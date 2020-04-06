Adaptive Pulse Pro

AutoAdapt Pro: Asesor Experto Innovador con Auto-Optimización

Tu Camino hacia el Trading Sostenible en los Mercados Financieros

🚀 Asistente Revolucionario para el Trader Moderno

AutoAdapt Pro es un algoritmo de trading avanzado que se adapta, aprende y mejora constantemente contigo. Creado para quienes valoran la innovación, la estabilidad y el máximo rendimiento en el trading.

💡 Ventajas Clave

🧠 Mecanismo de Autoaprendizaje

  • Optimización automática de StopLoss, TrailingStop, MinPriceShot y otros parámetros

  • Pruebas regulares en datos históricos para encontrar combinaciones efectivas

  • Adaptación a las condiciones del mercado sin tu participación

⚡ Análisis de Precios en Tiempo Real

  • Análisis del movimiento del precio en tiempo real

  • Apertura de operaciones basada en datos relevantes

  • Reacción ultrarrápida gracias al trabajo con datos de ticks

  • ¡Importante: No utiliza indicadores rezagados!

🔬 Auto-Optimización de Precisión

  • Optimización sobre datos de ticks para una precisión de ajuste máxima

  • Adaptación instantánea a los microcambios del mercado

  • Garantía de una calibración precisa de parámetros para las condiciones actuales

🛡️ Gestión Inteligente del Dinero

  • Cálculo del lote basado en un porcentaje de riesgo del depósito

  • Protección contra drawdowns mediante gestión dinámica del volumen

  • Limitación del spread máximo

⚠️ Seguridad Primero: ¡El Asesor NO utiliza Martingala, estrategias de grid ni promediado de posiciones!

⚙️ Parámetros Principales

Parámetro Descripción
MaxOrdersCount Número máximo de órdenes abiertas (1)
RiskPercent Porcentaje de riesgo del depósito para el cálculo del lote
FixedLotSize Tamaño de lote fijo
UseAutoLot Cálculo automático del lote basado en el riesgo
MagicNumber Número único del asesor
Slippage Deslizamiento permitido

🔧 Parámetros de Auto-Optimización

Parámetro Propósito
OptimizationPeriod Período de optimización (en barras)
OptimizationFrequency Frecuencia de verificación de la necesidad de optimización
OptimizationThreshold Umbral de activación de la optimización (5%)
Min/Max StopLoss Rango de valores de StopLoss
Min/Max TrailingStop Rango de valores de TrailingStop

💰 Condiciones Recomendadas

Depósito recomendado: desde 100$
Equilibrio óptimo entre eficiencia y gestión de riesgos

🔄 Principio de Funcionamiento

  1. Optimización primaria al iniciar

  2. Monitoreo constante en cada tick

  3. Auto-optimización cuando el rendimiento se deteriora un 5% o más

  4. Prueba de combinaciones de parámetros en datos históricos

  5. Selección de parámetros óptimos para las condiciones actuales

📊 Señales de Trading

  • 📈 Compra cuando el precio sube

  • 📉 Venta cuando el precio baja

  • ⏱️ Observancia del cambio de precio mínimo ( MinPriceShot )

  • ⚖️ Consideración del cambio de precio en el tiempo ( CSeconds )

📈 Estadísticas y Monitoreo

El asesor muestra métricas clave en tiempo real:

  • ⏰ Tiempo de funcionamiento del asesor

  • 📊 Spread actual

  • 💰 Beneficio del día/total

  • 🏦 Saldo de la cuenta

  • ⚙️ Parámetros optimizados

🎯 Configuraciones Recomendadas

Pares de divisas:  AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD
Timeframe:  M1

👥 ¿Para Quién es AutoAdapt Pro?

🎓 Para Principiantes

  • Configuración simple

  • Optimización automática

  • Protección contra errores

💼 Para Traders Experimentados

  • Potentes herramientas de configuración

  • Análisis en profundidad

  • Flexibilidad de configuración

📊 Para Inversores

  • Ingresos pasivos

  • Confiabilidad y estabilidad

  • Participación mínima

✅ ¿Por Qué Elegir AutoAdapt Pro?

