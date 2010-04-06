AX Forex Indicator MT4

El indicador AX Forex MT4 es una sofisticada herramienta de negociación diseñada para proporcionar a los operadores un análisis exhaustivo de múltiples pares de divisas. Estepotente indicador simplifica la compleja naturaleza del mercado de divisas, haciéndolo accesible tanto para operadores principiantes como experimentados. AX Forex Indicator utilizaalgoritmos avanzados para detectar tendencias y patrones, y es una herramienta esencial para los operadores que deseen mejorar su rendimiento en el mercado de divisas. Con sus sólidas características, facilidad de uso y señales fiables, sirve como un activo valioso para navegar por las complejidades del mercado de divisas. El indicador también ofrece la opción de activaralertas en el gráfico, así como elenvío de notificaciones por correo electrónico y móvil cuando aparece una señal. Además, hemos añadido un panel donde se pueden ver losniveles diariosmínimos y máximos de un par de divisas determinado. Para simplificar el proceso deinicio del Indicador, todas las funciones se han configurado por defecto. El IndicadorAX Forexestá disponible en dos versiones para MetaTrader 4, MetaTrader 5 y puede ser utilizado con cualquier Broker de Forex y Prop Trading Firms . El IndicadorAX Forex puede ser utilizado enpares de divisas y CFDs. Este indicador es apropiado para varios tipos de traders, incluyendo aquellos que les gusta operar en M1-M5, así como aquellos que prefieren operar en el gráfico H1.

Características:

  • Genera señales de compra y venta basadas en un análisis exhaustivo del mercado.
  • Proporciona actualizaciones en tiempo real sobre los cambios de tendencia para mantener a los operadores informados y listos para actuar
  • Proporciona señales y alertas visuales claras, reduciendo la complejidad del análisis del mercado
  • Los algoritmos avanzados y el análisis exhaustivo del indicador Ax Forex reducen las señales falsas, lo que permite realizar operaciones más precisas.

Parámetros:

  • Showpanel (true-false) - opción para ocultar el panel
  • Color lines - cambiar el color de todas las líneas visibles en el gráfico
  • AlertChart (true-false) - mostrar alertas en el gráfico cuando se detectan señales
  • AlertMail(true/false) - activación del envío de correo con una alerta cuando se detecta una señal
  • AlertMobile(true/false) - activación del envío de alerta para móvil cuando se detecta una señal
  • Dailylevels - mostrar los niveles mínimos y máximos diarios como líneas en el gráfico

Información:
TimeFrame:M1, M5, M15, M30, H1
Plataforma: MetaTrader 4
Cripto: BITCOIN
CFDs: ORO, US30
Pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD
Tipo de cuenta: Cobertura, Zero, Micro, Cent, Standard, Premium, RAW o ECN

Actualizaciones:
La versión actual de este indicador es la 1.0. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT4.

Precio:
El Indicador AX Forex cuesta $179 y se puede utilizar con cualquier Broker de Forex y Prop Trading Firms. Por favor, envíeme un mensaje privado después de comprar el indicador, y le daré acceso al grupo donde puede recibir apoyo y discutir sobre el indicador.

