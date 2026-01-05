STC EA Hybrid PRO Strong Trend Catcher

STC EA Hybrid PRO es un Asesor Experto MT5 premium diseñado para captar tendencias fuertes en XAUUSD (Oro) y BTCUSD. Utiliza una combinación de EMA, ADX y ATR para detectar la dirección del mercado y coloca órdenes pendientes automáticas BuyStop y SellStop.

Este EA está protegido por el mercado con:

Demo de prueba (7 días)

Licencia de suscripción (1 / 3 / 6 / 12 meses)

Vinculación de cuenta (1 cuenta por licencia)

Características principales:

Detección automática de tendencia mediante EMA, ADX, ATR

Colocación pendiente de BuyStop / SellStop

Tamaño de lote fijo o ajustable

Multiplicadores ATR configurables para entrada, SL y TP

Escaneo multisímbolo (XAUUSD, BTCUSD)

Escaneo automático con temporizador e intervalo ajustable

Marca de agua profesional y panel para el estado de la licencia

Funciona sólo en cuentas MQL5 Market válidas

Tabla de Entradas:

Entrada Nombre Descripción Por defecto SímbolosBase Símbolos a negociar XAUUSD,BTCUSD NúmeroMágico Número mágico de EA 20251226 LoteFijo Tamaño del lote 0.02 FastEMA Periodo EMA rápido 50 SlowEMA Periodo EMA lento 200 Periodo_ADX Periodo ADX 14 ADX_Min ADX mínimo para operar 25.0 Periodo_ATR Periodo ATR para cálculos 14 Entrada_ATR_Mult Multiplicador ATR para la entrada 0.8 SL_ATR_Mult Multiplicador ATR para stop loss 1.5 TP_ATR_Mult Multiplicador ATR para take profit 3.0 ScanIntervalSec Intervalo de tiempo en segundos 5

4️⃣ Broker recomendado / Configuración