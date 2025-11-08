Volume Profiles Maxed

1
📊 Indicador avanzado de perfil de volumen para MT5

Transforme sus operaciones con un análisis de volumen de nivel profesional. Este completo indicador de perfil de volumen ofrece perspectivas de mercado de calidad institucional con múltiples tipos de perfil, sistema de alertas avanzado y opciones de visualización personalizables.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Múltiples tipos de perfiles

  • Perfil de rango visible: Analiza el volumen dentro de la ventana del gráfico actual

  • Perfil de rango fijo: Análisis personalizado de intervalos de fechas con marcadores visuales

  • Perfil de sesión: Desgloses automáticos diarios/semanales/mensuales de las sesiones

  • Perfil de periodo móvil: Análisis dinámico de periodos móviles

Estilos de visualización profesionales

  • Barras tradicionales: barras horizontales de volumen clásicas

  • Mapa de calor: Visualización de intensidad codificada por colores

  • Sólo contorno: Bordes minimalistas y limpios

  • Volumen de compra/venta dividido: Visualización separada del volumen de compra/venta con colores personalizados

Sistema avanzado de alertas

  • 7 tipos de alertas: POC Toque/Rompa, Entrada/Salida de Área de Valor, Picos de Volumen, Agotamiento, Rupturas de Patrón

  • Envío multicanal: Sonido, ventana emergente, notificaciones push, correo electrónico

  • Enfriamiento inteligente: Evita el spam de alertas con intervalos personalizables

  • Detección de picos de volumen: Detección de anomalías basada en multiplicadores configurables

Punto de control (POC) y área de valor

  • Cálculo automático del POC: Identifica los niveles de precios de mayor volumen

  • Área de valor personalizable: Porcentaje ajustable (por defecto 70%)

  • Indicadores visuales: Líneas de colores con estilos y anchuras personalizables

  • Actualizaciones en tiempo real: Recálculo dinámico a medida que llegan nuevos datos

GUÍA DE PARÁMETROS DE ENTRADA

Tipo de perfil y cálculo

  • Tipo de perfil: Elija entre Rango Visible, Rango Fijo, Sesión o Rolling

  • Número de barras: Resolución de la distribución del volumen (por defecto: 100)

  • Barras retrospectivas: Rango histórico para perfiles visibles (por defecto: 70)

  • Periodo rodante: Duración del periodo para perfiles móviles (por defecto: 20)

  • Fechas fijas de inicio y fin: Límites de rango personalizados con marcadores visuales

Configuración del perfil de sesión

  • Tipo de sesión: Límites de sesión diarios, semanales o mensuales

  • Ancho de Sesión %: Extensión del perfil como porcentaje de la duración de la sesión (por defecto: 70%)

  • Sesiones máximas: Número de sesiones concurrentes a mostrar (por defecto: 5)

Visualización y estilo

  • Estilo de visualización: Barras tradicionales, Mapa de calor, Contorno o Volumen dividido

  • Anchura del perfil: Anchura máxima en % del gráfico (por defecto: 40%)

  • Personalización del color: Perfil principal, zonas del mapa de calor, volúmenes de compra/venta

  • Dibujo de fondo: Opción de dibujar detrás/delante de las velas

  • Visualización de texto de volumen: Mostrar/ocultar números de volumen con tamaño ajustable

Posicionamiento del perfil

  • Punto de fijación: Pared derecha, pared izquierda o línea vertical

  • Desplazamiento del perfil: Posicionamiento preciso con desplazamiento porcentual

  • Modo de ventana completa: Uso de todo el gráfico visible frente a la selección de rangos

  • Líneas de rango: Selección de rango de dos líneas con colores personalizables

POC y área de valores

  • Visualización del POC: Alternar línea de Punto de Control con color/anchura personalizables

  • Visualización del área de valor: Alternar límites de VA con opciones de estilo

  • Porcentaje VA: Ajuste la cobertura del área de valor (por defecto: 70%)

  • Estilos de línea: Opciones sólido, discontinuo, punteado

Configuración de alertas

  • Interruptor de alerta principal: Activación/desactivación global

  • Tipos de alerta individuales: Control granular sobre cada tipo de alerta

  • Configuración de picos de volumen: Umbral multiplicador para la detección de picos

  • Periodo de enfriamiento: Evita la inundación de alertas (por defecto: 5 minutos)

  • Métodos de entrega: Archivos de sonido, ventanas emergentes, notificaciones push, correo electrónico

  • Mensajes personalizados: Temas y sonidos de alerta personalizados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Compatibilidad: Todos los símbolos y plazos

  • Uso de recursos: Optimizado para un impacto mínimo en CPU/memoria

  • Actualizaciones: Cálculo en tiempo real con lógica de actualización inteligente

  • Persistencia: Ajustes guardados entre sesiones



Ronald Hoard
499
Ronald Hoard 2025.12.26 02:26 
 

This indicator seems to work in "test" mode but does not plot anything on the live chart. What gives?

I see, that it works on forex pairs, but not the metals or commodities like XAUUSD. Is this fixable?

Also, how do you display both the weekly session plots with a flexible custom session profile? The flexible profile range selection lines don't work. Both lines are red when one should be blue. The selection lines don't slide for adjustments. The free demo is deceptive since all forex pairs work on it. However, the indexes, metals, and commodities do not work the real charts. The author has not responded to any questions. This product is not yet ready to deliver on its promises.

Bernard Kimani Mugwe
328
Respuesta del desarrollador Bernard Kimani Mugwe 2026.01.14 11:15
Hello, thank you for your feedback. I have just released an updated version that resolves the plotting issues on Metals, Commodities, and Indices (which were caused by a recent MT5 platform bug). Please download the update, and it should now work correctly on all symbols. Regarding the lines: Please double-click them to enable dragging/adjustments. You can also customize the specific colors in the input settings. Currently, only one profile type can be displayed at a time, but I have noted your suggestion for future updates. Please give the new version a try!
Respuesta al comentario