Ventaja Resultado
Adaptabilidad Se adapta a cualquier condición del mercado
Profesionalismo Precisión y calidad en cada operación
Conveniencia Ahorra tiempo en configuraciones
Transparencia Control total sobre los procesos
Eficiencia Resultados estables en un mercado inestable

🛡️ Garantías de Seguridad

  • ✅ Cada operación se abre y cierra de forma independiente

  • ✅ Métodos probados de gestión de dinero

  • ✅ Parámetros optimizados para minimizar riesgos

  • ✅ Protección contra operaciones no deseadas

  • ✅ Verificación de fondos suficientes

🏆 ¡Comienza a Operar en el Futuro Hoy!

AutoAdapt Pro es tu partner confiable en el camino al éxito en el mundo de las finanzas. Confía la gestión de tu capital a un algoritmo de vanguardia que trabaja mientras tú descansas.

Inicio recomendado: desde 100$

💫 Elige la innovación. Elige la estabilidad. Elige el futuro.

¡Tu asesor con auto-optimización está listo para comenzar a trabajar ahora mismo! 🚀

Nota: Operar en los mercados financieros conlleva riesgos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.


Productos recomendados
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Asesores Expertos
Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Asesores Expertos
NeoPips Engine EA: ¡La revolución definitiva del trading ya está aquí! “El verdadero poder del trading reside en ver lo que otros pasan por alto. NeoPips Engine no sigue al mercado, lo domina.” Acerca de NeoPips Engine EA: Tu aliado inteligente para el trading NeoPips Engine EA no es un robot de trading cualquiera. Es un asesor experto multidimensional, optimizado con IA, diseñado para traders que exigen precisión, adaptabilidad y rendimiento a largo plazo. A diferencia de los bots ob
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Asesores Expertos
Easy Gold es la última incorporación a la familia BotGPT. Es sorprendente y muy potente. Es ideal para principiantes debido a su simplicidad. No hay absolutamente nada que hacer, es 100% automatizado, simplemente indique el porcentaje de riesgo que desea tomar por operación y el EA está listo. Sea cual sea su capital, el EA se encarga de todo. Optimizado en (XAUUSD). Libere toda la potencia con la versión profesional (AGI Gold) y su conexión a la red neuronal, disponible en mi tienda. Mis otros
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Descripción de Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA es una herramienta de trading potente, sencilla y fácil de usar diseñada para los traders que buscan una estrategia de scalping eficaz. Este EA totalmente automatizado le ahorra tiempo y maximiza las oportunidades de beneficio de los movimientos de precios a corto plazo. Características principales Totalmente Automatizado : Scalping MT5 EA maneja cada etapa de la negociación, desde el análisis de mercado hasta la colocación de órdenes y la gestión d
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
PassPropFirm MT5
Yana Korchevska
Asesores Expertos
Pass Prop Firm es un Asesor Experto de trading de alta frecuencia diseñado específicamente para ayudar a los traders a superar la fase de evaluación de prop firm (como el HFT Challenge). Con una potente lógica de scalping y gestión inteligente de órdenes, este EA tiene como objetivo alcanzar los objetivos de beneficios de forma rápida y eficiente, ideal para los operadores que buscan alcanzar los objetivos de la cuenta demo en un tiempo récord. Versión MT4 myfxbook.com/portfolio/pass-prop-firm-m
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Asesores Expertos
Ejecuta operaciones de forma autónoma, supervisando todo el proceso desde el inicio hasta la finalización. Asistencia gratuita a través de chat, correo electrónico y asistencia remota . Construido originalmente para XAUUSD (Oro). Cambios de configuración para otros símbolos Potente gestión de reglas Funciones de posicionamiento mejoradas Gestión del riesgo / Dimensionamiento dinámico de lotes Configuración rápida Símbolos : XAUUSD Inversión para todos: Nuestro robot de comercio está diseñado pa
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Asesores Expertos
Estrategia de negociación diaria externa que busca un patrón específico en el gráfico de precios de un valor. El patrón se caracteriza por un rango mayor que el del día anterior, con el máximo del día más alto que el máximo del día anterior y el mínimo del día más bajo que el mínimo del día anterior. Funciona con muchos símbolos, como BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, petróleo, gas y otros. ¡POR FAVOR VALORAR! ¡ Muchas Gracias! CARACTERÍSTICAS: - Estrategia Real - Estrategia de barra diaria - Salir del co
FREE
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Algocep Grid MT5
Jacob James
Asesores Expertos
PROMOCIÓN: ¡SÓLO QUEDAN 10 A 90 $! Próximo precio: $199 El precio se mantendrá alto para limitar el número de usuarios de esta estrategia. Este EA comienza a operar en la apertura de la sesión de Londres (Reino Unido) . Se basa en el análisis de distribuciones estadísticas avanzadas combinadas con patrones de inversión a corto y medio plazo que tienen atributos de reversión de la media. El EA incluye varias funciones inteligentes y le permite operar con un tamaño de lote fijo o automático. El
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del potente indicador PipFinite Trend PRO EA Trend PRO negocia la señal de PipFinite Trend PRO y gestiona la operación dependiendo de las preferencias del usuario. El EA incluye muchas características personalizables que pueden mejorar aún más la estrategia de trading de Trend PRO. Características como Filtros de Entrada y Salida, Filtro de Marco de Tiempo Superior, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, Filtro de Noticias y ¡MÁS! La Solución Innovador
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Asesores Expertos
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
FREE
Easy ICT Bullet SP500
Florent Moreau
1 (1)
Asesores Expertos
Easy ICT SP500 es un Asesor Experto meticulosamente diseñado para ejecutar estrategias de trading basadas en la simplificada Estrategia ICT Bullet, incorporando el análisis Fair Value Gap para entradas de posición precisas. Diseñado específicamente para el SP500, este EA tiene como objetivo proporcionar a los operadores una herramienta fiable y optimizada para navegar por el dinámico panorama del mercado de valores. Estrategia distinguida: este AE se distingue por emplear una versión sofisticad
FREE
Kintech Gold
Doan Van Hai
Asesores Expertos
Following our guide, you will gain more than you lose. EA para largo plazo. Beneficio estable - riesgo mínimo. Símbolo: XAUUSD Adjuntar a cualquier marco de tiempo Depósito mínimo: 3000$ - Calcular el beneficio por mes Señal en vivo: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA instrucción de entrada: 1. Con XAU 2 dígitos (por ejemplo: 1843.23) por favor, establezca - Entrada [3. Max spread]: 55 - Entrada [ 9. Punto de paso]: 100 2. Con XAU 3 dígitos (ej: 1843.235) por fav
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Asesores Expertos
Ruptura de estructura Pro ¿Es la acción del precio el rey? 1. El precio es el rey final en el mercado de divisas, mercado de valores o cualquier otro mercado. El uso de la acción del precio es la razón por la que podemos ver más beneficios que pérdidas. El análisis técnico es el arte de utilizar los puntos de datos a su favor y tomar decisiones informadas al entrar, trailing y salir de una posición en cualquier marco de tiempo. Break Of Structure Pro se puede utilizar para el comercio de tende
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallL
FREE
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Asesores Expertos
CSP Strategy. Este patrón de velas se basa como su nombre indica en un cierto tipo de patrón en las velas (mejor rendimiento en 1H timeframe) El backtest y la optimización se realizó sobre datos históricos externos por esta razón un backtest realizado en meta trader5 no mostrará los mismos buenos resultados, sin embargo, además de la backtest, hemos realizado una prueba real durante 1 semana desde el 2023.03.27 hasta el 2023.0330 los resultados se exponen en las imágenes proporcionadas. Pistas
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
Indicadores
