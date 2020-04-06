Hedge Scalping Expert XAUUSD

🔹 XAUUSD Hedge Scalping Expert es un Asesor Experto de trading automatizado para Oro (XAUUSD) que abre posiciones de COMPRA y VENTA simultáneamente.
El EA está diseñado para beneficiarse de los movimientos del mercado a corto plazo y funciona con la formación de trailing stop y una lógica de reentrada inteligente para una actividad comercial continua.

⬛ Visión general del sistema (de un vistazo)

🧠 Asesor Experto: XAUUSD Hedge Scalping Expert
💰 Instrumento: XAUUSD (Oro / USD)
⏱️ Timeframe: M1 (recomendado)
📊 Estilo de negociación: Hedging - Scalping - Re-Entry
⚙️ Plataforma: MetaTrader 4

📉 S pread recomendado:
✔️ lo más bajo posible
✔️ idealmente hasta 7 puntos en Oro.

🏦 Broker Recomendado:
✔️ Tickmill (RAW / RAWF / RAW Account)
ℹ️ Alternativamente: cualquier otro broker que ofrezca una cuenta con spread RAW
(La mención del broker es sólo una recomendación, no un requisito)

⚙️ Cómo funciona el Asesor Experto

Al inicio, el Asesor Experto abre inmediatamente dos posiciones al mismo tiempo:

  • una posición de COMPRA

  • una posición de VENTA

Esta estructura de cobertura garantiza que el EA permanezca activo en el mercado en todo momento, independientemente de la dirección del mercado.

Cada posición se abre con un stop-loss inicial fijo, situado lejos del precio de entrada.
Sólo después de alcanzar un umbral de beneficio definido, la formación de stop-loss (trailing stop) se activa.

🔁 Formación de stop-loss (sistema trailing)

El sistema trailing funciona de forma escalonada y consta de tres parámetros claramente separados:

🔹 Punto de inicio:
Define en qué nivel de beneficio (en puntos) se activa el trailing stop

Distancia:
Define a qué distancia se coloca el stop de pérdidas detrás del precio actual

🔹 Tamaño del paso:
Define cuántos puntos debe avanzar el precio antes de que el stop-loss se ajuste de nuevo
(basado en pasos, no tick a tick)

Este sistema garantiza un rendimiento estable, una baja carga del servidor y una ejecución limpia, también en el Probador de Estrategias.

🔄 Lógica de reentrada

Si una posición se cierra por el trailing stop, el EA puede automáticamente volver a entrar en el mercado una vez:

⬆️ el precio se mueve un número definido de puntos por encima del último cierre
⬇️ o un número definido de puntos por debajo del último cierre.

La lógica de reentrada funciona por separado para la COMPRA y la VENTA, y es totalmente ajustable a través de las entradas.

📈 Visualización de gráficos y transparencia

La siguiente información se muestra directamente en el gráfico:

📊 Beneficio vivo de todas las posiciones de COMPRA
📊 Beneficio vivo de todas las posiciones de VENTA
💰 Beneficio total (operaciones abiertas + cerradas)
📅 Número de operaciones cerradas hoy (por Número Mágico)
📚 Número total de operaciones cerradas a lo largo del historial completo (por Número Mágico).

El beneficio total se muestra adicionalmente en el centro del gráfico.
El color, el tipo y el tamaño de la fuente son totalmente personalizables.

💸 Comisiones y costes

Las comisiones se manejan correctamente.
Si el broker o el Probador de Estrategias no proveen datos de comisión, el EA la calcula internamente basado en el tamaño del lote (modelo Tickmill: 0.05 por 0.01 lote).

Esto asegura que la ganancia mostrada permanezca realista y comparable entre el probador y el trading real.

⚠️ Renuncia de Riesgo y Responsabilidad

Este Asesor Experto utiliza estrategias de cobertura y puede mantener posiciones abiertas durante largos períodos de tiempo.
Dependiendo de las condiciones del mercado, pueden producirse reducciones flotantes.

Operar en Forex y CFDs implica un riesgo significativo y no es adecuado para todos los inversores.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

El desarrollador no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas financieras.
Por favor, pruebe este Asesor Experto a fondo en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.


