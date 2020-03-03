IntraScalperEA

IntraScalper EA (Actualmente dos estrategias de diferencia incorporadas)

IntraScalper EA es un programa diseñado profesionalmente para la negociación basada en niveles calculados. Al comienzo de cada nuevo día de negociación, el EA realiza un nuevo cálculo de mercado para identificar los niveles clave de negociación, que siguen siendo válidos durante todo el día.

Esta versión utiliza una estrategia independiente de dos incorporados y Stop Loss fijo (SL) mecanismo y activa sólo el nivel de decisión primaria para entradas precisas.

Saldo Mínimo/Capital Requerido : $150 para una estrategia con tamaño de lote fijo 0.01.

Auto Lot Size está especialmente diseñado para Moderado/Alto riesgo o retorno.

Incluso dentro de esta versión, los operadores pueden mejorar el potencial de rentabilidad alineando el SL del EA y el enfoque de ejecución con el comportamiento actual del mercado.

⚙️ Ajustes recomendados: Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M5 (Gráfico de 5 minutos)