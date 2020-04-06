HedgeStar

🌟 Hedge Star EA - Inteligencia comercial inteligente, adaptable y totalmente automatizada.

(candleforms.co)

Hedge Star EA es un sistema de trading automatizado de nueva generación diseñado para ofrecer estabilidad, precisión y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. Al combinar el análisis de tendencias, la lógica de cobertura, la mecánica de rejilla y las funciones dinámicas de control de riesgos, el robot reacciona de forma inteligente a los movimientos de los precios al tiempo que mantiene el riesgo bien gestionado.

🔍 1. Sistema de entrada inteligente basado en tendencias

Hedge Star EA determina la dirección de la tendencia utilizando un modelo de confirmación multicapa:

  • Cruces MA duales

  • Validación de sobrecompra/sobreventa del RSI

  • Comparación de volatilidad ATR (ATR actual frente a media ATR de 50 barras)

Sólo se ejecuta una operación cuando todas las señales coinciden, lo que garantiza entradas de alta calidad coherentes con el verdadero impulso del mercado.

⚙️ 2. Arquitectura de órdenes estructuradas de cobertura y de rejilla

Después de una entrada válida alineada con la tendencia, Hedge Star EA coloca órdenes pendientes automatizadas en intervalos de cuadrícula personalizables. Modos soportados:

  • Compra + Límite de compra

  • Venta + Límite de venta

  • Compra + Stop de Compra

  • Vender + Vender Stop

  • Modo de cobertura → Comprar + Vender Stop / Vender + Comprar Stop

Esta estructura permite al sistema capturar pullbacks y movimientos de continuación sin intervención manual.

🧹 3. Limpieza automática de órdenes

Cuando se cierra una posición principal, el EA elimina automáticamente todas las órdenes pendientes asociadas.
Esto previene el desorden, evita ejecuciones innecesarias y mantiene el gráfico limpio para la próxima oportunidad.

📉 4. Trailing Stop dinámico basado en ATR

El EA protege los beneficios utilizando un trailing stop ATR adaptado a la volatilidad.
Multiplicadores recomendados:

  • 1,2 → Volatilidad baja

  • 1,5 → Media

  • 2,0+ → Volatilidad alta

El sistema de arrastre se ajusta automáticamente a medida que cambian las condiciones del mercado.

🔐 5. Protección del punto de equilibrio

Cuando una operación alcanza el umbral de beneficios definido, el EA mueve el SL al punto de equilibrio, asegurando instantáneamente la posición y eliminando el riesgo a la baja.

💰 6. Gestión flexible de TP/SL (lógica por orden)

Cada orden recibe ajustes independientes de TP/SL basados en:

  • Distancias fijas entre pips

  • Cálculos adaptativos basados en ATR

  • O porcentaje de cierre de beneficio neto global

TP y SL escalan dinámicamente según el tamaño del lote, creando una estructura de parrilla equilibrada y más segura.

TPTarget ($) & LossTarget ($) - Objetivo dinámico de pérdida/ganancia basado en la posición

Los parámetros TPTarget ($) y LossTarget ($) representan objetivos de pérdidas y ganancias definidos individualmente para un tamaño de lote de 1,00 y funcionan por posición. El usuario establece estos valores una sola vez; a continuación, el robot calcula automáticamente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) de forma dinámica en función del tamaño de lote real de cada posición abierta. Como resultado, cuando el tamaño del lote aumenta o disminuye, los niveles de TP y SL se ajustan proporcionalmente, eliminando la necesidad de configuración manual en cada operación.

📐 7. Controles de parrilla personalizables

Todos los parámetros de la rejilla se pueden ajustar:

  • Distancia de cuadrícula

  • Multiplicador del lote

  • Tamaño máximo del lote

  • Restablecimiento automático una vez alcanzado el lote máximo

Esto permite una gestión segura de la exposición sin crecimiento incontrolado.

🖥️ 8. Aislamiento avanzado de gráficos (Sistema de números mágicos)

La separación basada en números mágicos evita la interferencia cruzada entre diferentes EAs o pares.
Garantiza una ejecución limpia y un funcionamiento estable con varios gráficos.

🖼️ 9. Panel de información visual

El panel de información de la carta muestra:

  • Nombre del símbolo

  • Dirección de la tendencia (↑ / ↓ / - )

  • Estado de las ganancias en vivo (Verde / Rojo / Naranja)

Colores y posición totalmente personalizables.

💬 Información importante

Hedge Star EA incluye una configuración predeterminada sólida, pero los usuarios deben ajustar los parámetros de riesgo de acuerdo con su perfil de negociación.
Se recomienda encarecidamente realizar pruebas de demostración antes de la implementación en vivo.

