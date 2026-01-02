Grid Scalper Pro Plus

# Grid Scalper Pro - Descripción de MQL5 Market

** Grid Scalper Pro - Sistema de Comercio Automatizado de Grado Institucional**.

Grid Scalper Pro es una sofisticada solución de comercio automatizado diseñado para los operadores profesionales y gestores de fondos que exigen la ejecución de grado institucional y la gestión de riesgos.

Desarrollado por **Meet Shah** , un Consultor FinTech con **10+ años de experiencia en el mercado** , esta estrategia ha sido probada en **10 fondos de inversión** y confiada por **250+ clientes privados de PMS** a nivel global.

La estrategia

El EA utiliza un algoritmo de scalping de alta precisión basado en cuadrícula que capitaliza las oscilaciones del mercado y las tendencias de reversión media. A diferencia de los bots de cuadrícula básicos, Grid Scalper Pro cuenta con **Espaciado adaptativo** y una **Secuencia de lote personalizable** que garantiza que el sistema se mantenga resistente durante las fases de tendencia, al tiempo que maximiza los beneficios en los mercados oscilantes.

Optimizado para

* **Metales Preciosos: ** Especializado para Oro (XAUUSD) y Plata (XAGUSD) .

* **Forex:** Principales pares incluyendo EURUSD, GBPUSD, y USDJPY .

* **Cripto: ** Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) .

Principales indicadores de rendimiento

* **Rentabilidad Mensual Media:** 2% a 10% (dependiendo de la configuración de riesgo) .

* **Preservación del capital:** Se centra en la protección estricta de la equidad y la mitigación de la reducción .

* **Consistencia: ** Diseñado para un crecimiento estable a largo plazo .

🛡️ **Gestión avanzada del riesgo**

* **Protección del patrimonio: ** Supervisión automática con una función de emergencia "Cerrar todo" si se alcanzan los límites de depreciación .

* **Sistema Trailing Stop:** Mecanismo de bloqueo de beneficios personalizable (puede seguir toda la cesta o sólo la última orden) .

* **Enfriamiento Inteligente:** Previene el "revenge trading" mediante una pausa obligatoria tras el cierre de la cesta .

* **Filtros horarios:** Restringe la negociación a horas específicas del servidor (por ejemplo, solapamiento Londres/Nueva York) .

* **Filtros de Rango:** Definir zonas específicas de precios donde el EA puede operar .

📊 **Panel de Control Institucional**

* **Monitoreo en Tiempo Real:** Seguimiento en vivo de Ganancia Neta, Equidad y % de Drawdown .

* **Temática adaptativa: ** Detecta automáticamente los colores de los gráficos para ofrecer una interfaz de usuario nítida y profesional tanto en modo claro como oscuro .

* **HUD móvil:** Arrastre y suelte el panel de control en cualquier lugar de su gráfico .

* **Alternar con un solo clic: ** Muestra u oculta el cuadro de mandos con un único parámetro de entrada .

🎓 **Configuración recomendada** .

* **Saldo Mínimo: ** $3,000 (cuenta estándar) o $300 (cuenta cent) .

* **Tiempo:** M1, M5, o M15 para una precisión de entrada óptima .

* **Leverage:** Se recomienda 1:100 o superior .

* **Broker: ** Bajo spread, entorno de alta liquidez .

** Aviso importante:** Operar implica riesgo. Siempre prueba en una cuenta demo antes de pasar a los fondos reales. Los resultados se basan en la excelencia histórica, pero no garantizan el rendimiento futuro.

*Dedicados a proporcionar herramientas de nivel institucional a la comunidad de fondos minoristas y privados.*

* **NúmeroMágico** : ID único para el EA.

* **StrategyTag** : Etiqueta de marca para comentarios de operaciones.

* **MaxDDToHedge** : Reducción máxima en dólares antes de que se active la protección.

* **Trade_Direction** : Elija sólo compra, sólo venta o ambas.

* **Modo_Inicio** : Elija entre Inicio inmediato o Confirmación de señal RSI/MA.

* **LotSequence** : Lista separada por comas de tamaños de lote (por ejemplo, 0,01, 0,01, 0,02...).

* **Distancia entre cuadrículas** : Puntos base entre niveles de rejilla.

* **TakeProfit** : Objetivo de beneficio en puntos para la cesta/posición.