King ElChart Breakout EA es un sistema profesional de operaciones de ruptura diseñado para operadores que desean un enfoque preciso, fiable y totalmente automatizado de las rupturas del mercado.





El EA ejecuta operaciones basadas en dos poderosos mecanismos:

1. 1. Breakout diario: utiliza el máximo y el mínimo del día anterior con un desplazamiento personalizable.

2. 2. Breakout de sesión - para sesiones asiáticas, londinenses y neoyorquinas con detección dinámica de máximos y mínimos de sesión.





El sistema incluye herramientas avanzadas de gestión del riesgo:

- Tamaño de lote fijo o automático en función del porcentaje de riesgo.

- TakeProfit y StopLoss configurables

- Motor de punto de equilibrio con control de desplazamiento

- Trailing Stop con filtros de paso, distancia y activación

- Límite diario de reducción para detener la negociación y eliminar automáticamente las órdenes pendientes





Elementos visuales:

- Panel de información sobre el gráfico que muestra los modos activos y el estado del EA

- Dibujo opcional de la zona de ruptura de la sesión para una mayor claridad del mercado





Cada configuración de ruptura se ejecuta con una sincronización precisa, niveles de precios validados y una lógica de protección estricta para ayudar a los operadores a capturar movimientos de alto impulso con consistencia.