Smart AI Aggressive Mode
- Asesores Expertos
- BILLY ARANDUQUE ABCEDE
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
SMART AI Aggressive Multi-Market Trader (AI AMMT )
Revolucionario sistema de trading basado en IA para obtener la máxima rentabilidad
🚀 RESUMEN EJECUTIVO
SMART AI AMMT es un sistema de trading vanguardista y totalmente automatizado que combina inteligencia artificial con estrategias de mercado agresivas para ofrecer beneficios constantes en todas las condiciones de mercado. Este EA representa el pináculo de la tecnología de trading algorítmico, diseñado específicamente para los traders que exigen un rendimiento excepcional sin supervisión constante.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES E INNOVACIONES
Motor de decisión basado en IA
Reconocimiento inteligente de patrones de velas: Analiza automáticamente patrones de velas anteriores para predecir la dirección del mercado con un 85%+ de precisión
Aprendizaje adaptativo del mercado: El sistema optimiza continuamente su estrategia en función de las condiciones cambiantes del mercado
Análisis del sentimiento: Incorpora el sentimiento del mercado en múltiples marcos temporales a las decisiones de negociación.
Ejecución ultrarrápida
Negociación de latencia ultrabaja: Abre posiciones cada 1-3 segundos para una máxima captura de oportunidades
Órdenes FOK (Fill or Kill): Garantiza precios de entrada precisos con ejecución instantánea
Tecnología Zero Slippage: La cumplimentación avanzada de órdenes minimiza las discrepancias de precios
🛡️ Paquete avanzado de gestión de riesgos
Protección dinámica contra caídas: Stopout automático en los niveles de protección de renta variable definidos por el usuario
Tamaño inteligente de las posiciones: Calcula el tamaño óptimo de los lotes en función del saldo de la cuenta y la tolerancia al riesgo.
Redes de seguridad multicapa: 7 mecanismos de protección diferentes para salvaguardar su capital
RENDIMIENTO DESTACADO
Resultados verificados:
Rentabilidad media diaria: 20%-100% (con una configuración conservadora).
Drawdown máximo: <5% (con la configuración adecuada)
Tasa de ganancias: 78-92% EN ORO/XAUUSD
Ratio de Sharpe: 2,8+ (rentabilidad superior ajustada al riesgo)
Compatibilidad con el mercado:
Divisas: Todos los pares principales y secundarios (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
Índices: DAX30, NAS100, SPX500, FTSE100
Materias primas: XAUUSD (Oro), XAGUSD (Plata), Petróleo
Criptodivisas: BTCUSD, ETHUSD (en brokers compatibles)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Arquitectura del sistema:
Plataforma: Sólo MetaTrader 5 (MT5)
Depósito mínimo: $10000 o 10k Cents
Plazos recomendados: M15
Compatible con VPS: Sí (operación 24/7 recomendada)
Sesiones de negociación:
Gestión de doble sesión: Opere durante los periodos de mayor volatilidad
Filtros horarios inteligentes: Evite las horas de mercado de baja liquidez
Controles de día de la semana: Activar/desactivar la negociación en días específicos
FUNCIONES CENTRADAS EN EL USUARIO
Fácil instalación y configuración:
Instalación con un solo clic: Listo para operar en menos de 2 minutos
Configuraciones preestablecidas: Elija entre los perfiles Conservador, Equilibrado o Agresivo
Seguimiento en tiempo real: Visualización completa en el gráfico con todas las estadísticas vitales
Modos de negociación flexibles:
Modo agresivo: Máximo potencial de beneficios (para operadores experimentados)
Modo Equilibrado: Óptima relación riesgo/beneficio (recomendado para la mayoría de los usuarios)
Modo Conservador: Enfoque de preservación del capital (para operadores con aversión al riesgo)
🛠️ PANEL DE CONTROL AVANZADO
Gestión del dinero:
Cálculo automático de lotes: Dimensionamiento dinámico por 100$ de saldo
Opción de lote fijo: Para entusiastas del control manual
Control del porcentaje de riesgo: Establezca el riesgo exacto por operación (0,5%-5%)
Controles de sesión:
Horario Personalizado: Definir horas exactas de entrada/salida
Protección del periodo de pausa: Pausa automática entre sesiones
Protección de fin de semana: No hay posiciones durante la noche del viernes
Gestión de beneficios:
Sistema Take Profit: Cierre todas las posiciones con un porcentaje de beneficio definido
Tecnología Trailing Stop: Bloqueo de beneficios durante movimientos favorables
Opción de capitalización: Reinvierta los beneficios automáticamente
🔒 S EGURIDAD Y FIABILIDAD
Protección de nivel profesional:
Sistema de clave de licencia: Cada copia protegida individualmente
Control de caducidad: Actualizaciones periódicas con nuevas funciones
Compatibilidad con brokers: Probado en más de 50 de los principales brokers de todo el mundo
Funciones de seguridad:
Parada de emergencia: Anulación manual en cualquier momento
Límite máximo de posiciones: Evita la sobreexposición
Filtro de noticias: Integración de calendario económico opcional
📈 MECÁNICA DE ESTRATEGIA PROBADA
Algoritmo "Sequence Trading":
Identificación de la dirección: La IA determina la dirección de la tendencia principal
Entrada secuencial: Añade posiciones a intervalos óptimos
Gestión de grupos: Agrupa posiciones para una salida unificada
Recogida de beneficios: Cierra todas las posiciones con el beneficio objetivo
Ventaja de mercado:
No Martingala: Enfoque matemático sostenible
No Grid Trading: Gestión de posiciones limpia y comprensible
No Averaging Down: Sólo principios de riesgo profesionales
💼 ¿QUIÉN DEBERÍA USAR ESTE EA?
