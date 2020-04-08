EmasFijas
- Indicadores
- Isaias Villalobos Arias
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
EmasFijas
Indicador de EMAs Multi-Temporalidad para MetaTrader 5Descripción del Producto
EmasFijas muestra EMAs (Medias Móviles Exponenciales) de cualquier temporalidad en tu gráfico actual. Perfecto para análisis multi-temporalidad sin necesidad de cambiar de gráfico. Incluye un panel visual intuitivo con menú desplegable para seleccionar rápidamente cualquiera de las 21 temporalidades disponibles en MT5.
Este indicador es ideal para traders que desean ver la tendencia de temporalidades superiores mientras operan en timeframes menores, permitiendo una mejor confirmación de entradas y salidas.Características Principales
Muestra 3 EMAs personalizables (por defecto: 30, 50, 100)
Las 21 temporalidades de MT5 disponibles (M1 hasta MN1)
Panel visual compacto con menú desplegable
Recuerda la última temporalidad seleccionada (persiste al cambiar de gráfico)
Habilitar/deshabilitar temporalidades específicas en los parámetros
Colores y grosor de líneas completamente personalizables
Períodos de EMA configurables
Posición del panel ajustable
Scalping: Visualiza las EMAs de H1 o H4 mientras operas en M1 o M5
Swing Trading: Monitorea las EMAs de D1 o W1 en gráficos de H4
Confirmación de Tendencia: Confirma entradas con la dirección de la tendencia en temporalidades mayores
Soporte/Resistencia: Usa las EMAs de temporalidades mayores como niveles dinámicos de S/R
Categoría
Temporalidades
Minutos
M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30
Horas
H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12
Mayores
D1 (Diario), W1 (Semanal), MN1 (Mensual)
Parámetros de Entrada
Parámetro
Descripción
Período EMA 1, 2, 3
Personaliza los períodos de cada EMA (defecto: 30, 50, 100)
Color EMA 1, 2, 3
Define colores personalizados para cada línea EMA
Grosor de Líneas
Ajusta el grosor de las líneas (defecto: 2)
Mostrar M1-MN1
Habilita/deshabilita cada temporalidad en el menú
Posición Panel X, Y
Ajusta la ubicación del panel en el gráfico
Cómo Usar
Agrega el indicador a cualquier gráfico
Configura los períodos y colores de las EMAs si lo deseas
Haz clic en el botón desplegable del panel
Selecciona la temporalidad que deseas mostrar
Las EMAs se dibujarán desde la temporalidad seleccionada en tu gráfico actual
MetaTrader 5 (cualquier versión)
Funciona con cualquier broker
Funciona con cualquier símbolo (Forex, Acciones, Crypto, etc.)
Sin dependencias externas
Capturas requeridas para incluir en MQL5 Market:
Vista principal: Indicador en el gráfico con EMAs visibles
Menú desplegable abierto: Panel con lista de temporalidades expandida
Diferente temporalidad: Mostrando EMAs de D1 en gráfico M5
Parámetros: Ventana de configuración de inputs
Múltiples símbolos: Indicador funcionando en diferentes instrumentos
Plataforma
MetaTrader 5
Categoría
Indicadores - Tendencia
Versión
1.00
Lenguaje
MQL5
Ventajas Competitivas
Interfaz intuitiva: Panel compacto y fácil de usar
Memoria persistente: Guarda tu selección incluso al cambiar de gráfico
Altamente personalizable: Controla qué temporalidades mostrar
Código optimizado: Rendimiento eficiente sin ralentizar MT5
Compatibilidad total: Funciona con todos los brokers y símbolos
Este indicador ha sido probado exhaustivamente y optimizado para rendimiento. El código está limpio, bien documentado y sigue las mejores prácticas de MQL5. Utiliza gestión eficiente de handles y cálculos de buffer apropiados para asegurar operación fluida incluso en gráficos con muchas velas.
El panel visual está diseñado para ser compacto y no intrusivo, permitiendo a los traders enfocarse en su análisis mientras tienen acceso rápido a la selección de temporalidad.Soporte
Para preguntas, sugerencias o soporte, por favor contáctame a través del sistema de mensajes de MQL5.com.