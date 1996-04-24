Multi Replicator Copier
- Utilidades
- Ebunoluwa Abimb Owodunni
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Dé rienda suelta al poder de la replicación de operaciones sin fisuras con Multi Replicator Copier, el Asesor Experto (EA) diseñado para los operadores que buscan velocidad y eficiencia. Esta innovadora herramienta automatiza las tareas rutinarias y simplifica la gestión de múltiples cuentas, lo que le permite replicar las operaciones a través de múltiples terminales con una velocidad y precisión sin igual. Tanto si está gestionando una única estrategia como una cartera compleja, Multi Replicator Copier garantiza que cada movimiento se replique sin esfuerzo. La utilidad permite tanto a los traders principiantes como a los expertos optimizar su experiencia de trading.
Amigable con Prop Firm: Posibilidad de invertir las operaciones utilizadas por la firma prop para las técnicas de cobertura .
¿Por qué elegir Multi Replicator Copier?
Duplicación instantánea de operaciones: Copie cada operación en tiempo real, ¡en menos de 0,5 segundos!
Dominio de múltiples símbolos: Amplíe su cartera a través de innumerables pares de divisas.
Control flexible: Personalice el tamaño de los lotes y la asignación de símbolos entre cuentas.
Configuración sin esfuerzo: Diseño plug-and-play para operadores de todos los niveles.