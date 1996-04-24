Dé rienda suelta al poder de la replicación de operaciones sin fisuras con Multi Replicator Copier, el Asesor Experto (EA) diseñado para los operadores que buscan velocidad y eficiencia. Esta innovadora herramienta automatiza las tareas rutinarias y simplifica la gestión de múltiples cuentas, lo que le permite replicar las operaciones a través de múltiples terminales con una velocidad y precisión sin igual. Tanto si está gestionando una única estrategia como una cartera compleja, Multi Replicator Copier garantiza que cada movimiento se replique sin esfuerzo. La utilidad permite tanto a los traders principiantes como a los expertos optimizar su experiencia de trading.



¿Por qué elegir Multi Replicator Copier?



Duplicación instantánea de operaciones: Copie cada operación en tiempo real, ¡en menos de 0,5 segundos!



Dominio de múltiples símbolos: Amplíe su cartera a través de innumerables pares de divisas.



Control flexible: Personalice el tamaño de los lotes y la asignación de símbolos entre cuentas.

: Posibilidad de invertir las operaciones utilizadas por la firma prop para las técnicas de cobertura .



Configuración sin esfuerzo: Diseño plug-and-play para operadores de todos los niveles.









