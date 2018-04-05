Smart Sniper AI System MT5

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SMART SNIPER SYSTEM - AI TRADER v1.0 ULTIMATE

SISTEMA INSTITUCIONAL HÍBRIDO AI + SMART BREAKOUT PARA XAUUSD (ORO)

Revolucionario sistema de trading de doble motor que combina la inteligencia artificial con la estrategia de ruptura tradicional

MOTOR DE COMERCIO BASADO EN AI

Integración conOpenAI:Análisis contextual y del sentimiento del mercado en tiempo real utilizando el último modelo de OpenAI a través de una API segura.

Conceptos de dinero inteligente:lógica de negociación de nivel institucional con confluencia multitemporal.

Sistema de confirmación de 10 puntos:desde la alineación básica hasta la confluencia institucional completa.

Puntuación dinámica de confianza: niveles de confianza del 85%-100% con umbrales personalizables.

Análisis del contexto del mercado en tiempo real:alineación de tendencias H4/H1, RSI, ADX, ATR, supervisión de diferenciales.

Detección adaptativa del régimen de mercado:la lógica de la IA ajusta el peso de la estrategia en función de las condiciones de tendencia o oscilación.

SISTEMAS DUALES DE NEGOCIACIÓN

Estrategia Breakout:Breakout clásico alto-bajo con órdenes stop optimizadas.

AI Signal System:Entradas basadas en aprendizaje automático con análisis de sentimiento a partir de datos transmitidos.

Selección de modo flexible:ejecute solo la IA, solo el EA o un sistema híbrido combinado (recomendado).

Parámetros de riesgo independientes:ajustes independientes para cada método de negociación.

GESTIÓN DE RIESGOS AVANZADA Y MULTICAPA

Niveles de riesgo de 5 niveles:Desde una asignación de capital agresiva (1:50) hasta una segura (1:500).

Cálculo automático de lotes:dimensionamiento dinámico de las posiciones en función del saldo de la cuenta.

Smart Trailing Stops:Sistemas de trailing duales para operaciones AI y EA.

Filtros de ejecución inteligentes:la protección de diferenciales en tiempo real, la prevención de sesiones de baja liquidez y los filtros de volatilidad de noticias operan en segundo plano para proteger el capital.

Protección fortificada de la cuenta:Los disyuntores ocultos basados en la renta variable y los limitadores de pérdidas diarios actúan como una red de seguridad final, deteniendo automáticamente las operaciones en caso de descensos anormales.

CUADRO DE MANDOS PROFESIONAL

Métricas de rendimiento en tiempo real:niveles flotantes de pérdidas y ganancias, saldo, capital y margen.

Visualización AI Brain:Puntuación de confianza, calidad de la señal, sesgo del mercado.

Estadísticas semanales:Seguimiento separado y detallado del rendimiento de la IA y del sistema EA para validar la ventaja de cada estrategia.

Diagnósticos de mercado: diferencial , volatilidad, sincronización de sesiones, análisis de tendencias.

Modo minimalista:panel plegable para centrarse en las operaciones.



Filtrado inteligente de noticias:

integración del calendario económico en tiempo real con análisis del impacto multidivisa

ESPECIFICACIONES DE NEGOCIACIÓN Y CONFIGURACIÓN ÓPTIMA

Par recomendado:XAUUSD (Gold/USD)

Marco temporal principal: H1 (con análisis de confluencia H4/M15)

Sesiones de negociación: Todas las sesiones (optimizado para el solapamiento Londres/NY).

Depósito mínimo: $100 ( Recomendado: $500+ para una gestión segura del riesgo en cuentas ECN).

PRESERVACIÓN HIPERAGRESIVA DEL CAPITAL

Filosofía de micro-stop loss:Nuestra estrategia principal aplica stop-losss monetarios fijos extremadamente ajustados para proteger rigurosamente el saldo de su cuenta. El H1 Breakout EA sólo arriesga 3,5 $ por operación, mientras que el AI Execution System arriesga un máximo de 15 $ por operación. Esto elimina grandes pérdidas en una sola operación.

Oportunidad sin desastre:Al limitar el riesgo a sólo 3,5 $ (EA) o 15 $ (AI) por posición, el sistema puede participar con seguridad en oportunidades de alta frecuencia. Esto convierte muchos riesgos pequeños y gestionados en un crecimiento significativo a lo largo del tiempo sin amenazar su capital.

ESPECIFICACIONES Y FILOSOFÍA DE NEGOCIACIÓN

Filosofía de riesgo principal:Preservación ultraconservadora del capital mediante micro-stop-losses fijos (3,5 $ EA / 15 $ AI).

Requisito Crítico:

Unaverdadera Cuenta ECN/Raw con spreads cercanos a cero o normales Entre 14 y 25 es NO NEGOCIABLE .

Los stops fijos de $3.5 y $15 serán destruidos por el deslizamiento del broker o spreads amplios en cuentas estándar.

POR QUÉ ELEGIR SMART SNIPER SYSTEM

Micro-SL Capital Guard Fijo:Opere con confianza sabiendo que su riesgo máximo está limitado a $3.50 por operación EA y $15 por operación AI. Su saldo está protegido por encima de todo.

Alta Oportunidad, Bajo Estrés:Con el riesgo por operación minimizado a pequeñas cantidades fijas, el sistema puede actuar con seguridad en más configuraciones de alta probabilidad, creando múltiples flujos de beneficios potenciales sin el estrés de grandes pérdidas.

Para más información sobre la configuración de WebRequest:

Requiere URL whitelisting en la configuración de MT5

Punto final API: Integración OpenAI para análisis de mercado

Obtención de datos de noticias de fuentes financieras