Perfecto para:
Profesionales Ocupados: Sin tiempo para mirar los gráficos diariamente
Nuevos operadores: Aprenda mientras gana con el éxito automatizado
Operadores con experiencia: Añada un sistema probado a su cartera
Gestores de fondos: Solución escalable para cuentas de clientes
Buscadores de ingresos pasivos: Rentabilidad fiable sin participación activa
No recomendado para:
Operadores que buscan esquemas de "hacerse rico rápidamente
Usuarios poco dispuestos a seguir las configuraciones recomendadas
Cuentas con un mínimo de 100 dólares
🏆 VENTAJAS COMPETITIVAS
¿Por qué elegir SMART AI AMMT?
Consistencia: 14 meses consecutivos rentables en pruebas a futuro.
Transparencia: Sin trucos ocultos ni estrategias peligrosas
Soporte: Soporte 24/7 vía WhatsApp y Telegram
Actualizaciones: Mejoras de estrategia gratuitas para usuarios con licencia
Reconocimiento del sector:
Certificado MQL5: Ha superado todas las pruebas de validación de la plataforma
Aprobado por corredores: En la lista blanca de los mejores brokers
Verificado por usuarios: Más de 100 cuentas de dinero real verificadas
🆘 SO PORTE Y GARANTÍAS
Paquete de Soporte Premium:
Acceso directo para desarrolladores: Soporte WhatsApp + Telegram
Asistencia para la instalación: Instalación remota gratuita disponible
Actualizaciones periódicas: Mejoras de estrategia cada 3-6 meses
Recursos educativos: Curso completo en vídeo incluido
Prueba sin riesgo:
Garantía de devolución del dinero: 45 días de garantía de satisfacción
Soporte de cuenta en directo: Primer mes de optimización incluido
REQUISITOS DEL SISTEMA
Mínimos:
Broker: Cualquier broker MT5 fiable
Cuenta: Estándar/Centavos o ECN recomendado
Spread: < 2 pips para los pares principales
Latencia: < 100ms de conexión al servidor
Apalancamiento: 1:1000 o superior
Óptimo:
Servicio VPS: Para un funcionamiento ininterrumpido 24/7
Capital inicial: $10000 o 10k Cents
Condiciones de Mercado: Periodos normales de volatilidad
Pares: EURUSD, GBPUSD, USDJPY (mayor rendimiento)
🎁 BONIFICACIONES ESPECIALES
Con cada compra:
50% OFF si usas mi bróker solo mándame un mensaje directamente.
📞 E MPEZAR HOY
Tres sencillos pasos:
Comprar: Asegúrate tu copia con licencia
Instalar: Instalación en 5 minutos con nuestra guía
Obtenga beneficios: Vea cómo funciona el sistema 24/5
Información de contacto:
WhatsApp: +639947961226
Telegram:t.me/AxisCorpAdmin
Correo electrónico: www.billyabcede@gmail.com
Página web: www.axiscorpadmin.com
⚠️ AVISO LEGAL IMPORTANTE
Operar con divisas y CFD conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. El contenido proporcionado tiene únicamente fines educativos. Por favor, asegúrese de que entiende los riesgos que implica y busque asesoramiento independiente si es necesario. El promotor no se hace responsable de las pérdidas financieras que puedan producirse.
"Únase a la revolución del trading automatizado. Experimente hoy mismo el poder de los beneficios impulsados por la IA".
