Gold Grok

Символ
XAUUSD
Timeframe (период)
Day
Тип Artificial intelligence

Минимальный депозит 1500 USD (or the equivalent of another currency)
Совместимость с ЛЮБЫМ брокером ДА
Запуск без предварительных настроек ДА

Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей, обученный на пространстве синтезированных фракталов высокой размерности Второго уровня.



Ключевые особенности:
Безопасность депозита
Не используются опасные для депозита стратегии, типа сетка или любые виды усреднения.
Не использует микро скальпинг, pre-rollover или другие стратегии которые сильно зависят от брокера и исполнения приказов.

Уникальность
В основе лежит уникальный метод обучения ИИ Второго уровня.



Запуск
Запуск занимает 1 минуту.
1)Установите советнику на график XAUUSD DAY.
2)Выберите лот для торговли.

Не забудьте разрешить авто торговлю, на этом все.

На что обратить внимание перед покупкой
Стоп Лосс является частью стратегии и не является показателем не правильной работы.
Прибыльность стратегии нужно судить не нескольким дням работы а завершённому торговому месяцу.

Отсутствие торговли несколько дней не является показателем не правильной работы.
Иногда модель может брать паузы на несколько дней, если видит какие то аномалии в структуре цены.

В мире алготрейдинга легко потеряться среди советников с идеально отрисованными кривыми баланса, которые являются результатом глубокого переобучения (overfitting).
Мои модели ориентированные не на безупречные исторические тесты, а на устойчивую работу в условиях реального, непредсказуемого рынка.

Потенциальные риски:

Все тесты показывают только потенциальную производительность советника.
Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.
Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».
Показанные бэктесты (например, на скриншотах) оптимизированы для поиска наилучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.

Рекомендуем также
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Эксперты
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
Dashboard Super Three MA MT5
Wang Yu
Утилиты
提供专业的EA编程服务，推出特色仪表盘EA编程，将您的交易策略自动化，可视化，一个图表管理多个交易货币对，详情查看: http://www.ex4gzs.com   Providing quick Developments and Conversion of MT4/MT5 EAs, Indicators, Scripts, and Tools. If you are looking for an Dashboard EA to turn your trading strategy into auto trading algo and to manage multi trades in one chart with visualizing tool, come and visit http://www.ex4gzs.com/en for more details. 如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feat
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Эксперты
Представляю вам параметры и настройки бота   Series Control , который является ультра-современным ботом для работы на рынке Форекс. Этот бот использует самые новейшие технологии управления капиталом и анализа рынка для определения тренда и принятия торговых решений. Он также обладает гибкой системой управления и защиты для каждой позиции.  Валютные пары для торговли: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJPY, GBPAUD, G
SDR26 Gold Scalper Master Mind
Tanveer Hasan
Эксперты
A disciplined and reliable trading engine designed to grow steadily with precision. SDR26 Gold Scalper Master Mind EA is built on the principles of smart trading, emotional control, and consistent execution—turning market opportunities into structured, predictable progress. Every position is opened with purpose, every decision is guided by rules, and every outcome contributes to long-term stability. With patience, controlled risk, and a laser-sharp focus on daily improvement, the system transfor
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Эксперты
AUDCAD MT5 EA with Fully Automated Martingale Strategy The AUDCAD Double Grid Expert is an Expert Advisor (EA) specifically optimized for the AUD/CAD Forex currency pair on the M15 timeframe. Regardless of the current trend, the EA continuously opens buy and sell positions (0.01 lot), which are managed using an innovative grid system. The EA is designed for hedging accounts with a 1:500 leverage. How Does the EA Work? The EA continuously opens new buy and sell positions, provided that a gri
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Эксперты
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Эксперты
JUPITER  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions JUPITER          It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      JUPITER  . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can download the dem
BFX London Break Pro
Amos Kipkeiyo Kirui
Эксперты
Intelligent Session Trading System A professional algorithmic trading solution designed for the London session opening, combining classical breakout methodology with modern adaptive risk management. What It Does: Identifies and executes high-probability directional moves during the London market open using multi-timeframe confirmation and volatility-based positioning. Smart Exit Management: Unlike traditional fixed take-profit systems, this EA employs dynamic trailing stops that adapt to market
Dashboard Super ma ris cci MT5
Wang Yu
Утилиты
提供专业的EA编程服务，推出特色仪表盘EA编程，将您的交易策略自动化，可视化，一个图表管理多个交易货币对，详情查看: http://www.ex4gzs.com   Providing quick Developments and Conversion of MT4/MT5 EAs, Indicators, Scripts, and Tools. If you are looking for an Dashboard EA to turn your trading strategy into auto trading algo and to manage multi trades in one chart with visualizing tool, come and visit http://www.ex4gzs.com/en for more details. 如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feat
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Эксперты
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
Algo Edge
Niklas Templin
3 (2)
Эксперты
Algo Edge EA  -DE40/ Tec100 EA working with high and low from last Candle. Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30 -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent =
FREE
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Эксперты
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
STfusionPRO
Alejandro Bordes De Santa Ana
Эксперты
STFusion Pro — Advanced Multi-Strategy Trading System "The perfect fusion of strategies to maximize your trading." 1. Overview STFusion Pro  is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 that integrates  8 independent technical strategies  with dynamic and sophisticated risk management. It is ideal for trading stocks, forex, cryptocurrencies, and futures. Thanks to its multi-strategy approach, it adapts behavior according to market conditions, volatility, and trend, aiming to maximize opportuni
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Эксперты
Торговый робот X Forts Советник скальпер  X Forts  предназначен для торговли фьючерсами на российском срочном рынке ФОРТС (РТС, Сбербанк, Газпром, Рубль и т.д.). Основные инструменты - фьючерс на индекс  RTS, SBRF. Рекомендуемые таймфреймы M1-M6. Советник не использует усреднения. У каждой сделки есть свой стоплосс.  Размер необходимого ГО для тестов и торговли по выбранному инструменту берется из кода инструмента.  Настройки торгового робота: SL - стоплосс Lots- лот для торговли Pos_Market -
Ultra AI Pro
Smart Trading Robots Ltd
Эксперты
***Limited Launch Offer! Ultra AI Pro will be free to download for the first 50 users! After that we are going full price. All we ask in return is that you give us some feedback, review Ultra AI Pro and leave a comment.*** Ultra A.I Pro is a sophisticated trading bot tailored for assets with strong long-term holding potential and robust market growth fundamentals, typically associated with indices like NAS100, S&P 500, and others. Designed to operate daily, Ultra A.I Pro meticulously capitalizes
The safest Martin
Yong Fan
Эксперты
