Golden Trend Reversal

Einführungspreis: $49. Preiserhöhung um $50 nach jeweils 10 Verkäufen.

Ein Swing-Trading EA für Gold (XAUUSD), der auf Trendumkehrungen auf dem H4-Zeitrahmen abzielt.

Einführung

Jeder wünscht sich, dass er Gold früher gekauft hätte, aber jetzt denken sie, dass es zu spät ist. Die Wahrheit ist immer "Zeit im Markt schlägt Timing des Marktes" auf lange Sicht (> 20 Jahre). Es ist jedoch frustrierend, etwas zu kaufen und dann zu sehen, wie es abstürzt. Jetzt, wo Gold auf dem ATH steht, fühlen wir FOMO, aber das müssen wir nicht.

Dieser EA wurde seit 2020 auf Gold getestet und hat sich in beiden Marktrichtungen (long und short) als profitabel erwiesen.

Warum nicht direkt Gold kaufen?

Weil Gold bereits überbewertet ist und, wie uns die Geschichte gezeigt hat, verbringt Gold etwa 10 Jahre mit Abstürzen und Seitwärtsbewegungen (ohne etwas zu tun). Dieser Handelsalgorithmus kauft Gold nicht nur zu einem besseren Preis, sondern verkauft es auch zu einem besseren Preis (Short).

Wie benutzt man diesen EA?

Fügen Sie ihn einfach zum XAUUSD-Symbol in Metatrader 5 hinzu und das war's. Sie müssen auch einen VPS verwenden. Ich benutze die von der Metatrader 5 direkt mit dem 12-Monats-Abonnement, wie es ist die billigste.

Natürlich brauchen Sie ein Brokerage-Konto, und ich empfehle ICMarkets, weil es Backtesting und für ihre historischen Daten optimiert wurde.

Sie müssen mindestens $ 1000 auf dem Konto haben und Sie können das Risiko ändern, wenn Sie den maximalen Drawdown wollen. Derzeit verwendet es das maximale Risiko (maximal 45% Drawdown).

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an: https: //www.youtube.com/watch?v=gdbjwQW1pbo

Offenlegung

Bei keiner Handels- oder Anlagestrategie, auch nicht bei dieser, sind Gewinne garantiert. Allerdings garantiert zukünftige Gewinne liegt. Durch die Verwendung und das Herunterladen dieser Handelsstrategie erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie Gelder verlieren können, dass vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind und dass Sie auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung handeln.









