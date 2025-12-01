Trend Catalyst Pro

Trend Catalyst Pro

Indicador Profesional Multi-Tendencia con Confirmación 7 veces, Alertas Inteligentes, Resumen de Noticias y Panel Integrado para MetaTrader 5.

Trend Catalyst Pro combina las señales de siete indicadores de mercado probados en una única puntuación clara. En lugar de analizar cada indicador individualmente, obtienes un resultado visible en la vela del gráfico:

  • Flechas y texto como "6/7 LONG" o "7/7 SHORT"
  • Velas codificadas por colores según la fuerza de la señal
  • Un panel que muestra todos los valores claramente en tiempo real
  • Una línea de noticias que muestra cuándo puede ocurrir el próximo movimiento fuerte debido a noticias

El objetivo es claro: Menos conjeturas, más confirmación objetiva, decisiones más claras.

Cómo funciona la Puntuación de Tendencia de 7 Puntos

Cada vela se evalúa según siete componentes. Por cada condición alcista, hay un punto en el lado Long; por cada condición bajista, un punto en el lado Short. El resultado es una puntuación de 0 a 7.

Se utilizan los siguientes:

ADX con +DI y −DI

ADX mide si hay una tendencia presente. Por encima de un valor de 25, el mercado se considera "en tendencia".

Si +DI está por encima de −DI, un punto fluye en dirección alcista; si −DI está arriba, cuenta para Short.

Ventaja: Prefieres operar donde hay movimiento real en el mercado, en lugar de luchar en fases laterales.

CCI (Índice de Canal de Commodities)

CCI por encima de 100 indica fuerte presión de compra, por debajo de −100 indica fuerte presión de venta.

Esto filtra movimientos contrarios débiles y se centra en extremos claros.

DeMarker

DeMarker muestra si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido sin solo mirar los precios de cierre.

Valores por encima de 0.6 favorecen Long, por debajo de 0.4 favorecen Short.

Muy útil para reconocer puntos de inflexión temprano antes de que sean obvios en el gráfico de precios.

ROC (Tasa de Cambio)

ROC mide la velocidad del cambio de precio.

Si el valor está por encima de 100, dominan las dinámicas ascendentes; si está por debajo, dominan las dinámicas descendentes.

Esto muestra si una tendencia está ganando o perdiendo impulso.

MACD (Línea Principal)

MACD por encima de cero significa que el promedio a corto plazo está por encima del largo plazo, indicando un entorno alcista.

MACD por debajo de cero indica fases de mercado bajistas.

Esto te da una imagen clara de la tendencia a medio plazo.

RSI

RSI por encima de 50 cuenta como alcista, por debajo de 50 como bajista.

No es un simple truco de sobrecompra/sobreventa, sino una clara separación del sentimiento del mercado.

AC (Acelerador Awesome)

Mide la aceleración del mercado.

Por encima de cero significa que domina la fuerza de impulso positivo; por debajo de cero domina el impulso descendente.

Ves si una tendencia está ganando o perdiendo fuerza.

Cuantos más de estos componentes apunten en la misma dirección, mayor será la puntuación y más fuerte la señal.

Señales Visuales Directamente en el Gráfico

Flechas para Entradas

El indicador dibuja flechas Long y Short directamente en la vela.

Junto a la flecha, la puntuación se muestra automáticamente, como "5/7", "6/7" o "7/7".

Determinas la puntuación en la que aparecen las flechas mediante MinScoreForArrow.

Coloración de Velas por Puntuación

5 de 7, 6 de 7 y 7 de 7 se marcan con diferentes niveles de color en la vela.

Reconoces de un vistazo qué tan "fuerte" es la confirmación de tendencia actual sin tener que leer números.

Alertas Inteligentes que no Envían Spam

Trend Catalyst Pro almacena la última dirección y la última puntuación de las alertas activadas. Una nueva alerta solo se envía cuando:

  • La dirección cambia de Long a Short o de Short a Long, o
  • La puntuación se vuelve más fuerte en la misma dirección, por ejemplo de 5 a 6 o de 6 a 7.

Las notificaciones son posibles como:

  • Sonido en el terminal
  • Push al móvil
  • Email, si se desea

Configuras por separado la puntuación en la que debe activarse la alerta (MinScoreForAlert). Esto te permite filtrar selectivamente solo las configuraciones más fuertes.

Línea de Noticias e Integración de Calendario

A través del calendario MQL5 integrado, Trend Catalyst Pro busca automáticamente eventos de noticias próximos para las monedas que deseas.

  • Estableces la importancia mínima: solo media, alta o ambas.
  • Defines qué monedas son relevantes, por ejemplo USD, EUR, GBP.
  • El indicador dibuja una línea vertical en la próxima noticia importante y muestra título, moneda y hora.

De esta manera ya puedes ver en el gráfico cuándo puede volverse crítico y puedes decidir si realmente quieres entrar antes de las noticias.

Panel con Resumen en Tiempo Real

El panel te muestra:

  • Símbolo y marco de tiempo
  • Próximo evento de noticias con tiempo restante en minutos
  • Valores individuales de ADX, CCI, DeMarker, ROC, MACD, RSI y AC incluyendo evaluación
  • Puntuación total Alcista versus Bajista
  • Estado actual: señal Long, señal Short o Esperar

Si lo deseas, puedes minimizar el panel si prefieres una vista de gráfico limpia. Controlas la posición, el tamaño y el estado inicial mediante las entradas.

Ventajas Importantes en el Uso Práctico

  • Funciona en cualquier mercado y cualquier marco de tiempo
  • Combina siete confirmaciones lógicas en una puntuación clara
  • Ahorra tiempo porque no tienes que verificar cada indicador individualmente
  • Ayuda a bloquear emociones excesivas y objetivar decisiones
  • Apoya tanto a seguidores de tendencias como a traders de ruptura y reversión

Trend Catalyst Pro no te quita el pensamiento, pero te proporciona una base estructurada y objetiva para tu trading. Aquellos que quieren operar sistemáticamente necesitan criterios claros. Esto es exactamente lo que entrega este indicador.

Nota

Trend Catalyst Pro es un indicador para MetaTrader 5. Puedes usarlo en cualquier símbolo y cualquier marco de tiempo, desde M1 hasta MN. Es adecuado tanto para trading manual como como base lógica para tus propios Expert Advisors.