Productos recomendados
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador basado en el desequilibrio del tick-spread. TF: Funciona en todos los marcos temporales (de M1 a D1). Par: Compatible con Forex, índices, oro y CFDs (ajuste automático para pares JPY, Oro y CFD). Ajustes: TickWindow (200) – ventana de observación de ticks SpreadWeight (1.5) – ponderación del spread NormalizationPeriod (20) – periodo de normalización (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – niveles de alerta AlertCooldown (300s) – tiempo de enfriamiento de alerta Conclusión: Proxy Or
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
SignalFusion 5
Carlos Mendez Sanchez
Indicadores
SignalFusion 5 Visión total del mercado en un solo gráfico. Monitoriza múltiples pares en tiempo real, convierte los datos en decisiones claras y detecta oportunidades para scalping, day trading y swing. Funciona con pares principales como EUR/USD y GBP/USD y también con exóticos. Añade valor inmediato al conjunto de herramientas de cualquier trader. 5 indicadores integrados. Combina cinco señales en una única lista optimizada y funciona por defecto con 9 pares . El cambio de símbolos es d
FREE
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
ForexGumpOopster
Andrey Kozak
Indicadores
ForexGumpOopster - este indicador fue desarrollado para determinar la dirección de la tendencia y los puntos de pivote del precio en los marcos de tiempo H1, H4, D1. La configuración predeterminada es para el par de divisas GBPUSD. Para el par de divisas EURUSD, el marco de tiempo H1, H4, D1 se recomienda en la configuración del indicador para cambiar el parámetro "suave = 5". Este indicador es muy adecuado para los comerciantes que operan en el sistema de scalping. Las flechas en la pantalla i
MESA Spectrum
Christopher Kryza
Indicadores
El indicador Espectro MESA calcula el espectro de potencia de una serie de datos utilizando el método de Estimación del Espectro de Máxima Entropía y produce un gráfico del espectro de potencia. El algoritmo de máxima entropía, a diferencia de una simple transformación FFT, incluirá frecuencias de todo el plano de frecuencias complejo y no sólo del intervalo de Nyquist , lo que, en términos generales, significa que puede resolver períodos de ciclo mayores que la ventana de datos pasada a la func
MA Alignment Scanner
Benedict Jamora
5 (1)
Indicadores
Este indicador explora y muestra los pares de divisas que han alineado recientemente las medias móviles en un marco temporal determinado. Puede configurar qué pares escaneará el indicador. También incluye todo tipo de opciones de alerta. Alineación MA alcista = MA1>MA2>MA3>MA4>MA5 Alineación MA Bajista = MA1<MA2<MA3<MA4<MA5 Características Se adjunta a un gráfico y escanea todos los pares de divisas configurados y visibles en la Ventana de Observación del Mercado Puede monitorizar todos los tim
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Advanced Trend Regime
Shellard Securities (Pty) Ltd
Indicadores
El indicador ha sido diseñado para funcionar en cualquier marco temporal y en cualquier par. Este filtro de régimen ayudará al operador a evaluar mejor si el mercado actual está en tendencia, y en qué dirección. Reacciona rápidamente a los cambios en la dinámica del mercado utilizando una serie de cálculos avanzados. El usuario puede seleccionar si el cálculo sigue siendo estándar o si se añade una restricción de filtro adicional al cálculo. Se ha incluido una media móvil amarilla de la señal pa
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Adjustable Fractals" es una versión avanzada del indicador fractal, ¡una herramienta de trading muy útil! - Como sabemos, el indicador fractal estándar de mt4 no tiene ninguna configuración, lo que resulta muy incómodo para los traders. - Adjustable Fractals ha resuelto ese problema: tiene todas las configuraciones necesarias: - Período ajustable del indicador (valores recomendados: por encima de 7). - Distancia ajustable de los máximos y mínimos del precio. - Diseño ajustable de las flechas
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
AdvanceSuperTrend
Prabagaran E
Indicadores
Título : UT_Bot - Indicador de Trading basado en ATR Introducción : Descubra el poder de "UT_Bot", el último indicador de trading que aprovecha el Average True Range (ATR) para proporcionar una precisión sin precedentes en sus decisiones de trading. Si está buscando una alternativa más fiable al indicador Super Trend, no busque más. UT_Bot es su clave para operar con precisión. Características principales : Precisión ATR-Powered: UT_Bot utiliza el ATR para ofrecer señales precisas que se adaptan
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Indicadores
