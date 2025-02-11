Fibonacci Trend MT5 Scanner
- Indicadores
- Duc Hoan Nguyen
- Versión: 2.50
- Actualizado: 3 enero 2026
- Activaciones: 10
New tools will be $30 for the first week or the first 3 purchases!
Trading Tools Channel on MQL5: Join my MQL5 channel to update the latest news from me
En un entorno de trading volátil, una herramienta de análisis potente e intuitiva puede ayudarte a aprovechar las oportunidades rápidamente. Fibonacci Trend Scanner no solo integra las funciones tradicionales del indicador de Fibonacci y SuperTrend, sino que también amplía la funcionalidad con escaneo de pares de divisas, monitoreo multitemporal y alertas inteligentes cuando la tendencia cambia entre alcista y bajista.
See more MT4 version at: Fibonacci Trend MT4 Scanner
See more products at: All Products
1. Análisis de tendencia con la tecnología SuperTrend
Fibonacci Trend Scanner emplea el algoritmo SuperTrend para identificar las tendencias del mercado de forma rápida y precisa:
- Tendencia alcista: Se muestra en color verde para ayudarte a detectar oportunidades de compra fácilmente.
- Tendencia bajista: Se marca en morado, alertándote de posibles señales de venta.
Esta representación visual clara facilita el seguimiento y el análisis de las tendencias del mercado, permitiéndote tomar decisiones de trading oportunas.
2. Integración de Fibonacci: de retroceso a extensión
Fibonacci Retracement – identificación de soportes y resistencias clave
- Cálculo automático: Los niveles de Fibonacci como 0.236, 0.382, 0.618 y 0.786 se calculan automáticamente con base en el swing actual, ayudándote a identificar zonas críticas de soporte y resistencia.
- Anotaciones de precio del swing: Los puntos altos y bajos del swing se marcan claramente con los niveles de precio exactos, asegurando transparencia en tu análisis de trading.
Fibonacci Extension – pronóstico de futuros objetivos de precio
- Predicción de objetivos de precio: Define niveles de extensión para pronosticar objetivos de precio futuros, ayudándote a identificar posibles zonas de beneficio como 127.2% y 161.8%.
Zona de entrada óptima
- Golden Zone: Un área destacada entre los niveles 0.618 y 0.786 que te orienta hacia un punto de entrada óptimo cuando el mercado retrocede.
- Línea de tendencia diagonal: Una línea discontinua que conecta el máximo y el mínimo del swing, ofreciendo una visión completa de la fortaleza de la tendencia actual.
3. Escáner de pares de divisas y monitoreo multitemporal – Gestión integral del mercado
Una de las principales fortalezas de Fibonacci Trend Scanner es su capacidad de escaneo automático:
- Escáner de pares de divisas: Supervisa múltiples pares de divisas simultáneamente, asegurando que no te pierdas ninguna oportunidad de trading en el mercado.
- Análisis multitemporal: Monitorea tendencias en distintos marcos de tiempo, desde corto hasta largo plazo, para obtener tanto una visión global como detallada del mercado, mejorando la precisión en tus decisiones.
4. Sistema de alertas inteligente – mantente al tanto de los cambios de tendencia
La herramienta cuenta con un sistema de alertas inteligente que te mantiene informado:
- Alertas de cambio de tendencia: Recibe notificaciones inmediatas cuando el mercado cambia de alcista a bajista o viceversa. Esto te permite ajustar tu estrategia de trading de forma proactiva y optimizar tus entradas y salidas.
5. Aplicación en estrategias de trading
Determinación de puntos de entrada
- Trading de tendencia: Cuando el mercado muestra una tendencia clara, espera un retroceso hacia la zona 0.618–0.786 para entrar al mercado, maximizando así tu potencial de beneficio.
- Identificación de soporte/resistencia: Utiliza los niveles de retroceso de Fibonacci para determinar puntos de entrada efectivos o colocar stop-loss.
Pronóstico de objetivos de precio
- Fibonacci Extensions: Pronostica objetivos de precio futuros basados en los swings actuales, apoyando tu estrategia de toma de ganancias.
Gestión de riesgos
- Configuración de stop-loss: Emplea niveles de Fibonacci o puntos de swing como umbrales de stop-loss para proteger tu capital de cambios de mercado inesperados.
- Alertas oportunas: Con el sistema de alertas inteligente, ajusta tu estrategia de trading de forma oportuna para minimizar riesgos y maximizar ganancias.
Conclusión
Fibonacci Trend Scanner es una herramienta integral que combina el poder del indicador Fibonacci con la tecnología SuperTrend, un escáner automático de pares de divisas, monitoreo multitemporal y alertas inteligentes de cambio de tendencia. Con estas funciones avanzadas, se convierte en un recurso indispensable tanto para principiantes como para traders experimentados, ayudándote a aprovechar las oportunidades del mercado de manera efectiva y segura.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración