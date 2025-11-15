Trend Meter

Trend Meter – Analizador de Fuerza de Tendencia Multidivisa

Trend Meter es un indicador potente y extremadamente ligero que muestra la fuerza de la tendencia de un solo vistazo, en tiempo real, con colores claros, de forma limpia y sin retrasos.

Analiza múltiples marcos temporales, múltiples pares de divisas y múltiples señales internas, combinándolo todo en un compacto “semáforo de tendencia”.

Perfecto para scalpers, traders intradía y swing traders.
Perfecto tanto para principiantes como para profesionales — Trend Meter muestra inmediatamente:

  • Tendencia o no tendencia

  • Fuerza de la tendencia

  • Dirección de tendencia (BUY o SELL)

  • Señales múltiples confirmadas

  • Colores, tamaños y posiciones totalmente ajustables

🔍 Funciones principales

Análisis de tendencia (Trend Meter 1, 2 y 3)

El indicador consta de tres módulos de tendencia independientes:

  1. Trend Meter 1
    → colores de tendencia más claros (verde claro / rojo claro)
    → reacciona temprano a los cambios de tendencia (entrada anticipada)

  2. Trend Meter 2
    → lógica principal de tendencia (verde = BUY / rojo = SELL)
    → sensibilidad media
    → ideal para scalping y trading intradía

  3. Trend Meter 3
    → filtrado más fuerte
    → muestra sólo tendencias claras y confirmadas

Los tres módulos pueden usarse juntos o por separado.
El trader puede ver al instante cuántos módulos coinciden → mayor confirmación.

📊 Multitemporal y multidivisa

  • Funciona simultáneamente en múltiples marcos temporales

  • Compatible con todos los símbolos MT4/MT5

  • Sin retraso, sin repaint

  • Consumo extremadamente bajo de CPU

🎨 Totalmente personalizable

Cada Trend Meter puede ajustarse individualmente:

  • Colores

  • Anchura

  • Altura

  • Espaciado

  • Posición en el gráfico

  • Tamaño de fuente

  • Intensidad de señal

  • Filtros multi-temporales

Todo puede configurarse desde los Inputs — sin necesidad de programar.

🔥 Por qué los traders aman este indicador

  • No abre operaciones automáticamente → 100% control para el trader

  • Visualización muy clara: la tendencia se percibe de un vistazo

  • Sin líneas confusas, sin gráficos saturados

  • Señales claras: BUY, SELL, LATERAL / SIN TENDENCIA

  • Compatible con todas las estrategias:
    ✔ Scalping
    ✔ Day trading
    ✔ Seguimiento de tendencia
    ✔ Hedging
    ✔ Sistemas grid

📦 ¿Qué hay de nuevo en esta versión?

  • Código completamente reestructurado

  • 3 módulos de tendencia independientes

  • Velocidad de reacción mucho mayor

  • Lógica de color mejorada

  • Todos los inputs etiquetados y explicados

  • El usuario puede ajustar absolutamente todo

💡 Recomendación

Utilice Trend Meter 1 + 2 para entradas,
Utilice Trend Meter 3 como filtro,
Y opere sólo cuando los tres módulos coincidan → máxima precisión.

📁 Versión sin repaint — estable y robusta

Trend Meter ha sido reconstruido completamente desde cero y ahora es:

  • estable

  • rápido

  • ligero

  • seguro

  • confiable en backtests y en vivo


Comentarios
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.11.23 18:34 
 

I've been using the indicator for two days now and I must say I'm very surprised by its accuracy. I use the indicator on a 1-minute timeframe and set the settings to a 5-minute timeframe. This works very well for me, and I've already earned back the cost of the indicator. The developer is also very helpful. I came up with an idea, and it's already planned for the next update. Thank you for this excellent indicator.

edit 24-11-25: i use it now in cobination with the Apollo Forex Breath system from Oleg. this combination is killing the market.

................................................after last update stronger tool .this is a must have for evey serious trader

Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.11.23 18:34 
 

I've been using the indicator for two days now and I must say I'm very surprised by its accuracy. I use the indicator on a 1-minute timeframe and set the settings to a 5-minute timeframe. This works very well for me, and I've already earned back the cost of the indicator. The developer is also very helpful. I came up with an idea, and it's already planned for the next update. Thank you for this excellent indicator.

edit 24-11-25: i use it now in cobination with the Apollo Forex Breath system from Oleg. this combination is killing the market.

................................................after last update stronger tool .this is a must have for evey serious trader

Mahmud Hisso
295
Respuesta del desarrollador Mahmud Hisso 2025.11.23 19:08
Thank you very much for your detailed and positive review!
I’m happy to hear that the Trend Meter works so well for you and that you already earned back the cost. The idea you suggested is already planned for the next update —
Version 1.1 will be released next week, and of course you will be able to download it for free. If you need anything or have more ideas, feel free to contact me anytime.
Thank you again for your trust and support! 🙏
Respuesta al comentario