos - sólo un verdadero sistema de ruptura para XAUUSD en el marco de tiempo M1 con stop losses fijos y baja reducción. Compatible con Prop Firm y diseñado para operadores que quieren resultados constantes sin tonterías. Acerca de Operar con oro es difícil - os
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario