🌟 Hedge Star EA - Inteligencia comercial inteligente, adaptable y totalmente automatizada.

(candleforms.co)

Hedge Star EA es un sistema de trading automatizado de nueva generación diseñado para ofrecer estabilidad, precisión y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. Al combinar el análisis de tendencias, la lógica de cobertura, la mecánica de rejilla y las funciones dinámicas de control de riesgos, el robot reacciona de forma inteligente a los movimientos de los precios al tiempo que mantiene el riesgo bien gestionado.

🔍 1. Sistema de entrada inteligente basado en tendencias

Hedge Star EA determina la dirección de la tendencia utilizando un modelo de confirmación multicapa:

Cruces MA duales

Validación de sobrecompra/sobreventa del RSI

Comparación de volatilidad ATR (ATR actual frente a media ATR de 50 barras)

Sólo se ejecuta una operación cuando todas las señales coinciden, lo que garantiza entradas de alta calidad coherentes con el verdadero impulso del mercado.

⚙️ 2. Arquitectura de órdenes estructuradas de cobertura y de rejilla

Después de una entrada válida alineada con la tendencia, Hedge Star EA coloca órdenes pendientes automatizadas en intervalos de cuadrícula personalizables. Modos soportados:

Compra + Límite de compra

Venta + Límite de venta

Compra + Stop de Compra

Vender + Vender Stop

Modo de cobertura → Comprar + Vender Stop / Vender + Comprar Stop

Esta estructura permite al sistema capturar pullbacks y movimientos de continuación sin intervención manual.

🧹 3. Limpieza automática de órdenes

Cuando se cierra una posición principal, el EA elimina automáticamente todas las órdenes pendientes asociadas.

Esto previene el desorden, evita ejecuciones innecesarias y mantiene el gráfico limpio para la próxima oportunidad.

📉 4. Trailing Stop dinámico basado en ATR

El EA protege los beneficios utilizando un trailing stop ATR adaptado a la volatilidad.

Multiplicadores recomendados:

1,2 → Volatilidad baja

1,5 → Media

2,0+ → Volatilidad alta

El sistema de arrastre se ajusta automáticamente a medida que cambian las condiciones del mercado.

🔐 5. Protección del punto de equilibrio

Cuando una operación alcanza el umbral de beneficios definido, el EA mueve el SL al punto de equilibrio, asegurando instantáneamente la posición y eliminando el riesgo a la baja.

💰 6. Gestión flexible de TP/SL (lógica por orden)

Cada orden recibe ajustes independientes de TP/SL basados en:

Distancias fijas entre pips

Cálculos adaptativos basados en ATR

O porcentaje de cierre de beneficio neto global

TP y SL escalan dinámicamente según el tamaño del lote, creando una estructura de parrilla equilibrada y más segura.

TPTarget ($) & LossTarget ($) - Objetivo dinámico de pérdida/ganancia basado en la posición

Los parámetros TPTarget ($) y LossTarget ($) representan objetivos de pérdidas y ganancias definidos individualmente para un tamaño de lote de 1,00 y funcionan por posición. El usuario establece estos valores una sola vez; a continuación, el robot calcula automáticamente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) de forma dinámica en función del tamaño de lote real de cada posición abierta. Como resultado, cuando el tamaño del lote aumenta o disminuye, los niveles de TP y SL se ajustan proporcionalmente, eliminando la necesidad de configuración manual en cada operación.

📐 7. Controles de parrilla personalizables

Todos los parámetros de la rejilla se pueden ajustar:

Distancia de cuadrícula

Multiplicador del lote

Tamaño máximo del lote

Restablecimiento automático una vez alcanzado el lote máximo

Esto permite una gestión segura de la exposición sin crecimiento incontrolado.

🖥️ 8. Aislamiento avanzado de gráficos (Sistema de números mágicos)

La separación basada en números mágicos evita la interferencia cruzada entre diferentes EAs o pares.

Garantiza una ejecución limpia y un funcionamiento estable con varios gráficos.

🖼️ 9. Panel de información visual

El panel de información de la carta muestra:

Nombre del símbolo

Dirección de la tendencia (↑ / ↓ / - )

Estado de las ganancias en vivo (Verde / Rojo / Naranja)

Colores y posición totalmente personalizables.

💬 Información importante

Hedge Star EA incluye una configuración predeterminada sólida, pero los usuarios deben ajustar los parámetros de riesgo de acuerdo con su perfil de negociación.

Se recomienda encarecidamente realizar pruebas de demostración antes de la implementación en vivo.

Si te gusta Hedge Star EA, una calificación ★★★★★ sería muy apreciada.

Le deseamos un trading exitoso y disciplinado.