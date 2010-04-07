Ticks Downloader for MT5
- Utilidades
- Mounir Cheikh
- Versión: 1.1
- Activaciones: 20
Esta herramienta le permite exportar Ticks para cualquier instrumento financiero disponible en MetaTrader 5.
Puede descargar múltiples símbolos en el mismo archivo CSV. También puede programar la frecuencia de descarga (cada 5 minutos, 60 minutos, etc.).
No es necesario abrir varios gráficos para obtener los datos más recientes: la herramienta descarga los datos directamente.
El archivo CSV se almacenará en la siguiente carpeta: \MQL5\Ficheros .
Cómo funciona
-
Seleccione los símbolos que desea descargar: Haga clic en un elemento para seleccionarlo o deseleccionarlo.
-
Introduzca el nombre del archivo CSV: Por ejemplo, EURUSD , Data_export , etc.
No utilice los siguientes caracteres: \ / : * ? " < > | .
-
Establezca el número de ticks a descargar: El mínimo es 1 y el máximo 1 000 000.
-
Establezca el tiempo de actualización para las descargas programadas:
Por ejemplo, si introduce 5, el archivo se actualizará cada 5 minutos con el número de barras especificado.
Introduzca 0 para exportar el archivo una sola vez.
-
Haga clic en "Iniciar exportación" para empezar a descargar el archivo.
-
Haga clic en "Detener exportación " si desea detener la exportación programada.