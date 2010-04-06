Heva Gold
- Asesores Expertos
- Ebunoluwa Abimb Owodunni
- Versión: 3.0
- Actualizado: 9 diciembre 2025
- Activaciones: 7
Heva Gold es un sistema de trading automatizado de alta precisión diseñado para un crecimiento consistente a través de entradas precisas y un estricto control del riesgo, asegurando un crecimiento fiable incluso en condiciones de mercado volátiles.
Instrumento de negociación:
XAUUSD(Oro) 15Mins TimeFrame
Características principales:
Volatilidad del mercado y profundidad de liquidez
Correlación de la dirección de las operaciones entre sesiones
Tamaño de lote dinámico
Módulo de protección de renta variable
Algoritmo TP/SL inteligente
Parámetros:
- MagicNumber - Un identificador único utilizado por el EA para distinguir sus operaciones de otras en la misma cuenta.
- Broker Tick Value - Representa el valor del tick tal y como lo reconoce el broker; se utiliza en los cálculos de beneficios/pérdidas.mayoritariamente 1 por defecto.
- Auto Lots Mode - Cuando se establece en true, el EA calcula automáticamente el tamaño del lote, false significa que se utiliza un tamaño de lote fijo.
- EquityGuard - Una característica de seguridad que, si está activada, mantiene el volumen en un riesgo mínimo.
- Lotes - El tamaño de lote fijo para cada operación cuando el Modo Auto Lotes está desactivado.
Compatibilidad con Brokers:
ICMarket raw, InstaForex, Pepperstone razor.