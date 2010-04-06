Gold Hunter AI MT5

Hola traders, he diseñado esta herramienta con resultados reales rigurosamente. Basada en varias de mis estrategias anteriores, la adapté al mercado Forex de metales XAUUSD GOLD. Por lo tanto, está adaptada a la inteligencia artificial del aprendizaje automático. Es decir, la IA leerá los parámetros y los consultará con mi estrategia, aprendiendo así a mejorar la calidad de las entradas. Además, cuenta con un nodo para recuperar posiciones. Otra innovación es que todo estará encapsulado virtualmente; es decir, no se enviarán datos al servidor de stop loss y take profit, sino que se realizará de forma muy humana.

Mi asesor experto cuenta con tecnología avanzada: la IA almacena y consulta el precio de las acciones con los nodos, almacenándolo en un entorno virtual para luego realizar cálculos avanzados e ingresar al mercado con inteligencia artificial.

Dos de las funciones principales son el diseño de las funciones extractFeatures y trainModel. Estas funciones se encargarán de diseñar la vela, desestructurar el deslizamiento y aprender cómo se mueve para adaptar el spread.

Cabe destacar que el desarrollo de mi estrategia fue diseñado por mí a lo largo de mis años como trader profesional, incorporando la autoadaptación de la IA para optimizar el rendimiento y mejorarlo aún más.

Cabe destacar que este es un scalper real donde las ganancias serán reales, controladas con un take profit y un stop loss.

De esta manera, su dinero estará protegido.

No necesita experiencia en trading; mi herramienta está diseñada tanto para principiantes como para expertos. Se instala en 2 clics y funcionará como un trader profesional.

Después de comprar mi producto, solicíteme la configuración más adecuada. También puede ver mis otros productos aquí: MQL5.

Esta IA está enfocada principalmente en quienes buscan una alternativa y trabajan 24/5, ya que el mercado Forex (XAU/USD y ORO) funciona todos los días del año. Este es un mercado muy complejo, así que deje que la IA se encargue.

A continuación, se presentan algunas de las principales características que se pueden destacar:

Señales Reales

Diseño elegante y de alta calidad
Manipulación del color de velas y gráficos para una lectura precisa de IA
Análisis de IA del SERVIDOR DE DATOS API
Panel informativo sobre el funcionamiento de la estrategia
Entornos virtuales flotantes donde las ganancias y pérdidas se mostrarán en el gráfico de forma muy clara
Control de riesgos para invertir
Protección de la cuenta, por ejemplo, máxima caída con el tiempo, spread máximo con el tiempo, etc.
Control de grandes noticias y viceversa
Control adaptativo de IA
Excelente control de días y horas de operación
Adaptación rigurosa para cualquier bróker; el usuario debe adaptarla gradualmente para comprender su deslizamiento
Control de API de noticias

Información de datos requerida
Símbolo XAUUSD
Velocidad de conexión <70.0 ms
Spread <30.0
Tipo de cuenta: ECN, RAW, PRO (spread bajo)
Periodo temporal: M15
