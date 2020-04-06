AI MACD PRO — La Evolución de un Clásico. Es de la serie EA AI PRO, lo que significa que el código está 100% diseñado y escrito por Inteligencia Artificial, y está equipado con 24 funciones diferentes de gestión de posiciones de nivel institucional. El asesor funciona en base a las señales del indicador MACD.

En el amplio arsenal del robot: Filtro de Noticias Inteligente, cuatro opciones de SL (Stop Loss), tres opciones de Trailing SL incluyendo el avanzado Trailing por High/Low, sistema de Cierre Parcial también con tres variantes diferentes, incluyendo una variante única basada en (cantidad del multiplicador de volumen), así como dos variantes de Multiplicador de Volumen con configuraciones flexibles para el crecimiento agresivo del depósito. Una tecnología única de confirmación de la señal principal para abrir una posición como Price Action (Ruptura) filtra el ruido del mercado, abriendo operaciones solo durante el movimiento real del precio; también están disponibles tres opciones de Take Profit, incluido el Trailing Profit. El asesor funciona en cualquier marco temporal y activo comercial en MT5, con cualquier tipo de cuenta, cualquier Broker y Empresas de Prop Trading (Prop Firms). El código de máquina impecable elimina los errores humanos y las emociones. Esta es la elección de los profesionales que necesitan la máxima fiabilidad y flexibilidad de configuración. Confíe el trading a la pura razón digital.

====================================================================================

MANUAL DE USUARIO DETALLADO (AI MACD PRO v1.00)

1 ===== ESTRATEGIA (STRATEGY) =====

Esta sección configura la lógica de entrada al mercado.

Descripción de la lógica de generación de señales en su asesor:

El asesor utiliza el indicador MACD (configuración estándar: 12, 26, 9) y tiene dos modos de generación de señales (se selecciona en la configuración Signal_Logic_Mode):

Modo Clásico (Cruce de la línea de señal): Compra (BUY): La línea principal del MACD (histograma) cruza su línea de Señal roja de abajo hacia arriba. Venta (SELL): La línea principal del MACD cruza la línea de Señal de arriba hacia abajo. Modo de Cruce de Línea Cero (Zero Line): Compra (BUY): El histograma MACD cruza la marca cero de abajo hacia arriba (transición de zona negativa a positiva). Venta (SELL): El histograma MACD cruza la marca cero de arriba hacia abajo (transición de zona positiva a negativa). Condición adicional de confirmación de señal (Price Action): Si la configuración UseCandleConfirmation (Confirmación por vela) está activada: El asesor no entra inmediatamente con la señal. Espera a que el precio rompa el máximo (High) de la vela de señal para comprar o el mínimo (Low) para vender. Si la ruptura no ocurre dentro de MaxBarsToWait velas, la señal se cancela. Si UseCandleConfirmation = false, la entrada ocurre inmediatamente en la apertura de la nueva vela después de la señal.

2 ===== PANEL DE INFORMACIÓN (DASHBOARD) =====

Configuración del panel de información visual que se muestra en el gráfico.

Muestra el spread actual, los resultados de trading por Día/Semana/Mes/Año, así como el beneficio flotante actual y la relación de operaciones ganadoras/perdedoras.

Consejo: Al optimizar en el Probador de Estrategias, el panel funciona en modo visual, pero para la máxima velocidad de optimización matemática, se puede desactivar (ShowDashboard = false).

3 ===== REVERSO DE SEÑAL (REVERSE SIGNAL) =====

Invierte la lógica del indicador.

Si está activado (true), entonces ante una señal del Estocástico para Compra (sobreventa), el asesor abrirá una operación de Venta. Útil en mercados con fuertes tendencias donde los osciladores a menudo dan falsas señales de reversión.

4 ===== PROTECCIÓN DE NOTICIAS (NEWS PROTECTION) =====

Filtro de noticias integrado.

El asesor pausa automáticamente el trading durante un número específico de minutos antes y después de la publicación de noticias económicas importantes (para las monedas del par o solo USD).

Importante: Funciona solo en tiempo real (Live). Los datos de noticias no están disponibles en el Probador de Estrategias.

5 ===== LÍMITES DE GANANCIA/PÉRDIDA (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Protección global del depósito.

Permite establecer un objetivo de ganancia o un límite de pérdidas (en % del saldo o en puntos) para todas las posiciones abiertas en total. Al alcanzar el límite, todas las operaciones se cierran y el asesor detiene su trabajo.