Título : Indicador de Sesgo de Mercado - Herramienta de Trading basada en Osciladores Introducción : Descubra el potencial del "Indicador de sesgo del mercado", una revolucionaria herramienta de negociación basada en osciladores y diseñada para un análisis preciso del mercado. Si busca una alternativa sólida a los indicadores de sesgo tradicionales, su búsqueda termina aquí. El Indicador de Sesgo del Mercado ofrece una precisión sin precedentes en la identificación del sentimiento del mercado y
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicadores
Versión mejorada del indicador gratuito HMA Trend (para MetaTrader 4) con análisis estadístico. HMA Trend es un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y da señales en la dirección de la tendencia. Las principales diferencias con respecto a la versión gratuita: Posibilidad de predecir la probabilidad de un cambio de tenden
Forex Gump Booster Scalping
Andrey Kozak
Indicadores
Forex Gump Booster Scalping es un indicador de señales de Forex. Muestra en el gráfico Metatrader4 señales de cuándo abrir operaciones de compra y venta. También envía señales al teléfono y correo electrónico. EA funciona en todos los pares de divisas y marcos de tiempo. Los parámetros por defecto se establecen en EURUSD D1. Pero usted puede personalizar a cualquier par de divisas. El indicador le ayudará con esto. Usted selecciona los parámetros en la configuración, y el indicador muestra la ga
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
El indicador muestra los datos del oscilador estocástico de un marco temporal superior en el gráfico. Las líneas principal y de señal se muestran en una ventana separada. La respuesta escalonada no se suaviza. El indicador es útil para practicar estrategias "manuales" de comercio de divisas, que utilizan los datos de varias pantallas con diferentes marcos temporales de un solo símbolo. El indicador utiliza una configuración idéntica a la estándar y una lista desplegable para seleccionar el marco
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Quantum Currency Strength Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
Su éxito como operador de divisas depende de poder identificar cuándo una divisa o un par de divisas está sobrevendido o sobrecomprado. Si es fuerte o débil. Es este concepto el que se encuentra en el corazón del comercio de divisas. Sin el indicador Quantum Currency Strength, es casi imposible. Simplemente hay demasiadas divisas y demasiados pares para hacerlo rápida y fácilmente usted mismo. ¡Necesita ayuda! El indicador Quantum Currency Strength ha sido diseñado con un simple objetivo en ment
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
Taurus All4 Taurus All4 es un indicador de alto rendimiento, le indicará la fuerza de la tendencia y podrá observar la fuerza de la vela. Nuestro indicador tiene más de 4 confirmaciones de tendencia. Es muy simple y fácil de usar. Modos de Confirmación Confirmaciones de tendencia en velas: Cuando la vela cambia a verde claro la tendencia es alta. Cuando la vela cambia a rojo claro la tendencia es bajista. Cuando la vela cambia a rojo oscuro la tendencia es baja. Línea de tendencia Confirmacio
Heiken Ashi Smoothed Scanner
Jan Flodin
5 (1)
Indicadores
Este indicador de múltiples marcos de tiempo y múltiples símbolos alerta sobre los cambios de color de Heiken Ashi Smoothed. Como beneficio adicional, también puede buscar cambios de tendencia (color) de la media móvil del casco. Combinado con sus propias reglas y técnicas, este indicador le permitirá crear (o mejorar) su propio sistema de comercio poderoso. Características Puede monitorear todos los símbolos visibles en su ventana Market Watch al mismo tiempo. Aplique el indicador a un solo grá
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Robot revendedor para marco de tiempo M5. Opera en el par de divisas GBPUSD. Este robot ha sido especialmente desarrollado por una empresa de comerciantes profesionales para operar con la libra esterlina. El robot abre aproximadamente de 5 a 15 operaciones por día. Lo mejor es operar con corredores que tengan un margen bajo en GBPUSD de hasta 10 pips. El depósito mínimo recomendado para comenzar es de $500 o más. ventajas: no usa martingala. no una red. cada operación tiene un stop loss. bot p
Los compradores de este producto también adquieren
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, pruebas de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina quemando su cuenta? No debería confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Vídeos de Formación + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicadores
Indicador de detección de Order Blocks multitimeframe para MT4. Características - Panel de control totalmente personalizable, proporciona una interacción completa. - Oculta y muestra el panel de control donde quieras. - Detecta OB en múltiples marcos de tiempo. - Permite seleccionar la cantidad de OB para mostrar. - Interfaz de usuario de diferentes OBs. - Diferentes filtros de OBs (regulares, rejection y sin capitalizar). - Alerta de proximidad de OBs. - Líneas ADR High y Low. - Servicio de not
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interio
