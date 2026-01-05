STC EA Hybrid PRO Strong Trend Catcher
- Asesores Expertos
- Wiseman Ntuli
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
STC EA Hybrid PRO es un Asesor Experto MT5 premium diseñado para captar tendencias fuertes en XAUUSD (Oro) y BTCUSD. Utiliza una combinación de EMA, ADX y ATR para detectar la dirección del mercado y coloca órdenes pendientes automáticas BuyStop y SellStop.
Este EA está protegido por el mercado con:
-
Demo de prueba (7 días)
-
Licencia de suscripción (1 / 3 / 6 / 12 meses)
-
Vinculación de cuenta (1 cuenta por licencia)
Características principales:
-
Detección automática de tendencia mediante EMA, ADX, ATR
-
Colocación pendiente de BuyStop / SellStop
-
Tamaño de lote fijo o ajustable
-
Multiplicadores ATR configurables para entrada, SL y TP
-
Escaneo multisímbolo (XAUUSD, BTCUSD)
-
Escaneo automático con temporizador e intervalo ajustable
-
Marca de agua profesional y panel para el estado de la licencia
-
Funciona sólo en cuentas MQL5 Market válidas
Tabla de Entradas:
|Entrada Nombre
|Descripción
|Por defecto
|SímbolosBase
|Símbolos a negociar
|XAUUSD,BTCUSD
|NúmeroMágico
|Número mágico de EA
|20251226
|LoteFijo
|Tamaño del lote
|0.02
|FastEMA
|Periodo EMA rápido
|50
|SlowEMA
|Periodo EMA lento
|200
|Periodo_ADX
|Periodo ADX
|14
|ADX_Min
|ADX mínimo para operar
|25.0
|Periodo_ATR
|Periodo ATR para cálculos
|14
|Entrada_ATR_Mult
|Multiplicador ATR para la entrada
|0.8
|SL_ATR_Mult
|Multiplicador ATR para stop loss
|1.5
|TP_ATR_Mult
|Multiplicador ATR para take profit
|3.0
|ScanIntervalSec
|Intervalo de tiempo en segundos
|5
4️⃣ Broker recomendado / Configuración
-
Mejor en XAUUSD (M1/M5/M15) y BTCUSD (M15/H1)
-
Uso con apalancamiento de cuenta estándar 1:100+
-
Funciona en cuentas reales y demo (demo expira después de 7 días)