Heva Gold

Heva Gold es un sistema de trading automatizado de alta precisión diseñado para un crecimiento consistente a través de entradas precisas y un estricto control del riesgo, asegurando un crecimiento fiable incluso en condiciones de mercado volátiles.

Instrumento de negociación:

XAUUSD(Oro) 15Mins TimeFrame


Características principales:

  • Volatilidad del mercado y profundidad de liquidez

  • Correlación de la dirección de las operaciones entre sesiones

  • Tamaño de lote dinámico

  • Módulo de protección de renta variable

  • Algoritmo TP/SL inteligente


Parámetros:

  • MagicNumber - Un identificador único utilizado por el EA para distinguir sus operaciones de otras en la misma cuenta.
  • Broker Tick Value - Representa el valor del tick tal y como lo reconoce el broker; se utiliza en los cálculos de beneficios/pérdidas.mayoritariamente 1 por defecto.
  • Auto Lots Mode - Cuando se establece en true, el EA calcula automáticamente el tamaño del lote, false significa que se utiliza un tamaño de lote fijo.
  • EquityGuard - Una característica de seguridad que, si está activada, mantiene el volumen en un riesgo mínimo.
  • Lotes - El tamaño de lote fijo para cada operación cuando el Modo Auto Lotes está desactivado.


Compatibilidad con Brokers:

ICMarket raw, InstaForex, Pepperstone razor.






