Tool Auto Modify SLTP
- Utilidades
- Tran Van Luc
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Herramienta Auto Modify SLTP - Proteja sus operaciones, optimice su estrategia
En el trading, el riesgo siempre está presente. Un solo SL/TP olvidado puede convertir una operación prometedora en una pérdida. Incluso los traders experimentados cometen errores de vez en cuando. Es por eso que Tool Auto Modify SLTP fue creado - para mantenerlo protegido y permitirle concentrarse en su estrategia.
Características principales:
-
Gestión de Órdenes para Todos los Símbolos: Controle y ajuste el SL/TP para todos sus pares de negociación.
-
Tres Modos de Riesgo Flexibles:
-
Basado en Puntos: Establezca distancias SL/TP fijas.
-
Por Cuenta: Calcule automáticamente los puntos exactos de SL/TP en función del capital actual de su cuenta: gestión precisa del riesgo sin cálculos manuales.
-
Basado en USD: Calcule automáticamente los niveles SL/TP en términos de efectivo, lo que le proporciona un control total sobre el riesgo en dólares de cada operación.
-
-
Fácil configuración: Interfaz intuitiva, rápida y sencilla de configurar.
Ventajas:
-
Evite que las operaciones se salgan de control cuando esté ocupado u olvidadizo.
-
Admite operadores de todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales.
-
Optimice la gestión del capital y reduzca el riesgo sin una supervisión constante.
Con Tool Auto Modify SLTP, nunca más tendrá que preocuparse por "operaciones desfavorables" - todo está protegido automáticamente.