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Descripción del producto Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real Rtc ML Ai Predictor fusiona el aprendizaje automático con la dinámica de cambio de SMA para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna una puntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas. Por qué los operadores e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas. El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta. El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables. Todas las flechas parece
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicadores
ECM Elite Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo temporal específico, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan o se mueven fue
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicadores
Señal de flecha de tendencia GoldRush El indicador Señal de flecha de tendencia GoldRush proporciona un análisis preciso y en tiempo real de las tendencias, diseñado específicamente para los operadores de alta velocidad y corto plazo en XAU/USD. Diseñada específicamente para el marco temporal de 1 minuto, esta herramienta muestra flechas direccionales para indicar puntos de entrada claros, lo que permite a los scalpers navegar con confianza por las condiciones volátiles del mercado. El indic
Delta Volume Indicator
Azeez Abdul Jimoh
Indicadores
Presentamos el indicador de perfil de volumen Delta - ¡Desate rienda suelta al poder de la precisión institucional! Indicador técnico: ¿Está preparado para operar como los profesionales? El Indicador de Perfil de Volumen Delta no es una herramienta ordinaria. Es un indicador de alta precisión y vanguardia que pone en sus manos el poder de la negociación de nivel institucional. Este indicador único analiza la distribución del volumen delta en tiempo real, revelando los desequilibrios ocultos de c
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicadores
Indicador Algo Trading Con este indicador, usted tendrá zonas y tendencias que la probabilidad de hight el precio se invertirá de ella. por lo que le da toda la ayuda que usted necesita ¿Por qué debería unirse a nosotros? 1-Este indicador es lógico, ya que está trabajando en el movimiento de días anteriores, para predecir los movimientos futuros. 2-Algo indicador de comercio le ayudará a dibujar las tendencias que es especial y son demasiado fuertes que la tendencia de los fundamentos, las t
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicadores
"Dragon's Tail" es un sistema de trading integrado, no sólo un indicador. Este sistema analiza cada vela minuto a minuto, lo que resulta especialmente eficaz en condiciones de alta volatilidad del mercado. El sistema "Dragon's Tail" identifica los momentos clave del mercado, denominados "batallas alcistas y bajistas". Basándose en estas "batallas", el sistema ofrece recomendaciones sobre la dirección de las operaciones. La aparición de una flecha en el gráfico indica la posibilidad de abrir dos
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicadores
Hemos combinado todos nuestros queridos indicadores como: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab y Key level wedge en un único indicador y cuadro de mandos. Novedades Cuadro de mandos : Hay un tablero de fácil acceso para todas sus necesidades. Botón Multi-timeframe : Ahora hay una opción multi-marco temporal para los Bloques de Órdenes y las zonas de Oferta y Demanda, lo que facilita la visualización de las zonas de mayor marco temporal en el marco tempo
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicadores
Este indicador es una herramienta multifuncional de análisis técnico, basada en la combinación de una media móvil exponencial adaptativa y filtros de volatilidad calculados a través del Average True Range (ATR). Está diseñado para identificar con precisión la dirección actual del precio, resaltar las áreas clave de posibles cambios de tendencia y mostrar visualmente las zonas potenciales de reversión. El algoritmo se fundamenta en la construcción dinámica de una banda de tendencia utilizando dos
Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
Esta es una estrategia simple basada en los niveles BREAKOUT y FIBONACCI. Después de una fuga, En cualquier caso, el mercado continúa moviéndose directamente a los niveles 161, 261 y 423. o retrocede hasta el nivel del 50% (también llamado corrección) y luego muy probablemente continúa el movimiento en la dirección inicial hasta los niveles 161, 261 y 423. La clave del sistema es la detección de la barra de ruptura indicada con un objeto rectangular verde (TENDENCIA ARRIBA) o rojo (TENDENCI
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Indicadores
