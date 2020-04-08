EmasFijas

Indicador de EMAs Multi-Temporalidad para MetaTrader 5

Descripción del Producto

EmasFijas muestra EMAs (Medias Móviles Exponenciales) de cualquier temporalidad en tu gráfico actual. Perfecto para análisis multi-temporalidad sin necesidad de cambiar de gráfico. Incluye un panel visual intuitivo con menú desplegable para seleccionar rápidamente cualquiera de las 21 temporalidades disponibles en MT5.

Este indicador es ideal para traders que desean ver la tendencia de temporalidades superiores mientras operan en timeframes menores, permitiendo una mejor confirmación de entradas y salidas.

Muestra 3 EMAs personalizables (por defecto: 30, 50, 100)

Las 21 temporalidades de MT5 disponibles (M1 hasta MN1)

Panel visual compacto con menú desplegable

Recuerda la última temporalidad seleccionada (persiste al cambiar de gráfico)

Habilitar/deshabilitar temporalidades específicas en los parámetros

Colores y grosor de líneas completamente personalizables

Períodos de EMA configurables

Posición del panel ajustable

Scalping: Visualiza las EMAs de H1 o H4 mientras operas en M1 o M5

Swing Trading: Monitorea las EMAs de D1 o W1 en gráficos de H4

Confirmación de Tendencia: Confirma entradas con la dirección de la tendencia en temporalidades mayores

Soporte/Resistencia: Usa las EMAs de temporalidades mayores como niveles dinámicos de S/R

Categoría Temporalidades Minutos M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30 Horas H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12 Mayores D1 (Diario), W1 (Semanal), MN1 (Mensual)

Características PrincipalesCasos de UsoTemporalidades Disponibles





Parámetro Descripción Período EMA 1, 2, 3 Personaliza los períodos de cada EMA (defecto: 30, 50, 100) Color EMA 1, 2, 3 Define colores personalizados para cada línea EMA Grosor de Líneas Ajusta el grosor de las líneas (defecto: 2) Mostrar M1-MN1 Habilita/deshabilita cada temporalidad en el menú Posición Panel X, Y Ajusta la ubicación del panel en el gráfico

Parámetros de Entrada





Agrega el indicador a cualquier gráfico Configura los períodos y colores de las EMAs si lo deseas Haz clic en el botón desplegable del panel Selecciona la temporalidad que deseas mostrar Las EMAs se dibujarán desde la temporalidad seleccionada en tu gráfico actual

MetaTrader 5 (cualquier versión)

Funciona con cualquier broker

Funciona con cualquier símbolo (Forex, Acciones, Crypto, etc.)

Sin dependencias externas

Cómo UsarRequisitosLista de Capturas de Pantalla (para envío)

Capturas requeridas para incluir en MQL5 Market:

Vista principal: Indicador en el gráfico con EMAs visibles Menú desplegable abierto: Panel con lista de temporalidades expandida Diferente temporalidad: Mostrando EMAs de D1 en gráfico M5 Parámetros: Ventana de configuración de inputs Múltiples símbolos: Indicador funcionando en diferentes instrumentos

Plataforma MetaTrader 5 Categoría Indicadores - Tendencia Versión 1.00 Lenguaje MQL5





Información Técnica





Interfaz intuitiva: Panel compacto y fácil de usar

Memoria persistente: Guarda tu selección incluso al cambiar de gráfico

Altamente personalizable: Controla qué temporalidades mostrar

Código optimizado: Rendimiento eficiente sin ralentizar MT5

Compatibilidad total: Funciona con todos los brokers y símbolos

Ventajas CompetitivasNotas Adicionales

Este indicador ha sido probado exhaustivamente y optimizado para rendimiento. El código está limpio, bien documentado y sigue las mejores prácticas de MQL5. Utiliza gestión eficiente de handles y cálculos de buffer apropiados para asegurar operación fluida incluso en gráficos con muchas velas.

El panel visual está diseñado para ser compacto y no intrusivo, permitiendo a los traders enfocarse en su análisis mientras tienen acceso rápido a la selección de temporalidad.

Soporte

Para preguntas, sugerencias o soporte, por favor contáctame a través del sistema de mensajes de MQL5.com.