Si te gusta Hedge Star EA, una calificación ★★★★★ sería muy apreciada.
Le deseamos un trading exitoso y disciplinado.

Productos recomendados
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Asesores Expertos
Principal: No martingala, no una cuadrícula; Funciona con todos los símbolos; Uso en EURUSD; Uso en M5. Señales: Hay un buen algoritmo racional. Trabajo de dos indicadores: Ichimoku y Alligator (puede establecer un Timeframe separado para cada indicador). Stop Loss / Take Profit: Hay un buen sistema de gestión de dinero (hay varios tipos de trailing stop loss); Hay niveles virtuales de Stop Loss / Take Profit; Hay lote inteligente (porcentaje por riesgo) o lote fijo Importante: EA puede trab
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
PrimeTrader EA - Inteligencia refinada PrimeTrader EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para ofrecer un rendimiento estructurado a través de las cambiantes condiciones del mercado. Mediante la combinación de múltiples motores analíticos en un único marco de decisión, se centra en la precisión, adaptabilidad y ejecución disciplinada. El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente desde la entrada hasta la salida, aplicando una lógica protectora y un control
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
Asesores Expertos
*auto-presentación Hola chicos, mi nombre es Hiroaki Mitstuda. Soy un comerciante de cien millones y un ingeniero financiero. También fui entrevistado como inversor. También fui entrevistado como inversor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Ventajas del Asesor:. Las operaciones del Asesor Experto durante las pruebas se corresponden totalmente con las operaciones en el trading real, lo cual es muy importante. No utiliza estrategias parásitas. Adecuado para PROP FIRMS ( Funciona a
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Asesores Expertos
Introducción al EA de Media Móvil NOTA - Después de comprar The Moving Average EA, envíame un mensaje privado para recibir mi herramienta TradeWatch EA de forma gratuita. El EA de Media Móvil es una herramienta de trading flexible diseñada específicamente para índices sintéticos, mientras que también funciona eficazmente con forex y otras clases de activos. A diferencia de muchos EAs que dependen de configuraciones fijas de media móvil, este EA permite a los usuarios personalizar completamente s
TrendFollowMT
King Lok Leung
Asesores Expertos
TrendFollowMT es un sistema de comercio totalmente automatizado que está utilizando gran marco de tiempo para determinar la tendencia y el uso de marco de tiempo pequeño para encontrar el punto de entrada. Una vez que la tendencia cambia al lado opuesto, el sistema esperará otro punto de entrada para recuperar con un tamaño de lote más grande. El objetivo es cubrir el coste del tiempo de espera y el riesgo. Filtro de tendencia: ADX y zzFibo (marco temporal sugerido: H4) Entrada: RSI y Pin bar (
Wiki Trade
Huynh Tan Linh N
4.4 (5)
Asesores Expertos
El EA Wiki Trade es un producto destinado a las operaciones con EURUSD/GBPUSD; se utiliza en el marco temporal M15, proporciona un alto rendimiento y tiene una configuración sencilla con pocos parámetros. Se ha lanzado una versión gratuita para todo el mundo. Asegúrese de probarlo antes de empezar a utilizarlo. Por favor, califíquelo con 5 estrellas si lo encuentra efectivo, y comparta la información con otros. Configuración: Mercado Objetivo : EURUSD/GBPUSD Plazo óptimo : M15 Tipos de cuenta
FREE
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FDow – Simplicidad Algorítmica con Robustez Profesional FDow es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar el Dow Jones (US30) mediante una metodología minimalista pero extraordinariamente efectiva. Basado únicamente en dos de los indicadores más confiables del análisis técnico — SMA (Simple Moving Average) y ATR (Average True Range) — este sistema ofrece señales limpias, directas y fáciles de interpretar. A diferencia de estrategias complejas y sobreoptimizadas, FDow se apoya e
Hammer Master MT5
Maziar Safaeinajafabadi
Asesores Expertos
Presentamos HammerMaster EA , su asistente de trading definitivo diseñado para el mercado MQL5. Aproveche el poder del análisis técnico con nuestro asesor experto que identifica y capitaliza los patrones de velas de martillo. Si usted es un principiante o un operador experimentado, HammerMaster EA ofrece características robustas para mejorar su estrategia de negociación y maximizar sus beneficios potenciales. Visión general de la estrategia HammerMaster EA se basa en la identificación de patrone
FREE
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Asesores Expertos
