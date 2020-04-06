Golden Trend Reversal

Un EA de swing-trading para el Oro (XAUUSD) dirigido a los cambios de tendencia en el marco de tiempo H4.

Todo el mundo desearía haber comprado oro antes, pero ahora piensan que es demasiado tarde. La verdad es siempre "El tiempo en el mercado vence a la sincronización del mercado" en el largo plazo (> 20 años). Sin embargo, es frustrante comprar algo para luego ver cómo se desploma. Ahora, sentimos FOMO con el oro en ATH, pero no tenemos por qué.

Este EA ha sido probado en Oro desde 2020 y ha demostrado ser rentable en ambas direcciones del mercado (largo y corto).

¿Por qué no comprar oro directamente?

Porque el oro ya está sobrevalorado y, como la historia nos ha demostrado, el oro pasa alrededor de 10 años estrellándose y de lado (sin hacer nada). Este algoritmo de trading no sólo compra oro a mejor precio, sino que también vende a mejor precio.

¿Cómo utilizar este EA?

Sólo tiene que añadir al símbolo XAUUSD en Metatrader 5 y eso es todo. También es necesario utilizar un VPS. Yo uso el de la Metatrader 5 directamente con la 12 meses de suscripción, ya que es el más barato.

Por supuesto, usted necesita una cuenta de corretaje, y recomiendo ICMarkets, porque ha sido backtested y optimizado para sus datos históricos.

Necesitas tener un mínimo de $1000 en la cuenta y puedes cambiar el riesgo si quieres al drawdown máximo. Actualmente, utiliza el riesgo máximo (drawdown máximo del 45%).

Vea el vídeo en YouTube: https: //www.youtube.com/watch?v=gdbjwQW1pbo

Divulgación

No hay beneficios garantizados con cualquier estrategia de negociación o inversión, incluyendo éste. Sin embargo garantiza beneficios futuros está mintiendo. Mediante el uso y la descarga de esta estrategia de negociación usted acepta que puede perder fondos, que el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros, y que el comercio bajo su propio riesgo y responsabilidad.









