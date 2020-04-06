Timty Gold Sniper

1. Precision Trading en Oro (XAUUSDm)

  • Diseñado para micro o mini operaciones con oro, adaptable a la mayoría de los símbolos de los brokers.

  • Opera en el gráfico de 15 minutos (M15), asegurando frecuentes oportunidades de trading mientras se mantiene sensible a los cambios del mercado.

2. 2. Generación inteligente de señales

  • Utiliza un sistema de puntuación ponderada que combina múltiples indicadores técnicos para obtener señales fiables:

    • EMA Tendencia (50 vs 200): Detecta tendencias fuertes (cruces de oro/muerte).

    • RSI (14): Identifica condiciones de sobrecompra/sobreventa para entradas oportunas de compra/venta.

    • MACD (12,26,9): Confirma la dirección del impulso.

  • Las señales se puntúan y combinan para calcular un porcentaje de "Azar", lo que garantiza que sólo se realicen operaciones de alta confianza.

  • Las operaciones se ejecutan sólo cuando al menos dos indicadores se alinean fuertemente, reduciendo las señales falsas.

3. Filtros de entrada adaptativos

  • Evita la negociación en periodos de baja volatilidad utilizando filtros basados en ATR para diferentes sesiones (Asia, Londres, Nueva York).

  • Limita la negociación a una posición abierta cada vez con un enfriamiento de 5 minutos, lo que ayuda a gestionar el riesgo y evitar el exceso de negociación.

4. Gestión de riesgos agresiva pero controlada

  • Stop Loss: Amplio, basado en 3× ATR para tener en cuenta la volatilidad del mercado.

  • Toma de beneficios: Objetivos de scalping rápidos (~0,25× ATR), que permiten ganancias rápidas.

  • Tamaño del lote: Flexible: lotes fijos o gestión del riesgo basada en porcentajes.

5. Ejecución fiable

  • Las operaciones sólo se activan al inicio de una nueva barra de 15 minutos.

  • Utiliza órdenes de mercado con 50 puntos de tolerancia al deslizamiento para entradas suaves y oportunas.

6. Ventajas clave

  • Señales de alta confianza: La puntuación ponderada reduce las entradas erróneas.

  • Negociación en función de la sesión: Evita los periodos de baja volatilidad y maximiza el potencial de negociación.

  • Ganancias rápidas: El TP agresivo permite obtener ganancias pequeñas y frecuentes al tiempo que se mantiene el control del riesgo.

  • Flexible y personalizable: Los plazos, los niveles de riesgo y el tamaño de los lotes son ajustables para adaptarse al estilo de cualquier operador.


