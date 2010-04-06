AX Forex Indicator MT4

Der AX Forex Indicator MT4 ist ein hochentwickeltes Handelsinstrument, das Händlern eine umfassende Analyse mehrerer Währungspaare bietet. Dieserleistungsstarke Indikator vereinfacht die komplexe Natur des Forex-Marktes und macht ihn sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader zugänglich. AX Forex Indicator verwendetfortschrittliche Algorithmen zur Erkennung von Trends und Mustern und ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die ihre Leistung im Devisenhandel verbessern möchten. Mit seinen robusten Funktionen, seiner Benutzerfreundlichkeit und seinen zuverlässigen Signalen ist er eine wertvolle Hilfe bei der Navigation durch die Komplexität des Devisenmarktes. Der Indikator bietet auch die Möglichkeit,Warnungen auf dem Chart sowieBenachrichtigungen per E-Mail und Handy zu aktivieren, wenn ein Signal erscheint. Darüber hinaus haben wir ein Panel hinzugefügt , in dem Sie dietäglichenMindest- undHöchststände eines bestimmten Währungspaareseinsehen können.Um denStart des Indikatorszu vereinfachen, wurden alle Funktionen auf Standardwerte gesetzt. Der AX Forex-Indikator ist in zwei Versionen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 erhältlichund kann mit jedem Forex-Broker und Prop-Trading-Firmen verwendet werden. Der AX Forex-Indikator kann fürFX-Paare und CFDsverwendet werden. Dieser Indikator ist für verschiedene Arten von Händlern geeignet, einschließlich derjenigen, die gerne auf M1-M5 handeln, sowie derjenigen, die lieber auf dem H1-Chart handeln.

Merkmale:

  • Generiert Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage einer umfassenden Marktanalyse
  • Bietet Echtzeit-Updates zu Trendänderungen, um Händler zu informieren und handlungsbereit zu halten
  • Liefert klare visuelle Signale und Warnungen und reduziert so die Komplexität der Marktanalyse
  • Die fortschrittlichen Algorithmen und die umfassende Analyse des Ax Forex-Indikators reduzieren falsche Signale, was zu präziseren Trades führt

Parameter:

  • Panel anzeigen (wahr-falsch) - Option zum Ausblenden des Panels
  • Color lines - ändert die Farbe aller sichtbaren Linien auf dem Chart
  • AlertChart (true/false) - Anzeige von Alarmen im Chart, wenn Signale erkannt werden
  • AlertMail(true/false) - Aktivierung des Versands einer E-Mail mit einer Warnung, wenn ein Signal erkannt wird
  • AlertMobile(true/false) - Aktivierung des Versands von Warnungen für Mobiltelefone, wenn ein Signal erkannt wird
  • Dailylevels - Anzeige der täglichen Mindest- und Höchstwerte als Linien im Diagramm

Info:
Zeitrahmen:M1, M5, M15, M30, H1
Plattform: MetaTrader 4
 Krypto: BITCOIN
CFDs: GOLD, US30
FX-Paare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD
Kontotypen: Absicherung, Zero, Micro, Cent, Standard, Premium, RAW oder ECN

Updates:
Die aktuelle Version dieses Indikators ist 1.0. Wir stellen alle neuen Updates kostenlos zur Verfügung und die aktuellste Version ist immer direkt auf der MT4 Plattform verfügbar.

Preis:
Der AX Forex Indikator kostet $179 und kann mit jedem Forex Broker und Prop Trading Firms verwendet werden. Bitte senden Sie mir eine private Nachricht nach dem Kauf des Indikators, und ich gebe Ihnen Zugang zu der Gruppe, in der Sie Unterstützung erhalten und über den Indikator diskutieren können.

