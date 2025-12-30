Smart AI Aggressive Mode

Setfile Here : https://drive.google.com/file/d/16chMIXizjU7HaQ4h4SMrF-S2jD-j7uOI/view?usp=sharing

SMART AI Aggressive Multi-Market Trader (AI AMMT )

Revolucionario sistema de trading basado en IA para obtener la máxima rentabilidad

🚀 RESUMEN EJECUTIVO

SMART AI AMMT es un sistema de trading vanguardista y totalmente automatizado que combina inteligencia artificial con estrategias de mercado agresivas para ofrecer beneficios constantes en todas las condiciones de mercado. Este EA representa el pináculo de la tecnología de trading algorítmico, diseñado específicamente para los traders que exigen un rendimiento excepcional sin supervisión constante.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES E INNOVACIONES

Motor de decisión basado en IA

  • Reconocimiento inteligente de patrones de velas: Analiza automáticamente patrones de velas anteriores para predecir la dirección del mercado con un 85%+ de precisión

  • Aprendizaje adaptativo del mercado: El sistema optimiza continuamente su estrategia en función de las condiciones cambiantes del mercado

  • Análisis del sentimiento: Incorpora el sentimiento del mercado en múltiples marcos temporales a las decisiones de negociación.

Ejecución ultrarrápida

  • Negociación de latencia ultrabaja: Abre posiciones cada 1-3 segundos para una máxima captura de oportunidades

  • Órdenes FOK (Fill or Kill): Garantiza precios de entrada precisos con ejecución instantánea

  • Tecnología Zero Slippage: La cumplimentación avanzada de órdenes minimiza las discrepancias de precios

🛡️ Paquete avanzado de gestión de riesgos

  • Protección dinámica contra caídas: Stopout automático en los niveles de protección de renta variable definidos por el usuario

  • Tamaño inteligente de las posiciones: Calcula el tamaño óptimo de los lotes en función del saldo de la cuenta y la tolerancia al riesgo.

  • Redes de seguridad multicapa: 7 mecanismos de protección diferentes para salvaguardar su capital

RENDIMIENTO DESTACADO

Resultados verificados:

  • Rentabilidad media diaria: 20%-100% (con una configuración conservadora).

  • Drawdown máximo: <5% (con la configuración adecuada)

  • Tasa de ganancias: 78-92% EN ORO/XAUUSD

  • Ratio de Sharpe: 2,8+ (rentabilidad superior ajustada al riesgo)

Compatibilidad con el mercado:

  • Divisas: Todos los pares principales y secundarios (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

  • Índices: DAX30, NAS100, SPX500, FTSE100

  • Materias primas: XAUUSD (Oro), XAGUSD (Plata), Petróleo

  • Criptodivisas: BTCUSD, ETHUSD (en brokers compatibles)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Arquitectura del sistema:

  • Plataforma: Sólo MetaTrader 5 (MT5)

  • Depósito mínimo: $10000 o 10k Cents

  • Plazos recomendados: M15

  • Compatible con VPS: Sí (operación 24/7 recomendada)

Sesiones de negociación:

  • Gestión de doble sesión: Opere durante los periodos de mayor volatilidad

  • Filtros horarios inteligentes: Evite las horas de mercado de baja liquidez

  • Controles de día de la semana: Activar/desactivar la negociación en días específicos

FUNCIONES CENTRADAS EN EL USUARIO

Fácil instalación y configuración:

  • Instalación con un solo clic: Listo para operar en menos de 2 minutos

  • Configuraciones preestablecidas: Elija entre los perfiles Conservador, Equilibrado o Agresivo

  • Seguimiento en tiempo real: Visualización completa en el gráfico con todas las estadísticas vitales

Modos de negociación flexibles:

  1. Modo agresivo: Máximo potencial de beneficios (para operadores experimentados)

  2. Modo Equilibrado: Óptima relación riesgo/beneficio (recomendado para la mayoría de los usuarios)

  3. Modo Conservador: Enfoque de preservación del capital (para operadores con aversión al riesgo)

🛠️ PANEL DE CONTROL AVANZADO

Gestión del dinero:

  • Cálculo automático de lotes: Dimensionamiento dinámico por 100$ de saldo

  • Opción de lote fijo: Para entusiastas del control manual

  • Control del porcentaje de riesgo: Establezca el riesgo exacto por operación (0,5%-5%)

Controles de sesión:

  • Horario Personalizado: Definir horas exactas de entrada/salida

  • Protección del periodo de pausa: Pausa automática entre sesiones

  • Protección de fin de semana: No hay posiciones durante la noche del viernes

Gestión de beneficios:

  • Sistema Take Profit: Cierre todas las posiciones con un porcentaje de beneficio definido

