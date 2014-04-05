Renko Atr Envelope Pro PlusMT5

Renko + ATR Trend Envelope PRO+ (No Repintado)

Renko + ATR Trend Envelope PRO+ es un indicador de filtro de tendencia limpio que combina un histograma escalonado estilo Renko con una envolvente de tendencia basada en ATR. Destaca la dirección de la tendencia, la expansión/contracción de la volatilidad y las inversiones de tendencia con flechas y alertas opcionales.

Esta herramienta es ideal para:

  • Estrategias de seguimiento de tendencias

  • Confirmación de rupturas

  • Filtrar entradas falsas durante mercados agitados

  • Visualizar la volatilidad mediante envolventes ATR

Características principales.

Histograma de estilo Renko (con fuerza de gradiente)

  • Histograma basado en pasos refleja la dirección Renko.

  • Coloración de gradiente opcional muestra fuerza de impulso (distancia desde Renko mid).

Envolvente de tendencia ATR (adaptable a la volatilidad)

  • La envolvente superior/inferior se calcula utilizando ATR * multiplicador.

  • Ayuda a identificar fases de tendencia y zonas de pullback.

Flechas de cambio de tendencia

  • Flecha aparece sólo cuando cambia el estado de la tendencia.

Alertas (Opcional)

  • Alerta emergente

  • Notificación push (el terminal MT5 debe estar configurado)

  • Alerta sonora

✅ S in repintado

  • Las señales de cambio de tendencia y las alertas se confirman en velas cerradas (sin repintado / sin desplazamiento).

Entradas / Parámetros

  • Renko brick size (InpSize): tamaño del paso en puntos (por ejemplo, 20-50 en Forex, mayor en Oro/Cripto)

  • Periodo ATR (InpAtrPeriod): Suavizado del ATR (14 es un buen valor por defecto)

  • Multiplicador ATR (InpDeviation): amplitud de la envolvente (1,2-2,0 típico)

  • Gradiente (InpGradientOn, InpGradPower): activar/ajustar el efecto de intensidad del histograma

  • Banda de relleno (InpFillOn, InpFillAlpha): banda de tendencia de fondo y transparencia

  • Alertas (InpAlertPopup, InpAlertPush, InpAlertSound, InpSoundFile): activar las notificaciones deseadas

Ajustes recomendados

Divisas (M15-H1)

  • InpSize: 20-40

  • InpAtrPeriod: 14

  • DesviaciónInp: 1.3-1.8

Oro / Índices

  • InpSize: 80-200 (depende de los dígitos del símbolo y de la volatilidad)

  • InpAtrPeriod: 14-21

  • InpDeviation: 1.5-2.2

Cripto

  • InpSize: 100-500+

  • InpAtrPeriod: 14-21

  • DesviaciónInp: 1.6-2.5

Consejo: Si observa demasiados retrocesos, aumente InpDeviation. Si las señales son demasiado lentas, disminuya InpDeviation o reduzca InpAtrPeriod.

Notas importantes

  • Funciona en cualquier símbolo y marco temporal.

  • Las señales se generan en velas cerradas para evitar el repintado.

  • Las notificaciones push requieren que las notificaciones de MetaTrader 5 estén habilitadas en los ajustes del terminal.

Descargo de responsabilidad

Este indicador es una herramienta analítica y no proporciona asesoramiento financiero. Operar implica riesgos. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.