6 ===== TEMPORIZADOR DE OPERACIÓN (OPERATION TIMER) =====

Filtro de tiempo intradía.

Establece horas estrictas de funcionamiento del asesor (por ejemplo, operar solo de 08:00 a 20:00). Fuera de este horario, no se abren nuevas operaciones.

7 ===== STOP LOSS =====

Gestión de riesgos para cada operación.

SL_PERCENT: Stop Loss en % del precio de apertura.

SL_POINTS: Stop Loss fijo en puntos.

SL_ATR: Stop Loss dinámico basado en la volatilidad del mercado (ATR).

SL_HI_LO: Stop Loss inteligente que se coloca detrás del High o Low de la vela cerrada anterior.

Niveles de stop del broker: las distancias a SL y TP se verifican con los requisitos mínimos del broker y se comprueban automáticamente.

8 ===== TAKE PROFIT =====

Configuración de toma de beneficios.

Puede establecerse en puntos, porcentajes o como una relación Riesgo:Beneficio (RRR). Por ejemplo, si RRR=2.0, el Take Profit será 2 veces mayor que el Stop Loss.

9 ===== TRAILING STOP =====

Una herramienta poderosa para proteger el beneficio obtenido moviendo automáticamente el nivel de Stop Loss siguiendo el movimiento del precio.

Parámetro UseTrailing: Interruptor principal (true/false).

Parámetro Trail_Mode (Modo de trailing): Selección del algoritmo de movimiento del stop.

Modos disponibles:

TRAIL_STANDARD (Estándar): Trailing clásico en puntos. Funciona con dos parámetros:

Trail_Start: Distancia de beneficio (en puntos) en la que se activa el trailing.

Trail_Step: Paso de movimiento. El asesor moverá el Stop Loss cada vez que el precio avance la cantidad de puntos especificada en la dirección rentable. Ejemplo: Start=50, Step=10. Tan pronto como el beneficio sea de 50 puntos, el stop se moverá al punto de equilibrio (breakeven). Si el precio avanza otros 10 puntos, el stop se moverá tras él.

TRAIL_ATR (Por volatilidad): Modo adaptativo que se ajusta a la actividad actual del mercado. La distancia del trailing se calcula según el indicador ATR (Average True Range).

Si la volatilidad es alta, el stop se mantiene más lejos para evitar ser alcanzado por "ruido" aleatorio.

Si la volatilidad es baja, el stop se ajusta más cerca. Parámetros de configuración: Trail_ATR_Period (periodo del indicador ATR) y Trail_ATR_Mult (multiplicador del valor ATR).

TRAIL_HI_LO (Por velas): Modo profesional para trading de tendencias ("Trailing por sombras"). El asesor mueve el Stop Loss estrictamente por los extremos de las velas cerradas:

Para compras (Buy): El stop se coloca debajo del Low (mínimo) de la vela anterior.

Para ventas (Sell): El stop se coloca sobre el High (máximo) de la vela anterior. Este modo permite mantener la posición el mayor tiempo posible mientras la tendencia mantenga su estructura (mínimos crecientes o máximos decrecientes), y salir inmediatamente al romperse la tendencia.

10 ===== TRAILING PROFIT =====

(Nueva función única)

Sistema inteligente de recuperación de pérdidas a través de objetivos de beneficio.

Lógica: Si está activado (UseTrailingProfit = true), el asesor recuerda el porcentaje de pérdida de las operaciones cerradas en negativo.

Al abrir una NUEVA operación, el asesor aumenta automáticamente su Take Profit estándar en este porcentaje de pérdida acumulado.

Objetivo: Recuperar las pérdidas pasadas y cerrar toda la serie con beneficio neto en una sola operación exitosa.

Reinicio: El porcentaje acumulado se reinicia a 0% en dos casos:

Cuando cualquier operación se cierra con beneficio neto (completamente).

Cuando el asesor se apaga y se vuelve a encender mediante el botón en el gráfico.

11 ===== CIERRE PARCIAL (PARTIAL CLOSE) =====

(Configuración detallada de descarga)

Fijación de parte del beneficio ("Caja fuerte").

UsePartialClose: Interruptor principal de la función.

Partial_Mode (Variante de división):

MANUAL (Clásico): El asesor cierra parte de la posición cuando el precio recorre una distancia fija (PartialStart) en puntos. Si se establece un paso (Partial_Close_Step > 0), continuará cerrando partes cada N puntos.

