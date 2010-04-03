Nomad Grid

Nomad Grid - Sistema adaptativo a la volatilidad

🔴 S EÑAL EN VIVO EN TIEMPO REAL: Haga clic aquí para ver el rendimiento

Nomad Grid no es sólo otro sistema de parrilla estático; es un motor de negociación adaptado a la volatilidad diseñado para un crecimiento serio del capital. A diferencia de las parrillas tradicionales que fallan cuando el mercado se mueve rápidamente, Nomad Grid emplea un algoritmo patentado de "Memoria de Volatilidad". Expande automáticamente su red de seguridad durante eventos de alto impacto y la tensa durante periodos de calma para capturar beneficios.

Este EA transforma la estrategia de red tradicional en un Gestor de Activos Inteligente, centrándose primero en proteger su Patrimonio.

🏦 Gestión Institucional del Dinero

Los verdaderos profesionales no persiguen esquemas de "hacerse rico rápidamente"; gestionan el riesgo. Nomad Grid ofrece tres niveles de riesgo distintos basados en la configuración LotPer1000:

  • 🛡️ Nivel Institucional (0.001 - 0.003):

    • Enfoque: Preservación del capital y capitalización a largo plazo.

    • Perfil: Drawdown extremadamente bajo. Utilizado por grandes cuentas ($10k+) y traders financiados (FTMO/Prop Firms) que priorizan la seguridad sobre la velocidad.

  • ⚖️ Nivel medio (0,004 - 0,008):

    • Enfoque: Crecimiento equilibrado.

    • Perfil: El "Sweet Spot" para cuentas personales que buscan ingresos mensuales estables con riesgo moderado.

  • Nivel Agresivo / Principiante (0,01+):

    • Enfoque: Alto ROI / Volteo de Cuentas.

    • Perfil: Alto riesgo, alta recompensa. A menudo utilizado por cuentas más pequeñas ($500-$1,000) con el objetivo de construir un saldo rápidamente.

🔥 Modelo de precios dinámico (escasez)

Limitamos el número de licencias para mantener la eficacia de la estrategia. El precio aumenta automáticamente a medida que se venden copias.

  • Precio actual: $100 (sólo las próximas 2 copias)

  • Próximo precio: 500

  • Precio objetivo 1: 1.500

  • Precio objetivo 2: 5.000

  • Precio institucional final: 10.000

Entra pronto al Precio de Fundador antes de que alcance los niveles institucionales.

Características principales

  1. Espaciado dinámico de la rejilla: La distancia entre órdenes NO es fija. El EA calcula la Volatilidad Diaria (ATR ) de los últimos 30 días para determinar los puntos de entrada más seguros de forma dinámica.

  2. Panel Dorado: Un panel profesional en el gráfico (Dorado y Blanco) monitoriza su Drawdown %, Rango Diario y P/L Flotante en tiempo real.

  3. Auto-Risk Cutoff: Protección de la renta variable. Si el Drawdown alcanza el % definido (por ejemplo, 50%), el EA cierra todas las operaciones para salvar la cuenta de las llamadas de margen.

  4. Inteligencia Visual: Configura automáticamente su gráfico a un espacio de trabajo limpio y profesional (tema Institucional Blanco/Azul/Oro).

⚙️ Recomendaciones

  • Símbolo: AUDCAD (Altamente recomendado para reversión a la media), NZDCAD, AUDNZD.

  • Marco temporal: M15.

  • Depósito Mínimo:

    • $500: Para Lote Fijo / Modo Agresivo (0.01 lotes).

    • $2,000+: Para Escalamiento de Lote Automático (Nivel Medio).

    • $10,000+: Para Modo Institucional (0.001 escalamiento).

  • VPS: Se requiere un VPS de baja latencia para operar 24/7.

Invierta como una institución. Opere con Nomad Grid.


