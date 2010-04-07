Ticks Downloader for MT5

Esta herramienta le permite exportar Ticks para cualquier instrumento financiero disponible en MetaTrader 5.

Puede descargar múltiples símbolos en el mismo archivo CSV. También puede programar la frecuencia de descarga (cada 5 minutos, 60 minutos, etc.).

No es necesario abrir varios gráficos para obtener los datos más recientes: la herramienta descarga los datos directamente.

El archivo CSV se almacenará en la siguiente carpeta: \MQL5\Ficheros .

Cómo funciona