Quantum Field

Trading con AI Model-2, que calcula campos cuánticos probabilísticos de distribución de precios.

Par de divisas : AUDCAD M5


Señal en vivo: https: //www.mql5.com/ru/signals/2348992?source=Site+Perfil+Vendedor


Panel - Activar o desactivar el panel de negociación.

Panel AI - Activar o desactivar el panel de negociación.

Habilitar fondo - Habilitar o deshabilitar el fondo.

AutoClose - Si el valor es mayor que 0, el EA cerrará el beneficio total en todas las posiciones abiertas. El valor se establece en la moneda del depósito.

Drawdownfilter(%),dontopen onsignal(0-off) -No abrir en señales con drawdown mayor a %.

Drawdownfilter(%),dontgridcontinu(0-off) -No continuar la cuadrícula cuando la reducción es mayor que.

Apalancamiento mínimo al que se permite abrir operaciones (en caso de que el broker lo cambie sin avisar).

Opcionespara configurar la hora de negociación y los días de la semana.
Opción para forzar el cierre de todas las órdenes a una hora determinada.


Posibles riesgos:

  • Los resultados reales de las operaciones pueden variar de un broker a otro.
  • Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidadesfuturas "Rentabilidades pasadasno garantizan rentabilidades futuras".
  • Operar con derivados implica un alto nivel de riesgo para su capital y sólo debe operar con dinero que pueda permitirse perder.

