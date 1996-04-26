Basic Fork

Indicador muy útil, no podrás estar sin él. Imprescindible para scalping. Muestra niveles de rebote, superior e inferior, formando una horquilla que rodea al precio. Cada nivel tiene asociados dos controles azules para cambiarlo, tiene un control verde para el modo de rebote: Alto/Bajo o Abierto/Cerrado, y tiene un control rojo de alerta de ruptura.

Características:

-Dos modos de funcionamiento independientes: Alto/Bajo, Abierto/Cerrado.

-Cuando se rompe un nivel muestra el siguiente en la misma dirección.

-Los niveles más cercanos al precio se actualizan automáticamente.

-Con los controles azules podemos variar los niveles de la horquilla de forma independiente.

-Los valores de cada nivel y la distancia entre niveles en pips, se muestran en la parte superior izquierda.

-Opción de mostrar el precio ask en las últimas 4 velas.

Controles verdes.

Cuando se activa cambia a modo apertura/cierre y se vuelve amarillo.

Alertas de ruptura.

Controles rojos: el nivel se bloquea y se vuelve amarillo. El mensaje de alerta de rotura especifica el nivel, el símbolo y el periodo.


Indicadores recomendados: Horquilla, Índice de Desviación, Monitor Detector de Tendencias