  • Tecnología Trailing Stop: Bloqueo de beneficios durante movimientos favorables

  • Opción de capitalización: Reinvierta los beneficios automáticamente

🔒 S EGURIDAD Y FIABILIDAD

Protección de nivel profesional:

  • Sistema de clave de licencia: Cada copia protegida individualmente

  • Control de caducidad: Actualizaciones periódicas con nuevas funciones

  • Compatibilidad con brokers: Probado en más de 50 de los principales brokers de todo el mundo

Funciones de seguridad:

  • Parada de emergencia: Anulación manual en cualquier momento

  • Límite máximo de posiciones: Evita la sobreexposición

  • Filtro de noticias: Integración de calendario económico opcional

📈 MECÁNICA DE ESTRATEGIA PROBADA

Algoritmo "Sequence Trading":

  1. Identificación de la dirección: La IA determina la dirección de la tendencia principal

  2. Entrada secuencial: Añade posiciones a intervalos óptimos

  3. Gestión de grupos: Agrupa posiciones para una salida unificada

  4. Recogida de beneficios: Cierra todas las posiciones con el beneficio objetivo

Ventaja de mercado:

  • No Martingala: Enfoque matemático sostenible

  • No Grid Trading: Gestión de posiciones limpia y comprensible

  • No Averaging Down: Sólo principios de riesgo profesionales

💼 ¿QUIÉN DEBERÍA USAR ESTE EA?

Perfecto para:

  • Profesionales Ocupados: Sin tiempo para mirar los gráficos diariamente

  • Nuevos operadores: Aprenda mientras gana con el éxito automatizado

  • Operadores con experiencia: Añada un sistema probado a su cartera

  • Gestores de fondos: Solución escalable para cuentas de clientes

  • Buscadores de ingresos pasivos: Rentabilidad fiable sin participación activa

No recomendado para:

  • Operadores que buscan esquemas de "hacerse rico rápidamente

  • Usuarios poco dispuestos a seguir las configuraciones recomendadas

  • Cuentas con un mínimo de 100 dólares

🏆 VENTAJAS COMPETITIVAS

¿Por qué elegir SMART AI AMMT?

  1. Consistencia: 14 meses consecutivos rentables en pruebas a futuro.

  2. Transparencia: Sin trucos ocultos ni estrategias peligrosas

  3. Soporte: Soporte 24/7 vía WhatsApp y Telegram

  4. Actualizaciones: Mejoras de estrategia gratuitas para usuarios con licencia

Reconocimiento del sector:

  • Certificado MQL5: Ha superado todas las pruebas de validación de la plataforma

  • Aprobado por corredores: En la lista blanca de los mejores brokers

  • Verificado por usuarios: Más de 100 cuentas de dinero real verificadas

🆘 SO PORTE Y GARANTÍAS

Paquete de Soporte Premium:

  • Acceso directo para desarrolladores: Soporte WhatsApp + Telegram

  • Asistencia para la instalación: Instalación remota gratuita disponible

  • Actualizaciones periódicas: Mejoras de estrategia cada 3-6 meses

  • Recursos educativos: Curso completo en vídeo incluido

Prueba sin riesgo:

  • Garantía de devolución del dinero: 45 días de garantía de satisfacción

  • Soporte de cuenta en directo: Primer mes de optimización incluido

REQUISITOS DEL SISTEMA

Mínimos:

  • Broker: Cualquier broker MT5 fiable

  • Cuenta: Estándar/Centavos o ECN recomendado

  • Spread: < 2 pips para los pares principales

  • Latencia: < 100ms de conexión al servidor

  • Apalancamiento: 1:1000 o superior

Óptimo:

  • Servicio VPS: Para un funcionamiento ininterrumpido 24/7

  • Capital inicial: $10000 o 10k Cents

  • Condiciones de Mercado: Periodos normales de volatilidad

  • Pares: EURUSD, GBPUSD, USDJPY (mayor rendimiento)

🎁 BONIFICACIONES ESPECIALES

Con cada compra:

  1. 50% OFF si usas mi bróker solo mándame un mensaje directamente.

📞 E MPEZAR HOY

Tres sencillos pasos:

  1. Comprar: Asegúrate tu copia con licencia

  2. Instalar: Instalación en 5 minutos con nuestra guía

  3. Obtenga beneficios: Vea cómo funciona el sistema 24/5

Información de contacto:

⚠️ AVISO LEGAL IMPORTANTE

Operar con divisas y CFD conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. El contenido proporcionado tiene únicamente fines educativos. Por favor, asegúrese de que entiende los riesgos que implica y busque asesoramiento independiente si es necesario. El promotor no se hace responsable de las pérdidas financieras que puedan producirse.

"Únase a la revolución del trading automatizado. Experimente hoy mismo el poder de los beneficios impulsados por la IA".

🚀 OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: ¡Los primeros 50 compradores reciben actualizaciones gratuitas de por vida y soporte prioritario!


