AI RSI PRO — L'Évolution d'un Classique. Il appartient à la série EA AI PRO, ce qui signifie que le code est conçu et écrit à 100 % par l'Intelligence Artificielle, et est équipé de 24 fonctions différentes de gestion de position de niveau institutionnel,

AI RSI PRO — Évolution de la Stratégie de Retour à la Moyenne

C'est un algorithme de trading professionnel qui transforme le légendaire indicateur RSI (Relative Strength Index) d'un simple oscillateur en un système de sniper de haute précision grâce à une confirmation de signal supplémentaire par un filtre intelligent Price Action. AI RSI PRO est l'équilibre parfait entre la précision mathématique de l'indicateur et la réalité du mouvement des prix.

Dans le large arsenal du robot : Filtre d'Actualités Intelligent, quatre options de SL (Stop Loss), trois options de Trailing SL y compris le Trailing avancé par High/Low, un système de Clôture Partielle également en trois variantes différentes dont une variante unique basée sur (le montant du multiplicateur de volume), ainsi que deux options de Multiplicateur de Volume avec des réglages flexibles pour accélérer la croissance du dépôt. Une technologie unique de confirmation du signal principal d'ouverture de position comme Price Action (Cassure/Breakout) filtre le bruit du marché, n'ouvrant des transactions que lors d'un mouvement réel des prix ; trois variantes de Take Profit sont également disponibles, y compris le Trailing Profit. Le Conseiller (Expert Advisor) fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et actif de trading sur MT5, avec tout type de compte, tout Courtier et les Sociétés de Prop Trading. Le code machine impeccable élimine les erreurs humaines et les émotions. C'est le choix des professionnels qui ont besoin d'une fiabilité maximale et d'une flexibilité de réglage. Confiez le trading à la pure intelligence numérique.

GUIDE DÉTAILLÉ DE L'UTILISATEUR (AI Rsi PRO v1.00)

1 ===== STRATÉGIE (STRATEGY) =====

Cette section configure la logique d'entrée sur le marché.

Logique de Trading et Stratégie : Contrairement aux robots standard qui entrent aveuglément sur le marché immédiatement lorsque le RSI quitte la zone (ce qui conduit souvent à des tentatives d'attraper des "couteaux qui tombent" contre une tendance puissante), AI RSI PRO utilise un système strict de validation de signal en trois étapes :

Détection de Renversement de Momentum : Le Conseiller n'attend pas simplement l'entrée dans les zones. Il surveille le moment où le RSI quitte la zone de survente (en dessous de 30) vers le haut ou la zone de surachat (au-dessus de 70) vers le bas. C'est le signal primaire que le marché est prêt pour un retournement.

Fixation de Bougie (Price Action) : Après avoir reçu le signal primaire du RSI, le robot n'ouvre pas une transaction instantanément. Il fixe une "Bougie de Signal" et analyse ses paramètres, attendant la clôture de la barre pour confirmer les intentions du marché.

Confirmation de Cassure (Breakout Confirmation) : C'est le filtre principal, qui élimine jusqu'à 70 % des fausses entrées. Le Conseiller place un ordre différé virtuel à l'extremum de la bougie de signal (High pour les achats, Low pour les ventes).

Logique : La transaction n'est ouverte que si le prix va réellement dans notre direction et casse ce niveau.

Protection : Si le RSI a montré un retournement, mais que le prix a continué à chuter (faux signal), la cassure du High ne se produira pas, et le Conseiller annulera simplement le signal, sauvant le dépôt d'une perte inutile.

L'entrée sur le marché ne se produit que lorsque le prix casse réellement ce niveau.

Si la cassure ne se produit pas, mais que le temps passe — le niveau de cassure se déplace automatiquement derrière les nouvelles bougies ("fait du trailing"), jusqu'à ce que le prix fasse enfin un mouvement dans la bonne direction. C'est un filtre puissant contre les fausses entrées contre la tendance.

2 ===== TABLEAU DE BORD (DASHBOARD) =====

Paramètres du panneau d'information visuel affiché sur le graphique.

Il montre le spread actuel, les résultats de trading par Jour/Semaine/Mois/Année, ainsi que le profit flottant actuel et le ratio transactions gagnantes/perdantes.

Conseil : Lors de l'optimisation dans le Testeur de Stratégie, le panneau fonctionne en mode visuel, mais pour une vitesse maximale d'optimisation mathématique, il peut être désactivé (ShowDashboard = false).