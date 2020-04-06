Magma Venom
- Asesores Expertos
- Natoya N Barnes
- Versión: 4.10
- Activaciones: 10
MAGMA VENOM EA - El arma definitiva para operar con precisión
Desate la precisión que derrite el mercado en XAUUSD, EURUSD y todos los pares principales
Magma Venom no es un bot de negociación más: es un motor de acción de precios de última generación, forjado a partir de un algoritmo híbrido que reacciona al mercado como lava viva. Diseñado para operadores que exigen potencia, consistencia y precisión real en sus operaciones, Magma Venom combina conceptos institucionales de dinero inteligente con inteligencia de volatilidad para atacar sólo cuando el mercado es vulnerable.
Esto es pura maestría algorítmica - sin indicadores, sin herramientas de repintado, sin retardo.
Sólo la estructura del mercado en bruto, la manipulación de la liquidez y la detección del impulso codificadas en un asesor experto letal.