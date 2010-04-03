Nomad Grid - Sistema adaptativo a la volatilidad



Nomad Grid no es sólo otro sistema de parrilla estático; es un motor de negociación adaptado a la volatilidad diseñado para un crecimiento serio del capital. A diferencia de las parrillas tradicionales que fallan cuando el mercado se mueve rápidamente, Nomad Grid emplea un algoritmo patentado de "Memoria de Volatilidad". Expande automáticamente su red de seguridad durante eventos de alto impacto y la tensa durante periodos de calma para capturar beneficios.

Este EA transforma la estrategia de red tradicional en un Gestor de Activos Inteligente, centrándose primero en proteger su Patrimonio.

🏦 Gestión Institucional del Dinero

Los verdaderos profesionales no persiguen esquemas de "hacerse rico rápidamente"; gestionan el riesgo. Nomad Grid ofrece tres niveles de riesgo distintos basados en la configuración LotPer1000:

🛡️ Nivel Institucional (0.001 - 0.003): Enfoque: Preservación del capital y capitalización a largo plazo. Perfil: Drawdown extremadamente bajo. Utilizado por grandes cuentas ($10k+) y traders financiados (FTMO/Prop Firms) que priorizan la seguridad sobre la velocidad.

⚖️ Nivel medio (0,004 - 0,008): Enfoque: Crecimiento equilibrado. Perfil: El "Sweet Spot" para cuentas personales que buscan ingresos mensuales estables con riesgo moderado.

Nivel Agresivo / Principiante (0,01+): Enfoque: Alto ROI / Volteo de Cuentas. Perfil: Alto riesgo, alta recompensa. A menudo utilizado por cuentas más pequeñas ($500-$1,000) con el objetivo de construir un saldo rápidamente.



🔥 Modelo de precios dinámico (escasez)

Limitamos el número de licencias para mantener la eficacia de la estrategia. El precio aumenta automáticamente a medida que se venden copias.

Precio actual: $100 (sólo las próximas 2 copias)

Próximo precio: 500

Precio objetivo 1: 1.500

Precio objetivo 2: 5.000

Precio institucional final: 10.000

Entra pronto al Precio de Fundador antes de que alcance los niveles institucionales.

Características principales

Espaciado dinámico de la rejilla: La distancia entre órdenes NO es fija. El EA calcula la Volatilidad Diaria (ATR ) de los últimos 30 días para determinar los puntos de entrada más seguros de forma dinámica. Panel Dorado: Un panel profesional en el gráfico (Dorado y Blanco) monitoriza su Drawdown %, Rango Diario y P/L Flotante en tiempo real. Auto-Risk Cutoff: Protección de la renta variable. Si el Drawdown alcanza el % definido (por ejemplo, 50%), el EA cierra todas las operaciones para salvar la cuenta de las llamadas de margen. Inteligencia Visual: Configura automáticamente su gráfico a un espacio de trabajo limpio y profesional (tema Institucional Blanco/Azul/Oro).

⚙️ Recomendaciones

Símbolo: AUDCAD (Altamente recomendado para reversión a la media), NZDCAD, AUDNZD.

Marco temporal: M15.

Depósito Mínimo: $500: Para Lote Fijo / Modo Agresivo (0.01 lotes). $2,000+: Para Escalamiento de Lote Automático (Nivel Medio). $10,000+: Para Modo Institucional (0.001 escalamiento).

VPS: Se requiere un VPS de baja latencia para operar 24/7.

Invierta como una institución. Opere con Nomad Grid.