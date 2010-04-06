Todo en uno Gestión de Operaciones de Telegram Multipropósito, Gestiona y Copia Operaciones sobre la marcha Desde Telegram Pro Version MT4: www.mql5.com/en/market/product/85691 Ejecuta Operaciones en el móvil con ejecución rápida Cuando se aleja de la MT5 de escritorio, o scalping el mercado con el dispositivo móvil, o la necesidad de copiar los oficios de los grupos de telegrama, mientras que fuera, o hacer algunas otras actividades, Telegrama EA Manager es una herramienta eficaz para reali