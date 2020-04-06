ZigZag 1

Guía del usuario
Dirección de negociación (InputDirect)
Selecciona las direcciones de negociación permitidas: ambas, sólo larga o sólo corta.

Uso de Niveles de Señal (Dirección)
Activa o desactiva el uso de niveles de señal calculados (Punto A) para la colocación de órdenes.

Máximo de órdenes por nivel (MaxOpenOnLevel)
Limita el número de órdenes que se pueden colocar desde el mismo nivel de precios para ayudar a controlar el riesgo.

Lógica de entrada de órdenes (InputType)
Determina el método de interpretación de las señales ZigZag (opciones 1, 2 ó 3) que afectan al momento de entrada.

Tamaño de Lote (Lot)
Especifica el volumen de operación utilizado al colocar órdenes.

Take Profit (TakeProfit)
Establece el objetivo de beneficios como un porcentaje del precio de entrada, definiendo el nivel de salida para una operación rentable.

Modo Stop Loss (StopLoss)
Elige el método para calcular el stop loss (fijo vía ZigZag, trailing con/sin límites, basado en porcentaje, o basado en puntos).

Stop Loss en porcentaje (StopLossProcent)
Utilizado con el modo de stop loss basado en porcentaje; establece la distancia del stop loss como un porcentaje del precio de entrada.

Stop Loss en Puntos (StopLossPoints)
Se aplica cuando se utiliza el modo de stop loss basado en puntos; define la distancia de stop loss en puntos.

Desplazamiento para órdenes pendientes (OpenOffset)
Especifica el desplazamiento porcentual desde el precio actual para colocar órdenes pendientes (STOP COMPRA/STOP VENTA).

Marco temporal de trabajo (tf)
Determina el marco temporal para el indicador ZigZag y los cálculos de señal.

Visualización de la línea de señal (ShowA, LongAColor, ShortAColor, Width)
Controla la visualización de la línea clave "Punto A" en el gráfico con colores personalizables (para largo y corto) y grosor de línea.

Parámetros ZigZag (InpDepth, InpDeviation, InpBackstep)
Configure la sensibilidad y el comportamiento del indicador ZigZag utilizado para detectar puntos de oscilación para señales de entrada.

Identificador de Orden (Magic)
Un identificador único que distingue las órdenes del EA de otras operaciones en la cuenta.

Modo Depuración (bDebug)
Cuando está activado, muestra ayudas visuales adicionales para supervisar el rendimiento del EA, incluso si la negociación está desactivada.