Este indicador es TAN SIMPLE... cuando la flecha verde Rise Coming aparece, ¡una caída de precios puede estar en camino! ¡Ganancias simples y fáciles! Si recibe más de una señal de texto de "Subida inminente" en una tendencia bajista, significa que el impulso está aumentando para una carrera alcista. CÓMO USARLO 1. Cuando el texto verde "Rise Coming" aparece, ¡un salto de precio puede estar en camino! 2. ¡Este indicador nunca se repite! Para obtener la mejor configuración es cuestión de ajustar
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicadores
Indicador EasyWayTradePanel para MetaTrader4 , son asistentes comerciales para el comercio manual en cualquier moneda en  F OREX,  CRYPTOCURRENCY como   Bitcoin,  Ethereum,  Lightcoin,   Ripple y más. También es fácil de usar para COMODIDAD como   Oro,  Plata, Petróleo,  Gas ... y  CFDs. Cuando se instala en el gráfico en el marco de tiempo elegido y la herramienta comercial, el indicador dibuja automáticamente los siguientes indicadores personalizados utilizados en la estrategia comercial Easy
Scientific trade
Aleksey Ivanov
5 (1)
Indicadores
Un indicador extremadamente conveniente que realmente facilita el proceso de ganar dinero en la bolsa. Se basa en la teoría científicamente rigurosa del mercado desarrollada por el autor, cuyo comienzo se presenta aquí . El algoritmo completo del funcionamiento de este indicador se presenta en el artículo . El indicador calcula la trayectoria más probable del movimiento del precio y la muestra en el gráfico. Basándose en la trayectoria prevista del movimiento del precio, el indicador calcula la
Trend AI Indicator
Aleksandr Goryachev
Indicadores
Trend AI Indicator Descripción: Trend AI Indicator es una poderosa herramienta de análisis de mercado que utiliza inteligencia artificial para identificar tendencias y niveles clave. El indicador se adapta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado, proporcionando datos precisos para la toma de decisiones. Características principales: Identificación de tendencias:   El indicador utiliza algoritmos de aprendizaje automático para determinar con precisión la dirección de la tendencia
Otros productos de este autor
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT5 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (12)
Asesores Expertos
El mejor robot para operar con petróleo del mundo. Crude Oil Robot es el robot de trading indiscutible, de primer nivel, diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específicament
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
XA Risk Reward Ratio Tool MT5
MQL TOOLS SL
4.83 (23)
Utilidades
XA Risk Reward Ratio Tool MT5 es un algoritmo profesional que calcula el riesgo de cada transacción antes de finalizarla. Le permite estimar con precisión las ganancias y las posibles pérdidas. La herramienta profesional puede estimar los niveles de Take Profit y Stop Loss con increíble precisión, haciendo las inversiones más eficaces y seguras. Con Risk Reward Ratio Tool, con un solo clic puede realizar transacciones, cancelar posiciones, fijar la tasa de posición, establecer el punto de apertu
FREE
AX Forex Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
El indicador AX Forex MT5 es una sofisticada herramienta de negociación diseñada para proporcionar a los operadores un análisis exhaustivo de múltiples pares de divisas. Este potente indicador simplifica la compleja naturaleza del mercado de divisas, haciéndolo accesible tanto para operadores principiantes como experimentados. AX Forex Indicator utiliza algoritmos avanzados para detectar tendencias y patrones, y es una herramienta esencial para los operadores que deseen mejorar su rendimiento e
XP Forex Trade Manager MT5
MQL TOOLS SL
4.25 (8)
Utilidades
Forex Trade Manager MT5 simplifica la gestión de órdenes abiertas en MetaTrader 5. Si abre una nueva orden, el gestor establece automáticamente Stop Loss y Take Profit. Cuando el precio se mueva, entonces el programa podría mover el Stop Loss a Break Even (stop loss = precio de apertura) o Stop Loss en movimiento continuo (Trailing Stop) para proteger sus ganancias. Forex Trading Manager es capaz de controlar las órdenes sólo para los símbolos actuales (donde trabaja EA) o para todas las órdenes
FREE
XR Gartley Pattern Indicator MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Indicadores
El XR Gartley Pattern MT5 es un indicador que muestra y alerta del patrón Gartley detectado en el gráfico de velas. También muestra operaciones potenciales con Take Profit y Stop Loss calculados. Después de comprar XR Gartley Pattern Indicator, puede descargar inmediatamente este indicador desde el Mercado MT4-MT5 y empezar a usarlo porque todas las características están configuradas por defecto, no es necesario cambiar ningún parámetro. Además, hemos creado un grupo privado para los clientes qu
FREE
XE Forex Strength Indicator MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (6)
Indicadores