EQUAL PARTS (Partes iguales): El asesor calcula los niveles por sí mismo. Toma la distancia desde el Precio de Apertura hasta el Take Profit final y la divide en segmentos iguales. La cantidad de segmentos se establece en Partial_Parts_Count (por ejemplo, 10 partes). El volumen también se divide equitativamente.

Unload Lines (Visualización):

El asesor dibuja líneas horizontales en el gráfico que muestran dónde exactamente se descargará la posición.

Función inteligente: Tan pronto como el precio llega a la línea y se cierra una parte, esta línea se elimina instantáneamente del gráfico para que vea solo los objetivos activos restantes.

(Por cantidad de pasos de volumen) Cómo funciona: Este modo inusual y no estándar crea automáticamente, sin su configuración y solo al seleccionar esta opción, una "malla inteligente" de descarga de posición, que depende directamente de cuánto aumentó la Martingala (Modo 23) el volumen de la operación actual; en definitiva, cuanto más se aumente el volumen de la posición, más partes de descarga tendrá esta posición. El asesor divide automáticamente la distancia desde el Precio de Apertura hasta el Take Profit en partes iguales. Condición principal: El modo funciona solo con la Martingala activada (UseMartingale = true).

12 ===== BREAKEVEN (Punto de Equilibrio) =====

Traslado del Stop Loss al precio de apertura.

Se activa cuando el precio recorre un número determinado de puntos (BE_Start). Proporciona protección contra pérdidas en caso de reversión del precio.

13 ===== TIPO DE ORDEN (ORDER TYPE) =====

Elección del método de entrada. Se recomienda ENTRY_MARKET_ONLY para una ejecución instantánea.

14 ===== CONFIGURACIONES PRINCIPALES (MAIN SETTINGS) =====

Parámetros básicos: Número mágico (para que el asesor distinga sus operaciones), Filtro de spread (MaxSpread) y Deslizamiento (Slippage).

15 ===== GESTIÓN DE RIESGOS (RISK MANAGEMENT) =====

Cálculo del volumen inicial de la posición (cuando no hay serie de pérdidas).

FixedLot: Trading con lote constante.

UseAutoLot: Cálculo automático del lote como % del saldo.

16 ===== HORAS DE TRADING (TRADING HOURS) =====

Filtro de tiempo adicional (Hora de inicio y Hora de fin), si desea operar solo en sesiones específicas (por ejemplo, Londres y Nueva York).

17 ===== DIRECCIÓN DEL COMERCIO (TRADE DIRECTION) =====

Permite permitir al asesor operar solo en una dirección (Solo Buy o Solo Sell) o en ambas (Both).

18 ===== MARCADOR DE LÍNEA (LINE MARKER) =====

Visualización de los niveles de apertura y Take Profits en el gráfico con líneas de colores.

Lógica de limpieza: si se elimina la línea, la orden vinculada también se elimina; si la orden se ejecuta, la línea correspondiente se borra.

19 ===== HISTORIAL DE TRADING (TRADE MARKERS) =====

Historial en el gráfico. Dibuja flechas o marcas donde se realizaron operaciones pasadas y etiqueta su resultado (beneficio/pérdida).

20 ===== SEÑALES DE SONIDO (SOUND SIGNALS) =====

Alertas sonoras al encender/apagar el asesor mediante el botón o al realizar operaciones.

21 ===== DÍAS DE TRADING (TRADING DAYS) =====

Filtro por días de la semana.

22 ===== MULTIPLICADOR DE VOLUMEN (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Sección muy importante)

Sistema de aumento de lote después de pérdidas (Martingala) para una rápida recuperación de pérdidas.

Funciona solo si el interruptor UseMartingale = true.

Cómo funciona (Lógica):

Si una operación se cierra por Stop Loss (pérdida), el asesor aumenta el volumen de la siguiente operación. Si la siguiente también es una pérdida, el volumen crece nuevamente. Tan pronto como cualquier operación se cierra con beneficio (Take Profit), el volumen se reinicia inmediatamente al inicial (de la sección 16).

Condición de reinicio: El ciclo también se reinicia si apaga y vuelve a encender el asesor mediante el botón en el gráfico.

En la configuración MartingaleMode selecciona la matemática del aumento:

Opción 1: MULTIPLY (Multiplicación)

El lote de la operación perdedora anterior se multiplica por el número MartingaleValue.