Presentamos Maxi Daxi, un Asesor Experto meticulosamente elaborado y diseñado para lograr un éxito constante y a largo plazo en el mercado del índice alemán (DAX). Maxi Daxi NO VOLARÁ su cuenta. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. Lo hicimos para ser constante y no arriesgado. ¡NO SE PREOCUPE! NO VAMOS A SUBIR EL PRECIO! En su lugar, vamos a dejar de vender esto una vez que lleguemos a las 30 ventas. Después de la compra, DM mí para LIVE SIGNAL (myfxbook). LIVE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FSilverTrend - Asesor Experto para operar con USD/JPY FSilverTrend es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar USD/JPY, aprovechando las tendencias del mercado con precisión y eficiencia. Basado en un enfoque algorítmico avanzado, este EA identifica la dirección predominante del mercado y ejecuta operaciones optimizadas para capturar movimientos sostenibles. Características principales: Estrategia basada en tendencias: Utiliza indicadores y patrones de acción del precio para identificar la
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Asesores Expertos
Venom US30 Scalp – Scalping de Precisión en US30 Potenciado por VENOM LABS EL EA QUE NUNCA QUEMARÁ TU CUENTA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Para brokers con una zona horaria diferente (como Exness), por favor configure la última entrada en TRUE si su broker no está en GMT+3. Utilice solamente el marco de tiempo de  H1 minutos. ️ Advertencia : Configuraciones incorrectas de zona horaria o marco de tiempo pueden afectar el funcionamiento del EA. PRECIO INICIAL SOLO POR 24
Codebird MA
CodeBird Ltd
Asesores Expertos
Codebird se enorgullece en presentar 'Codebird MA', el mejor asesor experto de cruce de medias móviles del mercado. OFERTA ECOSYSTEM - 25% de descuento en las suscripciones FinViz Elite, el último stock screener en Internet, cuando usted compra este bot. OFERTA ECOSISTEMA - Análisis bursátil gratuito de EE.UU., directamente a su correo electrónico cada semana los domingos, al comprar este bot. Para recoger sus recompensas, póngase en contacto con nosotros a través de cualquiera de los sigui
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Pick and Roll es un Software Automatizado Seguro para operar 28 pares simultáneamente. Pick and Roll está optimizado para 28 pares del mercado de divisas Funcionamiento del sistema Pick and Roll 1: TENDENCIA PREVIA 2: CONSOLIDACIÓN 3: RUPTURA No utilice este robot al mismo tiempo que otros, es un robot multivalor, por lo que gestiona 28 pares simultáneamente. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo totalmente automático capaz de analizar de forma independiente el mercado y tomar decisio
The art of Forex MT5
Arthur Hatchiguian
4.6 (5)
Asesores Expertos
El arte del Forex es un nuevo y complejo Asesor Experto que opera continuamente en ambas direcciones. Se abrirá una serie de órdenes para obtener el mejor precio medio hasta que se alcance el take profit. Es óptimo para obtener beneficios en un mercado imprevisible.   Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado alejadas del precio actual.  The best results are on   EUR/USD H1   but you can use it on any   forex pair   and  
FREE
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos el Punisher Scalper MT5, EA para el par de divisas NZDUSD . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento de entrada correcta . Inicio de tendencia , reversión, dirección y fuerza. Soporte y Resistencia. TP y SL auto-optimizados . Para ello Punisher Scalper utiliza : Datos de varios marcos de tiempo al mismo tiempo . Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Asesores Expertos
SkyNet EA utiliza utiliza la estrategia de retorno medio más filtros para generar un Señal de entrada al mercado. Esta configuración la suelen utilizar los traders profesionales. En todo el mundo. Si quieres un EA seguro, SkyNet EA es para ti. SkyNet EA no utiliza IA o martingala, no hace milagros, pero es seguro. Los resultados Las imágenes aquí presentadas son de (fuera de muestra), por lo tanto mucho más confiables. El SkyNet EA ha sido sometido a un largo periodo de más de diez años de Back
FFF Forts
Denis Chebatarev
Asesores Expertos
FFF Forts es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar con futuros en el mercado ruso de derivados FORTS (RTS, Sberbank, Gazprom, el Rublo, etc.). El robot opera sólo con la tendencia. La entrada de operaciones se produce en los retrocesos. El tamaño del roll-back se determina manualmente (en puntos) o automáticamente en función de la volatilidad del instrumento. Ajustes Tipo de operación - dirección de la operación Añadir una tendencia - activar/desactivar la adición de
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Asesores Expertos