    Video Heva Gold
    Productos recomendados
    Quant Ladder Pro
    VALU VENTURES LTD
    Asesores Expertos
    Ladder Quant EA - Multi-Session Expert Advisor The Ladder Quant EA is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to optimize forex trading across major market sessions. It integrates multiple strategies, including breakout, reversal, and range-bound trading, into a robust system. Tailored for major currency pairs, it combines sophisticated risk management with customizable settings. Professional Multi-Session Forex Trading Robot Version:   1.06 - Enhanced Edition Category:   Expert A
    FREE
    Advance PROB Breakout
    VALU VENTURES LTD
    Asesores Expertos
    PROB V2 - Advanced Pattern Range Opening Breakout PROB V2 is a sophisticated trading system designed to capture high-probability breakouts during the New York market open. Unlike simple breakout strategies, this EA validates every move using advanced price action patterns, including volume surges, momentum shifts, and candle structure analysis, to filter out false signals. Key Features Smart Breakout Logic:   Validates breakouts using compression ratios, gap analysis, and wick rejection filters
    Simo Professional
    Maryna Shulzhenko
    Asesores Expertos
    Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
    MultiPair Genius
    Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
    Asesores Expertos
    Estoy vendiendo este robot a regañadientes porque funciona muy bien, pero necesito capital inicial para poder vivir. Una vez que alcance mi objetivo de capital, su precio será extremadamente alto para evitar compras (9999999$). Sin embargo, seguirá estando disponible y se actualizará para los compradores anteriores. Este robot negocia tres pares de divisas simultáneamente para cubrirse de las fluctuaciones del mercado. No olvides enviarme un mensaje para obtener el archivo de configuración (.se
    Gold Super Trends AutoTrader Robot
    Hesham Ahmed Kamal Barakat
    5 (5)
    Asesores Expertos
    60% de descuento Descripción general; Este EA está hecho para ser utilizado en el mercado del Oro. Está hecho para operar con Oro en mente. Este Robot de Trading está basado en más de 14 años de patrones ganadores y abrirá operaciones por minutos, 24 horas al día. Se encargará de todo, desde abrir posiciones, cerrarlas, gestionar el riesgo. Características; - Asesor Experto Timeframe-Less que trabaja por segundos y recalcula todo con cualquier situación que pueda existir. - Vigilante dinámico
    BoBiXAU Pro
    Manfred Tochukwu Orjioke
    Asesores Expertos
    BobiXAU Pro v3.0 - Sistema conservador de seguimiento de tendencias. EA profesional de comercio de oro con señales de telegramas en tiempo real BobiXAU Pro es un Asesor Experto especializado diseñado exclusivamente para el trading en XAUUSD (Oro) . Utilizando un enfoque de seguimiento de tendencia conservador probado con confirmación de múltiples marcos de tiempo, este EA captura los movimientos direccionales consistentes del Oro mientras mantiene la gestión de riesgos de grado institucional
    Nova ADX Trader
    Anita Monus
    Asesores Expertos
    Nova ADX Trader se basa en la fuerza probada del Índice Direccional Medio (ADX) , un indicador de la fuerza de la tendencia en el que confían los profesionales desde hace décadas. En lugar de adivinar el impulso, este Asesor Experto lo mide directamente, operando sólo cuando el mercado muestra convicción y claridad. Al combinar las lecturas del ADX con filtros direccionales, Nova ADX Trader evita condiciones débiles e indecisas y se centra exclusivamente en configuraciones direccionales de alta
    Nusa Patterns MT5
    John Folly Akwetey
    Asesores Expertos
    El asesor experto opera rompiendo fractales hacia arriba o fractales hacia abajo. Se utiliza " Fractales ST Patrones Estrategia " o "4.0 Fractales Dirección ST Patrones MT5 " indicadores fractales. También el asesor experto utiliza trailing stop estándar. A continuación se describen algunas entradas. Orden de operación - dirección de la operación (sólo compra, sólo venta o compra y venta) Fractal Indicator - opción de indicador fractal utilizado ("Fractals ST Patterns" - indicador "Fractals ST P
    MadVenomPro
    Joseph Kalu Ude
    Asesores Expertos
    MADVENOM ALGO EXPERT ADVISOR Dé rienda suelta a la precisión. Domine los mercados sintéticos. MADVENOMPRO ALGO EA es un Asesor Experto de vanguardia, que sigue tendencias, diseñado exclusivamente para índices sintéticos, específicamente para los mercados Boom y Crash. Combina análisis de mercado de nivel institucional, gestión inteligente de operaciones y mitigación avanzada de pérdidas en un sistema totalmente automatizado, diseñado para operadores que exigen precisión, consistencia y dominio.
    DS Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.31 (32)
    Asesores Expertos
    Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
    Xauusd Precision Breakout
    Korede Nathaniel Oladoyin
    Asesores Expertos
    XAUUSD EA de Precisión- Domina el Mercado con Precisión de Tiempo XAU Breakout Pro es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado específicamente para XAUUSD (Oro), capitalizando una poderosa ruptura a primera hora de la mañana a las 7:00 AM GMT en el gráfico M5. Esta estrategia está diseñada para capturar el impulso antes de que la mayoría del mercado reaccione - ofreciendo una ventaja aguda en sesiones volátiles. Características principales Sistema de ruptura totalmente automatizado par
    HotSpot Ultimate MT5
    Abubakar Abu Saidu
    Asesores Expertos
    Presentamos "Hotspot Ultimate EA: Comercio de Nivel Elite y Señales de Alto Análisis" Descripción: Hotspot EA es un asesor experto (EA) excepcional y meticulosamente diseñado. Aprovecha el poder de las técnicas de negociación de nivel avanzado y el análisis de alto nivel para generar señales de negociación altamente precisas y confiables. Con acceso a una amplia y completa base de datos, este asesor experto de vanguardia capacita a los operadores con una ventaja estratégica en el dinámico merca
