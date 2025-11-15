Trend Meter
- Indicadores
- Mahmud Hisso
- Versión: 1.1
- Actualizado: 25 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Trend Meter – Analizador de Fuerza de Tendencia Multidivisa
Trend Meter es un indicador potente y extremadamente ligero que muestra la fuerza de la tendencia de un solo vistazo, en tiempo real, con colores claros, de forma limpia y sin retrasos.
Analiza múltiples marcos temporales, múltiples pares de divisas y múltiples señales internas, combinándolo todo en un compacto “semáforo de tendencia”.
Perfecto para scalpers, traders intradía y swing traders.
Perfecto tanto para principiantes como para profesionales — Trend Meter muestra inmediatamente:
-
Tendencia o no tendencia
-
Fuerza de la tendencia
-
Dirección de tendencia (BUY o SELL)
-
Señales múltiples confirmadas
-
Colores, tamaños y posiciones totalmente ajustables
🔍 Funciones principales
✔ Análisis de tendencia (Trend Meter 1, 2 y 3)
El indicador consta de tres módulos de tendencia independientes:
-
Trend Meter 1
→ colores de tendencia más claros (verde claro / rojo claro)
→ reacciona temprano a los cambios de tendencia (entrada anticipada)
-
Trend Meter 2
→ lógica principal de tendencia (verde = BUY / rojo = SELL)
→ sensibilidad media
→ ideal para scalping y trading intradía
-
Trend Meter 3
→ filtrado más fuerte
→ muestra sólo tendencias claras y confirmadas
Los tres módulos pueden usarse juntos o por separado.
El trader puede ver al instante cuántos módulos coinciden → mayor confirmación.
📊 Multitemporal y multidivisa
-
Funciona simultáneamente en múltiples marcos temporales
-
Compatible con todos los símbolos MT4/MT5
-
Sin retraso, sin repaint
-
Consumo extremadamente bajo de CPU
🎨 Totalmente personalizable
Cada Trend Meter puede ajustarse individualmente:
-
Colores
-
Anchura
-
Altura
-
Espaciado
-
Posición en el gráfico
-
Tamaño de fuente
-
Intensidad de señal
-
Filtros multi-temporales
Todo puede configurarse desde los Inputs — sin necesidad de programar.
🔥 Por qué los traders aman este indicador
-
No abre operaciones automáticamente → 100% control para el trader
-
Visualización muy clara: la tendencia se percibe de un vistazo
-
Sin líneas confusas, sin gráficos saturados
-
Señales claras: BUY, SELL, LATERAL / SIN TENDENCIA
-
Compatible con todas las estrategias:
✔ Scalping
✔ Day trading
✔ Seguimiento de tendencia
✔ Hedging
✔ Sistemas grid
📦 ¿Qué hay de nuevo en esta versión?
-
Código completamente reestructurado
-
3 módulos de tendencia independientes
-
Velocidad de reacción mucho mayor
-
Lógica de color mejorada
-
Todos los inputs etiquetados y explicados
-
El usuario puede ajustar absolutamente todo
💡 Recomendación
Utilice Trend Meter 1 + 2 para entradas,
Utilice Trend Meter 3 como filtro,
Y opere sólo cuando los tres módulos coincidan → máxima precisión.
📁 Versión sin repaint — estable y robusta
Trend Meter ha sido reconstruido completamente desde cero y ahora es:
-
estable
-
rápido
-
ligero
-
seguro
-
confiable en backtests y en vivo
I've been using the indicator for two days now and I must say I'm very surprised by its accuracy. I use the indicator on a 1-minute timeframe and set the settings to a 5-minute timeframe. This works very well for me, and I've already earned back the cost of the indicator. The developer is also very helpful. I came up with an idea, and it's already planned for the next update. Thank you for this excellent indicator.
edit 24-11-25: i use it now in cobination with the Apollo Forex Breath system from Oleg. this combination is killing the market.
................................................after last update stronger tool .this is a must have for evey serious trader