Productos recomendados
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
Asesores Expertos
Descripción general En los términos más simples se trata de un sistema de scalping contrarian intradía. Construido para tratar de dejar que las operaciones correctas se ejecutan en la medida de lo posible y voltear el comercio cuando se indique. Únete a la conversación en nuestro canal de Discord - https://discord.gg/ScsdkTnwyA Haré todo lo posible para estar cerca para responder a cualquier pregunta y ayudar a configurar. ¡Si desea agregar su configuración de capturas de pantalla es más que bi
Crush
Yvan Musatov
Asesores Expertos
El scalping (scalping, pipsing) es un enfoque de negociación basado en el análisis técnico y consiste en abrir y cerrar un gran número de operaciones en cortos periodos de tiempo: las operaciones se mantienen abiertas desde unos pocos milisegundos hasta varios minutos. En otras palabras, el objetivo del scalping en Forex no es mantener una posición durante horas, días o semanas, sino obtener beneficios en cuestión de minutos o incluso segundos, sólo unos pocos puntos por operación. En la práct
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
EA Legendary Scalper MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y adelante, con un plan claro para el stop y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de cada entra
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
SAM Waves AutoTrader
Sorin Alexandru Mocanu
5 (1)
Asesores Expertos
SAM Waves AutoTrader – Asesor Experto Multidivisa de Precisión para Traders Intradía (EA Gráfico M15 • Confirmación de Tendencia H4 • Robot Forex con SL/TP fijos • Sin Grid / Sin Martingala / Sin Coberturas • Análisis Top-Down • Mejor EA MT5 2025 • Prop-Firm-Friendly y Bot de Trading Automático Seguro) Launch Offer – Precios Especiales para Early-Adopters Válido hasta el 31 de julio de 2025 o tras las primeras 15 ventas en julio , lo que ocurra primero. Tipo de licencia Precio Promo Precio Nor
Balancer EA
Amir Hossein Moharreri
Asesores Expertos
Balancer EA es una sofisticada herramienta de negociación en cuadrícula diseñada para maximizar los beneficios abriendo simultáneamente posiciones de compra y de venta. Para un control aún mayor, también puede utilizar el panel manual para afinar su estrategia de trading. Sin embargo, es importante utilizar este EA con precaución y sólo arriesgar una cantidad con la que se sienta cómodo. Le animamos a probar el EA y experimentar con los ajustes para encontrar los que mejor funcionan para usted.
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado de mejorar sus operaciones con estrategias automatizadas de primera calidad a un precio inmejorable. Aurum Rex: Su Estándar de Oro para el Trading Automatizado Libere su potencial de trading con Aurum Re x, un Asesor Experto de última generación diseñado para la estabilidad, la seguridad y el crecimiento constante
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Asesores Expertos
MIISC PullBack es una ESTRATEGIA basada en indicadores que es una de las "ESTRATEGIAS OFICIALES MIISC", el alogritmo tiene en cuenta un potencial PULLBACK para la entrada. Pasos Importantes: * El EA debe ser utilizado en 1H timeframe solamente. * Aproveche la probabilidad del EA aplicándolo a un mínimo de 5 símbolos diferentes. * De acuerdo con su capital, establezca un tamaño de lote razonable. * El EA utiliza un stop loss fijo y dinámico. - Un stop loss fijo se aplica en el momento de ejecutar
Fibonacci Grid Genius
Mohamed Fouad Daoud Ahmed Daoud
Asesores Expertos
Libere su potencial de trading con nuestro innovador Grid EA ¿Está listo para transformar los resultados de sus operaciones y experimentar el poder de la rentabilidad constante? Despídase de la incertidumbre y dé la bienvenida a una estrategia probada que aprovecha lo que el mercado hace mejor: ¡subir y bajar! Nuestro Grid EA de vanguardia está diseñado para convertir cada fluctuación de precios en una oportunidad, utilizando principios de negociación probados con el tiempo combinados con tecnol
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.63 (8)
Asesores Expertos
Gridingale es un nuevo y complejo Asesor Experto que combina rejilla y martingala. Creará una rejilla de órdenes de acuerdo con la configuración, pero también añadirá una martingala en ella. Así que tomará ganancias en movimientos pequeños y grandes.  Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado alejadas del precio actual. Es posible filtrar la apertura de un nuevo ciclo con un indicador. Puede trabajar en los dos lados al mi
FREE
RetraceX Scalper MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RetraceX Scalper es un avanzado robot de scalping de retrocesos que utiliza los niveles de soporte y resistencia para identificar entradas de retrocesos de alta probabilidad. Garantiza una ejecución precisa de las operaciones con el mínimo riesgo y la máxima recompensa, por lo que es una herramienta ideal para los operadores que se centran en las oportunidades de retroceso rápido. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica las zonas fuertes del
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Quick Fortune
Md Rezaul Huda Reza
Asesores Expertos
Quick Fortune – Totalmente automatizado y enfocado en la gestión de alto riesgo Quick Fortune es un Asesor Experto totalmente automatizado que sigue estrictamente el ritmo del mercado de alto nivel. Se centra en movimientos estables. Puede obtener el mejor rendimiento manteniendo el EA funcionando libremente a largo plazo. La estrategia se basa en configuraciones claras y lógicamente estructuradas, y funciona correctamente en el período de noticias. Solo tiene que iniciarlo una vez y listo. Rel
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Master Bollinger MT5
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este asesor opera según la señal de los indicadores de las Bandas de Bollinger: compra en los niveles inferiores cuando el precio rebota, y vende en los superiores. Tiene la capacidad de cerrar posiciones en la señal de retorno, tomar ganancias o detener pérdidas. Muchos operadores utilizan el indicador de las Bandas de Bollinger, y algunos utilizan varios indicadores de Bollinger en el mismo gráfico. En este asesor, puede utilizar hasta 3 de estos indicadores. Al utilizar el primer y el segundo
Grid Master EA
Andrii Hurin
5 (2)
Asesores Expertos
Grid Master es un algoritmo de negociación de rejilla totalmente automatizado y altamente personalizable. Está diseñado para capturar la volatilidad del mercado y convertirla en beneficios. Dondequiera que haya movimiento en el mercado, hay potencialmente dinero que ganar Grid Master tiene un potente potencial de negociación y es fácil de configurar y utilizar. Cuenta con un panel de información integrado para mostrar el rendimiento y las estadísticas, un filtro de noticias y un filtro de tie
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Asesores Expertos
ReversiLot es una potente herramienta de trading automatizado en la plataforma MetaTrader 5, creada para traders e inversores profesionales. Este asesor se basa en una estrategia de gestión de dinero utilizando Martingala y puede adaptarse a las condiciones del mercado. Características principales: Gestión dinámica de lotes: El tamaño del lote inicial se calcula en función del porcentaje de riesgo del depósito. Posibilidad de aumentar el tamaño del lote multiplicando después de cada operación p