    Gold Merchant
    Stephen Chukwuemeka Ajokubi
    Asesores Expertos
    Gold Merchant MT5 - Professional Gold Trading Expert Advisor Gold Merchant MT5 es un sofisticado Asesor Experto específicamente diseñado para operar con XAUUSD (Oro). Utilizando algoritmos avanzados de seguimiento de tendencias combinados con múltiples indicadores técnicos, este EA identifica puntos de entrada de alta probabilidad en el mercado del oro. El sistema opera con un enfoque estratégico que combina operaciones de ruptura con una cuidadosa gestión del riesgo. ️ IMPORTANTE: Después d
    MadoCryptoXPro
    Mohamad Taha
    Asesores Expertos
    Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
    Trend Arbitrage
    Yan Jian Luo
    Asesores Expertos
    Recomendaciones Pares de divisas recomendados: XAUUSD, oro Ciclo temporal: H4 Capital operativo: recomendado por encima de $1000 Tipo de cuenta: Sin requisitos especiales, mejor efecto de baja diferencia Palancas: Sin requisitos especiales parámetro principal Typess - dirección de posición abierta comprar muchos, vender vacío Lotes - número de posiciones abiertas Tp_pips stop profit micropuntos Sl_pops Stop Loss micro puntos Profit_pips beneficio micro puntos iniciar stop loss mó
    Pipsophilia
    Sami Triki
    Asesores Expertos
    PIPSOPHILIA es una estrategia modular de scalping de alta frecuencia diseñada para una ejecución de latencia ultrabaja y una rentabilidad constante en los principales pares de divisas. Opera en el marco de tiempo de 1 minuto, aprovechando los micro-movimientos y las ineficiencias de precios de corta duración con precisión quirúrgica. Atributos principales: - Adaptabilidad a múltiples pares: Rendimiento probado en USDCHF, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY y USDCAD, con una lógica adaptada a cada ac
    XauusdPrecisionEA
    Korede Nathaniel Oladoyin
    Asesores Expertos
    XAU Breakout Pro - El último GMT Oro Breakout Bot Marco de tiempo: M5 Símbolo: XAUUSD ️ Tipo: Asesor Experto Totalmente Automatizado Estilo de Estrategia: Volatility Breakout ¿Por qué XAU Breakout Pro? XAU Breakout Pro está diseñado para ofrecer precisión, velocidad y rentabilidad. Captura movimientos de ruptura de alta volatilidad que se producen durante la apertura del mercado de Londres - uno de los momentos más explosivos para el comercio de oro (XAUUSD). Este EA no comercia e
    CRT Master Theory
    VALU VENTURES LTD
    Asesores Expertos
    CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
    Gold xauusd Shark Attack
    Anselmo Passagem Franco
    Asesores Expertos
    Robot que he construido exclusivamente para su uso en XAUUSD. Se debe utilizar con cuentas ECN con spreads bajos (Vantage bueno). El robot busca el volumen y el impulso de la acción del precio, en busca de señales para comprar o vender movimientos. Yo lo uso con un sistema de escalera. Hay días que hace muchas operaciones, días que hace pocas y puede haber días que no haga ninguna operación. Depende mucho de la "actividad" del mercado. Puede consultar MYFXBOOK. SI USTED COMPRA, POR FAVOR PÓNGAS
    USDJPY focused Breaker
    Kyo Tani
    Asesores Expertos
    El USDJPY Focused Breaker está diseñado específicamente para el marco temporal H1 (1 hora) del par de divisas USDJPY, basado en la tecnología Channel-Break FX. El canal de tendencia se identifica utilizando un modelo de IA, que emplea una red neuronal convolucional 1D (CNN) para reconocer las tendencias del mercado. Las principales características de esta versión son Optimización : Estrategias mejoradas para abrir y cerrar posiciones. Marcos temporales y pares : Utilizable en los marcos tempora
    Bitcoin Trading MT5
    Sinh Nguyen Tran Hoang
    Asesores Expertos
    Bitcoin Comercio Mi Expert Advisor comercio Bitcoin en H1 marco de tiempo, Basado en el indicador ADX, indicador de Bandas de Bollinger, y seguir la tendencia. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lote) Depósito mínimo: a partir de 300 usd Beneficio: 100%/año. Draw Down: < 35%. Configuración de entrada para probar mi EA: - Lotes 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin o 3100 usd/bitcoin depende de su broker y su cuenta (ajustar a la proporción correcta y no cambiar) -
    AI Neural Nexus EA MT5
    John Dickenson
    Asesores Expertos
    Presentamos el EA AI Neural Nexus Un Asesor Experto de última generación diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y GBPUSD. Este avanzado sistema aprovecha el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales para identificar oportunidades de trading rentables centrándose en la seguridad y la consistencia. A diferencia de los métodos tradicionales de alto riesgo, AI Neural Nexus prioriza las estrategias de bajo riesgo que se adaptan a las fluctuaciones del mercado en tiempo real, garantiza
    HaiWa Alone
    Eka Jatnika
    Asesores Expertos
    Bienvenido a HaiWa Alone, el último producto de HaiWa Project diseñado por un programador veterano con larga experiencia en programación lógica desde 1990. HaiWa Alone es un Asesor Experto de Forex (EA) que combina las ventajas de los indicadores de media móvil y RSI con la exclusiva de HaiWa Project. Lógica de decisión inteligente. Características clave: Indicador clave: utiliza una combinación de media móvil y RSI para un análisis técnico preciso. Lógica de decisión inteligente: Lógica espec
    EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
    Standard Capital Group LLC
    Asesores Expertos
    MT5 EA para EUR/USD (Gráfico de 1 hora) - ¡Domine los mercados con confianza! Experimente el poder del trading algorítmico con nuestro Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, desarrollado específicamente para el par EUR/USD en el marco temporal de 1 hora (H1 ). ¿Por qué elegir este EA? Diseño específico para la divisa - Construido exclusivamente para EUR/USD , asegurando una ejecución optimizada de la estrategia. Sensible al marco temporal - Ajustado con precisión para el gráfico de 1 hora (H1 ).
    USDJPY 70pct Win Rate Expert
    Gaziz Zhumash
    Asesores Expertos
