StealthGapScalper Pro

Stealth Gap Scalper Pro es un Asesor Experto de ingeniería de precisión diseñado para capitalizar las ineficiencias del mercado con un enfoque sigiloso y táctico. Combinando poderosas estrategias de negociación de brechas con técnicas inteligentes de promediación de cuadrícula y scalping nocturno, este EA sobresale en la captura de ganancias rápidas y confiables durante períodos de baja volatilidad, especialmente las brechas de los lunes y los movimientos nocturnos.

Con direcciones de operación configurables, escalado automático de lotes y un sistema inteligente de trailing stop, Stealth Gap Scalper Pro se adapta a su apetito de riesgo al tiempo que minimiza las detracciones. El filtro de días festivos incorporado garantiza que las operaciones se detengan durante el cierre del mercado, protegiendo su capital de la volatilidad inesperada.

Siga su rendimiento sin esfuerzo con el monitor de beneficios integrado, que se muestra directamente en su gráfico. Tanto si busca scalps estables como entradas estratégicas en la parrilla, este EA proporciona una ventaja sigilosa a su arsenal de trading.

Opere de forma más inteligente. Opere más sigilosamente. Opere con Stealth Gap Scalper Pro.

Cómo usar Stealth Gap Scalper Pro

1. Conecte el EA a un gráfico de 15 minutos de su par de divisas preferido (por ejemplo, EURUSD, USDJPY) .

2. Establezca su dirección de negociación preferida: LARGA, CORTA o AMBAS.

3. Elija su método de tamaño de lote: lotes manuales o escalado automático basado en el saldo de la cuenta .

4. Active o desactive el gap trading y el trailing stop como desee .

5. Deje que el EA opere automáticamente - abre posiciones iniciales, luego añade órdenes de rejilla cuando el mercado se mueve en su contra, y captura ganancias con niveles virtuales de take profit .

6. Controle sus beneficios con la visualización de beneficios en el gráfico .

7. El EA pausa automáticamente las operaciones durante las temporadas de Navidad/Año Nuevo y vacaciones de verano para evitar las condiciones volátiles del mercado .


* M15 es el marco temporal estándar recomendado para este AE, pero puede experimentar.

Descripciones de Parámetros (Actualizadas)

  • UseAutoLot: Habilita el tamaño de lote automático basado en el balance de su cuenta.
  • ManualLots: Establece un tamaño de lote fijo si el tamaño de lote automático está desactivado.
  • RiskPerBalance: Si el tamaño de lote automático está habilitado, define la cantidad en USD por 0.01 lotes.
  • MaxOrders: Número máximo de órdenes abiertas en la parrilla incluyendo la inicial.
  • Multiplicador: Multiplicador del tamaño del lote para cada orden de rejilla subsiguiente.
  • TrailingSL: Distancia de trailing stop en pips.
  • TrailingStep: Movimiento mínimo del precio en pips antes de ajustar el trailing stop.
  • GridStep: Distancia en pips entre órdenes de rejilla.
  • StartHour & StartMinute: Hora a la que se abre la operación inicial cada día.
  • TradeComment: Etiqueta adjunta a todas las operaciones abiertas por el EA.
  • MagicNumber: Identificador único para seguir las operaciones del EA por separado.
  • TradeDirection: Elija la dirección de la operación - LARGA o CORTA.
  • EnableHolidayFilter: Cuando está activado, el EA pausa todas las operaciones durante dos periodos clave de vacaciones:
     -De Navidad a Año Nuevo (del 22 de diciembre al 9 de enero)
     - Vacaciones de verano (del 20 de julio al 20 de septiembre)
    Esto ayuda a evitar operar durante condiciones de mercado típicamente volátiles o sin liquidez     .

🕐 Control horario de EA

Se utiliza TimeGMT() y siempre devuelve el Tiempo Universal Coordinado (UTC), no la hora sver local del broker.

Por lo que el EA comenzará a operar cuando la hora GMT del mundo real sea igual a la establecida.

extern intTargetGMT_Hour = 0;
 extern int TargetGMT_Minute = 15;

Así que el EA comienza a operar a las 00:15 GMT (UTC).

☀️ Si el broker utiliza DST (horario de verano)

Algunos brokers pasan de GMT+2 (invierno) a GMT+3 (verano).
Su EA ya calcula TimeGMT() directamente, por lo que siempre se activará a las 00:15 GMT en tiempo real independientemente del cambio del broker -
pero el reloj local del broker se desplazará una hora.

