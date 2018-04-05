Smart Sniper AI System MT5

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SMART SNIPER SYSTEM - AI TRADER v1.0 ULTIMATE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SISTEMA INSTITUCIONAL HÍBRIDO AI + SMART BREAKOUT PARA XAUUSD (ORO)

Revolucionario sistema de trading de doble motor que combina la inteligencia artificial con la estrategia de ruptura tradicional

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Precio con descuento.

El precio aumentará en 25 $ con cada compra. Precio final: 1599 $.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
MOTOR DE COMERCIO BASADO EN AI
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Integración conOpenAI:Análisis contextual y del sentimiento del mercado en tiempo real utilizando el último modelo de OpenAI a través de una API segura.

Conceptos de dinero inteligente:lógica de negociación de nivel institucional con confluencia multitemporal.

Sistema de confirmación de 10 puntos:desde la alineación básica hasta la confluencia institucional completa.

Puntuación dinámica de confianza: niveles de confianza del 85%-100% con umbrales personalizables.

Análisis del contexto del mercado en tiempo real:alineación de tendencias H4/H1, RSI, ADX, ATR, supervisión de diferenciales.

Detección adaptativa del régimen de mercado:la lógica de la IA ajusta el peso de la estrategia en función de las condiciones de tendencia o oscilación.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SISTEMAS DUALES DE NEGOCIACIÓN
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Estrategia Breakout:Breakout clásico alto-bajo con órdenes stop optimizadas.

AI Signal System:Entradas basadas en aprendizaje automático con análisis de sentimiento a partir de datos transmitidos.

Selección de modo flexible:ejecute solo la IA, solo el EA o un sistema híbrido combinado (recomendado).

Parámetros de riesgo independientes:ajustes independientes para cada método de negociación.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
GESTIÓN DE RIESGOS AVANZADA Y MULTICAPA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Niveles de riesgo de 5 niveles:Desde una asignación de capital agresiva (1:50) hasta una segura (1:500).

Cálculo automático de lotes:dimensionamiento dinámico de las posiciones en función del saldo de la cuenta.

Smart Trailing Stops:Sistemas de trailing duales para operaciones AI y EA.

Filtros de ejecución inteligentes:la protección de diferenciales en tiempo real, la prevención de sesiones de baja liquidez y los filtros de volatilidad de noticias operan en segundo plano para proteger el capital.

Protección fortificada de la cuenta:Los disyuntores ocultos basados en la renta variable y los limitadores de pérdidas diarios actúan como una red de seguridad final, deteniendo automáticamente las operaciones en caso de descensos anormales.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CUADRO DE MANDOS PROFESIONAL
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Métricas de rendimiento en tiempo real:niveles flotantes de pérdidas y ganancias, saldo, capital y margen.

Visualización AI Brain:Puntuación de confianza, calidad de la señal, sesgo del mercado.

Estadísticas semanales:Seguimiento separado y detallado del rendimiento de la IA y del sistema EA para validar la ventaja de cada estrategia.

Diagnósticos de mercado: diferencial , volatilidad, sincronización de sesiones, análisis de tendencias.

Modo minimalista:panel plegable para centrarse en las operaciones.

Filtrado inteligente de noticias:integración del calendario económico en tiempo real con análisis del impacto multidivisa.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ESPECIFICACIONES DE NEGOCIACIÓN Y CONFIGURACIÓN ÓPTIMA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Par recomendado:XAUUSD (Gold/USD)

Marco temporal principal: H1 (con análisis de confluencia H4/M15)

Sesiones de negociación: Todas las sesiones (optimizado para el solapamiento Londres/NY).

Depósito mínimo: $100 ( Recomendado: $500+ para una gestión segura del riesgo en cuentas ECN).

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
PRESERVACIÓN HIPERAGRESIVA DEL CAPITAL
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Filosofía de micro-stop loss:Nuestra estrategia principal aplica stop-losss monetarios fijos extremadamente ajustados para proteger rigurosamente el saldo de su cuenta. El H1 Breakout EA sólo arriesga 3,5 $ por operación, mientras que el AI Execution System arriesga un máximo de 15 $ por operación. Esto elimina grandes pérdidas en una sola operación.

Oportunidad sin desastre:Al limitar el riesgo a sólo 3,5 $ (EA) o 15 $ (AI) por posición, el sistema puede participar con seguridad en oportunidades de alta frecuencia. Esto convierte muchos riesgos pequeños y gestionados en un crecimiento significativo a lo largo del tiempo sin amenazar su capital.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ESPECIFICACIONES Y FILOSOFÍA DE NEGOCIACIÓN
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Filosofía de riesgo principal:Preservación ultraconservadora del capital mediante micro-stop-losses fijos (3,5 $ EA / 15 $ AI).

Requisito Crítico:
Unaverdadera Cuenta ECN/Raw con spreads cercanos a cero o normales Entre 14 y 25 es NO NEGOCIABLE .
Los stops fijos de $3.5 y $15 serán destruidos por el deslizamiento del broker o spreads amplios en cuentas estándar.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
POR QUÉ ELEGIR SMART SNIPER SYSTEM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Micro-SL Capital Guard Fijo:Opere con confianza sabiendo que su riesgo máximo está limitado a $3.50 por operación EA y $15 por operación AI. Su saldo está protegido por encima de todo.

Alta Oportunidad, Bajo Estrés:Con el riesgo por operación minimizado a pequeñas cantidades fijas, el sistema puede actuar con seguridad en más configuraciones de alta probabilidad, creando múltiples flujos de beneficios potenciales sin el estrés de grandes pérdidas.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Para más información sobre la configuración de WebRequest:

  • Requiere URL whitelisting en la configuración de MT5
  • Punto final API: Integración OpenAI para análisis de mercado
  • Obtención de datos de noticias de fuentes financieras
Contacto :@DarkmindEA

