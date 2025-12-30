Gold MTF Supertrend With Trailing Fallback EA

🧠 SuperTrend ATR EA - Automatización de trading inteligente y adaptable.

Este EA está diseñado para traders que quieren un sistema robusto, consciente de la volatilidad, que se adapte a las condiciones del mercado y evite señales falsas. Combina la detección de tendencias SuperTrend, la lógica SL/TP basada en ATR, el filtrado RSI y la confirmación en múltiples marcos temporales para ofrecer entradas disciplinadas y una gestión dinámica del riesgo.

Características principales :

✅ Multi-Timeframe SuperTrend Confirmación

  • Utiliza SuperTrend en gráficos intradiarios, horarios y diarios.
  • Sólo opera cuando todos los plazos coinciden en la dirección de la tendencia.

📈 Escalado SL/TP basado en ATR

  • Ajusta automáticamente el stop loss y el take profit en función de la volatilidad actual.
  • Utiliza el ATR% para clasificar los regímenes de mercado (agitado, normal, alta volatilidad) y adapta los multiplicadores SL/TP en consecuencia.

🛡️ Gestión de riesgos segura para el corredor

  • Valida SL/TP contra los niveles de stop/freeze del broker.
  • Aplica la lógica de sólo ajuste para evitar aflojar los stops.
  • Incluye lógica de punto de equilibrio y SL de arrastre basado en SuperTrend o ATR.

📊 Filtro RSI para la fuerza de la tendencia

  • Utiliza el RSI diario para confirmar el impulso.
  • Evita operaciones cuando el RSI está débil o sobreextendido.

🔍 Filtro de volatilidad

  • Omite las operaciones cuando el ATR% es demasiado bajo, evitando los mercados agitados o estancados.
    Recomendaciones y requisitos:

    • Símbolo: XAUUSD (preajustes por defecto optimizados para el Oro)

    • Marco temporal: recomendado M15

    • Capital mínimo: 2000 USD

    • Tipo de cuenta: ECN, Raw o Standard con spreads bajos

    • Apalancamiento: 1:100

    • Modo de cuenta: Cobertura recomendada

    • VPS: recomendado para un funcionamiento estable 24/7

