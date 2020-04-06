Dimitri EURUSD

EURUSD Smart Risk EA – Estrategia compatible con FTMO

EURUSD Smart Risk EA es un Asesor Experto completamente automatizado, diseñado con un enfoque estricto en la gestión de riesgo y disciplina tipo prop firm.

En pruebas históricas (backtest) del último año, la estrategia logró un crecimiento del +220% de la cuenta, respetando reglas de riesgo conservadoras, similares a las exigidas por FTMO y otras prop firms.

El EA opera exclusivamente en EURUSD, buscando configuraciones de alta probabilidad y manteniendo una exposición controlada.

No utiliza martingala, grid ni promedios peligrosos, por lo que es adecuado para traders que priorizan la consistencia y la protección del capital.

🔹 Características principales:

✔ Backtest con +220% de crecimiento en 1 año

✔ Diseñado para cumplir límites de riesgo tipo FTMO

✔ Sin martingala ni grid

✔ Stop Loss inteligente y gestión de riesgo por operación

✔ Optimizado exclusivamente para EURUSD

✔ Funciona mejor en temporalidad H1

Este EA está pensado para traders que buscan estabilidad a largo plazo, disciplina y control profesional del riesgo, no promesas irreales.