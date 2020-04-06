StrategiaDayEA

Este Asesor Experto implementa una estrategia de ruptura diaria.

Cada día, se colocan dos órdenes pendientes: una Buy Stop y una Sell Stop.

Una vez que una de las órdenes se activa, la otra se elimina automáticamente para evitar la doble entrada.

Si el precio se mueve en contra de la posición abierta, el EA puede activar una parrilla adaptativa de órdenes con tamaños de lote variables basados en un coeficiente multiplicador.

El EA puede operar utilizando una sola orden o una rejilla, configurable en los ajustes.

Se puede establecer un Take Profit para una sola orden abierta y un Take Profit total para toda la rejilla.

Es adecuado para varios pares de divisas.

Esta es una estrategia de negociación fiable y rentable para todos los pares de divisas, adaptado en un Asesor Experto para el comercio automatizado sin vigilancia constante del mercado.

Todo lo que necesita hacer es ajustar la configuración para su par de divisas específico.

Por ejemplo, para EURUSD/GBPUSD, podría utilizar los siguientes ajustes (no es una recomendación financiera):

  • Distancia desde el máximo/mínimo del día anterior para colocar órdenes pendientes = 50

  • Tamaño del lote inicial = 0,01

  • Stop Loss en puntos = 0

  • Take Profit para una sola orden = 150

  • Activar Stop Loss = false

  • Activar Trailing Stop = false

  • Tamaño del Trailing Stop en puntos = 0

  • Habilitar cuadrícula = true

  • Paso de rejilla en puntos = 150

  • Multiplicador de lote para la rejilla = 1.1

  • Número máximo de órdenes en la parrilla = 10

  • Take Profit para toda la parrilla en puntos = 50

(para operaciones conservadoras)

