STC EA Hybrid PRO Strong Trend Catcher

STC EA Hybrid PRO es un Asesor Experto MT5 premium diseñado para captar tendencias fuertes en XAUUSD (Oro) y BTCUSD. Utiliza una combinación de EMA, ADX y ATR para detectar la dirección del mercado y coloca órdenes pendientes automáticas BuyStop y SellStop.

Este EA está protegido por el mercado con:

  • Demo de prueba (7 días)

  • Licencia de suscripción (1 / 3 / 6 / 12 meses)

  • Vinculación de cuenta (1 cuenta por licencia)

Características principales:

  • Detección automática de tendencia mediante EMA, ADX, ATR

  • Colocación pendiente de BuyStop / SellStop

  • Tamaño de lote fijo o ajustable

  • Multiplicadores ATR configurables para entrada, SL y TP

  • Escaneo multisímbolo (XAUUSD, BTCUSD)

  • Escaneo automático con temporizador e intervalo ajustable

  • Marca de agua profesional y panel para el estado de la licencia

  • Funciona sólo en cuentas MQL5 Market válidas

Tabla de Entradas:

Entrada Nombre Descripción Por defecto
SímbolosBase Símbolos a negociar XAUUSD,BTCUSD
NúmeroMágico Número mágico de EA 20251226
LoteFijo Tamaño del lote 0.02
FastEMA Periodo EMA rápido 50
SlowEMA Periodo EMA lento 200
Periodo_ADX Periodo ADX 14
ADX_Min ADX mínimo para operar 25.0
Periodo_ATR Periodo ATR para cálculos 14
Entrada_ATR_Mult Multiplicador ATR para la entrada 0.8
SL_ATR_Mult Multiplicador ATR para stop loss 1.5
TP_ATR_Mult Multiplicador ATR para take profit 3.0
ScanIntervalSec Intervalo de tiempo en segundos 5

4️⃣ Broker recomendado / Configuración

  • Mejor en XAUUSD (M1/M5/M15) y BTCUSD (M15/H1)

  • Uso con apalancamiento de cuenta estándar 1:100+

  • Funciona en cuentas reales y demo (demo expira después de 7 días)


