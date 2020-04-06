Timty Gold Sniper
- Asesores Expertos
- Timothy Ogunlade
- Versión: 5.0
- Activaciones: 5
1. Precision Trading en Oro (XAUUSDm)
Diseñado para micro o mini operaciones con oro, adaptable a la mayoría de los símbolos de los brokers.
Opera en el gráfico de 15 minutos (M15), asegurando frecuentes oportunidades de trading mientras se mantiene sensible a los cambios del mercado.
2. 2. Generación inteligente de señales
Utiliza un sistema de puntuación ponderada que combina múltiples indicadores técnicos para obtener señales fiables:
EMA Tendencia (50 vs 200): Detecta tendencias fuertes (cruces de oro/muerte).
RSI (14): Identifica condiciones de sobrecompra/sobreventa para entradas oportunas de compra/venta.
MACD (12,26,9): Confirma la dirección del impulso.
Las señales se puntúan y combinan para calcular un porcentaje de "Azar", lo que garantiza que sólo se realicen operaciones de alta confianza.
Las operaciones se ejecutan sólo cuando al menos dos indicadores se alinean fuertemente, reduciendo las señales falsas.
3. Filtros de entrada adaptativos
Evita la negociación en periodos de baja volatilidad utilizando filtros basados en ATR para diferentes sesiones (Asia, Londres, Nueva York).
Limita la negociación a una posición abierta cada vez con un enfriamiento de 5 minutos, lo que ayuda a gestionar el riesgo y evitar el exceso de negociación.
4. Gestión de riesgos agresiva pero controlada
Stop Loss: Amplio, basado en 3× ATR para tener en cuenta la volatilidad del mercado.
Toma de beneficios: Objetivos de scalping rápidos (~0,25× ATR), que permiten ganancias rápidas.
Tamaño del lote: Flexible: lotes fijos o gestión del riesgo basada en porcentajes.
5. Ejecución fiable
Las operaciones sólo se activan al inicio de una nueva barra de 15 minutos.
Utiliza órdenes de mercado con 50 puntos de tolerancia al deslizamiento para entradas suaves y oportunas.
6. Ventajas clave
Señales de alta confianza: La puntuación ponderada reduce las entradas erróneas.
Negociación en función de la sesión: Evita los periodos de baja volatilidad y maximiza el potencial de negociación.
Ganancias rápidas: El TP agresivo permite obtener ganancias pequeñas y frecuentes al tiempo que se mantiene el control del riesgo.
Flexible y personalizable: Los plazos, los niveles de riesgo y el tamaño de los lotes son ajustables para adaptarse al estilo de cualquier operador.