Ejemplo: Lote inicial 0.1, Valor 2.0.

Operación 1 (0.1 lote) -> Pérdida.

Operación 2 se abre con volumen: 0.2 (0.1 * 2). -> Pérdida.

Operación 3 se abre con volumen: 0.4 (0.2 * 2).

Opción 2: ADD (Suma)

Al lote de la operación perdedora anterior simplemente se le suma el número MartingaleValue (modo más suave).

Ejemplo: Lote inicial 0.1, Valor 0.1.

Operación 1 (0.1 lote) -> Pérdida.

Operación 2 se abre con volumen: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (Límite de pasos):

Configuración de seguridad. Determina cuántas veces seguidas se le permite al asesor aumentar el volumen.

Si es 0: Aumento infinito (martingala clásica).

Si es 5: El volumen crece las primeras 5 pérdidas. A partir de la sexta pérdida consecutiva, el volumen deja de crecer y se fija en el nivel del quinto paso hasta que la serie termine en beneficio.

Verificación de margen: antes de colocar una orden, el asesor verifica automáticamente si hay suficiente margen libre; si no, la operación se omite.

23 ===== PIRAMIDACIÓN (PYRAMIDING) =====

(Táctica avanzada de ganancias)

Forma de aumentar agresivamente las ganancias.

Si la posición entra en positivo, el asesor puede abrir órdenes adicionales en la misma dirección.

MaxPositions: Cantidad máxima de órdenes abiertas simultáneamente en una dirección.

PyramidStep: Paso (en puntos) tras el cual se abre una nueva orden.

PyramidLotMult: Multiplicador de lote para órdenes adicionales. Por ejemplo, si es 1.0, el volumen es el mismo; si es 2.0, el volumen adicional se duplica.

===================================================================================

IMPORTANTE A TENER EN CUENTA PARA LA CONFIGURACIÓN:

Si el broker tiene 5 dígitos (1.12345), entonces 1 punto = 0.00001.

Si el broker tiene 3 dígitos (100.123 — pares con yen), entonces 1 punto = 0.001.

Matiz importante: El asesor percibe la configuración (Stop Loss, Take Profit, Trailing) en puntos (Points), no en "pips antiguos".

En una cuenta de 5 dígitos, un valor de 50 en la configuración será igual a 5 puntos "antiguos" (50 pips).

En una cuenta de 4 dígitos, un valor de 50 será igual a 50 puntos "antiguos".

Debe tener esto en cuenta al introducir la configuración.

¿Funciona este asesor con diferentes tipos de cuentas?

Sí, es universal, pero con una salvedad sobre Netting (Compensación).

Aquí hay un desglose detallado por tipos:

Hedging (Cobertura): Sí, soporte completo.

El código del asesor (especialmente las funciones de Piramidación UsePyramiding y límite de cantidad de posiciones MaxPositions) está diseñado originalmente para hedging, donde se pueden abrir varias operaciones en un mismo instrumento simultáneamente.

Netting (Compensación): Funciona, pero la estrategia cambiará.

En el código hay una verificación: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). El asesor entenderá que está en netting.

Limitación: En una cuenta de netting, físicamente no puede tener 3 posiciones diferentes (como se configura en MaxPositions = 3). Al intentar comprar más (piramidación), el asesor simplemente promediará (añadirá volumen) a una única posición. El modo "Cierre Parcial" también funcionará con esta posición total.

Raw, Zero, ECN (Cuentas con comisión): Sí, funciona correctamente.

Estas cuentas se distinguen porque el spread es estrecho, pero se cobra una comisión por lote.

En las funciones de cálculo de beneficios (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState), el asesor utiliza la fórmula: DealProfit + DealSwap + DealCommission.

Esto significa que ve y tiene en cuenta la comisión al calcular las pérdidas para la martingala o el trailing profit. No considerará erróneamente una operación como rentable si el beneficio es pequeño y la comisión es grande.

Cent, Micro, Standard, Premium: Sí, funciona.

El asesor lee el lote mínimo y el paso de lote de la configuración del instrumento (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

Si es una cuenta de centavos con lote 0.1 o 0.01, el asesor se ajustará automáticamente y redondeará el volumen correctamente gracias a la función ValidateVolume.

Conclusión: El asesor está técnicamente listo para trabajar en cualquier tipo de cuenta proporcionada por la plataforma MetaTrader.