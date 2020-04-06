Gold Buy Trader
- Asesores Expertos
- George Aguilor
- Versión: 6.2
- Actualizado: 9 octubre 2025
- Activaciones: 5
Gold Buy Trader V105
Gold Buy Trader V105 es un Asesor Experto profesional diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y otros instrumentos importantes con una refinada estrategia de compra. Combina entradas estocásticas de sobreventa con un modo opcional de venta de un ciclo, ofreciendo flexibilidad tanto para mercados de tendencia como de oscilación.
Esta versión ha sido cuidadosamente optimizada para cumplir con los estrictos estándares de validación MQL5, asegurando una ejecución suave, un rendimiento estable y compatibilidad entre brokers.
Características principales
-
Lógica de entrada de compra con confirmación estocástica
-
Modo de venta de un ciclo opcional para mayor flexibilidad
-
Escaneo multisímbolo para oro, pares de divisas, criptomonedas y materias primas
-
Escalado dinámico de lotes con opciones de control del riesgo
-
Optimizado para el oro, pero adaptable a otros instrumentos
Entradas
-
MultiSymbolMode: true/false - elija entre negociación con uno o varios símbolos
-
SymbolsList: símbolos separados por comas para escanear cuando está activado
-
StartLot: define el tamaño del lote inicial
-
EnableGridScaling: true/false - controlar el escalado del tamaño del lote
-
Parámetros adicionales de riesgo y gestión disponibles
Recomendaciones
-
Símbolo XAUUSD (Oro)
-
Marco temporal: H1 o superior
-
Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread recomendado
-
Saldo inicial: cuenta mínima de 50.000 centavos (equivalente a 500 dólares en una cuenta de centavos)
Notas
Este EA está diseñado para uso profesional y no se basa en el arbitraje o scalping de alta frecuencia insegura. Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones del broker y de la volatilidad del mercado. Se recomienda encarecidamente probarlo en una cuenta demo antes de operar en vivo.
Descargo de responsabilidad
Operar implica riesgos. Gold Buy Trader V105 no garantiza beneficios. No es un programa para hacerse rico rápidamente. Un inversor prudente prioriza el riesgo a los beneficios. Utilice una gestión de riesgos adecuada y pruebe los ajustes antes de aplicarlos a una cuenta real.
"Gold Buy Trader V105 - Inteligente, Estable y Construido para el Comercio Profesional de Oro".