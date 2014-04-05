Renko Atr Envelope Pro PlusMT5
Renko + ATR Trend Envelope PRO+ (No Repintado)
Renko + ATR Trend Envelope PRO+ es un indicador de filtro de tendencia limpio que combina un histograma escalonado estilo Renko con una envolvente de tendencia basada en ATR. Destaca la dirección de la tendencia, la expansión/contracción de la volatilidad y las inversiones de tendencia con flechas y alertas opcionales.
Esta herramienta es ideal para:
Estrategias de seguimiento de tendencias
Confirmación de rupturas
Filtrar entradas falsas durante mercados agitados
Visualizar la volatilidad mediante envolventes ATR
Características principales.
✅ Histograma de estilo Renko (con fuerza de gradiente)
Histograma basado en pasos refleja la dirección Renko.
Coloración de gradiente opcional muestra fuerza de impulso (distancia desde Renko mid).
✅ Envolvente de tendencia ATR (adaptable a la volatilidad)
La envolvente superior/inferior se calcula utilizando ATR * multiplicador.
Ayuda a identificar fases de tendencia y zonas de pullback.
✅ Flechas de cambio de tendencia
Flecha aparece sólo cuando cambia el estado de la tendencia.
✅ Alertas (Opcional)
Alerta emergente
Notificación push (el terminal MT5 debe estar configurado)
Alerta sonora
✅ S in repintado
Las señales de cambio de tendencia y las alertas se confirman en velas cerradas (sin repintado / sin desplazamiento).
Entradas / Parámetros
Renko brick size (InpSize): tamaño del paso en puntos (por ejemplo, 20-50 en Forex, mayor en Oro/Cripto)
Periodo ATR (InpAtrPeriod): Suavizado del ATR (14 es un buen valor por defecto)
Multiplicador ATR (InpDeviation): amplitud de la envolvente (1,2-2,0 típico)
Gradiente (InpGradientOn, InpGradPower): activar/ajustar el efecto de intensidad del histograma
Banda de relleno (InpFillOn, InpFillAlpha): banda de tendencia de fondo y transparencia
Alertas (InpAlertPopup, InpAlertPush, InpAlertSound, InpSoundFile): activar las notificaciones deseadas
Ajustes recomendados
Divisas (M15-H1)
InpSize: 20-40
InpAtrPeriod: 14
-
DesviaciónInp: 1.3-1.8
Oro / Índices
InpSize: 80-200 (depende de los dígitos del símbolo y de la volatilidad)
InpAtrPeriod: 14-21
-
InpDeviation: 1.5-2.2
Cripto
InpSize: 100-500+
InpAtrPeriod: 14-21
-
DesviaciónInp: 1.6-2.5
Consejo: Si observa demasiados retrocesos, aumente InpDeviation. Si las señales son demasiado lentas, disminuya InpDeviation o reduzca InpAtrPeriod.
Notas importantes
Funciona en cualquier símbolo y marco temporal.
Las señales se generan en velas cerradas para evitar el repintado.
Las notificaciones push requieren que las notificaciones de MetaTrader 5 estén habilitadas en los ajustes del terminal.
Descargo de responsabilidad
Este indicador es una herramienta analítica y no proporciona asesoramiento financiero. Operar implica riesgos. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.