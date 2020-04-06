BreakSniper

GUÍA DEL USUARIO PARA EL ASESOR

1. Configuración General

MagicNumber - Número único para la identificación de órdenes del asesor.

OrderVolume - Tamaño del lote para cada operación.

OffsetPoints - Desplazamiento desde el nivel de señal (en puntos).

Slippage - Deslizamiento permitido al abrir una orden.

2. Modos de operación

OppositePositionClose - Cierra la posición opuesta antes de abrir una nueva.

EnableNextSignalMode - Permite una nueva señal sólo después del cierre de la operación anterior.

EnableReversMode - El modo inverso cambia la dirección de la operación.

SinglePositionMode - Restringe las posiciones opuestas simultáneas.

ОЖИДАНИЕ (WAITING) - Bloquea la apertura de nuevas órdenes mientras haya una posición abierta.

3. Ajustes de Sonido

SoundOnOpen - Notificación sonora al abrir una posición.

SoundOnClose - Notificación de sonido al cerrar una posición.

PlaySoundOnToggleEA - Sonido al activar/desactivar el EA.

PlaySoundOnToggleLimiter - Sonido al activar/desactivar el limitador.

4. Temporizador

ТАЙМФРЭЙМ (TIMEFRAME) - Selecciona el marco temporal para el funcionamiento del asesor.

5. Botones de Control

ButtonColorEnabled - Color del botón cuando el EA está activo.

ButtonColorDisabled - Color del botón cuando el EA está desactivado.

ButtonLabelEnabled - Etiqueta del botón cuando el EA está activado.

ButtonLabelDisabled - Etiqueta del botón cuando el EA está desactivado.

6. Limitador de posición

LimiterButtonColorEnabled - Color del botón cuando el limitador está activado.

LimiterButtonColorDisabled - Color del botón cuando el limitador está desactivado.

LimiterButtonLabelEnabled - Texto del botón cuando el limitador está activado.

LimiterButtonLabelDisabled - Texto del botón cuando el limitador está desactivado.

7. 7. Control de la dirección de la operación

TradeLong - Permite posiciones largas.

TradeShort - Permite posiciones cortas.

8. Gestión de Stop-Loss y Take-Profit

UseStopLoss - Habilita/deshabilita el stop-loss.

StopLossValue - Valor de stop-loss en puntos o porcentaje.

UseTakeProfit - Habilita/deshabilita la toma de ganancias.

TakeProfitValue - Valor de toma de beneficios en puntos o porcentaje.

9. Auto-stop y Timer

EnableResetOnProfit - Restablece la configuración al alcanzar la ganancia.

TimerPeriodSeconds - Intervalo del temporizador (en segundos).