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
5 (2)
Asesores Expertos
LarryTrader EA es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado para XAUUSD en el marco temporal de 5 minutos. El algoritmo se basa en un modelo dinámico de ruptura e impulso, diseñado para capitalizar los movimientos de precios intradía con un estricto control del riesgo. Se adapta de forma inteligente a las condiciones del mercado utilizando confirmación de volumen, filtros de volatilidad y gestión adaptativa de stop-loss. El EA incluye herramientas de riesgo avanzadas como la tom
FREE
GoldEdge
Andrii Hurin
Asesores Expertos
GoldEdge - Convierta la volatilidad del oro en su ventaja GoldEdge es un Asesor Experto profesional, totalmente automatizado , construido exclusivamente para operar XAU/USD (Oro) . Combina el análisis de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales , configuraciones precisas de la acción del precio y filtros de confirmación de tendencias para ofrecer operaciones de alta probabilidad con gestión de riesgos integrada . Tanto si prefiere un scalping agresivo como un swing trading con
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Gold Titan MT5
Viktoriia Liubchak
Asesores Expertos
Gold Titan es un asesor de operaciones automatizado para la plataforma MetaTrader, desarrollado específicamente para el instrumento XAU/USD (oro). Analiza los datos del mercado y ejecuta operaciones basadas en parámetros predefinidos, apoyando a los operadores en su proceso de toma de decisiones. Características principales: - Optimizado para XAU/USD Diseñado teniendo en cuenta la volatilidad del oro, por lo que es adecuado para operar con el par oro/dólar estadounidense. - Análisis de mercado
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Asesores Expertos
Señal en directo https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 versión: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ¡! Próximo precio --> $699 y final 1779$ Este es un sistema de trading automatizado basado en una red inteligente, meticulosamente desarrollado a partir de más de una década de experiencia en el trading. El sistema aprovecha el análisis cuantitativo, la evaluación de tendencias y los niveles clave de resistencia para ejecutar entradas precisas. Nuestro EA se especializa en el
Recovery System
Maksim Neimerik
Asesores Expertos
Sistema de recuperación EA El asesor está diseñado para automatizar el proceso de recuperación de pérdidas en el símbolo actual. Se puede utilizar si hay una pérdida actual, así como para acompañar a otros asesores. Este producto también puede utilizarse como asesor independiente. Recovery System EA contiene en los ajustes una opción para seleccionar el modo de funcionamiento: Recuperación MA Cruzado Estocástico Bandas de Bollinger No indicadores Cuando trabaja en modo Recuperación, el asesor e
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Asesores Expertos
Bienvenido a       GoldSKY EA   es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para…       ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Asesores Expertos
Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Otros productos de este autor
TIO Minecraft
Ihar Tsitou
Indicadores
Se trata de una herramienta para probar indicadores de flecha de terceros con salida de estadísticas en pantalla. También puede aplicar filtros incorporados para ellos. También puede crear su propio sistema a partir de los filtros incorporados. Bloque ADX Enable ADX - activar/desactivar el uso del indicador ADX ( Average Directional Movement Index ); Period - periodo del indicador utilizado; Level - nivel de señal para el indicador utilizado; Price type - tipo de precio para el indicador utiliza
FREE
TIO Experience
Ihar Tsitou
Indicadores
Estrategia de trading universal, muy sencilla pero fiable, para captar retrocesos tras un fuerte impulso. Adecuada para Forex, acciones y opciones binarias. Cuanto más alto sea el TF, más precisas serán las señales, pero menos frecuentes las entradas. Se puede utilizar como entrada para trabajar en una (dos) barras, así como para construir una pequeña parrilla de 3-5 rodillas con o sin martingala. Para las opciones binarias sólo el tiempo de caducidad. El indicador tiene alertas, notificaciones
FREE
TIO Oscillator
Ihar Tsitou
Indicadores
Oscilador TIO - Indicador de desarrollo propio, que muestra cada minuto los valores de M1, M5, M15, M30, H1, H4. Cuando se superan los niveles críticos, por ejemplo 80 y 20, en todos los marcos temporales, tenemos una fuerte señal para invertir el movimiento. El indicador tiene 4 modos de calcular los valores medios. Ajuste los niveles y modos a su estilo de negociación. Como todos los indicadores, no es un Grial. Es sólo un asistente para su estrategia de trading.
FREE
TIO No Limits
Ihar Tsitou
5 (1)
Asesores Expertos
TIO No Limits - Asesor de negociación universal que utiliza entradas inteligentes por niveles de resistencia/soporte y zonas de oferta/demanda. Utiliza filtros de volatilidad, filtros de apalancamiento para gestionar la apertura de órdenes adicionales y más de diez variaciones de fórmulas para diversificar las entradas. Por lo tanto, la negociación no diferirá mucho en las distintas cuentas. El Asesor Experto opera con 18 pares de divisas. Supervisa my.roboforex.com/es/copyfx/traders-mt5/?period
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
Asesores Expertos
TIO Wall Street - Este es un Asesor Experto de nivel profesional. Es utilizado por los comerciantes de los fondos más grandes y los comerciantes de los bancos más grandes para automatizar sus sistemas de comercio. El Asesor Experto tiene ajustes listos para algunos TS para pares: AUDCAD Marco de tiempo: m15 Depósito mínimo 500 unidades de divisas. Señal en vivo: https://www.mql5.com/ru/signals/2345083?source=Site+Perfil+Vendedor Características: Funciona en múltiples pares. Múltiples funcion
TIO Global MT5
Ihar Tsitou
Asesores Expertos
Estrategia de trading de vuelta a la media tras un fuerte movimiento de impulso utilizando el cálculo de probabilidades de la Inteligencia Artificial Modelo 1. Par de divisas : AUDCAD M15, NZDCAD M15. Señal en vivo: https: //www.mql5.com/ru/signals/2346533?source=Site+Perfil+Vendedor Panel - Activar o desactivar el panel de negociación. Panel AI - Activar o desactivar el panel de negociación. Habilitar fondo - Habilitar o deshabilitar el fondo. AutoClose - Si el valor es mayor que 0, el Aseso
Gold Grok
Ihar Tsitou
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD Marco temporal Día Tipo Inteligencia artificial Depósito mínimo 1500 USD (o el equivalente en otra divisa) Compatible con CUALQUIER broker SÍ Lanzamiento sin ajustes previos SÍ Este Asesor Experto es un sistema ensemble de modelos entrenados sobre el espacio de fractales sintetizados de alta dimensionalidad de Segundo Nivel. Señal en vivo: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Perfil+Vendedor Características principales: Seguridad del Depósito No utiliza estrat
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario