SDR26 Gold Scalper Master Mind

Un motor de negociación disciplinado y fiable diseñado para crecer constantemente con precisión.

SDR26 Gold Scalper Master Mind EA se basa en los principios del trading inteligente, el control emocional y la ejecución consistente, convirtiendo las oportunidades del mercado en un progreso estructurado y predecible.

Cada posición se abre con un propósito, cada decisión está guiada por reglas, y cada resultado contribuye a la estabilidad a largo plazo.
Con paciencia, riesgo controlado y un enfoque preciso en la mejora diaria, el sistema transforma pequeños movimientos consistentes en avances financieros significativos.

Ya sea que los mercados estén rápidos o lentos, SDR26 Gold Scalper Master Mind EA se mantiene calmado, positivo y estratégico, asegurando que su viaje comercial permanezca estable y protegido.

Más que una herramienta, se convierte en su socio de confianza, capturando oportunidades con confianza, preservando sus objetivos y convirtiendo la disciplina en un crecimiento constante todos los días.

*Tiempo Preestablecido M5 o M15*

Este EA está especialmente diseñado para el par Oro (XAU/USD).



Otros productos de este autor
SDR26 Gold Master Mind
Tanveer Hasan
Asesores Expertos
SDR26 Gold Master Mind Expert ha sido desarrollado especialmente para el par Gold XAU/USD en la plataforma MT5 y también puede funcionar en todos los pares. Este Asesor Experto funciona bien en H1 y H4 marco de tiempo, pero H4 para un 96% a 99% de precisión y en el marco de tiempo H1 funciona bien. SDR26 Gold Master Mind Advisor no crea overtrade , lo que significa que nunca crea múltiples órdenes en dirección de no ganancia/pérdida. Este Experto crea una sola orden a la vez y creará otra orde
