Black Swan Sniper es un asesor experto avanzado diseñado para detectar movimientos de mercado de alta probabilidad con la máxima precisión.

El EA analiza la estructura del mercado y las zonas de desequilibrio de precios para identificar los momentos en los que el mercado está preparado para un movimiento direccional brusco. Se centra en las configuraciones de calidad más que en la cantidad, filtrando las operaciones de baja probabilidad y evitando el ruido innecesario del mercado.

Black Swan Sniper utiliza un estricto control del riesgo, una gestión adaptable de las operaciones y filtros de mercado inteligentes para garantizar un rendimiento estable en diferentes condiciones de mercado.

La estrategia está totalmente automatizada, es fácil de configurar y es adecuada para los operadores que valoran la precisión, la disciplina y la consistencia.

Principales ventajas:

Entradas basadas en la precisión

Filtrado inteligente del mercado

Gestión de riesgos integrada

Sin cuadrícula ni martingala

Optimizado para los principales pares de divisas

Black Swan Sniper es una herramienta profesional para operadores que desean operar de forma selectiva y eficiente.