    Desbloquee el comercio rentable de divisas con la precisión Aumente el rendimiento de sus operaciones con este experto asesor de operaciones de Forex, optimizado para USD/JPY con datos de tick de 15 minutos. Este EA combina potentes indicadores técnicos y gestión de riesgos para maximizar el potencial de beneficios y limitar el riesgo. Diseñado para operadores que valoran el crecimiento constante y las estrategias automatizadas, este EA reúne metodologías probadas para entradas y salidas largas
    Isheguve Scalper Pro
    Vincent Vandeyua Orya
    Asesores Expertos
    Guía del usuario de Isheguve Scalper pro 1. Introducción a Isheguve Scalper Pro Isheguve Scalper Pro es un sofisticado Asesor Experto MQL5 diseñado para automatizar sus decisiones de trading. Integra el análisis técnico avanzado con una gestión robusta del dinero y de las operaciones para proporcionar una solución completa de trading automatizado. Las características principales incluyen: Reconocimiento de patrones de velas: Identifica varias formaciones de velas de inversión y continuación. Con
    Robot Titan Rex
    Cesar Juan Flores Navarro
    Asesores Expertos
    Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Asesores Expertos
    Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
    Aureus Trader
    Divyesh Pandey
    Asesores Expertos
    Aureus Trader es un robot automatizado de scalping para MetaTrader 5 diseñado para operar activamente en pares líquidos de divisas y criptomonedas con un estricto control del riesgo y una ejecución de baja latencia. Qué hace Aureus Trader Aureus Trader se centra en los movimientos de precios a corto plazo, abriendo y cerrando operaciones con frecuencia durante las sesiones de alta liquidez. El algoritmo utiliza filtros técnicos para evitar diferenciales anormales y períodos de baja volatilidad,
    LineTrader 2 MT5
    Sergei Evstiunichev
    Asesores Expertos
    LineTrader 2.0 MT5 MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/67566 Monitorea el trabajo de un experto en una cuenta en vivo en tiempo real: 1. La cuenta real, un saldo inicial de $5,000, se lanzó en mayo de 2020: https://www.mql5.com/en/signals/773977 2. La cuenta real, un saldo inicial de $10,000, se lanzó en abril de 2022:  Idea puesta en el trabajo del consejero: Todo el mundo sabe que el precio nunca va infinitamente en una dirección y sin correcciones. La regla del análisis técnic
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Asesores Expertos
    AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Asesores Expertos
    Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Asesores Expertos
    VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    Asesores Expertos
    Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.79 (39)
    Asesores Expertos
    EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
    MultiWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    4.89 (19)
    Asesores Expertos
    MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
    GoldSky
    Alno Markets Ltd
    2.14 (7)
    Asesores Expertos
    Bienvenido a       GoldSKY EA   es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para…       ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en
    The Infinity EA MT5
    Abhimanyu Hans
    3.75 (61)
    Asesores Expertos
    Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
    AI Map
    Saeid Soleimani
    3.75 (4)
    Asesores Expertos
    Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.81 (119)
    Asesores Expertos
    Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.56 (25)
    Asesores Expertos
    Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
    Otros productos de este autor
    Telegram Trade Manager For MT5
    Ebunoluwa Abimb Owodunni
    Utilidades
    Todo en uno Gestión de Operaciones de Telegram Multipropósito, Gestiona y Copia Operaciones sobre la marcha Desde Telegram Pro Version MT4:  www.mql5.com/en/market/product/85691 Ejecuta Operaciones en el móvil con ejecución rápida Cuando se aleja de la MT5 de escritorio, o scalping el mercado con el dispositivo móvil, o la necesidad de copiar los oficios de los grupos de telegrama, mientras que fuera, o hacer algunas otras actividades, Telegrama EA Manager es una herramienta eficaz para reali
    Telegram EA Manager
    Ebunoluwa Abimb Owodunni
    Utilidades
    Todo en uno Gestión de Operaciones de Telegram Multipropósito, Gestiona y Copia Operaciones sobre la marcha Desde Telegram Pro Version MT5:  www.mql5.com/en/market/product/95742 Pro Version MT4:  www.mql5.com/en/market/product/85691 Ejecuta Operaciones en el móvil con ejecución rápida Cuando se aleja de la MT5 de escritorio, o scalping el mercado con el dispositivo móvil, o la necesidad de copiar los oficios de los grupos de telegrama, mientras que fuera, o hacer algunas otras actividades, Te
    FREE
    Telegram Trade Manager
    Ebunoluwa Abimb Owodunni
    Utilidades
    Telegram trade manager es un Asesor Experto construido para su bot de telegram. le permite comunicarse con su asesor experto directamente desde su teléfono móvil y gestionar eficazmente sus operaciones con operaciones no en mt4 móvil, mientras que en el móvil. Con Telegram Trade Manager, puedes obtener la captura de pantalla de tu sistema de trading favorito, aceptar señales de trading del grupo y abrir operaciones de trading basadas en la señal publicada Ejecutar y modificar y cerrar operacione
    Heva Gold MT4
    Ebunoluwa Abimb Owodunni
    Asesores Expertos
    Heva Gold MT4 es un sistema de trading automatizado de alta precisión diseñado para un crecimiento consistente a través de entradas precisas y un estricto control del riesgo, asegurando un crecimiento fiable incluso en condiciones de mercado volátiles. Instrumento de negociación: XAUUSD(Oro) 15Mins TimeFrame Características principales: Volatilidad del mercado y profundidad de liquidez Correlación de la dirección de las operaciones entre sesiones Tamaño de lote dinámico Módulo de Protección de
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario