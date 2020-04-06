Viola Gold Scalper - Sistema Algorítmico Avanzado XAUUSD

Viola Gold Scalper es un avanzado sistema de trading totalmente automatizado diseñado para XAUUSD. Se especializa en la detección de momentos en que el mercado se vuelve tranquilo, predecible e ideal para la reventa sistemática. El EA combina un sofisticado análisis de volumen, detección de mercado lateral, y ejecución filtrada en el tiempo para producir un comportamiento de negociación estable con drawdown controlado.

Este sistema ha sido operado y refinado durante un largo período, demostrando una fuerte consistencia y la capacidad de operar en condiciones de mercado variables. Se ha mantenido un registro en vivo a largo plazo desde abril de 2025, lo que demuestra la capacidad del EA para ofrecer un crecimiento constante incluso durante ciclos de volatilidad cambiantes. Aunque en uno de los periodos se experimentó un mayor drawdown, la gran mayoría de los días de negociación muestran niveles de riesgo controlados, con un drawdown diario que suele mantenerse por debajo del tres por ciento. La solidez de la estrategia ha permitido utilizarla en múltiples cuentas financiadas y superar varias evaluaciones de empresas de propulsión.

Lógica básica de negociación

1. Detección de compresión de volumen

El oro a menudo se vuelve inestable durante los picos de alta volatilidad. Viola Gold Scalper evita estos períodos por completo. El EA mide múltiples condiciones de volumen y opera sólo cuando el mercado entra en un entorno controlado de bajo volumen. Estos momentos tienden a producir micro-movimientos suaves ideales para scalping.

2. Filtro de mercado lateral

Un filtro lateral personalizado analiza la compresión del impulso, los rangos basados en Bollinger y la estructura de la volatilidad para detectar cuándo el precio se mueve dentro de una consolidación tranquila. El EA opera sólo cuando se cumple esta condición, reduciendo significativamente la posibilidad de entrar cerca de movimientos impulsivos.

3. Sesiones de scalping con filtro temporal

La configuración por defecto se centra en dos ventanas de tiempo cuidadosamente investigadas. Estas sesiones proporcionan históricamente el comportamiento de precios más estable para XAUUSD. Este enfoque minimiza la exposición a horas impredecibles y soporta un drawdown bajo.

4. Gestión inteligente de riesgos y operaciones

El EA incluye múltiples capas de seguridad:

- Filtro de spread y ejecución

- Sistema de trailing stop

- Lógica de bloqueo de sesión

- Límites de volumen

- Confirmación lateral

- Límite diario opcional de drawdown

- Secuencias multiposición controladas

Ninguno de los métodos implica martingala, arbitraje ni ninguna forma de estrategia agresiva de duplicación.

Características de rendimiento

Viola Gold Scalper ha mostrado una fuerte consistencia en operaciones a largo plazo, con periodos de alta rentabilidad cuando la volatilidad se alinea con el modelo de la estrategia. Se ha utilizado en múltiples cuentas privadas y financiadas, superando con éxito varias evaluaciones gracias a su estructura de riesgo estable y a la ausencia de tácticas prohibidas. El EA es capaz de generar un crecimiento significativo a largo plazo cuando se utiliza con una configuración de riesgo adecuada y una ejecución de alta calidad.

Los resultados pueden variar entre brokers debido al spread, la liquidez y la velocidad de ejecución. El EA fue diseñado para entornos ECN con spreads ajustados y baja latencia. Los usuarios que busquen el menor drawdown deberían operar con la configuración por defecto, mientras que los usuarios avanzados dispuestos a aceptar un drawdown ligeramente superior pueden ampliar las ventanas de negociación para aumentar la frecuencia de oportunidades.

Características principales

- XAUUSD scalper automatizado

- Modelo avanzado de compresión de volumen

- Detección de mercado lateral para entradas estables

- Lógica de negociación basada en sesión

- Filtros de diferencial y volatilidad

- Trailing stop y mecanismos inteligentes de reentrada

- Sin martingala ni arbitraje

- Compatible con reglas de prop-firm

- Diseñado para la consistencia a largo plazo

- Fácil de usar, configuración por defecto optimizada





Condiciones recomendadas









- Símbolo: XAUUSD





-Tiempo 5 min



- Tipo de cuenta: ECN/RAW con spread bajo



- VPS o alojamiento estable de baja latencia



- Ajustes por defecto para una reducción conservadora



- Sesiones ampliadas opcionales para un modo de mayor rentabilidad





¿Para quién es este EA?

- Operadores que buscan sistemas automatizados de bajo drawdown

- Usuarios que prefieren un crecimiento constante y controlado

- Operadores de Prop-firm que necesitan una estrategia que cumpla las reglas

- Operadores de oro que buscan una ventaja durante los periodos de calma del mercado

- Inversores que buscan un modelo escalable a largo plazo

Notas importantes

- El EA no utiliza martingala, expansión de cuadrícula ni arbitraje.

- Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

- Las condiciones del mercado pueden afectar a la rentabilidad, y los resultados varían según el broker.

- Se recomienda probar los niveles de riesgo en una demo antes de entrar en acción.





Debido a la lógica avanzada del EA, el sistema de filtros múltiples y los cálculos basados en el volumen, las pruebas retrospectivas de largo alcance pueden ejecutarse lentamente en algunos terminales. Esto es normal y esperado para las estrategias que utilizan análisis multi-marco de tiempo y modelos de volumen personalizados.

▶ Para acelerar las pruebas, recomendamos realizarlas mes a mes o en intervalos de fechas más pequeños.

Esto produce resultados más rápidos, permite una optimización más fina, y proporciona una visión más clara de cómo el EA realiza en diferentes ciclos de mercado.