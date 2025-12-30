Gold MTF Supertrend With Trailing Fallback EA
- Asesores Expertos
- Cheuk Leong Tsui
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
🧠 SuperTrend ATR EA - Automatización de trading inteligente y adaptable.
Este EA está diseñado para traders que quieren un sistema robusto, consciente de la volatilidad, que se adapte a las condiciones del mercado y evite señales falsas. Combina la detección de tendencias SuperTrend, la lógica SL/TP basada en ATR, el filtrado RSI y la confirmación en múltiples marcos temporales para ofrecer entradas disciplinadas y una gestión dinámica del riesgo.
Características principales :
✅ Multi-Timeframe SuperTrend Confirmación
- Utiliza SuperTrend en gráficos intradiarios, horarios y diarios.
- Sólo opera cuando todos los plazos coinciden en la dirección de la tendencia.
📈 Escalado SL/TP basado en ATR
- Ajusta automáticamente el stop loss y el take profit en función de la volatilidad actual.
- Utiliza el ATR% para clasificar los regímenes de mercado (agitado, normal, alta volatilidad) y adapta los multiplicadores SL/TP en consecuencia.
🛡️ Gestión de riesgos segura para el corredor
- Valida SL/TP contra los niveles de stop/freeze del broker.
- Aplica la lógica de sólo ajuste para evitar aflojar los stops.
- Incluye lógica de punto de equilibrio y SL de arrastre basado en SuperTrend o ATR.
📊 Filtro RSI para la fuerza de la tendencia
- Utiliza el RSI diario para confirmar el impulso.
- Evita operaciones cuando el RSI está débil o sobreextendido.
🔍 Filtro de volatilidad
- Omite las operaciones cuando el ATR% es demasiado bajo, evitando los mercados agitados o estancados.
-
Símbolo: XAUUSD (preajustes por defecto optimizados para el Oro)
-
Marco temporal: recomendado M15
-
Capital mínimo: 2000 USD
-
Tipo de cuenta: ECN, Raw o Standard con spreads bajos
-
Apalancamiento: 1:100
-
Modo de cuenta: Cobertura recomendada
-
VPS: recomendado para un funcionamiento estable 24/7