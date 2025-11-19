Gold Grok

Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей, обученный на пространстве синтезированных фракталов высокой размерности Второго уровня.



Ключевые особенности:
Безопасность депозита
Не используются опасные для депозита стратегии, типа сетка или любые виды усреднения.
Не использует микро скальпинг, pre-rollover или другие стратегии которые сильно зависят от брокера и исполнения приказов.

Уникальность
В основе лежит уникальный метод обучения ИИ Второго уровня.



Запуск
Запуск занимает 1 минуту.
1)Установите советнику на график XAUUSD DAY.
2)Выберите лот для торговли.

Не забудьте разрешить авто торговлю, на этом все.

На что обратить внимание перед покупкой
Стоп Лосс является частью стратегии и не является показателем не правильной работы.
Прибыльность стратегии нужно судить не нескольким дням работы а завершённому торговому месяцу.

Отсутствие торговли несколько дней не является показателем не правильной работы.
Иногда модель может брать паузы на несколько дней, если видит какие то аномалии в структуре цены.

В мире алготрейдинга легко потеряться среди советников с идеально отрисованными кривыми баланса, которые являются результатом глубокого переобучения (overfitting).
Мои модели ориентированные не на безупречные исторические тесты, а на устойчивую работу в условиях реального, непредсказуемого рынка.

Потенциальные риски:

Все тесты показывают только потенциальную производительность советника.
Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.
Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».
Показанные бэктесты (например, на скриншотах) оптимизированы для поиска наилучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.

