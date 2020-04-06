BreakSniper
- Asesores Expertos
- Saniyat Nabiyeva
- Versión: 1.1
- Actualizado: 15 febrero 2025
- Activaciones: 10
GUÍA DEL USUARIO PARA EL ASESOR
1. Configuración General
MagicNumber - Número único para la identificación de órdenes del asesor.
OrderVolume - Tamaño del lote para cada operación.
OffsetPoints - Desplazamiento desde el nivel de señal (en puntos).
Slippage - Deslizamiento permitido al abrir una orden.
2. Modos de operación
OppositePositionClose - Cierra la posición opuesta antes de abrir una nueva.
EnableNextSignalMode - Permite una nueva señal sólo después del cierre de la operación anterior.
EnableReversMode - El modo inverso cambia la dirección de la operación.
SinglePositionMode - Restringe las posiciones opuestas simultáneas.
ОЖИДАНИЕ (WAITING) - Bloquea la apertura de nuevas órdenes mientras haya una posición abierta.
3. Ajustes de Sonido
SoundOnOpen - Notificación sonora al abrir una posición.
SoundOnClose - Notificación de sonido al cerrar una posición.
PlaySoundOnToggleEA - Sonido al activar/desactivar el EA.
PlaySoundOnToggleLimiter - Sonido al activar/desactivar el limitador.
4. Temporizador
ТАЙМФРЭЙМ (TIMEFRAME) - Selecciona el marco temporal para el funcionamiento del asesor.
5. Botones de Control
ButtonColorEnabled - Color del botón cuando el EA está activo.
ButtonColorDisabled - Color del botón cuando el EA está desactivado.
ButtonLabelEnabled - Etiqueta del botón cuando el EA está activado.
ButtonLabelDisabled - Etiqueta del botón cuando el EA está desactivado.
6. Limitador de posición
LimiterButtonColorEnabled - Color del botón cuando el limitador está activado.
LimiterButtonColorDisabled - Color del botón cuando el limitador está desactivado.
LimiterButtonLabelEnabled - Texto del botón cuando el limitador está activado.
LimiterButtonLabelDisabled - Texto del botón cuando el limitador está desactivado.
7. 7. Control de la dirección de la operación
TradeLong - Permite posiciones largas.
TradeShort - Permite posiciones cortas.
8. Gestión de Stop-Loss y Take-Profit
UseStopLoss - Habilita/deshabilita el stop-loss.
StopLossValue - Valor de stop-loss en puntos o porcentaje.
UseTakeProfit - Habilita/deshabilita la toma de ganancias.
TakeProfitValue - Valor de toma de beneficios en puntos o porcentaje.
9. Auto-stop y Timer
EnableResetOnProfit - Restablece la configuración al alcanzar la ganancia.
TimerPeriodSeconds - Intervalo del temporizador (en segundos).