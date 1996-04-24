Tool Auto Modify SLTP

Herramienta Auto Modify SLTP - Proteja sus operaciones, optimice su estrategia

En el trading, el riesgo siempre está presente. Un solo SL/TP olvidado puede convertir una operación prometedora en una pérdida. Incluso los traders experimentados cometen errores de vez en cuando. Es por eso que Tool Auto Modify SLTP fue creado - para mantenerlo protegido y permitirle concentrarse en su estrategia.

Características principales:

  • Gestión de Órdenes para Todos los Símbolos: Controle y ajuste el SL/TP para todos sus pares de negociación.

  • Tres Modos de Riesgo Flexibles:

    • Basado en Puntos: Establezca distancias SL/TP fijas.

    • Por Cuenta: Calcule automáticamente los puntos exactos de SL/TP en función del capital actual de su cuenta: gestión precisa del riesgo sin cálculos manuales.

    • Basado en USD: Calcule automáticamente los niveles SL/TP en términos de efectivo, lo que le proporciona un control total sobre el riesgo en dólares de cada operación.

  • Fácil configuración: Interfaz intuitiva, rápida y sencilla de configurar.

Ventajas:

  • Evite que las operaciones se salgan de control cuando esté ocupado u olvidadizo.

  • Admite operadores de todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales.

  • Optimice la gestión del capital y reduzca el riesgo sin una supervisión constante.

Con Tool Auto Modify SLTP, nunca más tendrá que preocuparse por "operaciones desfavorables" - todo está protegido automáticamente.


