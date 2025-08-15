Rtc ML Ai Predictor MT4

Descripción del producto

Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real

Rtc ML Ai Predictor fusiona el aprendizaje automático con la dinámica de cambio de SMA para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna unapuntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas.

Por qué los operadores eligen Rtc ML Ai Predictor

Entradas guiadas por Inteligencia Artificial: Inferencia ML en capas con lógica SMA-shift para señales más limpias en mercados agitados.

Filtrado basado en la confianza: Ejecute sólo cuando la confianza del modelo alcance su umbral: reduzca el ruido, mantenga la ventaja.

Comportamiento adaptativo: Responde a los cambios de volatilidad y a los perfiles de sesión para evitar señales de talla única.

Visuales claros : una interfaz minimalista y moderna con estados codificados por colores para que las decisiones sean instantáneas y repetibles.

Integración de baja fricción: Diseñado para MetaTrader 5 con una sobrecarga ligera y parámetros sencillos.

Funciones clave

Motor de señales: combina características de ingeniería (acción del precio, desplazamientos de la media móvil, contexto de volatilidad) en predicciones ML con una puntuación de confianza de 0-100.

Filtro SMA-Shift: Alinea las entradas con el sesgo de micro-tendencia; ayuda a evitar trampas contra-tendencia.

Marco de riesgo: compatible con opciones TP/SL y trailing; filtro por diferencial/hora/sesión para controlar la calidad de la ejecución.

Agnóstico de Símbolos : Construido para los principales FX, Metales e Índices; configurable para diversas condiciones de liquidez.

Conciencia de eventos: filtros de tiempo opcionales para evitar las ventanas de noticias de alto impacto.

Entradas que usted controla

Riesgo y tamaño de la operación: lote fijo o tamaño dinámico.

Umbral de confianza: Opere sólo cuando la confianza del modelo sea ≥ su ajuste.

Periodo/desplazamiento de la SMA : ajuste la sensibilidad para las fases de tendencia frente a las de reversión de la media.

Filtros de Sesión y Diferencial: Ejecución de puerta por tiempo y calidad de mercado.

Take-Profit/Stop-Loss: Establezca objetivos que se ajusten a su perfil de riesgo; admite la lógica de arrastre.

Uso recomendado

Comience con un símbolo líquido y un marco temporal que conozca bien.

Pruebe con un umbral de confianza moderado (por ejemplo, 60-70) y un riesgo conservador.

Evalúe en varias sesiones (Asia/Londres/Nueva York) para calibrar los filtros.

Aumente gradualmente una vez confirmada la estabilidad.

A quién va dirigido

Operadores que desean la asistencia de la IA sin perder el control basado en reglas.

Creadores de sistemas que valoran las señales limpias , los filtros robustos y la simplicidad de MT5.

Traders discrecionales que buscan una capa de confirmación objetiva.

Notas y divulgación de riesgos

Ningún sistema garantiza beneficios. Pruebe siempre primero en demo, dimensione las posiciones de forma responsable y adáptese a la ejecución y costes de su broker.



