Grid Scalper Pro Plus

# Grid Scalper Pro - Descripción de MQL5 Market
** Grid Scalper Pro - Sistema de Comercio Automatizado de Grado Institucional**.
Grid Scalper Pro es una sofisticada solución de comercio automatizado diseñado para los operadores profesionales y gestores de fondos que exigen la ejecución de grado institucional y la gestión de riesgos.
Desarrollado por **Meet Shah**, un Consultor FinTech con **10+ años de experiencia en el mercado**, esta estrategia ha sido probada en **10 fondos de inversión** y confiada por **250+ clientes privados de PMS** a nivel global.
La estrategia
El EA utiliza un algoritmo de scalping de alta precisión basado en cuadrícula que capitaliza las oscilaciones del mercado y las tendencias de reversión media. A diferencia de los bots de cuadrícula básicos, Grid Scalper Pro cuenta con **Espaciado adaptativo** y una **Secuencia de lote personalizable** que garantiza que el sistema se mantenga resistente durante las fases de tendencia, al tiempo que maximiza los beneficios en los mercados oscilantes.
Optimizado para
* **Metales Preciosos:** Especializado para Oro (XAUUSD) y Plata (XAGUSD).
* **Forex:** Principales pares incluyendo EURUSD, GBPUSD, y USDJPY.
* **Cripto: ** Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD).
Principales indicadores de rendimiento
* **Rentabilidad Mensual Media:** 2% a 10% (dependiendo de la configuración de riesgo).
* **Preservación del capital:** Se centra en la protección estricta de la equidad y la mitigación de la reducción.
* **Consistencia:** Diseñado para un crecimiento estable a largo plazo.
🛡️ **Gestión avanzada del riesgo**
* **Protección del patrimonio: ** Supervisión automática con una función de emergencia "Cerrar todo" si se alcanzan los límites de depreciación.
* **Sistema Trailing Stop:** Mecanismo de bloqueo de beneficios personalizable (puede seguir toda la cesta o sólo la última orden).
* **Enfriamiento Inteligente:** Previene el "revenge trading" mediante una pausa obligatoria tras el cierre de la cesta.
* **Filtros horarios:** Restringe la negociación a horas específicas del servidor (por ejemplo, solapamiento Londres/Nueva York).
* **Filtros de Rango:** Definir zonas específicas de precios donde el EA puede operar.
📊 **Panel de Control Institucional**
* **Monitoreo en Tiempo Real:** Seguimiento en vivo de Ganancia Neta, Equidad y % de Drawdown.
* **Temática adaptativa: ** Detecta automáticamente los colores de los gráficos para ofrecer una interfaz de usuario nítida y profesional tanto en modo claro como oscuro.
* **HUD móvil:** Arrastre y suelte el panel de control en cualquier lugar de su gráfico.
* **Alternar con un solo clic:** Muestra u oculta el cuadro de mandos con un único parámetro de entrada.
🎓 **Configuración recomendada** .
* **Saldo Mínimo: ** $3,000 (cuenta estándar) o $300 (cuenta cent).
* **Tiempo:** M1, M5, o M15 para una precisión de entrada óptima.
* **Leverage:** Se recomienda 1:100 o superior.
* **Broker:** Bajo spread, entorno de alta liquidez.
** Aviso importante:** Operar implica riesgo. Siempre prueba en una cuenta demo antes de pasar a los fondos reales. Los resultados se basan en la excelencia histórica, pero no garantizan el rendimiento futuro.
*Dedicados a proporcionar herramientas de nivel institucional a la comunidad de fondos minoristas y privados.*
* **NúmeroMágico**: ID único para el EA.
* **StrategyTag**: Etiqueta de marca para comentarios de operaciones.
* **MaxDDToHedge**: Reducción máxima en dólares antes de que se active la protección.
* **Trade_Direction**: Elija sólo compra, sólo venta o ambas.
* **Modo_Inicio**: Elija entre Inicio inmediato o Confirmación de señal RSI/MA.
* **LotSequence**: Lista separada por comas de tamaños de lote (por ejemplo, 0,01, 0,01, 0,02...).
* **Distancia entre cuadrículas**: Puntos base entre niveles de rejilla.
* **TakeProfit**: Objetivo de beneficio en puntos para la cesta/posición.
* **ShowDashboard**: Activar/desactivar la interfaz visual.