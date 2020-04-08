EmasFijas

Indicador de EMAs Multi-Temporalidad para MetaTrader 5

Descripción del Producto

EmasFijas muestra EMAs (Medias Móviles Exponenciales) de cualquier temporalidad en tu gráfico actual. Perfecto para análisis multi-temporalidad sin necesidad de cambiar de gráfico. Incluye un panel visual intuitivo con menú desplegable para seleccionar rápidamente cualquiera de las 21 temporalidades disponibles en MT5.

Este indicador es ideal para traders que desean ver la tendencia de temporalidades superiores mientras operan en timeframes menores, permitiendo una mejor confirmación de entradas y salidas.

Características Principales

  • Muestra 3 EMAs personalizables (por defecto: 30, 50, 100)

  • Las 21 temporalidades de MT5 disponibles (M1 hasta MN1)

  • Panel visual compacto con menú desplegable

  • Recuerda la última temporalidad seleccionada (persiste al cambiar de gráfico)

  • Habilitar/deshabilitar temporalidades específicas en los parámetros

  • Colores y grosor de líneas completamente personalizables

  • Períodos de EMA configurables

  • Posición del panel ajustable

Casos de Uso

  • Scalping: Visualiza las EMAs de H1 o H4 mientras operas en M1 o M5

  • Swing Trading: Monitorea las EMAs de D1 o W1 en gráficos de H4

  • Confirmación de Tendencia: Confirma entradas con la dirección de la tendencia en temporalidades mayores

  • Soporte/Resistencia: Usa las EMAs de temporalidades mayores como niveles dinámicos de S/R

Temporalidades Disponibles

Categoría

Temporalidades

Minutos

M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30

Horas

H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12

Mayores

D1 (Diario), W1 (Semanal), MN1 (Mensual)


Parámetros de Entrada

Parámetro

Descripción

Período EMA 1, 2, 3

Personaliza los períodos de cada EMA (defecto: 30, 50, 100)

Color EMA 1, 2, 3

Define colores personalizados para cada línea EMA

Grosor de Líneas

Ajusta el grosor de las líneas (defecto: 2)

Mostrar M1-MN1

Habilita/deshabilita cada temporalidad en el menú

Posición Panel X, Y

Ajusta la ubicación del panel en el gráfico


Cómo Usar

  1. Agrega el indicador a cualquier gráfico

  2. Configura los períodos y colores de las EMAs si lo deseas

  3. Haz clic en el botón desplegable del panel

  4. Selecciona la temporalidad que deseas mostrar

  5. Las EMAs se dibujarán desde la temporalidad seleccionada en tu gráfico actual

Requisitos

  • MetaTrader 5 (cualquier versión)

  • Funciona con cualquier broker

  • Funciona con cualquier símbolo (Forex, Acciones, Crypto, etc.)

  • Sin dependencias externas

Lista de Capturas de Pantalla (para envío)

Capturas requeridas para incluir en MQL5 Market:

  1. Vista principal: Indicador en el gráfico con EMAs visibles

  2. Menú desplegable abierto: Panel con lista de temporalidades expandida

  3. Diferente temporalidad: Mostrando EMAs de D1 en gráfico M5

  4. Parámetros: Ventana de configuración de inputs

  5. Múltiples símbolos: Indicador funcionando en diferentes instrumentos

Información Técnica

Plataforma

MetaTrader 5

Categoría

Indicadores - Tendencia

Versión

1.00

Lenguaje

MQL5




Ventajas Competitivas

  • Interfaz intuitiva: Panel compacto y fácil de usar

  • Memoria persistente: Guarda tu selección incluso al cambiar de gráfico

  • Altamente personalizable: Controla qué temporalidades mostrar

  • Código optimizado: Rendimiento eficiente sin ralentizar MT5

  • Compatibilidad total: Funciona con todos los brokers y símbolos

Notas Adicionales

Este indicador ha sido probado exhaustivamente y optimizado para rendimiento. El código está limpio, bien documentado y sigue las mejores prácticas de MQL5. Utiliza gestión eficiente de handles y cálculos de buffer apropiados para asegurar operación fluida incluso en gráficos con muchas velas.

El panel visual está diseñado para ser compacto y no intrusivo, permitiendo a los traders enfocarse en su análisis mientras tienen acceso rápido a la selección de temporalidad.

Soporte

Para preguntas, sugerencias o soporte, por favor contáctame a través del sistema de mensajes de MQL5.com.