El indicador XE Forex Strengh MT5 muestra información visual sobre la dirección y la fuerza de una señal para el par actual y los marcos temporales elegidos (M5, M15, M30 y H1). Los cálculos se basan en múltiples factores y los resultados se muestran como un panel de color con barra de escala, valores numéricos y flechas. También se muestran los valores del precio actual y el spread del par. Se puede activar una alerta (en forma de correo electrónico o ventana emergente con sonido) para cada ma
FREE
One Click MT5
MQL TOOLS SL
Utilidades
One Click Close MT5 es un EA que le permite cerrar órdenes rápidamente. El EA muestra en el gráfico dos botones. El primer botón "Cerrar todas las posiciones" se utiliza para cerrar todas las órdenes abiertas. El segundo botón "Close Profit Positions" se utiliza para cerrar sólo las órdenes rentables. El EA cierra órdenes para todos los símbolos disponibles, no sólo para el símbolo del gráfico. En los parámetros del EA se puede establecer la distancia desde el marco superior del gráfico (Y Offse
FREE
One Click MT4
MQL TOOLS SL
5 (2)
Utilidades
One Click Close MT4 es un EA que le permite cerrar órdenes rápidamente. El EA muestra en el gráfico dos botones. El primer botón "Cerrar todas las posiciones" se utiliza para cerrar todas las órdenes abiertas. El segundo botón "Close Profit Positions" se utiliza para cerrar sólo las órdenes rentables. El EA cierra órdenes para todos los símbolos disponibles, no sólo para el símbolo del gráfico. En los parámetros del EA se puede establecer la distancia desde el marco superior del gráfico (Y Offse
FREE
XA Risk Reward Ratio Tool MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (8)
Utilidades
XA Risk Reward Ratio Tool MT4 es un algoritmo profesional que calcula el riesgo de cada transacción antes de finalizarla. Le permite estimar con precisión las ganancias y las posibles pérdidas. La herramienta profesional puede estimar los niveles de Take Profit y Stop Loss con increíble precisión, haciendo las inversiones más eficaces y seguras. Con Risk Reward Ratio Tool, con un solo clic puede realizar transacciones, cancelar posiciones, fijar la tasa de posición, establecer el punto de apertu
FREE
XP Forex Trade Manager Grid MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Utilidades
Forex Trade Manager Grid MT5 le ayuda a gestionar las órdenes y lograr el objetivo. Sólo tiene que colocar la primera orden con Take Profit, ejecutar EA y establecer en los parámetros de beneficio (pips) que desea obtener. EA será la gestión de sus posiciones, como se reunirán cantidad designada de pips. Es una estrategia para la gestión de operaciones manuales abiertas en el par actual. La estrategia añade posiciones a las operaciones abiertas actualmente en una gestión de cuadrícula (con la di
FREE
XP Forex Trade Manager MT4
MQL TOOLS SL
4 (6)
Utilidades
Forex Trade Manager MT4 simplifica la gestión de órdenes abiertas en MetaTrader 4. Si abre una nueva orden, el gestor establece automáticamente Stop Loss y Take Profit. Cuando el precio se mueva, entonces el programa podría mover el Stop Loss a Break Even (stop loss = precio de apertura) o Stop Loss en movimiento continuo (Trailing Stop) para proteger sus ganancias. Forex Trading Manager es capaz de controlar las órdenes sólo para los símbolos actuales (donde trabaja EA) o para todas las órdenes
FREE
XE Forex Strength Indicator MT4
MQL TOOLS SL
5 (5)
Indicadores
XE Forex Strengh Indicador MT4 muestra información visual sobre la dirección y la fuerza de una señal para el par actual y los plazos elegidos (M5, M15, M30 y H1). Los cálculos se basan en múltiples factores y los resultados se muestran como un panel de color con barra de escala, valores numéricos y flechas. También se muestran los valores del precio actual y el spread del par. Se puede activar una alerta (en forma de correo electrónico o ventana emergente con sonido) para cada marco temporal d
FREE
XR Gartley Pattern Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicadores
El XR Gartley Pattern MT4 es un indicador que muestra y alerta del patrón Gartley detectado en el gráfico de velas. También muestra el comercio potencial con calculado Take Profit y Stop Loss, Timeframe H1. Después de comprar XR Gartley Pattern, puede descargar inmediatamente este indicador desde el Mercado MT4-MT5 y empezar a usarlo porque todas las características están configuradas por defecto, no es necesario cambiar ningún parámetro. Además, hemos creado un grupo privado para los clientes q
FREE
XP Forex Trade Manager Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (2)
Utilidades
Forex Trade Manager Grid MT4 le ayuda a gestionar las órdenes y lograr el objetivo. Sólo tiene que colocar la primera orden con Take Profit, ejecutar EA y establecer en los parámetros de beneficio (pips) que desea obtener. EA será la gestión de sus posiciones, como se reunirán cantidad designada de pips. Es una estrategia para la gestión de operaciones manuales abiertas en el par actual. La estrategia añade posiciones a las operaciones abiertas actualmente en una gestión de cuadrícula (con la di
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario