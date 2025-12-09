Heva Gold
- Experten
- Ebunoluwa Abimb Owodunni
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 9 Dezember 2025
- Aktivierungen: 7
Heva Gold ist ein hochpräzises, automatisiertes Handelssystem, das durch zeitlich präzise Eingaben und strenge Risikokontrolle auf beständiges Wachstum ausgelegt ist und selbst unter volatilen Marktbedingungen zuverlässiges Wachstum garantiert.
Handelsinstrument:
XAUUSD(Gold) 15Mins TimeFrame
Hauptmerkmale:
Marktvolatilität und Liquiditätstiefe
Korrelation der Handelsrichtung zwischen den Sitzungen
Dynamische Losgrößenberechnung
Modul für Aktienschutz
Intelligenter TP/SL-Algorithmus
Parameter:
- MagicNumber - Eine eindeutige Kennung, die der EA verwendet, um seine Trades von anderen auf demselben Konto zu unterscheiden.
- Broker Tick Value - Stellt den Wert des Ticks dar, wie er vom Broker erkannt wird; wird bei Gewinn-/Verlustberechnungen verwendet.meist 1 Standard
- Auto Lots Mode - Wenn auf true gesetzt, berechnet der EA automatisch die Lotgröße, false bedeutet, dass eine feste Lotgröße verwendet wird.
- EquityGuard - Eine Sicherheitsfunktion, die, wenn aktiviert, das Volumen bei minimalem Risiko hält.
- Lots - Die feste Losgröße für jeden Handel, wenn der Auto-Lots-Modus deaktiviert ist.
Broker-Kompatibilität:
ICMarket raw, InstaForex, Pepperstone razor.