Presentamos el Barber Scalper MT5, EA para el par de divisas USDJPY . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento correcto de entrada. Inicio de tendencia, reversión, dirección y fuerza. Soporte y resistencia. TP y SL auto-optimizados. Para ello Barber Scalper utiliza : Datos de varios marcos temporales al mismo tiempo. Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP a SL es
EA Frankenstein
Nguyen Thanh Cong
5 (3)
Asesores Expertos
INTRODUCCIÓN Libere el poder de nuestro nuevo EA "Frankenstein" y conquiste el mercado de divisas como nunca antes. Nuestro revolucionario asesor experto combina la fuerza de una estrategia de canal de precios con un sofisticado algoritmo de aprendizaje automático, permitiéndole navegar por el siempre cambiante mercado con precisión y confianza. ¿Y lo mejor? Durante un tiempo limitado, puede conseguir "Frankenstein" con un asombroso 80% de descuento durante nuestra exclusiva promoción de lanzam
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Hedge and Grid
Ahmet Gokcen Sirma
5 (1)
Asesores Expertos
Hedge and Grid EA – Comercio Inteligente y Seguro con Tendenci   candleforms.co Hedge and Grid EA no solo abre operaciones de mercado, sino que también utiliza órdenes pendientes tipo hedge y grid de manera estratégica. Esto permite un control de riesgos avanzado , respaldado por análisis técnico y ejecución dinámica. 1. Detección de Tendencia: Filtros Fiables con MA, RSI y ATR El robot determina la dirección de la tendencia combinando: Cruce de dos Medias Móviles (MA) Indicador RSI en zon
Candle Forms
Ahmet Gokcen Sirma
Asesores Expertos
️ Candle Forms EA – Robot de Trading Inteligente Basado en Patrones de Velas (con 6 Estrategias)     candleforms.co Candle Forms EA es un robot de trading automatizado avanzado que opera en el mercado Forex utilizando algoritmos de Price Action y análisis técnico. Trabaja con 6 estrategias diferentes para ofrecer una operación segura, flexible y rentable. Detecta patrones de velas significativos que indican posibles puntos de reversión y ejecuta operaciones solo si se cumplen ciertos filtros
MACD Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
Asesores Expertos
1. Fundamento estratégico: Cruces de MACD y Medias Móviles     candleforms.co MACD Hedge EA opera basándose en los cruces de los indicadores MACD y Medias Móviles (MA) . Estas señales ayudan a identificar fuertes tendencias alcistas o bajistas, asegurando que las operaciones se abran en la dirección correcta del mercado. 2. Gestión flexible de posiciones con Hedge y Grid Una vez confirmado el sentido de la tendencia, el robot abre una posición principal en esa dirección (COMPRA/VENTA). Al mismo
Candle Forms Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
Asesores Expertos
Candle Hedge Strategy EA – Robot de trading inteligente basado en Price Action  candleforms.co Candle Hedge Strategy EA es un robot de trading avanzado que determina las entradas al mercado no mediante indicadores clásicos , sino directamente mediante Price Action . Opera con seis formaciones de velas distintas que le permiten detectar de forma intuitiva la dirección del mercado. 1. Sistema de entrada basado en Price Action El robot analiza seis formaciones únicas de velas en el gráfico
Bollinger Bands and ATR
Ahmet Gokcen Sirma
Asesores Expertos
Robot de Forex Bollinger Bands y ATR    candleforms.co Tener éxito en el mercado Forex requiere una estrategia potente e inteligente. El robot de Forex "Bollinger Bands y ATR" ha sido desarrollado con un enfoque innovador basado en el análisis de volatilidad y la detección de tendencias . Este robot gestiona automáticamente las operaciones utilizando los indicadores Bollinger Bands y ATR para identificar las oportunidades de compra y venta más precisas. Con la nueva función de estrategia de cobe
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Asesores Expertos
MACD Hedge EA: Robot de Trading Inteligente con Estrategias Múltiples   candleforms.co 1. Fundamento de la Señal: Combinación de MACD y RSI MACD Hedge EA utiliza dos indicadores técnicos potentes para generar señales sólidas: MACD detecta la dirección de la tendencia y el impulso RSI filtra señales falsas, detectando condiciones de sobrecompra o sobreventa Las operaciones solo se activan cuando las condiciones técnicas están alineadas. 2. 6 Estrategias Integradas en un Solo Robot Este EA incl
Bollinger Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Asesores Expertos
Bollinger Hedge EA: Un Robot de Movimiento Dinámico y Estratégico   candleforms.co 1. Estrategia Basada en Patrones: Bandas de Bollinger + Alineación de Tendencia Bollinger Hedge EA combina las Bandas de Bollinger con el análisis de dirección de tendencia para generar señales técnicas sólidas de compra/venta. Bandas de Bollinger : Detectan zonas de sobrecompra/sobreventa según el comportamiento del precio cerca de las bandas superior e inferior. Filtro de Tendencia : Determina la dirección de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario