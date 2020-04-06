Dimitri EURUSD
- Asesores Expertos
- Dimitri Roberto Davila Gomez
- Versión: 1.46
- Activaciones: 10
EURUSD Smart Risk EA – Estrategia compatible con FTMO
EURUSD Smart Risk EA es un Asesor Experto completamente automatizado, diseñado con un enfoque estricto en la gestión de riesgo y disciplina tipo prop firm.
En pruebas históricas (backtest) del último año, la estrategia logró un crecimiento del +220% de la cuenta, respetando reglas de riesgo conservadoras, similares a las exigidas por FTMO y otras prop firms.
El EA opera exclusivamente en EURUSD, buscando configuraciones de alta probabilidad y manteniendo una exposición controlada.
No utiliza martingala, grid ni promedios peligrosos, por lo que es adecuado para traders que priorizan la consistencia y la protección del capital.
🔹 Características principales:
✔ Backtest con +220% de crecimiento en 1 año
✔ Diseñado para cumplir límites de riesgo tipo FTMO
-
✔ Sin martingala ni grid
✔ Stop Loss inteligente y gestión de riesgo por operación
✔ Optimizado exclusivamente para EURUSD
✔ Funciona mejor en temporalidad H1
Este EA está pensado para traders que buscan estabilidad a largo plazo, disciplina y control profesional del riesgo, no promesas irreales.