Otros productos de este autor
SuperTrendNew
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
4.83 (6)
Indicadores
Esta estrategia de supertendencia le permitirá entrar en largo o en corto a partir de un cambio de tendencia de supertendencia. Tanto el periodo ATR como el multiplicador ATR son ajustables. Si marca la opción "Cambiar el método de cálculo de ATR", el cálculo se basará en el SMA y le dará resultados ligeramente diferentes, que pueden funcionar mejor dependiendo del activo. Asegúrese de introducir el deslizamiento y la comisión en las propiedades para obtener resultados realistas. Si quiere opera
FREE
Supply and Demand Monster MT4
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Indicadores
Las zonas de oferta y demanda son el núcleo de la negociación de la oferta y la demanda . Estas zonas son áreas que muestran liquidez a un precio específico. La zona de oferta también se denomina zona de distribución, mientras que la zona de demanda se denomina zona de acumulación. Nuestro indicador dibuja automáticamente las zonas de oferta y demanda en Metatrader 5. Da la oportunidad de entender la zona de negociación y evitar riesgos.
SuperTrend Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Asesores Expertos
Este EA se basa en la estrategia Supertrend. Ventajas : - Siempre el comercio con stoploss - Estable - No martingala rejilla - No scalper Recomendamos con la siguiente configuración. Símbolo : US100 o US30 Periodo : 1H UseDynamicStoplose: true Lote: recomendamos la siguiente regla: 100usd - 0.01 lotes 1000usd - 0.1 lotes o inferior 2000usd - 0.2 lotes o inferior 10000usd - 1 lotes o inferior No recomendamos lotes superiores. Y no recomendamos broker. Cuando ejecute nuestro robot, por favor
Momentum Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
1 (1)
Asesores Expertos
Este EA se basa en la estrategia de impulso. Pasó 10 años backtest sin gran caída y rentable. A partir de hoy su dinero no duerme y subir cada semana. Ventaja: - Siempre el comercio con stoploss - Estable - No martingala rejilla - No scalper Recomendamos con la siguiente configuración. Símbolo : US100 Periodo : 1H UseDynamicStoplose: true Lote: recomendamos la siguiente regla: 100usd - 0.01 lotes 1000usd - 0.1 lotes o inferior 2000usd - 0.2 lotes o inferior 10000usd - 1 lotes o inferior No rec
Gold Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Asesores Expertos
Este EA se basa en la estrategia ADX. Ventaja : - Estable - No martingala cuadrícula - No scalper Recomendamos con la siguiente configuración. Simbolo : XAUUSD Periodo : 30M Lote: recomendamos la siguiente regla: 100usd - 0.01 lotes 1000usd - 0.1 lotes o inferior 2000usd - 0.2 lotes o inferior 10000usd - 1 lotes o inferior No recomendamos lotes superiores. Necesitas un broker de oro sin spread. Tal vez usuario VIP o Pro con tu broker.
Pivot Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Asesores Expertos
Este robot de comercio basado en los siguientes indicadores. ADX (Índice de Movimiento Direccional Medio) MAs (Media Móvil, MA) Parámetros soportados Par: EURUSD Periodo: 4H, 8H, 12H, 1Día https://www.youtube.com/watch?v=yhM91KUIaK8 Probado con broker FTMO. Sugerimos broker tight spread. Si usted no tiene corredor apretado, me recomendó icmarket corredor y se puede crear spread ajustado con el uso de siguiente enlace. Enlace: https: //icmarkets.com/?camp=64005 Antes de usarlo por favor prueb
RSI Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Asesores Expertos
Este robot de comercio basado en los siguientes indicadores. RSI (Índice de Fuerza Relativa) MAs (Media Móvil, MA) Parámetros soportados Par: USDJPY Periodo: 30M Probado con FTMO broker. Sugerimos tight spread broker. Si usted no tiene corredor apretado, me recomendó icmarket corredor y se puede crear spread ajustado con el uso de siguiente enlace. Enlace: https: //icmarkets.com/?camp=64005 Antes de usarlo por favor pruebe propio corredor. Gracias.
Stoploss hunter
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Asesores Expertos
Smart Money Concepts es un nuevo método de comercio fue desarrollado a partir de la tradicional estrategia de oferta y demanda después de la eliminación de mercado débil condicional. SMC también puede apoyar al comercio con la tradicional oferta y demanda creado buena estrategia para entender el movimiento total del mercado. ¡ 6 copias de 10 se quedan en $100! Próximo precio --> $100 Nuestra estrategia robot de comercio es sólo la caza stoploss y el comercio 1 o 2 de comercio en un día y hemos
Trader Assistance
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Utilidades
Puede ayudar con los comerciantes manuales. EA tiene las siguientes características con la gestión de riesgos. Vender Comprar Cerrar venta Cerrar compra Cerrar todo Instalación del Manual Trade Panel EA MT5 Para comprar Manual Trade Panel EA MT4/5 en MQL5.com Market es necesario tener una cuenta en la comunidad MQL5. Si no tiene una, puede registrarse aquí: https://www.mql5.com/en/auth_register. 1. En primer lugar, asegúrese de que tiene los fondos necesarios para su compra en su cuenta MQL5, si
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Indicadores
Las zonas de oferta y demanda son el núcleo de la negociación de la oferta y la demanda . Estas zonas son áreas que muestran liquidez a un precio específico. La zona de oferta también se denomina zona de distribución, mientras que la zona de demanda se denomina zona de acumulación . Nuestro indicador dibuja automáticamente las zonas de oferta y demanda en Metatrader 5. Le da la oportunidad de entender la zona de negociación y evitar riesgos.
NomadAI
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Asesores Expertos
Presentamos Nomad AI: Su Navegador Experto para los Mercados Forex Nomad AI no es sólo otro sistema de trading de cuadrícula; es un enfoque evolutivo que prospera en el mercado del mundo real. Diseñado para aprovechar el flujo natural del mercado, Nomad AI evita el enfoque tradicional de ajuste retrospectivo. En su lugar, aprovecha las ineficiencias genuinas del mercado, convirtiendo las olas impredecibles del mercado en su ventaja con una estrategia que es tan móvil y adaptable como el nómada
