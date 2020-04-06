BreakSniper

GUÍA DEL USUARIO PARA EL ASESOR





1. Configuración General





MagicNumber - Número único para la identificación de órdenes del asesor.





OrderVolume - Tamaño del lote para cada operación.





OffsetPoints - Desplazamiento desde el nivel de señal (en puntos).





Slippage - Deslizamiento permitido al abrir una orden.





2. Modos de operación





OppositePositionClose - Cierra la posición opuesta antes de abrir una nueva.





EnableNextSignalMode - Permite una nueva señal sólo después del cierre de la operación anterior.





EnableReversMode - El modo inverso cambia la dirección de la operación.





SinglePositionMode - Restringe las posiciones opuestas simultáneas.





ОЖИДАНИЕ (WAITING) - Bloquea la apertura de nuevas órdenes mientras haya una posición abierta.





3. Ajustes de Sonido





SoundOnOpen - Notificación sonora al abrir una posición.





SoundOnClose - Notificación de sonido al cerrar una posición.





PlaySoundOnToggleEA - Sonido al activar/desactivar el EA.





PlaySoundOnToggleLimiter - Sonido al activar/desactivar el limitador.





4. Temporizador





ТАЙМФРЭЙМ (TIMEFRAME) - Selecciona el marco temporal para el funcionamiento del asesor.





5. Botones de Control





ButtonColorEnabled - Color del botón cuando el EA está activo.





ButtonColorDisabled - Color del botón cuando el EA está desactivado.





ButtonLabelEnabled - Etiqueta del botón cuando el EA está activado.





ButtonLabelDisabled - Etiqueta del botón cuando el EA está desactivado.





6. Limitador de posición





LimiterButtonColorEnabled - Color del botón cuando el limitador está activado.





LimiterButtonColorDisabled - Color del botón cuando el limitador está desactivado.





LimiterButtonLabelEnabled - Texto del botón cuando el limitador está activado.





LimiterButtonLabelDisabled - Texto del botón cuando el limitador está desactivado.





7. 7. Control de la dirección de la operación





TradeLong - Permite posiciones largas.





TradeShort - Permite posiciones cortas.





8. Gestión de Stop-Loss y Take-Profit





UseStopLoss - Habilita/deshabilita el stop-loss.





StopLossValue - Valor de stop-loss en puntos o porcentaje.





UseTakeProfit - Habilita/deshabilita la toma de ganancias.





TakeProfitValue - Valor de toma de beneficios en puntos o porcentaje.





9. Auto-stop y Timer





EnableResetOnProfit - Restablece la configuración al alcanzar la ganancia.





TimerPeriodSeconds - Intervalo del temporizador (en segundos).



