Heva Gold ist ein hochpräzises, automatisiertes Handelssystem, das durch zeitlich präzise Eingaben und strenge Risikokontrolle auf beständiges Wachstum ausgelegt ist und selbst unter volatilen Marktbedingungen zuverlässiges Wachstum garantiert.

Handelsinstrument:

XAUUSD(Gold) 15Mins TimeFrame


Hauptmerkmale:

  • Marktvolatilität und Liquiditätstiefe

  • Korrelation der Handelsrichtung zwischen den Sitzungen

  • Dynamische Losgrößenberechnung

  • Modul für Aktienschutz

  • Intelligenter TP/SL-Algorithmus


Parameter:

  • MagicNumber - Eine eindeutige Kennung, die der EA verwendet, um seine Trades von anderen auf demselben Konto zu unterscheiden.
  • Broker Tick Value - Stellt den Wert des Ticks dar, wie er vom Broker erkannt wird; wird bei Gewinn-/Verlustberechnungen verwendet.meist 1 Standard
  • Auto Lots Mode - Wenn auf true gesetzt, berechnet der EA automatisch die Lotgröße, false bedeutet, dass eine feste Lotgröße verwendet wird.
  • EquityGuard - Eine Sicherheitsfunktion, die, wenn aktiviert, das Volumen bei minimalem Risiko hält.
  • Lots - Die feste Losgröße für jeden Handel, wenn der Auto-Lots-Modus deaktiviert ist.


Broker-Kompatibilität:

ICMarket raw, InstaForex, Pepperstone razor.