El indicador Supertrend es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias diseñada para ayudar a los operadores a identificar la dirección de las tendencias del mercado y los posibles puntos de entrada/salida. Funciona basándose en los datos de precios y en el Average True Range (ATR) para crear una línea de señal dinámica que cambia de color en función de la tendencia actual. Color verde: indica una tendencia alcista. Color rojo: indica una tendencia bajista. La supertendencia
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
Binary fisher fx
Roman Lomaev
Indicadores
Binary Fisher FX es un poderoso indicador de opciones binarias que funciona en cualquier período de tiempo y con cualquier par de divisas. Este indicador está diseñado para identificar movimientos de tendencia e indica puntos de entrada en forma de flecha antes del cierre de la vela actual. Características principales del indicador: Funciona en cualquier período de tiempo (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) Admite cualquier par de divisas Vencimiento de 1 a 3 velas (por defecto 1 vela) Indica punt
FREE
Your tick scalper
Roman Lomaev
Asesores Expertos
Scalper de Ticks «Tick Scalper» Acción de precio pura, sin indicadores. Siempre fija StopLoss, TakeProfit y sigue posiciones con TrailingStop.   Parámetros Principales Parámetro Valor Predeterminado Descripción TakeProfit — TakeProfit fijo en pips. StopLoss — StopLoss fijo en pips. TrailingStop — Distancia del TrailingStop (pips) para modificar posiciones. cSeconds — Intervalo de verificación de señales (segundos). MinPriceShot — Movimiento mínimo de precio (pips) para activar una señal.
Binary has 6
Roman Lomaev
3 (1)
Indicadores
Binary has 6 es un indicador para operar con opciones binarias en MT4 que funciona en cualquier marco de tiempo y con cualquier par de divisas. También se puede utilizar para operar en Forex. Características clave: Expiración: Por defecto está configurada a 1 vela, pero los usuarios pueden ajustarla a un período de 1 a 3 velas en la configuración. Comercio basado en tendencias: El indicador genera señales según la tendencia actual. Señales: Antes de que se cierre la vela actual, aparece una flec
FREE
Binary Scalper 6
Roman Lomaev
Indicadores
Binary Scalper 6 – Potente indicador de opciones binarias para MT4 Binary Scalper 6 es una herramienta avanzada para el análisis de tendencias y el trading de opciones binarias en MetaTrader 4 (MT4) . Diseñado para traders de todos los niveles, ofrece señales claras y estadísticas detalladas. Características principales: Detección de tendencias : Identifica mercados en tendencia con precisión. Compatibilidad con cualquier par de divisas : Flexible para operar en tus mercados favoritos. Funciona
Scalper EA m1
Roman Lomaev
Asesores Expertos
El asesor es un scalper diseñado para operar en el timeframe M1. El scalping es una estrategia en la que las operaciones se abren y cierran en un corto período de tiempo, con el objetivo de obtener ganancias de pequeñas fluctuaciones de precios. Recomendaciones de uso: Broker:   Elija un broker con ejecución rápida de órdenes. Esto es crítico para el scalping. Pruebas:   Antes de usar en una cuenta real, pruebe el asesor en una cuenta demo o en el Probador de Estrategias (Strategy Tester) en Met
Scalper EA m1 mt5
Roman Lomaev
Asesores Expertos
Scalper EA M1 – Asesor Experto de Scalping para M1 Scalper EA M1 es un asesor experto diseñado para operar en M1 , aprovechando pequeñas fluctuaciones de precios. Recomendaciones de Uso Bróker: Elija un bróker con ejecución rápida de órdenes – crucial para el scalping. Pruebas: Testee en cuenta demo o en el Strategy Tester antes de operar en real. VPS: Se recomienda usar un VPS con baja latencia para minimizar los retrasos en la ejecución. Marco temporal: M1. Condiciones ópti
MarketPulse Scalper mt5
Roman Lomaev
1 (1)
Asesores Expertos
El asesor experto está diseñado para el   marco temporal M1   y abre órdenes según los cambios de precio en un período determinado ( cSeconds ). Se ejecuta una operación si el precio se mueve al menos   MinPriceShot   puntos dentro de este período. El EA puede utilizar un   lote fijo (FixedLotSize)   o un cálculo automático del lote a través de   LotsOptimized() . Una vez abierta una operación, el EA gestiona las órdenes utilizando:   Take Profit   – asegura ganancias.   Stop Loss   – limita