The safest Martin     The safest Martin 是一个多货币 EA，采用马丁策略，以其自有的波段算法为基础，并配以控仓技巧。只有价格到达关键位后EA才会发生交易。 The safest Martin 使用即时交易 4种货币对：EURUSD、AUDNZD、NZDUSD、USDCAD，GBPCAD。算法信号通过十年数据跑测验证，可以实现平稳盈利。 EA 在所有时间框架上都有效，不会丧失其盈利能力。然而，在 H4上观察到了最大效率。在此周期上的风险/盈利比最好。 建议使用账户余额在美元 10000 以上，且每一万美金的仓Lots建议0.01开始。 Lots                                   是选择固定手数后的具体数值。 H01Symbol--H05Symbol      是参与操作的7个货币对。请根据交易商特有商品表示对应改动。货币对后缀添加。
Wave Seeker
Gilbert Angoya Musakala
Эксперты
CAUTION: Wave Seeker operates optimally only on live market data. Due to its highly advanced integration with real-time APIs and AI-driven logic, traditional strategy testing may not accurately represent its real-world functionality or results. Introducing Wave Seeker — The Pinnacle of Intelligent Market Insight Step into a new frontier of trading innovation with Wave Seeker , a groundbreaking expert advisor engineered with precision, driven by deep-market understanding, and tailored for serious
TrendFusion X
Daniel Mandachi
Эксперты
TrendFusion X is a fully automated trading solution designed for traders who value precision, discipline, and structured decision-making. It combines a trend scoring model with multi-timeframe analysis and confirmation logic to ensure trades are executed only under technically favorable conditions. Built for modern trading environments, TrendFusion X adapts to changing market behavior and focuses on quality setups rather than volume. Core Features Trend Strength Scoring System Filters out weak
Dark Gold m1 TF
Hudhaifa Mohammed Salih Abdullah Ali
Эксперты
Forex gold ea trade with high accuracy  This ea will give you a higher win rate with lower drawdown ,  Order number is 4 to 3 by month . This ea is optimized by your broker history data  So please contact me after purchase . Tf : 1m  Risk: 1000 = 0.05 lot size Ea Strategy : 1- order open : bollinger bands                        bears power  2- order close : envelopes                           bollinger bands Please send me  your review 
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
Эксперты
TIO Wall Street - Это советник профессионального уровня. Его используют трейдеры крупнейших фондов и трейдеры  крупнейших банков для автоматизации своих торговых систем. В советнике есть готовые настройки под некоторые ТС для пар: AUDCAD Таймфрейм: m15 Минимальный депозит 500 единиц валюты. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2345083?source=Site+Profile+Seller Характеристики: Работает на нескольких парах. Функции множественного контроля входа (3888 типов входа) Торговые операции на
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
MaxiPro Average Euro MT5
Deniati Ndraha
Эксперты
MaxiPro Average Euro uses a unique algorithm with the best reversal strategy which provides more consistent and stable results. Trading automatically is more consistent without involving emotional factors, making it easier and more comfortable and suitable for beginners who want to learn and create results through trading. Maximize trading with Autocut signal protection to close loss and profit orders so that trading is protected from margin call risk. Imput parameters can be optimized for othe
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Эксперты
This EA does not have update every week like some scam programs do, to hide the loss trade. Also, they use grid tactics which soon or laiter will burn your account, there is no such thing here! The tactics are set, the robot is doing his thing...the sky is the limit. So sit, watch, enjoy and beSmiley :) This robot is the result of really big work and analysis, it took me 5 years to come to these results. All I'm asking for is a 5 star(no less!) and positive comment when you see the results. Than
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Эксперты
Aetheris Quantum — Идеальное решение для ИИ-торговли Aetheris Quantum — мощный торговый бот, разработанный для анализа рыночных паттернов с использованием технологий искусственного интеллекта. Благодаря постоянному обучению и адаптации к меняющимся рыночным условиям, бот обеспечивает высокую точность прогнозов и эффективную торговлю даже в сложных рыночных ситуациях. В отличие от базовых торговых решений, Aetheris Quantum предлагает настраиваемые параметры, что позволяет трейдерам адаптировать е
Hal mt5
Marta Gonzalez
Эксперты
Hal mt5        it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions          Hal mt5      It is an advanced and professional trading system. This is a configurable system.     Hal mt5   is a professional system, Ready to personalized your profile.     You can download the demo and test it yourself.     Hal mt5 17 neural net have working in p
Break Of Structure Master
Alex Amuyunzu Raymond
Эксперты
Professional Break of Structure & Fair Value Gap Trading System The Yunzuh BOS FVG EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for MetaTrader 5 that implements institutional-grade market structure analysis combined with precise entry execution. Built on the principles of price action and market microstructure, this expert advisor identifies high-probability trading opportunities by detecting Break of Structure (BOS) patterns and Fair Value Gaps (FVG) across multiple timeframes. C
XAU Auto Buy EA MT5
Lie Ning Mao
Эксперты
Основные возможности EA Умное управление ордерами: поддержка общего переключателя, динамического расчета максимальных позиций, контроля интервалов и др. Гибкое управление тейк-профитом и стоп-лоссом: поддержка динамического стоп-лосса, защиты от плавающих убытков, трейлинг-стопа и других механизмов защиты прибыли. Фильтрация сигналов SAR: использование трендовых сигналов Parabolic SAR для более точных точек входа. Продвинутое управление рисками: встроенные механизмы управления балансом счета, м
Make me money
Gabriel Selegean
Эксперты
The Make me Money EA is an MQL5 Expert advisor that allows you to enjoy your free time while it trades on your behalf, generating profits for you. If you have limited capital, don't worry. With the Make me Money EA, you can start earning profits from as little as $100. As shown in the attached screenshot, with a starting capital of just $100, you can earn a profit of $221 in the first 6 months of 2020, trading with a minimum volume of 0.01 lots. Moreover, profits more than doubled during the vo
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Эксперты
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
AGE Pro
Shanker Manokaran
Эксперты
Adaptive Grid Elite Pro Real Trading Results Live Trading Performance https://www.mql5.com/en/signals/2322688 MT5 Indicator only https://www.mql5.com/en/market/product/144789 Overview Adaptive Grid Elite Pro is a sophisticated multi-currency portfolio trading system that combines advanced grid technology with intelligent risk management. Unlike traditional grid systems that operate on individual currency pairs, this EA employs a unified portfolio approach to manage positions across multiple corr
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Эксперты
Добро пожаловать в       GoldSKY EA   — это высокопроизводительная внутридневная торговая программа для XAUUSD (золота). Разработанная нашей командой, она направлена на…       Обычные счета, финансируемые профессиональные счета и профессиональные вызовы!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  GoldSky использует   графики с минутным таймфреймом. Результаты тестирования за 5 и 10 лет доступны в разделе комм
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Эксперты
Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предо
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Эксперты
Торговая Система AI MAP Торговая Система AI MAP AI MAP — это автоматизированный торговый советник, разработанный для анализа рыночных условий и выполнения сделок на основе алгоритмической логики. Система использует многоуровневую аналитическую структуру для оценки ценового движения, объема и рыночных настроений без ручного вмешательства. Онлайн-мониторинг (+ 3 месяца)    || Чат-группа    Архитектура Системы EA включает специализированные модули обработки для работы с различными аспектами рынка
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
Другие продукты этого автора
TIO Minecraft
Ihar Tsitou
Индикаторы
Это инструмент для проверки сторонних стрелочных индикаторов с выводом статистики на экран. Так же можно применить для них встроенные фильтры. Или можно вообще создать свою систему из одних только встроенных фильтров. Блок  ADX Включение   ADX   - вкл/выкл использование индикатора   ADX   ( Average   Directional   Movement   Index ); Период   - период используемого индикатора; Уровень   - сигнальный уровень для используемого индикатора; Тип цены   - тип цены для используемого индикатора; Блоки 
FREE
TIO Experience
Ihar Tsitou
Индикаторы
Универсальная, очень простая но надёжная торговая стратегия для ловли откатов после сильного импульса. Подходит как для Форекса, Стоков и Бинарных опционов. Чем выше ТФ, тем точнее сигналы, но реже входы. Можно применять как вход для работы по одному(двум) барам, так и для построения небольшой сетки из 3-5 колен как с мартингейлом так и без. Для Бинарных опционов просто время экспирации.  В индикаторе есть алерты, пуш уведомления, уведомления на почту.  Можно настроить расписание работы. Можно н
FREE
TIO Oscillator
Ihar Tsitou
Индикаторы
TIO Oscillator - Индикатор собственной разработки, показывающий каждую минуту значения от  М1, М5, М15, М30, Н1, Н4. При превышении критических уровней, например 80 и 20, на всех таймфреймах, мы имеем сильный сигнал на разворот движения.  В индикаторе есть 4 режима подсчета средних значений. Подберите уровни и режимы под свой стиль торговли. Как и все индикаторы, он не Грааль. Это лишь помощник для вашей Торговой Стратегии.
FREE
TIO No Limits
Ihar Tsitou
5 (1)
Эксперты
TIO No Limits - Универсальный торговый советник использующий умные входы по уровням сопротивления/поддержки и зоны предложения/спроса. Используются фильтры волатильности, фильтры маржинального плеча для управления открытиями дополнительных ордеров, и более десяти вариаций формул для диверсификации входов. Поэтому на разных счетах торги будут не много отличаться. Советник торгует на 18 валютных парах! Мониторы my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
Эксперты
TIO Wall Street - Это советник профессионального уровня. Его используют трейдеры крупнейших фондов и трейдеры  крупнейших банков для автоматизации своих торговых систем. В советнике есть готовые настройки под некоторые ТС для пар: AUDCAD Таймфрейм: m15 Минимальный депозит 500 единиц валюты. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2345083?source=Site+Profile+Seller Характеристики: Работает на нескольких парах. Функции множественного контроля входа (3888 типов входа) Торговые операции на
TIO Global MT5
Ihar Tsitou
Эксперты
Торговая стратегия возврата к среднему после сильного импульсного движения с использованием подсчёта вероятностей Искусственного Интеллекта Модель 1. Валютная пара : AUDCAD М15, NZDCAD M15. Живой Сигнал:  https://www.mql5.com/ru/signals/2346533?source=Site+Profile+Seller Panel - Включить или отключить торговую панель. Panel AI - Включить или отключить торговую панель. Enable background -  Включить или отключить задний фон. AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную пр
Quantum Field
Ihar Tsitou
Эксперты
Торговля с помощью AI Model-2, который просчитывает вероятностные квантовые поля распределения цены. Валютная пара : AUDCAD М5 Живой Сигнал:  https://www.mql5.com/ru/signals/2348992?source=Site+Profile+Seller Panel - Включить или отключить торговую панель. Panel AI - Включить или отключить торговую панель. Enable background -  Включить или отключить задний фон. AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте деп
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв