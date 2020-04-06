King ElChart Breakout
- Asesores Expertos
- Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
- Versión: 2.26
- Actualizado: 5 diciembre 2025
- Activaciones: 10
King ElChart Breakout EA es un sistema profesional de operaciones de ruptura diseñado para operadores que desean un enfoque preciso, fiable y totalmente automatizado de las rupturas del mercado.
El EA ejecuta operaciones basadas en dos poderosos mecanismos:
1. 1. Breakout diario: utiliza el máximo y el mínimo del día anterior con un desplazamiento personalizable.
2. 2. Breakout de sesión - para sesiones asiáticas, londinenses y neoyorquinas con detección dinámica de máximos y mínimos de sesión.
El sistema incluye herramientas avanzadas de gestión del riesgo:
- Tamaño de lote fijo o automático en función del porcentaje de riesgo.
- TakeProfit y StopLoss configurables
- Motor de punto de equilibrio con control de desplazamiento
- Trailing Stop con filtros de paso, distancia y activación
- Límite diario de reducción para detener la negociación y eliminar automáticamente las órdenes pendientes
Elementos visuales:
- Panel de información sobre el gráfico que muestra los modos activos y el estado del EA
- Dibujo opcional de la zona de ruptura de la sesión para una mayor claridad del mercado
Cada configuración de ruptura se ejecuta con una sincronización precisa, niveles de precios validados y una lógica de protección estricta para ayudar a los operadores a capturar movimientos de alto impulso con consistencia.