Scalper for EURUSD
Roman Lomaev
3 (1)
Asesores Expertos
Scalper EURUSD Asesor experto de scalping para el par de divisas EURUSD Descripción de la configuración del EA Parámetros principales de trading TakeProfit (170) – Tamaño del take-profit en puntos. StopLoss (80) – Tamaño del stop-loss en puntos. TrailingStop (5) – Valor del trailing stop en puntos. cSeconds (2) – Intervalo entre verificaciones de señales (en segundos). MinPriceShot (20) – Movimiento mínimo de precio requerido para la entrada (en puntos). MaxOrdersCount (10) – Número máximo de ór
CloseAllChartsExceptCurrent
Roman Lomaev
Utilidades
CloseAllChartsExceptCurrent — Script Inteligente para MetaTrader 5 Descripción: ¿Cansado de cerrar manualmente decenas de gráficos en el terminal MT5? CloseAllChartsExceptCurrent lo hace por ti. ¡El script cierra todos los gráficos excepto el actual con un solo clic! Ideal para traders que valoran la eficiencia. Ventajas Clave: Automatiza la Rutina — cierra gráficos innecesarios al instante. Ahorra Tiempo — olvídate de cambiar entre pestañas. Mantén el Enfoque — solo conserva el gr
FREE
Signal Alert
Roman Lomaev
Indicadores
Configuración del indicador SignalAlert El indicador SignalAlert está diseñado para rastrear señales de compra y venta de otro indicador y enviar alertas de sonido cuando aparecen señales. SignalAlert es útil para trabajar con indicadores como Binary Sixty Scalping , donde se requiere una rápida reacción a las señales. Configuración del indicador IndicatorName – El nombre del indicador desde el cual SignalAlert leerá las señales. Especifique el nombre exacto, por ejemplo, "Binary Sixty Scalping"
FREE
Fisher SC
Roman Lomaev
Indicadores
Atención, para que el indicador funcione correctamente, es necesario poner la carpeta "MQL5" en la carpeta de su terminal, puede descargarlo desde el siguiente enlace: https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A Uno de los mejores indicadores de flecha para Opciones Binarias, que también se puede utilizar en el mercado Forex. Cualquier marco de tiempo de M1 a MN, cualquier par de divisas, también se puede utilizar en acciones - el indicador es universal. Vencimiento de 1 a 5 velas. Muestra las esta
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilidades
Propósito: Abre automáticamente gráficos de todos los símbolos del Market Watch usando la plantilla default.tpl en el timeframe actual (TF) , cerrando todos los demás gráficos (excepto el activo). Ideal para analizar múltiples instrumentos sin esfuerzo manual! Características: Automatización: Abre decenas de gráficos con un clic. Seguridad: Cierra gráficos innecesarios, manteniendo el actual activo. Flexibilidad: Usa tu plantilla default.tpl (¡configúrala previamente!). Timeframe
FREE
Grail Scalper
Roman Lomaev
Asesores Expertos
Grail Scalper EA – Asesor Experto de Scalping Automatizado Grail Scalper EA es una poderosa herramienta para el trading automatizado en los mercados financieros. Diseñado con algoritmos y estrategias avanzadas, este EA es ideal tanto para principiantes como para traders experimentados. Combina señales precisas, gestión de riesgos y parámetros adaptativos para lograr la máxima eficiencia. Parámetros de Configuración: Parámetro Descripción dist1/dist2 Períodos de cálculo de señales (por defecto
MarketPulse Scalper
Roman Lomaev
2.8 (5)
Asesores Expertos
El asesor experto está diseñado para el   marco temporal M1   y abre órdenes según los cambios de precio en un período determinado ( cSeconds ). Se ejecuta una operación si el precio se mueve al menos   MinPriceShot   puntos dentro de este período. El EA puede utilizar un   lote fijo (FixedLotSize)   o un cálculo automático del lote a través de   LotsOptimized() . Una vez abierta una operación, el EA gestiona las órdenes utilizando:   Take Profit   – asegura ganancias.   Stop Loss   – limita
Binary Scalper 7
Roman Lomaev
Indicadores
Atención, para que el indicador funcione correctamente, necesita poner la carpeta "MQL5" en la carpeta de su terminal, puede descargarla desde el siguiente enlace: https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A Binary Scalper 7 es una poderosa herramienta diseñada para identificar y predecir la siguiente vela, permitiendo a los traders tomar decisiones informadas cuando operan con opciones binarias. Este indicador funciona en cualquier marco de tiempo y con cualquier vencimiento, por lo que es una he
Binary sixty scalping
Roman Lomaev
4 (3)
Indicadores
Binary Sixty Scalping – Indicador para opciones binarias en MT4 Binary Sixty Scalping es un indicador para la plataforma MT4, diseñado específicamente para el trading de opciones binarias. Funciona en cualquier marco de tiempo, pero para una mayor precisión, se recomienda usar M5 o superiores. El indicador es compatible con todos los pares de divisas, adaptándose a varios mercados. Características principales: Expiración predeterminada – 1 vela , ajustable en la configuración; Operativa basada
Binary DUNKS
Roman Lomaev
Indicadores
Binary DUNKS es una herramienta diseñada para el comercio de opciones binarias, optimizada para marcos temporales de M5 y superiores . Este indicador funciona con cualquier par de divisas y ayuda a identificar posibles puntos de entrada en el mercado. Características Principales Expiración: Configuración predeterminada de 1 vela , ajustable en los parámetros del indicador. Señales: El indicador genera flechas: Flecha roja — Señal de venta. Flecha azul — Señal de compra. Las señales son m
Binary Crater
Roman Lomaev
Indicadores
Binary crater es un indicador potente y versátil para MetaTrader 4, diseñado específicamente para el comercio de opciones binarias. Funciona eficazmente en cualquier período de tiempo y con cualquier par de divisas, lo que la convierte en una herramienta extremadamente flexible para los operadores. Características clave: Análisis de tendencias: el indicador determina automáticamente la tendencia actual en el mercado, lo que ayuda a los operadores a realizar operaciones en la dirección de la t
Binary 6 Semafor
Roman Lomaev
Indicadores
Binary 6 Semafor es un indicador universal de opciones binarias para MetaTrader 4. -Funciona en cualquier período de tiempo y par de divisas. -Detección precisa del punto de entrada. -La señal aparece en el gráfico antes del cierre de la vela actual. -Vencimiento 1 vela -Flechas de búfer para entrada -Mostrar estadísticas del activo actual.  Resultados de la prueba: El indicador ha pasado pruebas con rendimientos impresionantes, demostrando su eficacia en diversas condiciones del mercad
Binary cucle 6
Roman Lomaev
Indicadores
El indicador Binary Cucle 6 es un potente oscilador para el comercio de opciones binarias en la plataforma MetaTrader 4. Está diseñado para funcionar en marcos de tiempo desde M5 y superiores, y también se puede utilizar en cualquier par de divisas. El indicador Binary Cucle 6 proporciona señales precisas para ingresar a una operación en forma de flechas azules y rojas que aparecen en el gráfico antes de que se cierre la vela actual. Esto permite a los operadores tomar decisiones rápidas e inf
Binary super fx
Roman Lomaev
Indicadores
Binary Super FX para MetaTrader 4 es un potente oscilador para el comercio de opciones binarias. Se puede utilizar en cualquier período de tiempo y en cualquier par de divisas. El indicador Binary Super FX proporciona señales de entrada precisas en forma de flechas de buffer antes de cerrar una vela, con un vencimiento de 1 vela. Esto permite a los operadores tomar decisiones rápidas e informadas sobre cómo iniciar una operación. Es importante señalar que antes de comprar un indicador, se rec
Binary HalfTrend 6
Roman Lomaev
Indicadores
Binary HalfTrend 6 es un poderoso indicador de tendencias diseñado para el comercio de opciones binarias, que proporciona señales precisas de compra y venta. La fecha de vencimiento es de solo 1 vela, puede operar en cualquier período de tiempo. El indicador Binary HalfTrend 6 analiza las tendencias del mercado y genera señales confiables en forma de flechas en el gráfico para realizar operaciones rentables. Antes de usarlo en operaciones reales, recomiendo probarlo en una cuenta de demostració
Binary magnus scalping t3
Roman Lomaev
Indicadores
Binary Magnus Scalping T3 es un indicador de opciones binarias que funciona en cualquier período de tiempo y con cualquier par de divisas. Utiliza el análisis de conglomerados para identificar puntos de entrada y emite una alerta en forma de ventana emergente y una flecha de buffer en el gráfico rojo o azul antes de que se cierre la vela actual. Características principales del indicador: Funciona en cualquier período de tiempo (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) Admite cualquier par de divisas Ven
Strategy Advisor Speedometer mt4
Roman Lomaev
Asesores Expertos
El asesor se basa en la estrategia "Forex Speedometer" y está diseñado para operar basándose en los cambios de velocidad de los ticks en tiempo real. El asesor supervisa la dirección y la frecuencia de los ticks, abriendo operaciones cuando se alcanza un umbral de velocidad de entrada establecido y cerrando operaciones cuando la velocidad de los ticks cae por debajo del umbral de salida definido. Recomendaciones de optimización: Se recomienda optimizar el asesor en el marco temporal M1 para log
Binary hma levels
Roman Lomaev
Indicadores
El indicador Binary HMA Levels para MT4 está diseñado específicamente para opciones binarias, pero también es excelente para el trading en Forex. Funciona en base a niveles, proporcionando señales en forma de flechas antes del cierre de la vela actual, confirmando un rebote del precio en un nivel clave. Para asegurar el correcto funcionamiento del indicador, es necesario descargar e instalar la carpeta "MQL5" en el directorio de su terminal. Puede descargar la carpeta en este enlace:  https://di
Binary sf
Roman Lomaev
Indicadores
El indicador Binary SF para opciones binarias está diseñado para la plataforma de trading MetaTrader 4 y proporciona señales sin re-pintado, lo que lo convierte en una herramienta confiable para los traders. Es adecuado para cualquier marco temporal (desde M1 hasta diario) y se utiliza principalmente para operar en tendencia, ayudando a los traders a identificar puntos de entrada adecuados para operaciones a corto y mediano plazo. Principio de Funcionamiento y Señales El indicador analiza el mer
Binary boom
Roman Lomaev
Indicadores
El indicador Binary Boom está diseñado para el comercio de opciones binarias y se puede utilizar en cualquier marco de tiempo y par de divisas. La expiración recomendada es de 1 vela. El indicador proporciona una señal como una flecha de amortiguación (rojo o azul) antes del cierre de la vela actual, lo que le permite responder a la señal rápidamente. Para mayor comodidad, las estadísticas de paso de señal se muestran en el gráfico, ayudando a evaluar su eficacia. Atención: Para que el indicador
Binary Pin Bar
Roman Lomaev
Indicadores
El indicador "Binary Pin-Bar" para MT4 está diseñado para operar en opciones binarias en los marcos temporales M1 y M5 y funciona con cualquier par de divisas. Genera señales de entrada cuando una vela pin-bar forma un nuevo máximo (para una tendencia alcista) o mínimo (para una tendencia bajista). Características: Las señales aparecen como flechas en el gráfico: una flecha azul indica una señal de compra (Buy) y una flecha roja indica una señal de venta (Sell). En el gráfico se muestran las est
Binary exfish
Roman Lomaev
Indicadores
Indicador Binary exfish para MT4 El indicador Binary exfish está diseñado para opciones binarias en los marcos temporales M1 y M5 . Funciona con cualquier par de divisas, analizando la tendencia y proporcionando señales en forma de flechas en el gráfico: Flecha azul — señal de compra. Flecha roja — señal de venta. Características: Expiración por defecto : 1 vela. Expiración ajustable: de 1 a 3 velas. Las señales aparecen antes del cierre de la vela actual para facilitar decisiones oportunas. Ale
Binary hh 6
Roman Lomaev
Indicadores
El indicador Binary HH 6 está diseñado para el comercio de opciones binarias y funciona en los marcos temporales M1 y M5 con cualquier par de divisas. También puede utilizarse en el comercio de Forex. Características principales: Expiración: Configuración predeterminada de 1 vela, ajustable entre 1 y 3 velas en las configuraciones. Análisis de tendencias: El indicador opera con la tendencia y proporciona señales en forma de flechas en el gráfico: Flecha azul – Señal de compra. Flecha roja – Seña
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario